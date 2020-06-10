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Кабмин подпишет меморандум с "зелеными" инвесторами и сэкономит государству 2 млрд евро, - Шмыгаль

Кабмин подпишет меморандум с

Кабинет Министров Украины подготовил проект меморандума с "зелеными" инвесторами по изменению условий господдержки отрасли возобновляемой энергетики, что позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Этот меморандум даст экономию конкретно для Украины ежегодно 6 млрд гривен уже с этого года. За период до 2030 года - это более 2 миллиардов евро экономии для государства Украина в сотрудничестве с инвесторами в зеленую энергетику ", - заявил Шмыгаль.

По его словам, правительство вело длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли.

"Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед иностранными инвесторами", - добавил Шмыгаль.

При этом министр энергетики Ольга Буславец рассказала, что проект меморандума предусматривает снижение зеленого тарифа для солнечных станций на 15%, для ветровых станций - на 7,5%, усиление ответственности за небалансы, а также остановку предоставления зеленого тарифа для солнечных станций, которые будут построены с 1 июля текущего года.

Как отметил Шмыгаль, правительство поддерживает развитие зеленой энергетики, в т.ч. солнечной, однако с 1 июля все солнечные станции будут получать господдержку исключительно в результате "зеленых" аукционов.

"Все условия позволят сохранить за государством инвестиционно-привлекательный имидж и статус государства как надежного партнера", - добавила Буславец.

По ее словам, подписание меморандума также позволит решить проблему задолженности перед предприятиями, которая достигает 14 млрд гривен. Вместе с тем Буславец попросила у главы правительства один день на доработку проекта меморандума.

В начале июня СМИ опубликовали скандальную переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на зеленых инвесторов.

В то же время шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику (компания "Виндкрафт Украина") в Украине Карл Стурен сообщил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию - долг составляет более 11 млрд гривен, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.

После этого соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.

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инвестиции (1163) энергетика (2560)


