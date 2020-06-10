Дело МН17: прокуратура установила тип оружия, личности четверых обвиняемых и их роль в преступлении

Обвинение в судебных слушаниях по делу о сбитом в небе над Донбассом пассажирском авиалайнере Малазийских авиалиний установило тип оружия, из которого был сбит самолет, личности обвиняемых, их роли, а также применения по отношению к ним военного иммунитета.

Об этом представители прокуратуры заявили в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Прокурор Тэйс Бергер напомнил, что, в соответствии с главным сценарием, МН17 был сбит ракетой "Бук".

"Мы провели расследование самой системы с целью собрать информацию для того, чтобы оценить другие доказательства, чтобы понять работу системы Бук. Для этого мы собрали информацию из нескольких источников, мы также разобрали несколько ракет, мы взорвали их во время тестов и визуально расследовали саму установку и фотографировали ее", — перечислил он некоторые следственные действия.

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В ходе расследования специалисты из разных стран также сравнили физические компоненты различных типов ракет "Бук" с инородными материалами, найденными в останках и вещах жертв, в обломках MH17 и в зоне бедствия.

Чтобы установить личности подозреваемых, следователи прослушивали телефонные разговоры, в которых говорилось о "Буках" в связи со сбитым 17 июля 2014 года самолетом.

"Иногда личность пользователя соответствующих телефонных номеров было легко определить. Подозреваемый Дубинский, например, часто представлялся по телефону как полковник Петровский, заместитель министра обороны, а также как Хмурый, его позывной или боевое имя. В то же время его собеседники регулярно назвали его Сергеем Николаевичем, а иногда и по фамилии — Дубинский. В интервью, которое Дубинский дал в декабре 2014 года, он представляется как "генерал-майор Петровский Сергей Николаевич, позывной Хмурый, 1962 года рождения, в Донецкой области", — пояснил он.

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Кроме того, в ходе расследования о том, как подозреваемые "функционировали в их вооруженной группе, была собрана информация об иерархической линии, которая шла от Гиркина вверх сначала через Дубинского, а затем через Пулатова к Харченко".

Свой доклад прокурор иллюстрировал и аудиофайлами, в частности, перехваченным телефонным разговором Гиркина, в котором он просил помочь военной техникой.

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"Иногда способ, которым подозреваемые публично отрицают свою роль, также имеет значение. 28 июля 2014 года Гиркин дал пресс-конференцию, заявив, что он не несет ответственности за сбитие рейса MH17, потому что в его распоряжении не было "Бука". Это было замечательное заявление, потому что в то время — одиннадцать дней после крушения MH17 — еще не было установлено, что была выпущена ракета "Бук". В то время было еще много слухов о самолетах-истребителях и других причинах. Уверенность, с которой Гиркин уже указывает на ракету "Бук" 28 июля 2014 года, вызывает вопросы", — напомнил прокурор ход событий.

Бергер отметил, что следствие предпочло бы, чтобы все подозреваемые в этом уголовном процессе "все же рассказывали свою сторону истории".