Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда

Экс-глава Министерства по вопросам ветеранов Оксана Коляда назвала причины, по которым законопроект о статусе ветерана до сих пор не принят парламентом.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект - достаточно уникальная штука для органов государственного управления Украины. Я даже не знаю, где и когда, основной комплексный законопроект писали все группы бенефециаров самого министерства. Это - огромный кусок работы с самими ветеранами, семьями погибших, с пострадавшими Революции Достоинства. Это большое количество тяжелых встреч, потому что семьи погибших - это всегда тяжело. Это комплексное решение многих программ, которые мы уже начали и коорые уже работают: ипотека, поддержка ветеранского бизнеса, которую мы обеспечиваем сейчас за счет донорских средств, образование - все это пока работает в ручном режиме", - рассказала Коляда.

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Именно поэтому, добавила она, важно принять эту "ветеранскую конституцию".

"Поскольку мы пользуемся сейчас советским законом, где предусмотрена такая льгота как бесплатная радиоточка для ветерана и еще куча несуществующих норм. Мне всегда казалось, что это такая очевидная вещь - когда вовлеченные ветераны пишут такой уникальный закон, и я думала, что все с радостью быстро его примут. А нет. У некоторых опять же возникает мысль, что Коляда - это агент Порошенко, вместе с ветеранами разработала законопроект, который будет стоить государству очень много денег, это будет подстава для президента Зеленского", - отмечает Коляда.

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