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Топ комментарии
+4
Долг 11 млрд....Зелёные,где деньги?)
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10.06.2020 14:52
+3
так это...мыши сгрызли в закромах )))))
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10.06.2020 15:03
+2
Странные у нас инвесторы. Во всем мире привлекают инвесторов для улучшения финансового положения государства за счет инвесторов, и только в Украине - для улучшения положения инвесторов за счет государства. Толпа мародеров в очереди на получение дармовых денег от нищего населения.
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10.06.2020 15:14
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Правила форума Совет форумчан
а еще мы Марс освоим - ой - а ведь американцы ведь могут - но Вы поняли меня))
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10.06.2020 14:50 Ответить
Долг 11 млрд....Зелёные,где деньги?)
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10.06.2020 14:52 Ответить
так это...мыши сгрызли в закромах )))))
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10.06.2020 15:03 Ответить
Так сколько им будут платить,и сколько стоит энергия от атомных станций?ты шмыгалька нам мозги не пудри.
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10.06.2020 14:54 Ответить
сколько платили, столько и будут платить. Меньше слушай сказки Геруса - никто с ними не договаривался
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10.06.2020 15:22 Ответить
Ты баран,мне тут не хами,чьи сказки слушать я знаю и без сопливых мразей.
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10.06.2020 15:27 Ответить
я тебе еще не хамил. Пасть завали свою гнилую, свинорус, иначе я с твоей мамой пообщаюсь. Вот теперь я тебе хамлю - можешь начинать бомбить)))
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10.06.2020 15:28 Ответить
Хамство - это главный показатель руззкого путинца,мы все знаем,что в засрашке такие традиции - чем больше сквернословия из пасти,тем чувачок круче.Знай своё место и не забывай,что путин педофил,а ахметка просто мелкий воришка крупных сумм.
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10.06.2020 15:34 Ответить
https://censor.net/user/340034
эта мышка норушка, сучит за свое шкурное
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10.06.2020 15:48 Ответить
отстаивать свои законные права - это у свиноросуов называется "сучит за свое шкурное"
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10.06.2020 16:13 Ответить
заявлять "никуда не денетесь, будете башлять"
кто ты такой, шо весь народ на счетчик поставил?
у нас есть тоже права
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10.06.2020 17:22 Ответить
Можешь называть меня инвестором. Я вложил деньги в солнечную электростанцию, ради будущего Украины. Ну и естественно ради своего кармана))) 5000 долларов в год на дороге не валяются.
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10.06.2020 18:04 Ответить
да мне насрать на твои фантазии о твоем путине. Рот офф, я тебе приказал.
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10.06.2020 16:09 Ответить
що ти прокладка олігархічна та кому зЄкономиш- аХметкам подібних...- про що ти верзЄш....- але 4 роки швидко пройдуть ....
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10.06.2020 14:55 Ответить
А почитать слабо, уменьшаю тариф Ахмедке и отменяют совсем на все что он построит после 1 июля.
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10.06.2020 15:07 Ответить
Я тебя розачарую, но Ахметка не согласен - месте слушай сказки Геруса))) Арбитраж все расставит на свои места
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10.06.2020 15:23 Ответить
А розкажи нам про АтомЕнергетику ....
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10.06.2020 16:15 Ответить
Странные у нас инвесторы. Во всем мире привлекают инвесторов для улучшения финансового положения государства за счет инвесторов, и только в Украине - для улучшения положения инвесторов за счет государства. Толпа мародеров в очереди на получение дармовых денег от нищего населения.
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10.06.2020 15:14 Ответить
глупышка, ни один инвестрор не инвестирует в убытки - всем прибыль нужна)))
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10.06.2020 15:19 Ответить
Угу, "при 300% прибыли нет такого преступления, на которое капиталист не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы" (С) Карл Маркс.
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10.06.2020 15:31 Ответить
Ну это понятно. Инвесторы это те же кредиторы, но на всю оставшуюся жизнь. Непонятно другое: цивилизованном мире инвесторы развивают свои facilities за свой счет к обоюдной выгоде, и только у нас развитие за счет государства, а выгода - только для инвестора. Возьмите в качестве примера зеленую энергетику или агрокомплекс Бахматюка, в который государство инвестировало миллиарды, да и много чего ещё.
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10.06.2020 15:32 Ответить
Та які там "інвестори" - мародери. В десять разів тариф більший, ніж у АЕС. Будь-який чесний арбітраж його скасує. Просто заказуха від Ахметова з липовими іноземцями. З за будь-якої шведської пики, там його пика виглядає.
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10.06.2020 15:39 Ответить
А ребята в правительстве под процессуальным руководством генпрокурорши расчувствовались и просто так, без всякой мзды, вот так вот взяли, да и отдали деньги.
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10.06.2020 15:45 Ответить
Че ж тогда Украина так боится похода инвесторов в Арбитраж? Не потому ли, что проиграет там 100%?))) К твоему сведению болезный, в Украине еще далеко не самый высокий Зеленый тариф чем был в других странах. И любой арбитраж как раз таки будет за инвесторов по одной простой причине - Зеленый тариф гарантирован Законом, и под этот Закон люди вложили деньги и брали кредиты, при чем и простые люди, самые обычные граждане Украины. Менять после этого правила игры называется простым словом в народе - кидалово)))
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10.06.2020 17:14 Ответить
Ключове слово - був. І дуже давно. Зараз в деяких регіонах цей тариф (на аукціоні по побудові нових СЕС) менше 1 центу за 1 кВт*год доходить, а у нас до 2030 року 20 центів "гарантують".

