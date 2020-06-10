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Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения

Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения

Генпрокурор Ирина Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского на незаконное преследование пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом лидер политсилы Петр Порошенко заявил после того, как вместе с народными депутатами и адвокатами вышел из Офиса Генпрокурора.

Он также отметил, что Венедиктова не захотела обсуждать с народными депутатами из "Европейской Солидарности" многочисленные процессуальные нарушения со стороны Офиса Генпрокурора и убежала из кабинета.

"Мы твердо убеждены по сегодняшним действиям, Венедиктова получила четкое указание от президента Зеленского с улицы Банковой. Мы убеждены, что здесь есть состав уголовного преступления - вмешательство в деятельность генерального прокурора со стороны или Офиса Президента или президента. И сегодня пытаясь это сделать, они де-факто вручают подозрение двум - Порошенко и Зеленскому", - подчеркнул пятый президент.

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По словам Порошенко, страна возвращается во времена Януковича и называет это политическим преследованием оппозиции.

"Единственное, что они придумали, это "трэш" в виде того, что я на посту президента пытался захватить государственную власть, пытался осуществить государственную измену или какие-то другие глупости, которые были блестяще прокомментированы человеком, который ко мне точно не относится с симпатией - 100% человеком Зеленского бывшим генеральным прокурором Рябошапкой", - рассказал лидер "Европейской солидарности".

Порошенко сказал, что будет требовать неотложной встречи с генеральным прокурором.

"В соответствии с законодательством, автором которого я являюсь, изменений в Конституцию, которые я внес, зарегистрировал и провел в первом чтении, генеральный прокурор обязан принимать участие во вручении подозрения, если считает нужным. Мы приехали для того, чтобы получить подозрение. После этого, пообщавшись с нами около 40 минут, генеральный прокурор убежала. Мы сообщили, что мы в любое время готовы снова приехать к ней, оставили телефоны. И как только она освободится, мы приедем к ней для в том числе осуществление действий", - объяснил пятый президент.

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Он также сообщил, что во время встречи с Венедиктовой нардепы требовали выполнения законных процессуальных действий, которые саботирует Офис Генпрокурора.

"Мы пытались остановить беспредел. Я могу только надеяться, что нас услышали и они изменят позицию. Если нет - отдельно хочу подчеркнуть: мы не просто не уклоняемся от следственных действий. Мы пришли в генеральную прокуратуру - вы все свидетели. У вас есть что-то? Предъявляем. Покажите людям - и над вами будет весь мир смеяться, потому что если пятый президент Украины пытался захватить государственную власть выполнением своих конституционных полномочий, назначая руководство тех или иных подразделений вооруженных формирований - это не что иное, как преследование оппозиции", - подытожил Порошенко.

