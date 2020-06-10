Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме"
Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко на продление срока содержания ее под стражей.
"Юлия Кузьменко просит суд об одном: отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме ... "Об этом деле потом будут говорить, как "нехорошо получилось ... " Но моему сыну это не вернет время проведенное без матери ...", - цитирует Кузьменко экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.
"Мало поручителей. Так нельзя... Почему только депутаты "Европейской Солидарности"? Где "Голос"? Где отдельные патриоты из "Слуги народа"? Извиняюсь за возмущение, потому что пришла, глава "Голоса" нардеп Рудик. Большое спасибо. Спасибо "Голосу" это очень важно, это дело уважения укранского гражданского общества к себе. Потому Кузьменко медик- волонтер, по-сути моральный авторитет", - добавила Чорновол.
Народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик готова взять на поруки Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявила нардеп на заседании апелляционного суда в среду..
Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.
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И эта судья, и заказчики - начиная с вислюка оманського - до ростова не добегут.
На свободе Бойко, Медведчук, Порнов, на которых куча дел уголовных, а врачи и волонтеры за решеткой, хотя их вина не доказана.
Ось інший, але повністю аналогічний випадок...
Упередженість у справах проти патріотів стали системною метою проординських правоЛОМЦІВ...
"грища з вогнем" антиукраїнської банди керівних ЛІВОохоронців України...
Зрозуміло, шо цілеспрямованість таких дій визначена самим ЗЕ - через підбір та розстановку кадрів САМЕ з антиукраїнським менталітетом і проординськими симпатіями!
-Колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Прокурор Андрій Радіонов назвав її такою, що не ґрунтується на доказах. Невдовзі після того він покинув справу. Саме тому, ФСБ(у) коли тоді не вдалося Стерненку вручити підозру Стерненку, а зробило фінт - щоб погасити наростаючий резонанс в суспільстві розпочало справу про нападників на Стерненка (театральний жест - запрограмований на наступне закриття цієї справи.... поживемо -переконаємося)
-Андрій Радіонов згадав у цьому документі також і очільницю Офісу Генпрокурора. У цій справі Ірину Венедіктову він теж вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів. Радіонов, зокрема, відзначив її публічні обіцянки оголосити Стерненку підозру в будь-якому разі. Попри те, що за законом втручатися в розслідування вона не може.
-«У зв'язку з викладеним, повертаю повідомлення про підозру Стерненку С. В. та клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу як такі, не ґрунтуються на доказах, зібраних у провадженні, а також мають очевидно упереджений характер, необ'єктивні і не відповідають вимогам КПУ України», - написав Радіонов у своєму запереченні.
-Була в цьому процесі й політична зацікавленість. Зараз справу Стерненка вивчає тимчасова слідча комісія при Верховній Раді. Як стало нам відомо з власних джерел, колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка на її закритому засіданні розповів, що до цієї справи проявляв інтерес Арсен Аваков.
-Поки-що проміжний підсумок: - СБУ вже покарала Радіонова відсторонивши його від справи і перевівши в інший підрозділ
На волю тепер відпускають лише гвалтівників, вбивць та зрадників держави. Або навіть обирають їх у нардепи від партії Слуга *****.
А хто така Юлія Кузьменко? Якийсь там волонтер та дитячий лікар?
(Сарказм.)