І яка "Україна" боїться аукціонів? Ахметівський менеджер - то хіба Україна? Хай боїться, у нього планіда така. Весь Захід в шоці від нахабного пограбування Енергоатому на користь Ахметова і чекає чи не другого Чорнобилю внаслідок непланової зупинки енергоблоків-мільйонників на користь "зеленої енергетики". Кожен день простою одного мільйонника (а їх зупинили вже декілька) - це $1млн, до речі, при 57коп за кВт*год, а Ахметов за той самий кВт*год 5грн гребе. Навіть 100% кидалово і повна націоналізація всіх СЕС в таких випадках кращий вихід.
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10.06.2020 17:56 Ответить
Так и поддержка зеленой энергии там началась очень давно))) В Германии на секундочку, Зеленый тариф уже был в начале 2000 годов, и был в разы выше чем у нас. Постепенно они его снижали, и у нас постепенно он снижается.
"Весь мир", напомню тебе , чтобы ты не забывал - закон об энергорынке в котором прописан Зеленый тариф, как раз таки под давлением запада и принимался, и под него нам МФВ транши давала. А то у вас что-то память короткая)))
И боятся то как раз нужно только Украине а не Ахметову. Давай, иди национализируй все СЭС))) А я посмотрю как Украину затягают по судам, МВФ прекратит сотрудничество но долги естественно не простит, инвесторы все свалят, прекратится международная поддержка Украины против России, и тебе останется только на отсос к Путину идти))))
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10.06.2020 17:59 Ответить
Ну досить вже блефувати. Нікуди Україну не затягають. В гіршому випадку вернуть іноземцям (якщо ще вони реальні, а не підставні, на що є великий сумнів) їх гроші, а з Ахметовим, скажуть, самі розбирайтесь. Чому, спитають, реальних китайців бортанули мимо "тарифу", а якісь невідомі "шведи" пройшли? До Стокгольму з таким шлейфом шахрайства ніхто не буде звертатися
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10.06.2020 18:24 Ответить
Дебил, стоимость всего оборудования что наставили за все эти годы - у Украины в бюджете столько денег никогда не было)))) А еще не забывай затраты на землю, юр сторону, монтаж и тд и тп. Во вторых - в арбитраже присудят не только потери с установки оборудования, а и фактические убытки которые получит предпрениматель из-за отмены тарифа. Простыми словами - это будет полная сумма которую он бы получил до 2030 года при среднестатистической выроботке. Это так работает, а не как в твоих дебильных фантазиях.
И Ахметов будет среди первых, кто подаст иск в арбитраж, и выиграет))) "а з Ахметовим, скажуть, самі розбирайтесь" - лол, ну ты и тупой рагуль)))
В чем состоит "шхрайство"? Зеленый тариф прописан в Закон об энергорынке.
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10.06.2020 19:56 Ответить
Сам ти дебіл.
Вартість тих стекляшок, які ще при Клюєві встановлювались, окупилась давно. З нашими то тарифами. Весь розрахунок піде по остаточній вартості.

А шахрайство в тому, що зараз це обладнання коштує копійки в порівнянні з тим прибутком, який хочуть отримувати аж до 2030 року. Недарма ж я цитату Маркса привів.

В Євросоюзі добре знають, як у нас дерибаниться державна власність на доходу олігархів, того якщо вже почнеться така п'янка, то порахують все. Їх ціль зробити Україну правовою європейською державою, а не чорною дірою, в якій на догоду олігархів купляють квт*час за 5гривень, і для цього зупиняють атомні енергоблоки, які виробляють той кВт*час вдесятеро дешевше.
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10.06.2020 20:54 Ответить
Дебил, "стекляшки" ставят каждый день, а не только при Клюеве))) И возмещать убытки ты будешь в полном обьеме, из расчета до 2030 года, не зависимо от того, окупилось оборудование или нет, и только всю сумму сразу - такой порядок судебных взысканий.
И что несешь придурок?))))
Естественно панели дешевеют - потому и тариф по Закону постоянно снижается, с прогнозируемым снижением цен на оборудование. и цены снижают производители, а не те кто ставит себе станции. Надо производителей посадить?))))
Советую тебе дебилу также открыть словарик, или Уголовный кодекс и почитать что такое "шахрайство", чтобы в будущем не писать чепуху)))
В Евросоюзе знают, что под Закон о Зеленом тарифе Украине деньги давали, знают что многие люди вложили свои средства в это, и так же знают, что когда ты Законом что-то обещаешь людям, а потом его отменяешь когда люди потратили на это свои средства - это называется кидаловом по простому, а с кидалами в цивилизованном мире дел не имеют.
Пойдешь потом просить денег у них, просить поддержки против России - тебе там и скажут, "кидала, с Путиным сами разбирайтесь. И да, не забывайте об долгах МВФ и зеленщикам"))))
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10.06.2020 21:13 Ответить
Чого занервував? Відчуваєш слабину?
Раджу відкрити Конституцію і почитати, що у нас правова демократична держава і якщо прийняті закони їй заперечують і діють проти інтересів держави і її громадян, то вони будуть скасовані врешті-решт. Дерібан держави припиниться, олігархи стануть звичайними бізнесменами, рівними серед рівних, будуть діяти не шахрайські тарифи, які протирічать інтересами держави, а вільний ринок, який поставить все по місцях і Україна стане нормальною державою, а не антиподом демократичних держав світу.
І це буде досить скоро, так що розслабся і з'їж чоколядку. Кажуть, стрес знімає
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10.06.2020 21:28 Ответить
дебильный поток твоих рагульских фантазий должен вызывать слабину?))) Зеленый тариф не противоречит Конституции. Так что умойся))) Такого бреда даже Герус не мочил еще))))
Более того, даже если бы он и противоречил Конституции - это не снимает ответсвености государства перед инвесторами, даже наоборот, отягащает последствия))))
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10.06.2020 21:34 Ответить
И как это Зеленый тариф не в твоих интересах? Сегодня ты инвестируешь в солнечные панели по высоким тарифам до 2030 года - после 2030 года у них будут покупать по очень низким ценам, как это и делалось в мире цивилизованном, в странах где доля ВИЭ уже превышает 30-50%. Но ты, нецивилизованный рагуль можешь продолжать слушать сказки зедебилов под указку Коломойского.
ТЫ бы лучше беспокоился, почему электростанции в Украине перешли на газ Коломойского вместо государственного угля. А то вы бараны за сказками про Зеленый тариф не видите как вас Коломойский доит по полной программе.
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10.06.2020 21:38 Ответить
Ги-ги-ги ))
Десять років платити за кВт*год вдесятеро дорожче, щоб потім відчути кайф від здешевшення до того рівня, що в нормальних країнах вже є ))

