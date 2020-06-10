"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому

"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек партии.

Об этом сообщила зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Идем дальше - на этот раз на юг и в центр. Мы определились с руководителями еще четырех ячеек Слуги Народа.

Херсонская область - Юрий Соболевский, адвокат, во время президентской избирательной кампании был представителем Зе!Команды в Херсонской области.

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Кировоградская область - Александр Дануца, народный депутат.

Черкасская область - Александр Завитневич, народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

И Киевская область - народный депутат Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ждем последнюю серию - в ней город Киев, Закарпатье, Луганщина и уточнения по Львовщине", - рассказала Кравчук.