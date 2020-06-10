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Новости Убийство Шеремета
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Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме"

Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко:

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко на продление срока содержания ее под стражей.

"Юлия Кузьменко просит суд об одном: отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме ... "Об этом деле потом будут говорить, как "нехорошо получилось ... " Но моему сыну это не вернет время проведенное без матери ...", - цитирует Кузьменко экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Мало поручителей. Так нельзя... Почему только депутаты "Европейской Солидарности"? Где "Голос"? Где отдельные патриоты из "Слуги народа"? Извиняюсь за возмущение, потому что пришла, глава "Голоса" нардеп Рудик. Большое спасибо. Спасибо "Голосу" это очень важно, это дело уважения укранского гражданского общества к себе. Потому Кузьменко медик- волонтер, по-сути моральный авторитет", - добавила Чорновол.

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Народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик готова взять на поруки Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявила нардеп на заседании апелляционного суда в среду..

Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме 01
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме 02

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Автор: 

арест (10455) суд (25092) Чорновол Татьяна (654) Кузьменко Юлия (168) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+18
Хавай.Те...
На свободе Бойко, Медведчук, Порнов, на которых куча дел уголовных, а врачи и волонтеры за решеткой, хотя их вина не доказана.
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10.06.2020 14:58
+18
Зато Кожара со 100% доказательствами убийства сидит у себя дома и смеется.
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10.06.2020 15:07
+16
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме" - Цензор.НЕТ 6515
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10.06.2020 14:53
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Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме" - Цензор.НЕТ 6515
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10.06.2020 14:53 Ответить
вот твари зебильные.. знают же что невиновна, но держат..
И эта судья, и заказчики - начиная с вислюка оманського - до ростова не добегут.
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10.06.2020 14:55 Ответить
Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме" - Цензор.НЕТ 9045
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10.06.2020 14:58 Ответить
"Настоящий президент" входит в тройку самых богатых миллиардеров в стране, где людям жрать нечего
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10.06.2020 15:46 Ответить
А кто тогда может быть президентом? Бомж обоссанный?
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10.06.2020 15:58 Ответить
Іди працюй чмо зелене, жрати йому не має чого...
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10.06.2020 16:09 Ответить
а нарид на карантине
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10.06.2020 14:56 Ответить
Хавай.Те...
На свободе Бойко, Медведчук, Порнов, на которых куча дел уголовных, а врачи и волонтеры за решеткой, хотя их вина не доказана.
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10.06.2020 14:58 Ответить
Похавают. Вы сделали их единственной альтернативой - черта, который позволил Медведчуку скупить самые важные телеканалы в стране. Так что хавайте дружно.
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10.06.2020 15:48 Ответить
самі важливі це які?
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10.06.2020 16:02 Ответить
Продажу каналов Медведчуку позволил провести Порошенко. Еще Маркс писал что "за очень дорого" капиталист продаст веревку на которой его и повесят. Он продал медиа-пространство врагам. Сознательно. Умышленно и "за дорого". Петя, как пес голимый, никогда не пропускал возможность куснуть из каждой миски мимо которой пробегал...
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10.06.2020 16:31 Ответить
Цілеспрямовані репресії саме проти патріотів...