Та не буде у нас України в 2030році, якщо ми зараз будемо так знущатися над нею і здоровим глуздом. А не буде України, не буде і дурних законів, які дозволяють її грабувати. І твоїх омріяних надприбутків теж не буде - всі разом будемо сидіти біля розбитого корита. Так що може і правий Шмигаль, треба який компроміс шукати.
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10.06.2020 22:03 Ответить
Ты считаешь, что если бы Зеленого тарифа не было, ты бы платил в 10 раз дешевле за свет? Наивный мальчик))))
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10.06.2020 22:39 Ответить
Резонанс на Западе может вызвать только то, что зедебилы не умеют управлять страной)))
В Украине доля ВИЭ мизерна - 8% по установленной мощности, по выроботке менее 3%. В западных странах доли выроботки ВИЭ выше 30-50% и у них нет проблем с этим.
Никто не мешает зедебилам достроить и модернизировать ЛЭП в ЕС и продавать излишки энергии в ЕС, вместо того чтобы Коломойскому угождать.

И заглушенный реактор опасности не представляет. Тебя бы лучше волновало, что реакторы в Украине уже давно работают свыше своего срока службы и их нужно менять на новые, современные. А это такие деньги, что тебе Зеленый тариф медом покажется. Это реальные проблемы, а не сказки зедебилов:
"Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь. Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации. Но строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях - дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, временно, может решить модернизация атомных блоков. Впрочем, исключительно собственными силами Украине крайне сложно обеспечить проведение модернизации атомных электростанций."
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11.06.2020 00:49 Ответить
До 2030 року термін дії енергоблоків гарантовано буде подовжено. Як раз до тої дати, як "по закону" діє грабіжницький тариф на СЕС. Нормативний термін 30 років взятий з великим запасом, так що все не так погано, як здається. Проблема, звісно, є. Але це не проблема сьогодення. Зараз і до 60 років термін дії вже подовжують, так що наши блоки ще досить юні
Непрацюючий реактор не виробляє електроенергію, а це $1млн на день (по 57коп) для реактора 1МВт, а, відповідно, немає з чого платити обслуговуючому персоналу. 5 блоків - $5млн. 200днів - $1млр. Доларів! На вітер. Заради чого? Кого ти хочеш переконати? У тебе власних думок чого ми в такій задниці з народження не було. Лише істеричні крики.
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11.06.2020 01:14 Ответить
Вот видишь как хорошо получается? В 2030 закончится продолженный срок службы атомных реакторов, их придется полностью вывести из эксплуатации, а к тому времени уже настроят ВИЭ много, снизят тариф еще дешевле чем на атомных станциях, и ты еще спасибо нам скажешь))))
Я вот думаю до моих 30 кВт еще 20 поставить, до максимума возможного для простых граждан. Ради твоего будущего, и будущего твоих детей стараюсь. За заработанные деньги куплю себе еще электромобиль, чтобы воздух которым дышит твоя семья стал немного чище.
Еще изучаю зарядные станции быстрые для авто. Недорого стоят они, а 1 кВт в быстрой зарядке стоит 4-9 гривен. Если на такую зарядку еще панелек наставить чтобы меньше от сети брать - вообще норм.
Ты там кстати беги в Конституционный суд, подай жалобу на владельцев зарядных станций, почему у них 1 кВт так дорого стоит)))
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11.06.2020 01:28 Ответить
Так ти заради 30 кВт такий дебош тут влаштував? Пацсталом
Я думав, що ти не менше ніж молодший компаньйон Ахметова, що так за його
мільярди переживаєш. Не бери дурного в голову. Якщо навіть не продаш свої великі
потужності на ринку, ніхто і не замітить. Навіть ти сам.
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11.06.2020 02:29 Ответить
Ну может это для тебя 5000 долларов в год не деньги, а для меня это хорошая сумма подстраховочная.Что же ты переживаешь так за цены, если ты такой мажор?)))
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11.06.2020 06:43 Ответить
При чому тут я?
Я приблизно знаю тарифи, по яким продають (продавали) свою електроенергію на енергоринку Енергоатом (56коп за квт*год), ДТЕК і ТЕС, які в ДТЕК не входили (2грн), Укренерго (гідроелектростанції) 1 грн, ВЕС (4грн) і СЕС (5-7грн). Знаю також приблизно долю в структурі енергобалансу України всіх ціх генерацій. Доля Енергоатому, наприклад, 55%.

