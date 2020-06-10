Кабмин подпишет меморандум с "зелеными" инвесторами и сэкономит государству 2 млрд евро, - Шмыгаль
Кабинет Министров Украины подготовил проект меморандума с "зелеными" инвесторами по изменению условий господдержки отрасли возобновляемой энергетики, что позволит государству сэкономить более 2 млрд евро до 2030 года.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Этот меморандум даст экономию конкретно для Украины ежегодно 6 млрд гривен уже с этого года. За период до 2030 года - это более 2 миллиардов евро экономии для государства Украина в сотрудничестве с инвесторами в зеленую энергетику ", - заявил Шмыгаль.
По его словам, правительство вело длительные переговоры с инвесторами, чтобы прийти к решению, которое сможет полноценно решить проблемы отрасли.
"Украине удастся избежать международных арбитражей и сохранить свою репутацию перед иностранными инвесторами", - добавил Шмыгаль.
При этом министр энергетики Ольга Буславец рассказала, что проект меморандума предусматривает снижение зеленого тарифа для солнечных станций на 15%, для ветровых станций - на 7,5%, усиление ответственности за небалансы, а также остановку предоставления зеленого тарифа для солнечных станций, которые будут построены с 1 июля текущего года.
Как отметил Шмыгаль, правительство поддерживает развитие зеленой энергетики, в т.ч. солнечной, однако с 1 июля все солнечные станции будут получать господдержку исключительно в результате "зеленых" аукционов.
"Все условия позволят сохранить за государством инвестиционно-привлекательный имидж и статус государства как надежного партнера", - добавила Буславец.
По ее словам, подписание меморандума также позволит решить проблему задолженности перед предприятиями, которая достигает 14 млрд гривен. Вместе с тем Буславец попросила у главы правительства один день на доработку проекта меморандума.
В начале июня СМИ опубликовали скандальную переписку депутатов фракции "Слуга народа" Андрея Жупанина и Андрея Геруса, которые с использованием ненормативной лексики обсуждали давление на зеленых инвесторов.
В то же время шведско-украинский предприниматель, один из крупнейших инвесторов в "зеленую" энергетику (компания "Виндкрафт Украина") в Украине Карл Стурен сообщил, что "зеленая" генерация за последние 4 месяца не получила оплату за электроэнергию - долг составляет более 11 млрд гривен, в отличие от других энергокомпаний, что иностранные инвесторы расценивают как политический заказ главы энергокомитета ВР Андрея Геруса.
После этого соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику.
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эта мышка норушка, сучит за свое шкурное
кто ты такой, шо весь народ на счетчик поставил?
у нас есть тоже права
І яка "Україна" боїться аукціонів? Ахметівський менеджер - то хіба Україна? Хай боїться, у нього планіда така. Весь Захід в шоці від нахабного пограбування Енергоатому на користь Ахметова і чекає чи не другого Чорнобилю внаслідок непланової зупинки енергоблоків-мільйонників на користь "зеленої енергетики". Кожен день простою одного мільйонника (а їх зупинили вже декілька) - це $1млн, до речі, при 57коп за кВт*год, а Ахметов за той самий кВт*год 5грн гребе. Навіть 100% кидалово і повна націоналізація всіх СЕС в таких випадках кращий вихід.
"Весь мир", напомню тебе , чтобы ты не забывал - закон об энергорынке в котором прописан Зеленый тариф, как раз таки под давлением запада и принимался, и под него нам МФВ транши давала. А то у вас что-то память короткая)))
И боятся то как раз нужно только Украине а не Ахметову. Давай, иди национализируй все СЭС))) А я посмотрю как Украину затягают по судам, МВФ прекратит сотрудничество но долги естественно не простит, инвесторы все свалят, прекратится международная поддержка Украины против России, и тебе останется только на отсос к Путину идти))))
И Ахметов будет среди первых, кто подаст иск в арбитраж, и выиграет))) "а з Ахметовим, скажуть, самі розбирайтесь" - лол, ну ты и тупой рагуль)))
В чем состоит "шхрайство"? Зеленый тариф прописан в Закон об энергорынке.
Вартість тих стекляшок, які ще при Клюєві встановлювались, окупилась давно. З нашими то тарифами. Весь розрахунок піде по остаточній вартості.
А шахрайство в тому, що зараз це обладнання коштує копійки в порівнянні з тим прибутком, який хочуть отримувати аж до 2030 року. Недарма ж я цитату Маркса привів.
