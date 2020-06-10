Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе
На процессе по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом малайзийском "Боинге" представлены доказательства прямого участия России в войне на востоке Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Российские власти всегда отрицали участие в вооруженном конфликте на востоке Украины и командования группировками "ДНР" и "ЛНР". Однако в ходе расследования стало четко понятно, что Россия в соответствующий период в районе 17 июля 2014 года была непосредственно вовлечена в вооруженный конфликт. Из разных источников были собраны доказательства того, что Россия осуществляла поставки оружия вооруженным формированиям, а также подключалась к набору боевиков и оплаты им", - заявил в нидерландском суде, который рассматривает дело MH17, прокурор Вард Фердинандуссе.
Кроме того, в ходе расследования установили, что российские чиновники были привлечены к организации и координации вооруженных групп, которые воевали против украинской армии, добавил он.
Как сообщает корреспондент издания, сторона обвинения в суде разъясняла, может ли к обвиняемым быть применен иммунитет участника вооруженного конфликта (combatant immunity).
Как заявили прокуроры, этот иммунитет применяется только к военным регулярных вооруженных сил в международных конфликтах, и в случае, если сторона конфликта соблюдает законы войны.
Признавая, что в современных конфликтах трудно определить, является ли конфликт международным, и страны могут отправлять своих военных неофициально, но основываясь на материалах расследования, следствие пришло к выводу, сейчас не обязательно определять природу конфликта. Хотя, если суд сочтет, что это необходимо, дело содержит информацию, которая позволит это сделать, заявила сторона обвинения.
По словам прокурора, следствие приняло во внимание то, что Россия отрицает свою причастность к вооруженных формированиям на Донбассе, и главари этих формирований заявляли, что они действуют независимо.
Также учитывая, что законы войны в июле 2014 года широко нарушались, следствие пришло к выводу, что подозреваемых можно судить по общему праву.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.
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русня, іхтамєсть!
доведено міжнародною прокуратурою
Если раньше Россия занималась любительски дезинформационной игрой, то после сбитого MH17 образовалась проверяемая ситуация по использованию множества разных коммуникативных каналов для достижения общей цели: дискредитации всех тех, которые утверждали, что Россия играла какую-то роль в атаке.
Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
Мои Китайские Браться тоже над єтим работают...
как будут отбрехиваться ? … главное чтобы зесопля и в целом Украина смогли с выгодой использовать это утверждение
вот Вы представились, а сказать что хотели?
Вы считаете, что это последний процесс и международная следственная группа закончила свою работу?
Если родственники пострадавших через своих адвокатов не заставят переквалифицировать дело, то никаких претензий к Раше в данном следствии не появится, как их и нет сейчас.
И что же суд расследует? Это ж не Печерский суд, тут все по процедуре - закончили дело, передали дело в суд.
Об этом писали в марте:
"Страны-члены JIT продлили соглашение о группе перед судом по делу MH17
«Продление срока гарантирует, что расследование обстоятельств крушения MH17 будет продолжено в прежнем объеме и параллельно с судебным разбирательством над четырьмя подозреваемыми», - сказали в группе."
Нароет следственная группа что-то еще - будет предмет другого суда.
Только этот будет лет 5 тянуться, так что когда там что-то "родят" - ну, можешь надеяться, а я надеюсь что прилетят инопланетяне и подарят всем по мешку денег.
Песец евроничтожества...
- Вы признаёте себя виновным?
- Нетт!
- Принимая это во внимание, на нет и суда нет...
Официальной причиной смерти 55-летнего президента Бурунди Пьера Нкурунзизы назван сердечный приступ. СМИ пишут, что жена покойного проходит лечение от COVID-19.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/umer-mnogoletniy-prezident-burundi-nkurunziza-neskolko-let-nazad-on-obnulil-svoi-prezidentskie-sroki-1503759.html
Чему вы радуетесь?
Мы живём над пропастью во лжи,
В страшной правде не хотят признаться
Те, кто отвечает: "Докажи!!!"
На вопросы по МН-17.
Как когда-то школьная шпана
Покрывала кореша-ворюгу,
Так сегодня целая страна
В круговой поруке врёт по кругу:
С нами - хоть Европа не дружи!
Нам то что, ведь деды их бивали!
И про лайнер, ****, докажи!
Мы в гробу ваш трибунал видали!
Докажи, ссылаясь на фейсбук,
Что в Донбассе видели чеченцев!
Докажи, что установка "Бук"
Была у лугандонских ополченцев!
Докажи, что в поле спелой ржи
Делал селфи на крыле убийца,
Докажи про лайнер! До-ка-жи!
Кто с пути помог пилоту сбиться?
Докажи! - кричит моя страна.
Докажи, что укры - не уроды!
Докажи, что там идёт война,
А не помощь братскому народу!
"Докажи!" - несётся по стране
От Владивостока до Кавказа.
Докажи, что привезли жене
Тело в камуфляже от спецназа!
Пусть Европу, оторопь берёт,
Знают власти и любая бабка:
Вор не воровал, и вор не врёт!
Но горит!!! Горит на воре шапка.
От горящей в шапке ваты вонь
Улетает грязным дымом в небо,
Хоть опять командует: "Огонь!"
Тот, кто там где был ни разу не был.
Год прошёл, и много лет пройдёт,
Отгремят и заржавеют пушки,
И однажды девочка найдёт
В поле обгоревшую игрушку.
Правда не осилит силы лжи,
Если против правды есть закалка.
Тем, кто знает слово "Докажи!"
Не докажешь ничего... А жалко!
Снова будет гнать своих коней
Солнце, управляя колесницей,
А июль... всегда семнадцать дней
Для ушедших в Небо будет длиться…
Андрій Орлов (Orlusha) 17.07.2015
А путлєра, як замовника і огранізатора масового вбивства, говно-командувача збройних сил ерефії, ніхто звинувачувати не буде. Підер-ландський суд заочно засудить виконавців, рашка нікого не видасть, оони-гейропкі висловлять занепокоєння, і так все і закінчиться. Пердежем в борошно