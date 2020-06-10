Пограничники впервые провели мониторинг границы с Беларусью и Зоны отчуждения на купленном у Франции вертолете Airbus. ВИДЕО

На днях пограничники Черниговского и Житомирского отряда с летным персоналом Харьковской эскадрильи осуществили воздушный мониторинг государственной границы с Беларусью. Впервые на этом участке привлекли Airbus Helikopter H125.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

С помощью вертолета пограничники обследовали участки ответственности пограничных отрядов в пределах участка отделов пограничной службы "Добрянка", "Днепровское", "Иванков", "Млачевка", "Овруч" и "Ясинец". В общем вертолет в течение непродолжительного времени обследовал почти 380 км по линии государственной границы и более 142 км по тыловой границе Зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения.

Отмечается, что кроме возможных нарушений государственной границы на участке этих подразделений фиксировались характерные для этой местности виды противоправной деятельности, признаки который можно обнаружить во время воздушного мониторинга: "Персонал указанных отделов (в зависимости от участка ответственности) обнаруживает и прекращает незаконное перемещение из зоны ЧАЭС радиоактивно загрязненного металлолома и его накопление, задерживает сталкеров, которые незаконно проникают в зону отчуждения с целью экстремального туризма, прекращает случаи незаконного выхода на воду маломерных плавсредств в пределах контролируемых пограничных районов, обнаруживает места (районы) разработки недр по добыче янтаря, а также незаконной вырубки лесодревесины и прекращает браконьерство".

Дополнительно в этом году пограничники во время воздушного мониторинга провели обследование лесной территории Киевской и Житомирской областей по выявлению возможных огневых очагов и оценки последствий пожаров для учета в организации службы и взаимодействия с подразделениями ГСЧС и лесничествами.

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В то же время часть летного и технического состава пограничных авиаэскадрилий учились эксплуатировать и обслуживать H125 во Франции - в Центре подготовки "Airbus".

Напомним, что в рамках выполнения межправительственного соглашения с Французской Республикой и реализации инвестиционного проекта МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты, Украина должна пополниться 55 новыми образцами авиатехники. Из них Госпогранслужба Украины получит 24 новых вертолета.

Как сообщалось, согласно заключенному в мае 2018 года межправительственному соглашению между Украиной и Францией, а также подписанному в июле контракту украинского МВД с Airbus Helicopters, французская сторона обеспечит до 2021 года поставку Украине 55 вертолетов класса Н-225, H-145 и H-125 общей стоимостью EUR0,55 млрд для создания единой системы авиационной безопасности и гражданской обороны в стране.

Финансирование сделки будет обеспечено за счет синдицированного кредита Казначейства Франции и консорциума французских банков во главе с Credit Agricole Corporate & Investment Bank объемом EUR475 млн, который будет предоставлен под госгарантии сроком на шесть лет.

В июне 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что украинская сторона со своей стороны выполнила все обязательства по осуществлению предварительной оплаты.

Министр также пообещал полностью укомплектовать авиационную систему МВД до 2021 года.

"У нас будет третий по величине вертолетный парк в Европе, после немцев и французов. Таким образом, мы становимся в один ряд с европейскими коллегами по качеству", - сказал министр.

По мнению Арсена Авакова, система гражданской авиации МВД повысит безопасность страны.