Якщо різко зростає доля СЕС і її "гарантовано" викупають, то це робиться за рахунок державного Енергоатому з його найнижчою ціною 56коп за кВт*год (вже зупинили 5 атомних енергоблоків з 15), а того і різко (в декілька разів) зростуть будь-які тарифи. Як для населення так і для промисловості. Між іншим, крім зупинки реакторів, Енергоатому зараз півроку не платять за вже вироблену і продану електроенергію і зараз гостро стоїть питання скорочення персоналу.

Уявляєш собі резонанс на Заході? 15 атомних реакторів потужністю 800...1000МВт можуть залишитись без обслуговування. Звісно, на це ніхто не піде і нас завалять кредитами лише б ці 15 реакторів не вибухнули. Але чи це державний підхід фінансувати дорогу електроенергію СЕС при наявності дешевої, яку немає куди дівати і атомні енергоблоки в будь-якому випадку потрібно обслуговувати.
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11.06.2020 00:52 Ответить
Резонанс на Западе может вызвать только то, что зедебилы не умеют управлять страной)))
В Украине доля ВИЭ мизерна - 8% по установленной мощности, по выроботке менее 3%. В западных странах доли выроботки ВИЭ выше 30-50% и у них нет проблем с этим.
Никто не мешает зедебилам достроить и модернизировать ЛЭП в ЕС и продавать излишки энергии в ЕС, вместо того чтобы Коломойскому угождать.

