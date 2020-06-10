В ходе выборов в Беларуси переворота не будет, Майдана - тем более, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключает дестабилизацию ситуации в Беларуси во время президентских выборов и заявил, что все держит под контролем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал во время совещания с руководством Центральной избирательной комиссии.

Он попросил руководителя ЦИК Беларуси Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Лукашенко.

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