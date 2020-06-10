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Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты пограничникам из-за COVID-19, а работающие рядом таможенники денег не получат, - Нефьодов

Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты пограничникам из-за COVID-19, а работающие рядом таможенники денег не получат, - Нефьодов

Экс-глава таможни возмущен тем, что правительство обошло сотрудников ведомства при выделении денег на доплаты за борьбу с COVID-19.

Об этом Максим Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного удивляет, что, например, пограничникам эти доплаты будут, а таможенникам - нет. При том, что они стоят на одном и том же пункте пропуска (не касаюсь здесь вопроса, что у пограничников и без этого высокие зарплаты)", — написал Нефьодов.

Экс-чиновник напомнил, что когда прилетел самолет из Ухани, только один из руководителей поста согласился лично оформлять рейс. "Люди просто боятся и не уверены, что государство захочет таможенников защитить..." — отметил он.

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"2.7 млрд грн — это где-то 3 рабочих дня сборов с таможни. И достаточно, чтобы более чем удвоить зарплаты всех таможенников. Или где-то в 5 раз больше, чем докризисный бюджет Новой таможни на реконструкцию пунктов пропуска (который срезали в госбюджете, поданном в ВРУ Сергеем Марченко). Или это стоимость 35-40 шт. стационарных сканирующих систем, чего более чем достаточно для обустройства всей границы", — добавил Нефьодов.

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Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты пограничникам из-за COVID-19, а работающие рядом таможенники денег не получат, - Нефьодов 01

Автор: 

выплаты (645) Кабмин (14026) пограничники (1571) таможня (1958) Нефьодов Максим (236) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Приготовьтесь к массовым разоблачениям таможенниками погранцов.
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10.06.2020 15:56 Ответить
Это как авекяну 2.5 млрд из коронавирусного фонда на помощь мусорам-насильникам?
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10.06.2020 15:59 Ответить
насиловали потому что денег на проституток не было...
теперь норм все будет...
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10.06.2020 16:01 Ответить
Пусть еще расскажет что бедные несчастные таможенники сидят на голом окладе
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10.06.2020 16:03 Ответить
Погодите! А что - у таможенников еще и зарплата есть??? Что я слышу? То есть они, строящие себе коттеджи и покупающие бентли после полугода работы - еще и зарплату у нас получают? Ахренеть...
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10.06.2020 16:10 Ответить
А почему тогда не удвоить зарплаты кассирам АТБ или Таврий? Там проходняк и возможность заразиться КОВИД еще больше , чем на таможне?
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10.06.2020 16:12 Ответить
А Шо митникам ще й зарплатню платять? Їм перестань платити її то вони й не помітять...
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10.06.2020 19:17 Ответить
та їм же потрібно щось писати в деклараціях.
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11.06.2020 09:23 Ответить
 
 