И заглушенный реактор опасности не представляет. Тебя бы лучше волновало, что реакторы в Украине уже давно работают свыше своего срока службы и их нужно менять на новые, современные. А это такие деньги, что тебе Зеленый тариф медом покажется. Это реальные проблемы, а не сказки зедебилов:
"Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь. Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации. Но строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях - дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, временно, может решить модернизация атомных блоков. Впрочем, исключительно собственными силами Украине крайне сложно обеспечить проведение модернизации атомных электростанций."
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11.06.2020 01:03 Ответить
Західні країни не витрачають кредити МВФ на дерібан бюджету, купляючі електроенергію в 10 разів дорожче, ніж могли би.
Я не прихильник Зеленського, але той мерзотний "закон" підписаний не ним, а пАпередником. Так що хто гірше керує державою питання відкрите.
Тай взагалі дай Бог нам позбавитись такого керування і таких керуючих.
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11.06.2020 01:22 Ответить
Так ты к Зеленскому претензии кидай, почему бюджет теребанят, и почему наша страна в таком состоянии.
И где ты взял в 10 раз дороже? Порох снизил зеленые тарифы. Сейчас с промышленной станции чуть более 3 гривен выходит с 1 кВт, после всех налогов. С частных маленьких чуток больше, потому что на частных тариф чуть лучше. Это меньше чем в два раза дороже чем тариф на электроэнергию для юрлиц, или для тебя, если ты больше 100квт в месяц потребляешь.
Где ты там в 10 раз больше платишь?
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11.06.2020 01:36 Ответить
При чому тут оподаткування? Скільки там вийшло податків по результатам діяльності то справа десята. Я про оптові закупівлі на Енергоринку (в кВт*год) в порівняні з Енергоатомом говорю.
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11.06.2020 02:06 Ответить
Как это вопрос 10? Налоги - это средства в бюджет. Фактическая прибыль - это прибыль после уплаты налогов. И какая тебе разница, по сколько перекупщик покупает оптом? Тебя должно волновать только то, по какой цене покупаешь ты.
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11.06.2020 06:40 Ответить
И еще дебилка, вчитайся внимательно в эти слова из Закона:
"ГАРАНТОВАНИЙ покупець ЗОБОВ'ЯЗАННИЙ купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб'єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом"
Ключевые слова для дебилов выделены капсом. Так вот, мы прочитали этот Закон, который ГАРАНТИРУЕТ Зеленый тариф, поверили нашему государству и поставили солнечные панели. И если это государство нас обманет - вы зедебилы будете у нас сосать, платить убытки, штрафы, и судебные издержки)))
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10.06.2020 21:28 Ответить
Вже відповів трохи вище. Дарма ти думаєш, що пустопорожній папірець, який протирічить інтересам держави і Конституції є легитимним. Він НЕПРАВОВИЙ і буде лише "прийнятий до уваги" будь-яким незаангажованим судом, т.ч. і Стокгольмським арбітражем. А вирок буде виноситись на основі ПРАВОВИХ загальноєвропейських норм.
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10.06.2020 21:39 Ответить
Дебил, я уже писал выше - не противоречит Конституции. Это очередные твои фантазии или пруф в студию, какую статью Конституции нарушает))) Даже более того, закон принимался под давлением ЕС и МВФ.
А ты будешь как раз в Арбитраже в Европе рассказывать что Зеленый тариф нарушает европейские нормы - это в Европе, где активно работают зеленые тарифы во многих странах еще с начала 2000 годов, и где бьются рекорды по выроботке ВИЭ. Во дебил фееричный))))
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10.06.2020 21:44 Ответить
Ну як немає? Рівноправ'я, верховенство права і вільний РИНОК!
Ринок, а не мафіозний лобістський тариф! Ну хай аукціон. І не на всю котушку "Гарантований покупець має викупити по 4 грн", а на 5% від об'єму електроенергії в країні. Щоб ціна на електроенергію в цілому не піднімалась до захмарних висот.
І не за рахунок Енергоатому, який ще з 10 років зможе нормально працювати і продавати електроенергію по 2 цента за кВт*год, а за рахунок мізків... Ось так, "інвестор"... ги-ги-ги
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10.06.2020 22:22 Ответить
А чем Зеленый тариф нарушает равноправие и вольный рынок? Каждый гражданин Украины имеет право поставить свою солнечную станцию и продавать электроэнергию - равные права у всех))) А верховенство права тут при чем, болезный? ты хоть знаешь что это такое вообще?))) "Гарантований покупець має викупити по" столько, сколько указано в Законе, а не в твоих влажных фантазиях)))
Да, я по сути инвестор. Маленький инвестор, не Ахметов к сожалению, но все же)))
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10.06.2020 22:43 Ответить
Ключове слово ПРОДАВАТЬ. На РИНКУ. Де немає і не може бути ГАРАНТОВАНОГО покупця. Що той "гарантований" покупець буде з тою енергією робити, якщо кожний, наприклад, поставить собі сонячну панель, захоче ту енергію продавати, і, навпаки, відмовиться через те у нього ту енергію купляти? Нав'язувати силою? Так то вже не демократична держава (ст.1 Конституції України), то вже не рівноправ'я і не верховенство права (ст.8, 21), то не ринкова економіка, а диктатура.

