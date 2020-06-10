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Новости Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
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Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе

Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе

На процессе по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском "Боинге" представлены доказательства прямого участия России в войне на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Российские власти всегда отрицали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командования группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки оружия вооруженным формированиям, а также подключалась к набору боевиков и оплаты им", - заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.

Кроме того, в ходе расследования установили, что российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии, добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело МН17: прокуратура установила тип оружия, личности четверых обвиняемых и их роль в преступлении

Как сообщает корреспондент издания, сторона обвинения в суде разъясняла, может ли к обвиняемым быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity).

Как заявили прокуроры, этот иммунитет применяется только к военным регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.

Признавая, что в современных конфликтах трудно определить, является ли конфликт международным, и страны могут отправлять своих военных неофициально, но основываясь на материалах расследования, следствие пришло к выводу, сейчас не обязательно определять природу конфликта. Хотя, если суд сочтет, что это необходимо, дело содержит информацию, которая позволит это сделать, заявила сторона обвинения.

По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия отказалась предоставить суду исходные снимки, на которых якобы были украинские "Буки", - авиационный эксперт Лукашевич. ФОТО

Также учитывая, что законы войны в июле 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

Также читайте: Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов

Автор: 

Нидерланды (1581) суд (25092) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371) Фердинандуссе Вард (5)


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Топ комментарии
+25
розслідували збиття літака, а нарили доказів агресії
русня, іхтамєсть!
доведено міжнародною прокуратурою
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10.06.2020 15:40
+17
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 1889
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10.06.2020 15:42
+13
Всё раше трындец )))
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10.06.2020 15:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всё раше трындец )))
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10.06.2020 15:38 Ответить
Что ? Ещё лет 20 ..... разборки будут. Апелляции, рассмотр апелляции...
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10.06.2020 15:43 Ответить
Не будут. Не надо обесценивать этот процесс и его результаты
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10.06.2020 16:28 Ответить
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 8596
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10.06.2020 15:52 Ответить
Как этот трындец будет выглядеть? Типа охереть какие санкции, или что? Мне просто интересно, как люди себе это представляют
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10.06.2020 15:54 Ответить
Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 5892
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10.06.2020 17:01 Ответить
А хто эта.
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10.06.2020 19:26 Ответить
Не понимаю, за что этот-то коммент заспамили? Тупо по привычке?
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10.06.2020 17:24 Ответить
Очень просто, некоторые страны мира еще думали, что ***** нормальный и его просто обговаривают. А теперь все знают что он *****, а те кто голосует за него тупые рабы.
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12.06.2020 17:20 Ответить
Что дальше ? Разговоры Меркель с новым русским гитлером ?
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10.06.2020 15:38 Ответить
Глубокое беспокойство и приглашение россиянских воров покупать дачи в Италии
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10.06.2020 15:53 Ответить
розслідували збиття літака, а нарили доказів агресії
русня, іхтамєсть!
доведено міжнародною прокуратурою
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10.06.2020 15:40 Ответить
тут на статус країни-терориста вже нарили

