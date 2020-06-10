Кабмин подпишет меморандум с "зелеными" инвесторами и сэкономит государству 2 млрд евро, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины подготовил проект меморандума с "зелеными" инвесторами по изменению условий господдержки отрасли возобновляемой энергетики, что позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этот меморандум даст экономию конкретно для Украины ежегодно 6 млрд гривен уже с этого года. За период до 2030 года - это более 2 миллиардов евро экономии для государства Украина в сотрудничестве с инвесторами в зеленую энергетику ", - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство вело длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли.

"Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед иностранными инвесторами", - добавил Шмыгаль.

При этом министр энергетики Ольга Буславец рассказала, что проект меморандума предусматривает снижение зеленого тарифа для солнечных станций на 15%, для ветровых станций - на 7,5%, усиление ответственности за небалансы, а также остановку предоставления зеленого тарифа для солнечных станций, которые будут построены с 1 июля текущего года.

Как отметил Шмыгаль, правительство поддерживает развитие зеленой энергетики, в т.ч. солнечной, однако с 1 июля все солнечные станции будут получать господдержку исключительно в результате "зеленых" аукционов.

"Все условия позволят сохранить за государством инвестиционно-привлекательный имидж и статус государства как надежного партнера", - добавила Буславец.

По ее словам, подписание меморандума также позволит решить проблему задолженности перед предприятиями, которая достигает 14 млрд гривен. Вместе с тем Буславец попросила у главы правительства один день на доработку проекта меморандума.

В начале июня СМИ опубликовали скандальную переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на зеленых инвесторов.

В то же время шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику (компания "Виндкрафт Украина") в Украине Карл Стурен сообщил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию - долг составляет более 11 млрд гривен, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.

После этого соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.