Будь-який демократичний незаангажований суд або арбітраж (наприклад Стокгольмський) відразу ці нестиковки виявить і визнає цю фількину грамоту неправовою, яка немає легітимності. Мало лі чого там ті папуаси при минулому президенті прийняли. У них все через задницю. Це демократичні реалії, а не вологі мрії. Швидше за всього вони просто відмовляться приймати цю справу до розгляду, а якщо там знайдуться реальні закордонні позивачі, які вкажуть на свої права, то вкажуть їм на ці нестиковки і порадять вирішувати справу полюбовно.

Я розумію, кожен із нас в чомусь малий інвестор. Але ж треба розуміти, з якою державою і яким законодавством маємо справу. Нічого тут у нас не гарантовано.
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10.06.2020 23:44 Ответить
Дебил, повторяю еще раз - каждый имеет право поставить станцию и подключаться к Зеленому тарифу - равноправие не нарушено и демократия тоже. Про верховенство права ты так и не узнал что это такое.
И нигде в Конституции не указано, что государство не может субсидировать и поддерживать любые сферы рынка. По твоей тупой логике дебильного дитя - надо тогда и угольные станции закрыть, потому что энергия у них дороже чем на атомных станциях)))))

Про "Будь-який демократичний незаангажований суд або арбітраж (наприклад Стокгольмський)" - я тебе уже отписал выше. Повторяю еще раз для ******** - Зеленый тариф был сделан как раз под давлением Европы и МВФ.
Зеленый тариф - это европейская практика.
Это ты лось, хочешь приехать в Европу, которая нам навязала Зеленый тариф и которая сама Зеленым тарифом пользуется, и рассказывать им свои тупые фантазии, что Зеленый тариф демократию нарушает и европейские нормы?))) Европа нарушает свои же нормы, продвигая в Европе зеленый тариф? Ты давай еще в Норвегию поедь на них в суд подай - они приняли закон, заменить все угольные и атомные станции ВИЭ))))
Ты феерический *******))))

"Нічого тут у нас не гарантовано." что там у вас гарантованно а что нет - это суд колыхать не будет. Документ есть, Закон есть - значит есть ответсвенность. Будешь платить как тебе скажут))))
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10.06.2020 23:59 Ответить
Ну все, у паціент свихнувся остаточно. Можна визивати санітарів. Шкода
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11.06.2020 00:48 Ответить
Да да, надо вызвать человеку санитаров, потому что он хочет Европе которая продвигает Зеленый тариф, рассказать что она этим нарушает европейские нормы, верховенство права и демократию)))
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11.06.2020 01:02 Ответить
Європа, Європа.
Так тож Європа.
Там люди рівноправні. Там податки платить кожний самостійно по пропорційній шкалі в залежності від брутто-доходів. Там порядок і демократія, а у нас хаос і мафія. Там взагалі все інше ніж у нас - антиподів. Чого ж ми, перша в Європі по корупції і остання по доходам на душу населення, не беремо у них приклад по податковій і правовій системі, а ось там, де можна урвати з бюджету і поставити цім країну раком через фінансування непідйомних самостійно затрат на СЕС - завжди Європу згадуємо.
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11.06.2020 01:38 Ответить
Так мы зеленщики тоже налоги платим. Как в Европе, все по честному)))
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11.06.2020 06:37 Ответить
И кстати, Зеленый тариф при Порохе как раз таки равноправие и принес. Потому что раньше станции ставили только олигархи приближенные к власти, а ты как раб мог только покупать электроэнергию у монополистов. А сейчас ты можешь поставить свою станцию, и получать деньги,а не кормить Ахметова с Коломойским.
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10.06.2020 22:47 Ответить
Тільки не треба Пороха тут правознавцем виставляти. Майже всі закони, які він підписав, мають явно антиконституційні статті. Зеленський просто по якихось причинах (можливо шкурних) чомусь не копав в цей бік.
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10.06.2020 23:49 Ответить
Так иди к Зеле советником - открой ему глаза. У него там видимо и так дебилов нехватает, будет на одного больше)))
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11.06.2020 00:00 Ответить
Дебілом, взагалі то, тут виглядаєш ти. Я весь час намагався вести себе чемно і думки аргументував. Може і дарма...
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11.06.2020 00:42 Ответить
Ты свои фантазии не аргументировал
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11.06.2020 01:01 Ответить
Хіба не аргументував?
Ну добре.
Постулати демократії у нас не виконуються. Не рівноправ'я, ні верховенства права, ні ринку. Цей закон про ринок електроенергії - яскравий аргумент. Ще аргументи - закони про КС, закони про судоустрій, закони про пільги і привілеї можновладців, шахрайський податковий кодекс - теж до купи. Читаємо уважно розділ Х (пенсійний) закону про Судоустрій, розділ ХІІ цього закону (про зарплати суддів). *********.
Замість одного закону для всіх громадян маємо закони для кожної касти. При середній зарплаті в Україні 10тис.грн судді мають 350тис.грн на місяць. При максимальній пенсії для звичайних громадян 16тис.грн. (по закону про пенсійне страхування), судді мають мінімальну пенсію 31тис.грн і максимальну більше 350тис.грн на місяць. І так по всіх... Аргумент?