Ось інший, але повністю аналогічний випадок...
Упередженість у справах проти патріотів стали системною метою проординських правоЛОМЦІВ...
"грища з вогнем" антиукраїнської банди керівних ЛІВОохоронців України...
Зрозуміло, шо цілеспрямованість таких дій визначена самим ЗЕ - через підбір та розстановку кадрів САМЕ з антиукраїнським менталітетом і проординськими симпатіями!
-Колишній старший групи прокурорів у справі Сергія Стерненка місяць тому відмовився підписувати йому підозру, яку отримав від слідчого СБУ. Прокурор Андрій Радіонов назвав її такою, що не ґрунтується на доказах. Невдовзі після того він покинув справу. Саме тому, ФСБ(у) коли тоді не вдалося Стерненку вручити підозру Стерненку, а зробило фінт - щоб погасити наростаючий резонанс в суспільстві розпочало справу про нападників на Стерненка (театральний жест - запрограмований на наступне закриття цієї справи.... поживемо -переконаємося)
-Андрій Радіонов згадав у цьому документі також і очільницю Офісу Генпрокурора. У цій справі Ірину Венедіктову він теж вважає упередженою, а її дії - такими, що загрожують незалежності прокурорів. Радіонов, зокрема, відзначив її публічні обіцянки оголосити Стерненку підозру в будь-якому разі. Попри те, що за законом втручатися в розслідування вона не може.
-«У зв'язку з викладеним, повертаю повідомлення про підозру Стерненку С. В. та клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу як такі, не ґрунтуються на доказах, зібраних у провадженні, а також мають очевидно упереджений характер, необ'єктивні і не відповідають вимогам КПУ України», - написав Радіонов у своєму запереченні.
-Була в цьому процесі й політична зацікавленість. Зараз справу Стерненка вивчає тимчасова слідча комісія при Верховній Раді. Як стало нам відомо з власних джерел, колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка на її закритому засіданні розповів, що до цієї справи проявляв інтерес Арсен Аваков.
-Поки-що проміжний підсумок: - СБУ вже покарала Радіонова відсторонивши його від справи і перевівши в інший підрозділ
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10.06.2020 16:10 Ответить
ПРОКУРОР У СПРАВІ СТЕРНЕНКА ВІДМОВИВСЯ ПІДПИСУВАТИ ЙОМУ ПІДОЗРУ Й ПОКИНУВ ПРОЦЕС... slidstvo.info/news/starshyj-prokuror-u-spravi-sternenka-vidmovlyavsya-***********-jomu-pidozru/
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10.06.2020 16:11 Ответить
зебілу буде за рік Кузьменко три своїх
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10.06.2020 15:00 Ответить
Наш подросток, избранный президентом, не понимает, что когда придут за ним ( а он с каждым днем набирает объем нарушений УПК), за него не вступятся разве, что кварталовцы, да и то не все.
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10.06.2020 15:02 Ответить
100% "Лысый из Квартала" и тот отморозится.
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10.06.2020 15:04 Ответить
А ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ КОГО ОХРАНЯЮТ !!!???
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10.06.2020 15:03 Ответить
режим- систему...
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10.06.2020 15:06 Ответить
Сколько над этими людьми можно издеваться?
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10.06.2020 15:03 Ответить
стільки скіль дозволить Громада...
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10.06.2020 15:06 Ответить
А над какими можно?
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10.06.2020 15:49 Ответить
над зеленою худобою.
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10.06.2020 16:09 Ответить
Оті "брав" і Воїни ( на фото) - не хотять на Фронт - захистити Неньку Україну - чи не для того вони такі "браві"
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10.06.2020 15:05 Ответить
Вони-вірні пси системи
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10.06.2020 15:07 Ответить
У СИСТЕМЫ НИПЕЛЬ СИФОНИТ !)
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10.06.2020 15:12 Ответить
Зато Кожара со 100% доказательствами убийства сидит у себя дома и смеется.
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10.06.2020 15:07 Ответить
А подозреваемые по делу Сармата-на "домашнем".
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10.06.2020 15:26 Ответить
Следы пороха нашли на руках его жены. Поменяет на молодую. Вот ему и весело.
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10.06.2020 16:33 Ответить
За убийство надо хотя бы 365 дней давать.
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10.06.2020 15:16 Ответить
Михочем розвивати демократичні засади в державі Україна. А це значить що Закон перш за все е головним. Тому Кузьменко злочинець затримана підозра винесена затримання проведене то як тоді все це змінювати (тільки рак лазить назад) Будем ждати вирішення цього питання в суді. і неважно що злочинець був в АТО чи іще де захищав інтереси країни.( за це він повагу отримував льготами користуеться) Закон він маеться бути Законом і рівні всі перед ним тоді це справедливість .l А тепер начинають то дітки то іще якась причина. А смерть людини це злочин - злочин а значить і відповідати за це потрібно. Тому тут розсусолювання не повинні брати верх над Законом. Раз уже було вирішено тримати під вартою то хай там і сидить до судового рослідування а потім буде ясно хто прав а хто винуватий. Демократія в державі це дотримання законодавства і справедливість примінення цього Закону до всих повинна бути одінаковою. тоді люди і будуть понімать що держава у нас маеться а це значить що демократія здійснюеться і ми становимось Европейською демократичною державою якщо ми туди ідем. Всі інші розсусолюваття тут непотрібні. З повагою пенсіонер.
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10.06.2020 15:33 Ответить
"Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку." ©

На волю тепер відпускають лише гвалтівників, вбивць та зрадників держави. Або навіть обирають їх у нардепи від партії Слуга *****.
А хто така Юлія Кузьменко? Якийсь там волонтер та дитячий лікар?
(Сарказм.)
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10.06.2020 15:58 Ответить
вона волонтьорила не на ту країну. Нині у пошані кацапські наймити, друзяки Зеленського.
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10.06.2020 16:10 Ответить
Це йде саме натуральне знущання над волонтерами і добровольцями...
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10.06.2020 16:23 Ответить
Надо собирать Майдан. Достали эти сабаковы, вендиктовы - гаранты коррупции и борьбы с патриотами Украины! Доиграются, суки с народом. История повторяется, только на более новом уровне витка и виток этот будет уже на шее Зеленского, т.к. эти мрази его устраивают!
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10.06.2020 16:50 Ответить
 
 