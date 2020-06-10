Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе

На процессе по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском "Боинге" представлены доказательства прямого участия России в войне на востоке Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Российские власти всегда отрицали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командования группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки оружия вооруженным формированиям, а также подключалась к набору боевиков и оплаты им", - заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.

Кроме того, в ходе расследования установили, что российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии, добавил он.

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Как сообщает корреспондент издания, сторона обвинения в суде разъясняла, может ли к обвиняемым быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity).

Как заявили прокуроры, этот иммунитет применяется только к военным регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.

Признавая, что в современных конфликтах трудно определить, является ли конфликт международным, и страны могут отправлять своих военных неофициально, но основываясь на материалах расследования, следствие пришло к выводу, сейчас не обязательно определять природу конфликта. Хотя, если суд сочтет, что это необходимо, дело содержит информацию, которая позволит это сделать, заявила сторона обвинения.

По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо.

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Также учитывая, что законы войны в июле 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

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