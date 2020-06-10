Кабмин выделил 2,7 млрд грн на доплаты пограничникам из-за COVID-19, а работающие рядом таможенники денег не получат, - Нефьодов

Экс-глава таможни возмущен тем, что правительство обошло сотрудников ведомства при выделении денег на доплаты за борьбу с COVID-19.

Об этом Максим Нефьодов написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного удивляет, что, например, пограничникам эти доплаты будут, а таможенникам - нет. При том, что они стоят на одном и том же пункте пропуска (не касаюсь здесь вопроса, что у пограничников и без этого высокие зарплаты)", — написал Нефьодов.

Экс-чиновник напомнил, что когда прилетел самолет из Ухани, только один из руководителей поста согласился лично оформлять рейс. "Люди просто боятся и не уверены, что государство захочет таможенников защитить..." — отметил он.

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"2.7 млрд грн — это где-то 3 рабочих дня сборов с таможни. И достаточно, чтобы более чем удвоить зарплаты всех таможенников. Или где-то в 5 раз больше, чем докризисный бюджет Новой таможни на реконструкцию пунктов пропуска (который срезали в госбюджете, поданном в ВРУ Сергеем Марченко). Или это стоимость 35-40 шт. стационарных сканирующих систем, чего более чем достаточно для обустройства всей границы", — добавил Нефьодов.

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