В Євросоюзі добре знають, як у нас дерибаниться державна власність на доходу олігархів, того якщо вже почнеться така п'янка, то порахують все. Їх ціль зробити Україну правовою європейською державою, а не чорною дірою, в якій на догоду олігархів купляють квт*час за 5гривень, і для цього зупиняють атомні енергоблоки, які виробляють той кВт*час вдесятеро дешевше.
И что несешь придурок?))))
Естественно панели дешевеют - потому и тариф по Закону постоянно снижается, с прогнозируемым снижением цен на оборудование. и цены снижают производители, а не те кто ставит себе станции. Надо производителей посадить?))))
Советую тебе дебилу также открыть словарик, или Уголовный кодекс и почитать что такое "шахрайство", чтобы в будущем не писать чепуху)))
В Евросоюзе знают, что под Закон о Зеленом тарифе Украине деньги давали, знают что многие люди вложили свои средства в это, и так же знают, что когда ты Законом что-то обещаешь людям, а потом его отменяешь когда люди потратили на это свои средства - это называется кидаловом по простому, а с кидалами в цивилизованном мире дел не имеют.
Пойдешь потом просить денег у них, просить поддержки против России - тебе там и скажут, "кидала, с Путиным сами разбирайтесь. И да, не забывайте об долгах МВФ и зеленщикам"))))
Раджу відкрити Конституцію і почитати, що у нас правова демократична держава і якщо прийняті закони їй заперечують і діють проти інтересів держави і її громадян, то вони будуть скасовані врешті-решт. Дерібан держави припиниться, олігархи стануть звичайними бізнесменами, рівними серед рівних, будуть діяти не шахрайські тарифи, які протирічать інтересами держави, а вільний ринок, який поставить все по місцях і Україна стане нормальною державою, а не антиподом демократичних держав світу.
І це буде досить скоро, так що розслабся і з'їж чоколядку. Кажуть, стрес знімає
Более того, даже если бы он и противоречил Конституции - это не снимает ответсвености государства перед инвесторами, даже наоборот, отягащает последствия))))
ТЫ бы лучше беспокоился, почему электростанции в Украине перешли на газ Коломойского вместо государственного угля. А то вы бараны за сказками про Зеленый тариф не видите как вас Коломойский доит по полной программе.
Десять років платити за кВт*год вдесятеро дорожче, щоб потім відчути кайф від здешевшення до того рівня, що в нормальних країнах вже є ))
Та не буде у нас України в 2030році, якщо ми зараз будемо так знущатися над нею і здоровим глуздом. А не буде України, не буде і дурних законів, які дозволяють її грабувати. І твоїх омріяних надприбутків теж не буде - всі разом будемо сидіти біля розбитого корита. Так що може і правий Шмигаль, треба який компроміс шукати.
В Украине доля ВИЭ мизерна - 8% по установленной мощности, по выроботке менее 3%. В западных странах доли выроботки ВИЭ выше 30-50% и у них нет проблем с этим.
Никто не мешает зедебилам достроить и модернизировать ЛЭП в ЕС и продавать излишки энергии в ЕС, вместо того чтобы Коломойскому угождать.
И заглушенный реактор опасности не представляет. Тебя бы лучше волновало, что реакторы в Украине уже давно работают свыше своего срока службы и их нужно менять на новые, современные. А это такие деньги, что тебе Зеленый тариф медом покажется. Это реальные проблемы, а не сказки зедебилов:
"Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь. Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации. Но строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях - дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, временно, может решить модернизация атомных блоков. Впрочем, исключительно собственными силами Украине крайне сложно обеспечить проведение модернизации атомных электростанций."
Непрацюючий реактор не виробляє електроенергію, а це $1млн на день (по 57коп) для реактора 1МВт, а, відповідно, немає з чого платити обслуговуючому персоналу. 5 блоків - $5млн. 200днів - $1млр. Доларів! На вітер. Заради чого? Кого ти хочеш переконати? У тебе власних думок чого ми в такій задниці з народження не було. Лише істеричні крики.
Я вот думаю до моих 30 кВт еще 20 поставить, до максимума возможного для простых граждан. Ради твоего будущего, и будущего твоих детей стараюсь. За заработанные деньги куплю себе еще электромобиль, чтобы воздух которым дышит твоя семья стал немного чище.
Еще изучаю зарядные станции быстрые для авто. Недорого стоят они, а 1 кВт в быстрой зарядке стоит 4-9 гривен. Если на такую зарядку еще панелек наставить чтобы меньше от сети брать - вообще норм.
Ты там кстати беги в Конституционный суд, подай жалобу на владельцев зарядных станций, почему у них 1 кВт так дорого стоит)))
Я думав, що ти не менше ніж молодший компаньйон Ахметова, що так за його
мільярди переживаєш. Не бери дурного в голову. Якщо навіть не продаш свої великі
потужності на ринку, ніхто і не замітить. Навіть ти сам.
