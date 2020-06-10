Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения
Генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского на незаконное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом лидер политсилы Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Офиса Генпрокурора.
Он также отметил, что Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской Солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.
"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность генерального прокурора со стороны или Офиса Президента или президента. И сегодня пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум - Порошенко и Зеленскому", - подчеркнул пятый президент.
По словам Порошенко, страна возвращается во времена Януковича и называет это политическим преследованием оппозиции.
"Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - рассказал лидер "Европейской солидарности".
Порошенко сказал, что будет требовать неотложной встречи с генеральным прокурором.
"В соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституцию, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан принимать участие во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем к ней для в том числе осуществление действий", - объяснил пятый президент.
Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой нардепы требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис Генпрокурора.
"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет - отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в генеральную прокуратуру - вы все свидетели. У вас есть что-то? Предъявляем. Покажите людям - и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований - это не что иное, как преследование оппозиции", - подытожил Порошенко.
Напомним, сотрудники Офиса генпрокурора сегодня пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.
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Судячи те, що Порошенко старався їх витягти з болота .., їм реально не сподобалося..
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Ps . Звичайно коли це реально зробити з г...
Президент України Володимир Зеленський демонструє нашим міжнародним партнерам своє небажання протистояти агресії Росії, захищати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, - вважає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, про що сказав в інтерв'ю журналістам.Він підкреслив: "Що ми бачимо на сьогоднішній день? З-за невідомих обставин зникукраїнський військовослужбовець на адміністративній межі з Кримом - фактично на лінії зіткнення з російськими окупантами. Що про це сказав глава держави як головнокомандувач? Нічого".
"Він жодним чином не ініціював розслідування, не вимагав від Російської Федерації пояснень щодо того, що людина, яка знаходиться у його як Головнокомандувача підпорядкуванні, зникла на адмінкордоні з Кримом за невідомих обставин", - також сказав Володимир Ар'єв.
"Міжнародне співтовариство, наші партнери з якими ми створювали антипутінську коаліцію, бачать ці речі. Вони бачать такі сигнали. Вони бачать небажання президента Зеленського взагалі організовувати оборону України, захищати військових. І захищати не на словах, а на ділі територіальну цілісність України", - заявив представник фракції ЄС.
Депутат зауважив, що міністерству закордонних справ зараз достатньо складно працювати в таких умовах: "Фактично йдеться про балансування. Треба йти і доводити, що Україна сьогодні все ж таки хоче оборонятися проти РФ, готова чинити спротив, і показувати, і далі заявляти про злочини, активно відстоювати свою позицію в міжнародних судах", - переконаний він.
"Якби президент і його Офіс стояли на твердих проукраїнських позиціях і демонстрували це постійно, тоді вочевидь просувати проукраїнський порядок денний у протидії російській гібридній агресії було б набагато легше і ефективніше", - підсумував депутат.
"Я ДБР знаю вже як облуплених. Я їх називаю дебіли без розуму. В них його нема. Що у моїй справі, що у Порошенка - ми просто вчимо їх працювати. Вони змогли навіть мені вручити виклик на допит з сьомого разу. То вони не можуть три дні вирахувати, то прізвище моє не знають де знайти, то передають мені через "Нову пошту" чи "Укрпошту" виклик на допит. Ми з адвокатами просто їх тролили тим, що вони почитати закони, по яким вони мають працювати", - сказала Звіробій.
Вона додала: "Те, що я зараз бачу з Порошенком - це та сама ситуація. Порошенко закони знає. Тому оцей весь цирк відбувається. Тому що вони не можуть скласти йому підозру, посадити його. В нашій країні взагалі у будь-якій незрозумілій ситуації хочуть посадити Порошенка. Коли його знову садять, я дивлюся, що у нас і де відбувається. Десь явно щось приховується, і всі переключаються і починають садити Порошенка. І знову в них нічого не виходить".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/poroshenko-znaie-zakony-tomu-otsei-ves-tsyrk-vidbuvaietsia-zvirobii-216967.html
Зе тебя превосходит вчетверо.
Саакашвили вообще ни за шо бегал по крышам - он даже с потемкинской лестницы не посцал на Главный Морвокзал Украины и даже мороженное в Одессе не воровал.
А в Украине любого олигарха можно посадить за скупку ваучеров при приватизиции первого миллиарда и неуплату дивидендов по ваучерам миноритарным акционерам. Ненадолго, пусть от трех до пяти, но как за экономическое преступление с конфискацией украденного у людей.
Чего эти олигархи больше всего бояться в Украине и России - двух самых коррумпированных странах мира, где воры правят с момента распада СССР.
Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети!
Ты прикидываешься или вправду жертва щипцов гинеколога?
Кто ж его посадит! Клоун?
Преемственность традициях во многих поколениях.
Одесса, Путин, капуста й короли!
А теперь вернёмся к нашим баранам: Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети!
ПС: в случаен чего не стесняйся сказать "не знаю..."!
обещалки и видосики...
какого хрена вам теперь еще надо - *****?
Остановите психа....посадите.
To be continued...