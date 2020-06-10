Комитет ВР не смог рассмотреть вопрос отставки Авакова, так как проект постановления шесть дней "висит" между зданиями парламента, - нардеп "Голоса" Осадчук

Правоохранительный комитет ВР 10 июня не смог рассмотреть постановление "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Рассмотрение перенесено на следующую неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии.

Депутаты фракции "Голоса" сегодня призвали правоохранительный комитет вынести на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении министра Авакова. Однако проект постановления еще не дошел до комитета, поэтому рассмотреть его не смогли.

"В нашем якобы диджитализированном государстве документ об отставке министра не смог за 6 дней преодолеть расстояние в 200 метров - от здания парламента до здания комитетов. Мы с коллегами готовы самостоятельно отнести его хоть завтра. Удивляет, как правоохранительный комитет расставляет свои приоритеты. Сегодня члены комитета внесли в повестку дня сессии ряд законопроектов о COVID-19, которые, в общем-то, должны были рассматривать еще три месяца назад. Но, пожалуй, эти три месяца понадобились для того, чтобы занести тексты проектов на Садовую улицу, где работают комитеты ВР", - отметил Андрей Осадчук, народный депутат фракции "Голоса", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Также сообщается, что некоторые члены комитета заявили, что этот вопрос не столь насущный и важный, чтобы включить его в повестку дня ближайшей недели работы Верховной Рады.

"На комитете звучало, что есть вопросы "более важные и актуальные", чем вопрос отставки министра МВД. Но, напомню, сегодня в Украине открыты 5000 уголовных дел по произвола полицейских. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы прекратить это и провести реформу полиции. Полиция должна защищать, а не пытать и насиловать", - подчеркнул Осадчук.

Напомним, депутаты Верховной Рады собрали необходимое число подписей для регистрации постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Впоследствии проект постановления 3606 появился на сайте парламента с пометкой "Передано на рассмотрение руководству".

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