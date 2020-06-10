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"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому

"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек партии.

Об этом сообщила зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Идем дальше - на этот раз на юг и в центр. Мы определились с руководителями еще четырех ячеек Слуги Народа.

Херсонская область - Юрий Соболевский, адвокат, во время президентской избирательной кампании был представителем Зе!Команды в Херсонской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Желающих участвовать в праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева пока четверо, но их количество может увеличиться до шести, - Корниенко

Кировоградская область - Александр Дануца, народный депутат.

Черкасская область - Александр Завитневич, народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

И Киевская область - народный депутат Александр Дубинский, заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ждем последнюю серию - в ней город Киев, Закарпатье, Луганщина и уточнения по Львовщине", - рассказала Кравчук.

Слуга народа определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому 01

Автор: 

местные выборы (2752) Слуга народа (2630) Дубинский Александр (429) Кравчук Евгения (367) Завитневич Александр (54)


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Топ комментарии
+20
"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому - Цензор.НЕТ 2912
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10.06.2020 15:54
+15
бедный Киев... повезло ж...
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10.06.2020 15:51
+15
ошень удачное решение!!!.. потому что на выборах в Киевской области, "Зеленые Ссыкуны" наберут 3-4%.. а Сфинктр Каломойского съедет в Румынию..
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10.06.2020 15:52
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бедный Киев... повезло ж...
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10.06.2020 15:51 Ответить
"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому - Цензор.НЕТ 3292
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10.06.2020 15:56 Ответить
гей ромалэ?
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10.06.2020 16:08 Ответить
угу, ну так дубинский же цыҐан
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10.06.2020 16:10 Ответить
от какой Вы не политкорректный )))
треба казати - ромської... безнаціональності )))))
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10.06.2020 16:50 Ответить
Если бы в США полицейские убили цыҐана, а не ниҐҐера, то на коленях можно было бы не стоять, нужно было бы просто "позолотить ручку"
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10.06.2020 16:53 Ответить
та за "позолотить" они б еще двоих разрешили
(прости Господи!)
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10.06.2020 17:07 Ответить
А может домой , в 95-й квартал ?
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10.06.2020 15:51 Ответить
ошень удачное решение!!!.. потому что на выборах в Киевской области, "Зеленые Ссыкуны" наберут 3-4%.. а Сфинктр Каломойского съедет в Румынию..
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10.06.2020 15:52 Ответить
Коли Зе розглядали альтернативу Дубинському "на Київ" Колю Тищенко,то зрозуміли,що вже нехай він )))

"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків: Київщина дісталася Дубінському - Цензор.НЕТ 3520
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10.06.2020 16:45 Ответить
"Слуга народа" определилась с руководителями еще четырех областных ячеек: Киевщина досталась Дубинскому - Цензор.НЕТ 2912
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10.06.2020 15:54 Ответить
этот не подведет!

дело зелупы в надежных руках.
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10.06.2020 15:54 Ответить
Бородатая Женщина Коломойского потирает руки в предвкушении пополнения коллекции квартир и машин..
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10.06.2020 15:56 Ответить
так он же гражданин Румынии и дело на него завели по этой причине...
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10.06.2020 15:58 Ответить
Дубинский победил бы в конкурсе на самую гнусную мразь. А они его в мэры Киева. Свет сошел с ума.
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10.06.2020 15:58 Ответить
так Дубинский же гражданин Румынии или в Украине уже поменяли законы? Как гражданин другой страны может работать в Украине государственным служащим?
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10.06.2020 16:00 Ответить
Лєщенко ("Бородата баба") визнав,що спі..дів на рахунок румунського громадянства Дубинського.

Dubinsky.pro, [09.06.20 22:33]
Сергей Лещенко сообщил, что мне выдали румынское гражданство.
Через два часа сообщил, что ещё не выдали, но обязательно выдадут через два года, потому что в некоторых случаях нужно дополнительное время.
Сергей, хочу уточнить, что в некоторых случаях никакого дополнительного времени не нужно.
Например, чтобы уже сегодня заявить, что вы - тупой дол****.
По румынски - nenorocit de dolby.
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10.06.2020 16:50 Ответить
Кияне, витаю вас!
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10.06.2020 16:01 Ответить
та он же - плохая людина - та еще румынский шпион - как так?))
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10.06.2020 16:02 Ответить
У зебильни хоть один не полный зашкваренный урод есть?
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10.06.2020 16:04 Ответить
Хіба що бубочка - хлопчина перманентно не розуміє що відбувається, а єдині питання, що в нього постійно крутяться, це: де я? хто ці люди? коли пустять попісяти?
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10.06.2020 16:35 Ответить
Верещук..

але цей "сюрпрайз" готується для Львівщини ))
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10.06.2020 16:46 Ответить
Прос@али, Кемску волость? Забирайте! Государство не обеднеет.
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10.06.2020 16:05 Ответить
Хотелось бы услышать мнение представителей зелупни на Цензоре, ну типо таньки лайф или аль запора. Как гражданин Румынии вписывается в концепцию Вільної України
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10.06.2020 16:08 Ответить
они за любое говно только бы не Порошенко
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10.06.2020 16:11 Ответить
что теперь будет с паровым отоплением ?

"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків: Київщина дісталася Дубінському - Цензор.НЕТ 2142
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10.06.2020 16:10 Ответить
румын пошел на повышение
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10.06.2020 16:12 Ответить
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZWIfMAqlpqObTIEQdiLDPry-Rqc3XMnNfYFZ2Zyyqj8GWAa8R9VwjK2J53Xo48mDT2R-bkaBzuBxOBS9HvaYH53qH01oHxAdEWd2ivYYnaGooXh_OWY7s4QR0DZAs_cV0g&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Арестович


1 ч.
·

Год назад гадали:

- зелёные окажутся белыми или чёрными?

А они оказались грязными.
"Слуга народу" визначилася з керівниками ще чотирьох обласних осередків: Київщина дісталася Дубінському - Цензор.НЕТ 7305
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10.06.2020 16:21 Ответить
А по Київщині Шуріка буде возити його мама, яка дуже любить швидкість.
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10.06.2020 16:31 Ответить
Это характерная особенность румынских пуделей , везде свой нос совать.
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10.06.2020 16:40 Ответить
этим назначением зелупники надеются на выборах в Киевской обл набрать 100.08% голосов.
ПЕРЕМОГА!!!!
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10.06.2020 16:49 Ответить
і що румун дупинський навибирає на Київщині ?
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10.06.2020 17:03 Ответить
Хотят из Киевщины
сделать
зерумынщину или коломощину
Голосуем!
кто за что
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10.06.2020 18:56 Ответить
всё, пзд Киевской области.. подзравляю кто коло Киева
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11.06.2020 07:15 Ответить
 
 