В нашому податковому кодексі немає людини-працівника, є зарплата, яка "споживається" підприємством. А того ПДВ і інши податки сплачуються декілька разів і наше ПДВ і те, що у них (в Європі) - різні речі. Як і всі інши податки і організація суспільства.

Тобто МИ і ВОНИ - антиподи. Правила організації життя у нас протилежні. Нам Європа не указ. Що для них добре, то для нас смерть.
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11.06.2020 01:54 Ответить
Это претензии к Зеленскому а не Зелёному тарифу. Правильно говоришь, сама власть даже не хочет свои законы выполнять - закон об энергорынке тому пример
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11.06.2020 06:38 Ответить
Выше были гарантии для промышленых станций больших. А это для маленьких:

"5. Крім обов'язків, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1138 статтею 57 цього Закону, постачальник універсальних послуг зобов'язаний:
4) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами;
Гарантований покупець зобов'язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами."

Так что соси лапу и исправно плати за электроэнергию.
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10.06.2020 21:32 Ответить
Надоїв.
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10.06.2020 21:40 Ответить
Зедебилы придумали какой-то меморандум, и сразу придумали что с ним все согласятся))) Лол))) И сразу после этого мир на Бамбаси будет)))
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10.06.2020 15:26 Ответить
Что фактически означает приостановку развития зеленой энергетики в Украине.
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10.06.2020 15:29 Ответить
Наши пенсионеры с жиру бесятся, а деньги позарез нужны зеленой энергетике: Ахметов голодаит.
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10.06.2020 15:34 Ответить
глядя на украинцев, не видна разница между "сэкономить для государства два лярда" и "украсть у государства два лярда"
не парься, шмыгай себе дальше
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10.06.2020 15:33 Ответить
Єврокомісія виділила Україні другий транш обсягом 500 млн євро в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги.
Про це у середу оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/10/7110931/ Європейська правда ".
"Вдячні ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи", - прокоментував виділення коштів Денис Шмигаль у своєму Twitter.
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10.06.2020 15:42 Ответить
Это будет последний транш, если зекоманда незаконно снизит или отменит Зеленый тариф.
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10.06.2020 17:15 Ответить
Знающие утверждают :Зеленая энергетика вырабатывает 8% электроэнергии, а денег требует 30%. Иван Петрович Сидоров в это верит.Знающие говорят: наша электроэнергия вдвое -на 100%-дороже забугорной. Иван Петрович Сидоров в это тоже верит. Но знающие утверждают: в 100 %-х подорожания виноваты 30% денег зеленой энергетики. Иван Петрович Сидоров чувствует что с процентами что то не так но доказать не может.Он в школе круглым отличником был только по физкультуре.
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10.06.2020 17:30 Ответить
Не вырабатывает 8% - это манипуляция цифрами для зедебилов. 8% - это установленная мощность указана а не выроботка. То-есть, солнечная станция мощностью 10 кВт/ч - 10 кВт/ч - это ее установленная мощность, и регистрируется она как 10 кВт/ч в договоре. Но станция солнечная в 10квт/ч, это не значит что она каждый час будет давать 10 кВт, и за год 86 000 кВт. Она ночью не работает, зимой и в пасмурную погоду дает мало. И по сути, солнце 10 кВт/ч в год даст не 86000 квт, а около 11000 в киевском регионе.
Меньше слушай Зедебилов и будет тебе счастье.
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10.06.2020 23:43 Ответить
 
 