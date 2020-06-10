Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кузьменко: "Она просит суд об одном - отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме"

Киевский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы защиты подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко на продление срока содержания ее под стражей.

"Юлия Кузьменко просит суд об одном: отпустить ее к ребенку. 184 дня в тюрьме ... "Об этом деле потом будут говорить, как "нехорошо получилось ... " Но моему сыну это не вернет время проведенное без матери ...", - цитирует Кузьменко экс-нардеп Татьяна Чорновол, передает Цензор.НЕТ.

"Мало поручителей. Так нельзя... Почему только депутаты "Европейской Солидарности"? Где "Голос"? Где отдельные патриоты из "Слуги народа"? Извиняюсь за возмущение, потому что пришла, глава "Голоса" нардеп Рудик. Большое спасибо. Спасибо "Голосу" это очень важно, это дело уважения укранского гражданского общества к себе. Потому Кузьменко медик- волонтер, по-сути моральный авторитет", - добавила Чорновол.

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Народный депутат и глава партии "Голос" Кира Рудик готова взять на поруки Юлию Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявила нардеп на заседании апелляционного суда в среду..





Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.