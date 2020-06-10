"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому
"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек партии.
Об этом сообщила зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Идем дальше - на этот раз на юг и в центр. Мы определились с руководителями еще четырех ячеек Слуги Народа.
Херсонская область - Юрий Соболевский, адвокат, во время президентской избирательной кампании был представителем Зе!Команды в Херсонской области.
Кировоградская область - Александр Дануца, народный депутат.
Черкасская область - Александр Завитневич, народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
И Киевская область - народный депутат Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Ждем последнюю серию - в ней город Киев, Закарпатье, Луганщина и уточнения по Львовщине", - рассказала Кравчук.
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треба казати - ромської... безнаціональності )))))
(прости Господи!)
дело зелупы в надежных руках.
Dubinsky.pro, [09.06.20 22:33]
Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство.
Через два часа сообщил, что ещё не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время.
Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно.
Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы - тупой дол****.
По румынски - nenorocit de dolby.
але цей "сюрпрайз" готується для Львівщини ))
1 ч.
·
Год назад гадали:
- зелёные окажутся белыми или чёрными?
А они оказались грязными.
ПЕРЕМОГА!!!!
сделать
зерумынщину или коломощину
Голосуем!
кто за что