Я приблизно знаю тарифи, по яким продають (продавали) свою електроенергію на енергоринку Енергоатом (56коп за квт*год), ДТЕК і ТЕС, які в ДТЕК не входили (2грн), Укренерго (гідроелектростанції) 1 грн, ВЕС (4грн) і СЕС (5-7грн). Знаю також приблизно долю в структурі енергобалансу України всіх ціх генерацій. Доля Енергоатому, наприклад, 55%.
Якщо різко зростає доля СЕС і її "гарантовано" викупають, то це робиться за рахунок державного Енергоатому з його найнижчою ціною 56коп за кВт*год (вже зупинили 5 атомних енергоблоків з 15), а того і різко (в декілька разів) зростуть будь-які тарифи. Як для населення так і для промисловості. Між іншим, крім зупинки реакторів, Енергоатому зараз півроку не платять за вже вироблену і продану електроенергію і зараз гостро стоїть питання скорочення персоналу.
Уявляєш собі резонанс на Заході? 15 атомних реакторів потужністю 800...1000МВт можуть залишитись без обслуговування. Звісно, на це ніхто не піде і нас завалять кредитами лише б ці 15 реакторів не вибухнули. Але чи це державний підхід фінансувати дорогу електроенергію СЕС при наявності дешевої, яку немає куди дівати і атомні енергоблоки в будь-якому випадку потрібно обслуговувати.
В Украине доля ВИЭ мизерна - 8% по установленной мощности, по выроботке менее 3%. В западных странах доли выроботки ВИЭ выше 30-50% и у них нет проблем с этим.
Никто не мешает зедебилам достроить и модернизировать ЛЭП в ЕС и продавать излишки энергии в ЕС, вместо того чтобы Коломойскому угождать.
И заглушенный реактор опасности не представляет. Тебя бы лучше волновало, что реакторы в Украине уже давно работают свыше своего срока службы и их нужно менять на новые, современные. А это такие деньги, что тебе Зеленый тариф медом покажется. Это реальные проблемы, а не сказки зедебилов:
"Мирный атом в опасности: почему Украине срочно нужна помощь. Большинство энергоблоков украинских АЭС выработали свой срок эксплуатации. Но строительство новых энергоблоков, не говоря уже о станциях - дело крайне дорогостоящее. Проблему, по крайне мере, временно, может решить модернизация атомных блоков. Впрочем, исключительно собственными силами Украине крайне сложно обеспечить проведение модернизации атомных электростанций."
Я не прихильник Зеленського, але той мерзотний "закон" підписаний не ним, а пАпередником. Так що хто гірше керує державою питання відкрите.
Тай взагалі дай Бог нам позбавитись такого керування і таких керуючих.
И где ты взял в 10 раз дороже? Порох снизил зеленые тарифы. Сейчас с промышленной станции чуть более 3 гривен выходит с 1 кВт, после всех налогов. С частных маленьких чуток больше, потому что на частных тариф чуть лучше. Это меньше чем в два раза дороже чем тариф на электроэнергию для юрлиц, или для тебя, если ты больше 100квт в месяц потребляешь.
Где ты там в 10 раз больше платишь?
"ГАРАНТОВАНИЙ покупець ЗОБОВ'ЯЗАННИЙ купувати у суб'єктів господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, або у суб'єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, всю відпущену електричну енергію, вироблену на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим їм "зеленим" тарифом"
Ключевые слова для дебилов выделены капсом. Так вот, мы прочитали этот Закон, который ГАРАНТИРУЕТ Зеленый тариф, поверили нашему государству и поставили солнечные панели. И если это государство нас обманет - вы зедебилы будете у нас сосать, платить убытки, штрафы, и судебные издержки)))
А ты будешь как раз в Арбитраже в Европе рассказывать что Зеленый тариф нарушает европейские нормы - это в Европе, где активно работают зеленые тарифы во многих странах еще с начала 2000 годов, и где бьются рекорды по выроботке ВИЭ. Во дебил фееричный))))
Ринок, а не мафіозний лобістський тариф! Ну хай аукціон. І не на всю котушку "Гарантований покупець має викупити по 4 грн", а на 5% від об'єму електроенергії в країні. Щоб ціна на електроенергію в цілому не піднімалась до захмарних висот.