Если раньше Россия занималась любительски дезинформационной игрой, то после сбитого MH17 образовалась проверяемая ситуация по использованию множества разных коммуникативных каналов для достижения общей цели: дискредитации всех тех, которые утверждали, что Россия играла какую-то роль в атаке.
Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
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10.06.2020 17:09 Ответить
Это так тупо - говорить о "дезинформационной операции". Эти черти занимаются этим ежесекундно, каждый день. И далеко не на одном только русскоязычном пространстве, как бы хотелось Забужкам.
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10.06.2020 17:47 Ответить
Гаага наближаеться...
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10.06.2020 15:41 Ответить
сомневаюсь . Бабло не обращает внимание на зло .
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10.06.2020 15:43 Ответить
Куди вона наближається? Через 2 тижні ***** обнулиться й відв'яже конституцію РФ взагалі від міжнародного права. Срати їм на Гаагу
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10.06.2020 15:52 Ответить
Вони можуть срати на що захочуть. Але від того міжнародне право працювати не перестане. Наприклад заборонять проходити через протоки. Або введуть заборону експорту з ерефії товарів, сировини будь-якого призначення. Чи арешт всього рухомого та не рухомого майна ерефії. А так між іншим москалі скупляють Американські облігації... Є що подоїти.
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10.06.2020 16:08 Ответить
100 %- думаю кацапія скоро буде виплачувати мільярди за той Літак
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10.06.2020 16:10 Ответить
схерали? Претензий к Раше у голландцев нет.
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10.06.2020 19:47 Ответить
Маю великі сумніви, що країні з ядерною пукалкою зможуть щось заборонити. Останні роки взагалі стає очевидним, що "міжнародне право" - це якась абстрактна мантра, що працює тільки для тих, в кого нема фізичної сили для знищення інших та трильйонів нафтобаксів. Нажаль, у РФ є і перше і друге.
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10.06.2020 17:30 Ответить
Трильйони нафтобаксів вирішити можна, але на те немає волі (через ті ж самі нафтобакси у кишенях європейських лоббістів). А ось ядерну зброю вирішити ніяк не вийде. Це не українці, які як лохи віддадуть весь свій оборонний потенціал за сраний ніким не ратифікований папірець.
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10.06.2020 17:39 Ответить
бачу - потрохи вже обсираються...ти не представляеш як себе вів СССР - і де він тепер - все ще попереду ********* буде - факт , але в дуже усечьонном варианте
Мои Китайские Браться тоже над єтим работают...
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10.06.2020 16:09 Ответить
Чё у сартире замочут.
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10.06.2020 19:28 Ответить
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 1889
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10.06.2020 15:42 Ответить
Путлер капут!
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10.06.2020 15:44 Ответить
Это и так давно ясно, что местные шахтеры и трактористы этого бы не замутили никогда, а ребята из-за поребрика активно содействовали, только толку от этих доказательств
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10.06.2020 15:45 Ответить
Запитайте у Каддафі.
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10.06.2020 15:52 Ответить
Не будет на россии никаких гражданских войн никогда. По крайней мере, инициированных за права человека. На почве нацизма могут быть, разве что. И то - в виде вырезания тупых зажравшихся терпил и деревенских алкашей, народами кавказа (хотя они таким даже и не занимаются и зачем им это делать?).
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10.06.2020 15:58 Ответить
Эта типе грышка атрепьев или грышка распутный расказал.
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10.06.2020 19:29 Ответить
Надо передать право МВФ самому собирать долг за Украину в виде репараций с агрессора
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10.06.2020 15:45 Ответить
Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 5620
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10.06.2020 15:50 Ответить
оказалось онитаместь. внезапно!
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10.06.2020 15:50 Ответить
Что значит "участия"? Может "организации войны на Донбассе"? Типа их позвали, а сами такие не при делах?
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10.06.2020 15:51 Ответить
Уссе буде фердінанд! рашагудбай.
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10.06.2020 15:52 Ответить
Как неожиданно.
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10.06.2020 15:53 Ответить
интересно узнать реакцию лошади-лаврова и машки-алкашки … что их там нет …
как будут отбрехиваться ? … главное чтобы зесопля и в целом Украина смогли с выгодой использовать это утверждение
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10.06.2020 15:56 Ответить
Зачем им отбрехиваться? Их пропаганда работает охеренно. У них просто есть "Западные партнеры", которые в голове ватника четко приравнены к внешней угрозе жизни. Соответственно все, что они говорят - угроза существованию среднестатистического ивана из Зажопинска
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10.06.2020 16:00 Ответить
интересно узнать реакцию лошади-лаврова и машки-алкашки … что они там есть
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10.06.2020 18:40 Ответить
я надеюсь если мокшанцы дернут зеблю за поводок, завернуть дело отказом от претензий к агрессору уже не получиться.
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10.06.2020 16:00 Ответить
Об обстрелах из-за поребрика забыли - из реактивной и крупнокалиберной артиллерии.
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10.06.2020 16:02 Ответить
Это другое дело, за это надо подавать отдельно. Тут речь о Боинге. Попутно накопали причастность московии к боевым действиян - и то спасибо. Могли вообще не упомянуть как не относящееся к делу.
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10.06.2020 16:54 Ответить
Причастность Мордора к боевым действиям как раз прямо связана со сбитием Боинга, как же иначе обосновать появление российского Бука на территории Украины. Надеюсь обвинение последовательно, по ступенькам будет подниматься к привлечению военного руководства РФ к ответственности.
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10.06.2020 17:19 Ответить
Ну может и так, я в юриспруденции не особо, тем более международной. Мне казалось, шо суд как скальпель, а не как секира, т.е. заточен чисто на то, шо оговорено в обвинении. Если я ошибаюсь - полный вперед, нехай рубают все, шо видят.
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10.06.2020 17:30 Ответить
ты все правильно говоришь. С точки хрения юриспруденции, суд не расследует, а выносит вердикт "виновен-не виновен" на основании проведенного расследования. Расследование проведено, в суд переданы материалы по 4 подозреваемым. Согласно статье, которую никто из комментаторов похоже не читал, суд постановил что подозреваемые - частные лица, не служащие в вооруженных силах России, поэтому к ним нельзя применять военное право, а только лишь общее. Все. Претензий к Раше нет, и если адвокаты жертв не настоят на своем, то и не появятся.
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10.06.2020 19:34 Ответить
дурень думкой багатие. Статью саму прочитал?
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10.06.2020 19:31 Ответить
Иван Скроня дурень думкой багатие,
вот Вы представились, а сказать что хотели?
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10.06.2020 19:53 Ответить
а сказать хотел то что ты статью не читал. В статье не говорится ни о каких претензиях к РАше. Был задан вопрос - можно к подозреваемым применить военное право? Ответ - нет, они не являлись военнослужащими РФ, надо применять общее право. Вот и все.
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10.06.2020 19:55 Ответить
Статью я прочитал и выразил свои "надежды", не восхищение и не уверенность. Вы мой пост плохо читали.
Вы считаете, что это последний процесс и международная следственная группа закончила свою работу?
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10.06.2020 20:00 Ответить
международная следственная группа имела цель - подготовить дело для передачи в суд. Подготовила, передала - претензии к 4 частным лицам (то что они частные лица а не военнослужащие Раши - это как раз в этой статье). На этом следствие закончено.
Если родственники пострадавших через своих адвокатов не заставят переквалифицировать дело, то никаких претензий к Раше в данном следствии не появится, как их и нет сейчас.
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10.06.2020 20:05 Ответить
Следствие не закончено, JIT продолжает работу.
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10.06.2020 20:17 Ответить
Если следствие не закончено, что ж они передали в суд?
И что же суд расследует? Это ж не Печерский суд, тут все по процедуре - закончили дело, передали дело в суд.
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10.06.2020 21:11 Ответить
Например: в суд передали кейс по четырём подозреваемым и продолжили расследование.
Об этом писали в марте:
"Страны-члены JIT продлили соглашение о группе перед судом по делу MH17
«Продление срока гарантирует, что расследование обстоятельств крушения MH17 будет продолжено в прежнем объеме и параллельно с судебным разбирательством над четырьмя подозреваемыми», - сказали в группе."
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10.06.2020 22:47 Ответить
значит это будет другой суд. Тот что идет сейчас, работает конкретно по 4 подозреваемым, и определил что это частные лица не служащие в вооруженных силах Раши, ничего сверх того на суде не рассматривается.
Нароет следственная группа что-то еще - будет предмет другого суда.
Только этот будет лет 5 тянуться, так что когда там что-то "родят" - ну, можешь надеяться, а я надеюсь что прилетят инопланетяне и подарят всем по мешку денег.
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11.06.2020 01:12 Ответить
Если вернуться к моему посту, то я написал об обвинении, а не о суде, то есть более глобально, а судов может быть хоть 50. Выбирая между неповоротливым и дотошным международным правом и мешком венесуэльских боливаров от инопланетян, я выберу первое.
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11.06.2020 02:12 Ответить
"Российские власти всегда отрицали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командования группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. ». Источник: https://censor.net/n3201143
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10.06.2020 16:08 Ответить
"По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо."
Песец евроничтожества...

