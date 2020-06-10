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В ходе выборов в Беларуси переворота не будет, Майдана - тем более, - Лукашенко

В ходе выборов в Беларуси переворота не будет, Майдана - тем более, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко исключает дестабилизацию ситуации в Беларуси во время президентских выборов и заявил, что все держит под контролем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Такое заявление Лукашенко сделал во время совещания с руководством Центральной избирательной комиссии.

Он попросил руководителя ЦИК Беларуси Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит. Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - подчеркнул Лукашенко.

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Автор: 

Беларусь (7890) выборы (24728) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+14
Так и выборов не будет )))
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10.06.2020 15:21
+12
Где же наши белорусские друзья со своими поучительными комментариями?
Видимо заняты - готовят переворот.
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10.06.2020 15:31
+11
И граждане там , в большинстве, укушенные совком и рашей
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10.06.2020 15:27
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Страница 2 из 2
В Україні на відміну від Біларусі доволі багато своєї нафти й газу. Багато й інших копалин. І земля незрівнянно краща від біларуської. Тому всякі вихваляння на користь України навіть недоречні.
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11.06.2020 00:02 Ответить
Асопенна это чувсфуецца на автовакзале Билостока када бяларуские маршрутки прыижжають.
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10.06.2020 19:19 Ответить
Не говори гоп...
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10.06.2020 15:50 Ответить
Фюрер колхозный, майдан для Белоруссии, в вашей ситуации - это высшее благо.
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10.06.2020 15:51 Ответить
Я желаю белорусам счастья.Простой спокойный народ, но если раздраконить!
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10.06.2020 16:02 Ответить
А если будет?...……………...
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10.06.2020 16:18 Ответить
Хм... Диви, в темі про Порошенка і литвин, і https://censor.net/user/384224 відмітилися, а тут тема про їхнього царя- а їх нема.
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10.06.2020 16:21 Ответить
Батька прав ,нам добавить нечего.
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10.06.2020 16:46 Ответить
Тим всю Білорусь поклав під кацапів?
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10.06.2020 16:51 Ответить
Как ни странно, но у нас не отжали ни метра(квадратного).
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10.06.2020 17:12 Ответить
І ти сам належиш кацапам.
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10.06.2020 17:33 Ответить
А чё уже атжымать, вашева там уже нима.
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10.06.2020 19:21 Ответить
А Лука всерьез думает, что Шапкокрад в начале 2013 года сказанул "Ну, еще годик и будет Майдан!" ?
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10.06.2020 16:25 Ответить
Майданы собирает не диктатор, а народ, ну и естественно, какие-то выгодополучатели.
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10.06.2020 16:58 Ответить
розібратись то майдан це зміна вектора із московії в європу , а Лукашенко то та ше прокацапська ****
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10.06.2020 16:26 Ответить
О, ольгиновский с методичкой "похвалить диктатора Лукашенко и плюнуть в Украину". Пошёл в спам.
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10.06.2020 23:31 Ответить
Vyberut ego pri diktatore drugoje nemozet bit.Zalko konecno sto strana tak I ostanitisia na 30 let ostavsaja ot drugix v Evrope.
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10.06.2020 18:09 Ответить
у бацьки походу тоже уже двойник есть ))
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10.06.2020 21:56 Ответить
Здесь кое-кто злорадствует и говорит, что батька не хочет стать руководителем Беларуси, но федерального округа РФ. Такое впечатление, что комментатор назло батьке хочет чтобы Беларусь стала этим федеральным округом РФ. Ну нормальные ли это люди? Кошмар.
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10.06.2020 22:10 Ответить
Хорошо бы чтобы при поддержке комментария 2 и больше невозможно было бы ввести комментарий в спам. А то я видел комментарий с поддержкой 8 в спаме. Это странно и по логике такого быть не должно.
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10.06.2020 22:25 Ответить
Не оплачивает тебе пригожин спам, да? Даже не мечтай об этом. Спокойно гадить тебе никто не даст Лахта.
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10.06.2020 23:52 Ответить
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