Напомним, сотрудники Офиса генпрокурора сегодня пытались вручить подозрение пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко в помещении Государственного бюро расследований.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336) Порошенко Петр (19599) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+53
Главный враг для зебиленского не пуйло, а Петр Алексеевич. Зебобы вы как всегда зробили це разом!!!
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10.06.2020 15:06
+50
Порошенко после визита в Офис Генпрокурора: Венедиктова получила четкое указание от Зеленского по вручению мне подозрения - Цензор.НЕТ 4042
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10.06.2020 15:13
+33
А кто-то в этом может сомневаться?
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10.06.2020 15:05
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Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 2182
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10.06.2020 22:57 Ответить
Зеленський не будуе сильну Україну , а всю енергію витрачае для того, щоб знищити Порошенка .., судячи саме це від нього чекають тих 73% ...,
Судячи те, що Порошенко старався їх витягти з болота .., їм реально не сподобалося..
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10.06.2020 22:58 Ответить
Проблема Порошенка в тому, що він розворушив г...,а не зробив все щоб його вичистити , тому зараз воно так воняе ..
....
....
Ps . Звичайно коли це реально зробити з г...
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10.06.2020 23:02 Ответить
https://prm.ua/nashi-mizhnarodni-partneri-bachat-nebazhannya-zelenskogo-protistoyati-rosiyskiy-agresiyi-ar-yev/ Наші міжнародні партнери бачать небажання Зеленського протистояти російській агресії - Ар'єв
Президент України Володимир Зеленський демонструє нашим міжнародним партнерам своє небажання протистояти агресії Росії, захищати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, - вважає народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв, про що сказав в інтерв'ю журналістам.Він підкреслив: "Що ми бачимо на сьогоднішній день? З-за невідомих обставин зникукраїнський військовослужбовець на адміністративній межі з Кримом - фактично на лінії зіткнення з російськими окупантами. Що про це сказав глава держави як головнокомандувач? Нічого".
"Він жодним чином не ініціював розслідування, не вимагав від Російської Федерації пояснень щодо того, що людина, яка знаходиться у його як Головнокомандувача підпорядкуванні, зникла на адмінкордоні з Кримом за невідомих обставин", - також сказав Володимир Ар'єв.
"Міжнародне співтовариство, наші партнери з якими ми створювали антипутінську коаліцію, бачать ці речі. Вони бачать такі сигнали. Вони бачать небажання президента Зеленського взагалі організовувати оборону України, захищати військових. І захищати не на словах, а на ділі територіальну цілісність України", - заявив представник фракції ЄС.
Депутат зауважив, що міністерству закордонних справ зараз достатньо складно працювати в таких умовах: "Фактично йдеться про балансування. Треба йти і доводити, що Україна сьогодні все ж таки хоче оборонятися проти РФ, готова чинити спротив, і показувати, і далі заявляти про злочини, активно відстоювати свою позицію в міжнародних судах", - переконаний він.
"Якби президент і його Офіс стояли на твердих проукраїнських позиціях і демонстрували це постійно, тоді вочевидь просувати проукраїнський порядок денний у протидії російській гібридній агресії було б набагато легше і ефективніше", - підсумував депутат.
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10.06.2020 23:10 Ответить
Ветеранка російсько-української війни Маруся Звіробій в ефірі програми "ІнфоВечір" на "5 каналі" прокоментувала справу ДБР проти Петра Порошенка.
ДБР знаю вже як облуплених. Я їх називаю дебіли без розуму. В них його нема. Що у моїй справі, що у Порошенка - ми просто вчимо їх працювати. Вони змогли навіть мені вручити виклик на допит з сьомого разу. То вони не можуть три дні вирахувати, то прізвище моє не знають де знайти, то передають мені через "Нову пошту" чи "Укрпошту" виклик на допит. Ми з адвокатами просто їх тролили тим, що вони почитати закони, по яким вони мають працювати", - сказала Звіробій.
Вона додала: "Те, що я зараз бачу з Порошенком - це та сама ситуація. Порошенко закони знає. Тому оцей весь цирк відбувається. Тому що вони не можуть скласти йому підозру, посадити його. В нашій країні взагалі у будь-якій незрозумілій ситуації хочуть посадити Порошенка. Коли його знову садять, я дивлюся, що у нас і де відбувається. Десь явно щось приховується, і всі переключаються і починають садити Порошенка. І знову в них нічого не виходить".
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/poroshenko-znaie-zakony-tomu-otsei-ves-tsyrk-vidbuvaietsia-zvirobii-216967.html
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10.06.2020 23:27 Ответить
Скласти підозру на важко, важко всучити йому, людині яка не визнає ніякої влади, отже бандит!
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11.06.2020 11:03 Ответить
Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 7824
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11.06.2020 00:38 Ответить
Якщо зебанатна шобла виє і бреше в унісон з https://ua-reporter.com/news/kak-glavnomu-prestupniku-ukrainy-poroshenko-podnimayut-reyting касапськими мразями (зверніть увагу на черговий фотошоп) - то то лише з-за цього слід підтримати Порошенка.
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11.06.2020 02:13 Ответить
да кому ты нужен со своими 11%. ты не конкурент.
Зе тебя превосходит вчетверо.
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11.06.2020 07:37 Ответить
Петю закрыть и не выпускать. Суды и прокуратура честные. Петя их сам набирал на должности.
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11.06.2020 08:11 Ответить
А Петя скоро уже будет от Венедиктовны по крышам убегать - глюпый, она ж все равно на метле и собьет неуловимого Сывочолого Колобка с фундуком под белковым кремом.
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11.06.2020 08:29 Ответить
Ты - идиот. Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети.
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11.06.2020 10:31 Ответить
Я хоть и далёк от симпатий к Януковичу, но назови ХОТЬ ОДНО дело против Овоща.
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11.06.2020 11:08 Ответить
Ты еврей? Сперва ответь на мой вопрос, ПОТОМ задавай свой.
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11.06.2020 11:44 Ответить
Блин, а шо, нету дела? Ой недоработка. У нас ведь все знают главный лозунг органов - то шо вы на свободе не ваша заслуга, а наша недоработка.
Саакашвили вообще ни за шо бегал по крышам - он даже с потемкинской лестницы не посцал на Главный Морвокзал Украины и даже мороженное в Одессе не воровал.
А в Украине любого олигарха можно посадить за скупку ваучеров при приватизиции первого миллиарда и неуплату дивидендов по ваучерам миноритарным акционерам. Ненадолго, пусть от трех до пяти, но как за экономическое преступление с конфискацией украденного у людей.
Чего эти олигархи больше всего бояться в Украине и России - двух самых коррумпированных странах мира, где воры правят с момента распада СССР.
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11.06.2020 15:48 Ответить
Хи-хи, ха-ха, мороженное в Одессе...
Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети!
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11.06.2020 16:18 Ответить
Да и против Путина дел не было, и против Ленина, и против Гитлера.
Ты прикидываешься или вправду жертва щипцов гинеколога?
Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 6112

