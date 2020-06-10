В ходе выборов в Беларуси переворота не будет, Майдана - тем более, - Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко исключает дестабилизацию ситуации в Беларуси во время президентских выборов и заявил, что все держит под контролем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Такое заявление Лукашенко сделал во время совещания с руководством Центральной избирательной комиссии.
Он попросил руководителя ЦИК Беларуси Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Лукашенко.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Вольный Александр
показать весь комментарий11.06.2020 00:02 Ответить Мне нравится 1
Nick Dubovikoff
показать весь комментарий10.06.2020 19:19 Ответить Мне нравится 0
Sergiy Dzysyak
показать весь комментарий10.06.2020 15:50 Ответить Мне нравится 1
Назар Малиновский
показать весь комментарий10.06.2020 15:51 Ответить Мне нравится 4
Dob ro #440819
показать весь комментарий10.06.2020 16:02 Ответить Мне нравится 1
✘
dd13
показать весь комментарий10.06.2020 16:18 Ответить Мне нравится 0
кацахол
показать весь комментарий10.06.2020 16:21 Ответить Мне нравится 3
литвин
показать весь комментарий10.06.2020 16:46 Ответить Мне нравится 2
кацахол
показать весь комментарий10.06.2020 16:51 Ответить Мне нравится 1
литвин
показать весь комментарий10.06.2020 17:12 Ответить Мне нравится 2
кацахол
показать весь комментарий10.06.2020 17:33 Ответить Мне нравится 2
Nick Dubovikoff
показать весь комментарий10.06.2020 19:21 Ответить Мне нравится 1
Антип61
показать весь комментарий10.06.2020 16:25 Ответить Мне нравится 4
Руслан #471186
показать весь комментарий10.06.2020 16:58 Ответить Мне нравится 1
всьо клас
показать весь комментарий10.06.2020 16:26 Ответить Мне нравится 3
✘
Кастусь Каліноўскі
показать весь комментарий10.06.2020 23:31 Ответить Мне нравится 0
vidasik
показать весь комментарий10.06.2020 18:09 Ответить Мне нравится 2
Domkrat
показать весь комментарий10.06.2020 21:56 Ответить Мне нравится 0
Вольный Александр
показать весь комментарий10.06.2020 22:10 Ответить Мне нравится 0
Вольный Александр
показать весь комментарий10.06.2020 22:25 Ответить Мне нравится 0
Кастусь Каліноўскі
показать весь комментарий10.06.2020 23:52 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Видимо заняты - готовят переворот.