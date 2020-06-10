РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8195 посетителей онлайн
Новости
2 465 11

Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда

Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали

Экс-глава Министерства по вопросам ветеранов Оксана Коляда назвала причины, по которым законопроект о статусе ветерана до сих пор не принят парламентом.

Об этом она рассказала в интервью Цензор.НЕТ.

"Этот законопроект - достаточно уникальная штука для органов государственного управления Украины. Я даже не знаю, где и когда, основной комплексный законопроект писали все группы бенефециаров самого министерства. Это - огромный кусок работы с самими ветеранами, семьями погибших, с пострадавшими Революции Достоинства. Это большое количество тяжелых встреч, потому что семьи погибших - это всегда тяжело. Это комплексное решение многих программ, которые мы уже начали и коорые уже работают: ипотека, поддержка ветеранского бизнеса, которую мы обеспечиваем сейчас за счет донорских средств, образование - все это пока работает в ручном режиме", - рассказала Коляда.

Читайте также: Бесплатный проезд по удостоверению УБД с 1 июля приостановят в Киеве

Именно поэтому, добавила она, важно принять эту "ветеранскую конституцию".

"Поскольку мы пользуемся сейчас советским законом, где предусмотрена такая льгота как бесплатная радиоточка для ветерана и еще куча несуществующих норм. Мне всегда казалось, что это такая очевидная вещь - когда вовлеченные ветераны пишут такой уникальный закон, и я думала, что все с радостью быстро его примут. А нет. У некоторых опять же возникает мысль, что Коляда - это агент Порошенко, вместе с ветеранами разработала законопроект, который будет стоить государству очень много денег, это будет подстава для президента Зеленского", - отмечает Коляда.

Полный текст интервью с Оксаной Колядой читайте по ссылке.

ветераны (1107) Порошенко Петр (19599) Министерство по делам ветеранов (232) Коляда Оксана (48)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда - Цензор.НЕТ 128
показать весь комментарий
10.06.2020 15:01
+11
Клоуну совсем крышу сорвало на порошенко....- снится ему в кошмарах..
Может таки мы дождемся и его увезут в дурку...
показать весь комментарий
10.06.2020 15:03
+6
а агенты рефии зеленые швали разработают так как им прикажет хозяин.
показать весь комментарий
10.06.2020 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Законопроект о статусе ветерана не принимают, утверждая, что его разработали "агенты Порошенко", - экс-глава Минветеранов Коляда - Цензор.НЕТ 128
показать весь комментарий
10.06.2020 15:01 Ответить
а агенты рефии зеленые швали разработают так как им прикажет хозяин.
показать весь комментарий
10.06.2020 15:01 Ответить
Клоуну совсем крышу сорвало на порошенко....- снится ему в кошмарах..
Может таки мы дождемся и его увезут в дурку...
показать весь комментарий
10.06.2020 15:03 Ответить
Ще лікувати? Краще одразу на шибеницю
показать весь комментарий
10.06.2020 15:07 Ответить
это как его фарт вывезет...
показать весь комментарий
10.06.2020 15:10 Ответить
Дополнительные силы оппозиции. Подтверждение антиукраинской сути зеленой власти
показать весь комментарий
10.06.2020 15:05 Ответить
О чем вы, какая война, какие ветераны? У президента в голове одно из двух, мир сменяется туманом...
показать весь комментарий
10.06.2020 15:25 Ответить
ну -що не розуміти ...- "сОлценосний" зараз тільки оцей - зЄ-рояльний...
показать весь комментарий
10.06.2020 15:28 Ответить
коли прихильникам клоуна говориш за промахи в управлінні державою зі сторони зеленського--вони тут же відповідають,а "какая разница" Це біомаса.а не народ.
показать весь комментарий
10.06.2020 15:35 Ответить
Все "экс" чиновники трындят,что они были лучшие,законы разрабатывали они "самые лучшие", а после них все говно. И уволены по "политическим мотивам". Я,конечно, "за" за законы льгот для ветеранов и других "льготников". Но если мне,ликвидатору последствий аварии на ЧАЭС с 1986 года, поручили бы написать закон по льготам для ликвидаторов аварии, то эххх.... Я бы расстарался.
показать весь комментарий
10.06.2020 20:59 Ответить
 
 