- Вы признаёте себя виновным?
- Нетт!
- Принимая это во внимание, на нет и суда нет...
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10.06.2020 16:16 Ответить
не мешай упоротым, которые прочитали только заголовок, радоваться.
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10.06.2020 19:30 Ответить
ссаничу не кажіть, обхезається...
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10.06.2020 16:26 Ответить
Умер многолетний президент Бурунди Нкурунзиза. Несколько лет назад он обнулил свои президентские сроки.
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html
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10.06.2020 16:33 Ответить
На)(ер ты тут пхаешь своего Гор(н)дона?
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10.06.2020 16:34 Ответить
Думаете, диктатор жив? Если обнулитель сроков ***** склеит ласты, мне это будет приятно прочитать даже у Гордона.
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10.06.2020 16:40 Ответить
Чисто из интересу....Вот если в Киеве зайти в аптеку и попросит два гоРдона, тебя правильно поймут?
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10.06.2020 16:56 Ответить
Слідство у справі MH17 зібрало докази прямої участі Росії у війні на Донбасі, - прокурор у нідерландському суді Фердинандуссе - Цензор.НЕТ 6007
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10.06.2020 17:04 Ответить
Думаю, что да.
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10.06.2020 17:05 Ответить
Чуваки паняли сваю задачу канкрентна.
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10.06.2020 19:33 Ответить
Господа европейцы, давите рашистскую наволочь! Помогите Украинцам! Респект Гааге!
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10.06.2020 16:33 Ответить
"вовлечена в конфликт". Бедные россиянцы, это их шахтеры Дамбаса вовлекли... В конфликт. Ага. Конфликт шахтеров с их страной.
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10.06.2020 18:03 Ответить
Для всех упоротых свидетелей секты "Раше Теперь Точно Конец" объясняю - почитайте статью а не заголовок. Судья задал вопрос - возможно ли применение военного права к подозреваемым? Ответ экспертов - нет, Раша вовлечена в конфликт но подозреваемые не являются военнослужащими Раши и поэтому к ним применяется общее право.
Чему вы радуетесь?
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10.06.2020 19:29 Ответить
Нужно добиваться, чтобы Россию признали страной спонсором терроризма!
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10.06.2020 19:32 Ответить
чем хуже росии тем хуже нам мы все в одной лодке
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10.06.2020 20:01 Ответить
Вам - это кому?
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11.06.2020 05:39 Ответить
жаль что мы никогда не узнаем правду по этому делу более заполитизированое дело трудно вспомнить
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10.06.2020 19:38 Ответить
почему же не узнакм? Как сдохнет уйло, так сотни подробных описаний этого дела наперебой будут появляться
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10.06.2020 23:41 Ответить
если россия развалиться нас завалит осколками
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10.06.2020 19:39 Ответить
я не верю дело слишком политическое от него смердит
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10.06.2020 19:59 Ответить
Голандці довели, що кацапи передали бука, зібрали команду, платили їй зарплату і запустили ракету. А наша "сопля" в тих очах побачила мир?
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10.06.2020 20:42 Ответить
можно показать где єто голландці "довели", хоть по одному из твоих утверждений?
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10.06.2020 21:49 Ответить
ты читай оригиналы, владеешь английским?
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10.06.2020 23:43 Ответить
***** тоже идет по стопам Каддафи. Тот тоже жил грешно и умер смешно.
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10.06.2020 20:42 Ответить
///
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установка "Бук"
Была у лугандонских ополченцев!

Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.

Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!

Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит!!! Горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
Хоть опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.

Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего... А жалко!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль... всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…

Андрій Орлов (Orlusha) 17.07.2015
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10.06.2020 23:19 Ответить
хорошая новость..а на какой год запланирована казнь рашки ??
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10.06.2020 23:25 Ответить
У підер-ландських прокурорів прорізуються яєчка, бо з'явились деякі проблиски сміливості, назвати кассабів причетними до війни на Донбабве. Побачимо, чи надовго стане цієї сміливості. Торгувати з рашкою і заробляти бабосики теж хочеться. Вводити проти москало-фашистів санкції найвищого рівня, щоб остаточно задушити цю країну-терориста, ніхто-не буде
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11.06.2020 08:05 Ответить
Назовите, пожалуйста, имена и фамилии расчета установки. Эти люди причастны или просто выполняли приказ Путина? Живы ли они еще?
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11.06.2020 08:07 Ответить
Вони назвуть виконавців, шісток. Яким рашкованські спецслужби вже склеїли ласти.
А путлєра, як замовника і огранізатора масового вбивства, говно-командувача збройних сил ерефії, ніхто звинувачувати не буде. Підер-ландський суд заочно засудить виконавців, рашка нікого не видасть, оони-гейропкі висловлять занепокоєння, і так все і закінчиться. Пердежем в борошно
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11.06.2020 08:43 Ответить
а помоему это имитация правосудия процесс политический от него воняет за километр
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11.06.2020 09:17 Ответить
 
 