І не за рахунок Енергоатому, який ще з 10 років зможе нормально працювати і продавати електроенергію по 2 цента за кВт*год, а за рахунок мізків... Ось так, "інвестор"... ги-ги-ги
Да, я по сути инвестор. Маленький инвестор, не Ахметов к сожалению, но все же)))
Будь-який демократичний незаангажований суд або арбітраж (наприклад Стокгольмський) відразу ці нестиковки виявить і визнає цю фількину грамоту неправовою, яка немає легітимності. Мало лі чого там ті папуаси при минулому президенті прийняли. У них все через задницю. Це демократичні реалії, а не вологі мрії. Швидше за всього вони просто відмовляться приймати цю справу до розгляду, а якщо там знайдуться реальні закордонні позивачі, які вкажуть на свої права, то вкажуть їм на ці нестиковки і порадять вирішувати справу полюбовно.
Я розумію, кожен із нас в чомусь малий інвестор. Але ж треба розуміти, з якою державою і яким законодавством маємо справу. Нічого тут у нас не гарантовано.
И нигде в Конституции не указано, что государство не может субсидировать и поддерживать любые сферы рынка. По твоей тупой логике дебильного дитя - надо тогда и угольные станции закрыть, потому что энергия у них дороже чем на атомных станциях)))))
Про "Будь-який демократичний незаангажований суд або арбітраж (наприклад Стокгольмський)" - я тебе уже отписал выше. Повторяю еще раз для ******** - Зеленый тариф был сделан как раз под давлением Европы и МВФ.
Зеленый тариф - это европейская практика.
Это ты лось, хочешь приехать в Европу, которая нам навязала Зеленый тариф и которая сама Зеленым тарифом пользуется, и рассказывать им свои тупые фантазии, что Зеленый тариф демократию нарушает и европейские нормы?))) Европа нарушает свои же нормы, продвигая в Европе зеленый тариф? Ты давай еще в Норвегию поедь на них в суд подай - они приняли закон, заменить все угольные и атомные станции ВИЭ))))
Ты феерический *******))))
"Нічого тут у нас не гарантовано." что там у вас гарантованно а что нет - это суд колыхать не будет. Документ есть, Закон есть - значит есть ответсвенность. Будешь платить как тебе скажут))))
Так тож Європа.
Там люди рівноправні. Там податки платить кожний самостійно по пропорційній шкалі в залежності від брутто-доходів. Там порядок і демократія, а у нас хаос і мафія. Там взагалі все інше ніж у нас - антиподів. Чого ж ми, перша в Європі по корупції і остання по доходам на душу населення, не беремо у них приклад по податковій і правовій системі, а ось там, де можна урвати з бюджету і поставити цім країну раком через фінансування непідйомних самостійно затрат на СЕС - завжди Європу згадуємо.
Ну добре.
Постулати демократії у нас не виконуються. Не рівноправ'я, ні верховенства права, ні ринку. Цей закон про ринок електроенергії - яскравий аргумент. Ще аргументи - закони про КС, закони про судоустрій, закони про пільги і привілеї можновладців, шахрайський податковий кодекс - теж до купи. Читаємо уважно розділ Х (пенсійний) закону про Судоустрій, розділ ХІІ цього закону (про зарплати суддів). *********.
Замість одного закону для всіх громадян маємо закони для кожної касти. При середній зарплаті в Україні 10тис.грн судді мають 350тис.грн на місяць. При максимальній пенсії для звичайних громадян 16тис.грн. (по закону про пенсійне страхування), судді мають мінімальну пенсію 31тис.грн і максимальну більше 350тис.грн на місяць. І так по всіх... Аргумент?
В нашому податковому кодексі немає людини-працівника, є зарплата, яка "споживається" підприємством. А того ПДВ і інши податки сплачуються декілька разів і наше ПДВ і те, що у них (в Європі) - різні речі. Як і всі інши податки і організація суспільства.
Тобто МИ і ВОНИ - антиподи. Правила організації життя у нас протилежні. Нам Європа не указ. Що для них добре, то для нас смерть.
"5. Крім обов'язків, визначених https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n1138 статтею 57 цього Закону, постачальник універсальних послуг зобов'язаний:
4) купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами;
Гарантований покупець зобов'язаний купувати електричну енергію, вироблену генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, за "зеленим" тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими споживачами."
Так что соси лапу и исправно плати за электроэнергию.
не парься, шмыгай себе дальше
Про це у середу оголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє "https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/10/7110931/ Європейська правда ".
"Вдячні ЄС за схвальну оцінку процесу запровадження реформ в Україні. Отримані кошти підсилять економіку на тлі світової кризи", - прокоментував виділення коштів Денис Шмигаль у своєму Twitter.
Меньше слушай Зедебилов и будет тебе счастье.