Кто ж его посадит! Клоун?
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11.06.2020 16:23 Ответить
Кто ж его посадит дебил? Обычно их не сажают так как их генеральные прокуроры заметают все следы. Но любовь народа не умирает!
Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 2759

Порошенко після візиту до Офісу Генпрокурора: Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення мені підозри - Цензор.НЕТ 7788

Преемственность традициях во многих поколениях.
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11.06.2020 16:54 Ответить
Ты забыл про королей и капусту!
Одесса, Путин, капуста й короли!
А теперь вернёмся к нашим баранам: Назови толком ХОТЬ ОДНО дело против Пети!
ПС: в случаен чего не стесняйся сказать "не знаю..."!
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11.06.2020 20:33 Ответить
ну зелю вы уже выпустили вместе с его криворогатым стадом за пол кило хречки,
обещалки и видосики...
какого хрена вам теперь еще надо - *****?
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11.06.2020 09:16 Ответить
Появилась надежда, что после того как тебе чётко вручили подозрение, ты также чётко зашагаешь и в СИЗО.
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11.06.2020 10:58 Ответить
Зеленскому, чтобы спасти свой никудышный рэйтынг нужно шо-то посадить, и чем больше - тем лучше. А то уже скоро бездомные собаки будут смеяться с КВНщика-пианиста. Поэтому в ОП рассматривают варианты и считают процент избирателе, кого можно завлечь и охмурить. Были даже предложения посадить на стадионах на время пятилетнего карантина хорошую мариухану на радость креативным и продвинутым или бананы для совсем беззубых пенсионеров, которым за 100 лет, но похоже ЗЕ решил поиграть в мексиканскую дуэль с Парашенком, когда тот остался без Збройных Сил и веры народа в бесплатный шоколад.
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11.06.2020 15:58 Ответить
Марафон психически больного мародера продолжается еще с времен през.выборов.
Остановите психа....посадите.
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11.06.2020 11:23 Ответить
Сценарий ЗЕбила по превращению мародера в узника совести продолжается.

To be continued...
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11.06.2020 11:35 Ответить
73% мразі, потвори і дауни.
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11.06.2020 15:44 Ответить
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