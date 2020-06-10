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Комитет ВР не смог рассмотреть вопрос отставки Авакова, так как проект постановления шесть дней "висит" между зданиями парламента, - нардеп "Голоса" Осадчук

Комитет ВР не смог рассмотреть вопрос отставки Авакова, так как проект постановления шесть дней

Правоохранительный комитет ВР 10 июня не смог рассмотреть постановление "Голоса" об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Рассмотрение перенесено на следующую неделю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политпартии.

Депутаты фракции "Голоса" сегодня призвали правоохранительный комитет вынести на рассмотрение парламента проект постановления об увольнении министра Авакова. Однако проект постановления еще не дошел до комитета, поэтому рассмотреть его не смогли.

"В нашем якобы диджитализированном государстве документ об отставке министра не смог за 6 дней преодолеть расстояние в 200 метров - от здания парламента до здания комитетов. Мы с коллегами готовы самостоятельно отнести его хоть завтра. Удивляет, как правоохранительный комитет расставляет свои приоритеты. Сегодня члены комитета внесли в повестку дня сессии ряд законопроектов о COVID-19, которые, в общем-то, должны были рассматривать еще три месяца назад. Но, пожалуй, эти три месяца понадобились для того, чтобы занести тексты проектов на Садовую улицу, где работают комитеты ВР", - отметил Андрей Осадчук, народный депутат фракции "Голоса", первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

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Также сообщается, что некоторые члены комитета заявили, что этот вопрос не столь насущный и важный, чтобы включить его в повестку дня ближайшей недели работы Верховной Рады.

"На комитете звучало, что есть вопросы "более важные и актуальные", чем вопрос отставки министра МВД. Но, напомню, сегодня в Украине открыты 5000 уголовных дел по произвола полицейских. Мы должны сделать все, что от нас зависит, чтобы прекратить это и провести реформу полиции. Полиция должна защищать, а не пытать и насиловать", - подчеркнул Осадчук.

Напомним, депутаты Верховной Рады собрали необходимое число подписей для регистрации постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Впоследствии проект постановления 3606 появился на сайте парламента с пометкой "Передано на рассмотрение руководству".

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Автор: 

Аваков Арсен (3444) увольнение (2679) Голос партия (499) Осадчук Андрей (39)


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Топ комментарии
+2
Позорище.

И ЗА ЧТО УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ИМ ЗАРПЛАТУ из своих налогов?

Содержат на своей шее ленивых пиявок и колобарантов
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10.06.2020 16:10
+1
У авакяна все схвачено,никто даже не представляет сколько к нему стекается средств,которые от может потратить на любые комитеты и любых слуг.
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10.06.2020 16:18
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https://aliexpress.ru/item/4000126904556.html?spm=a2g0o.cart.0.0.263f3c00LKiDqQ&mp=1&_ga=2.255058314.384934545.1591777553-1626496262.1589794728
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10.06.2020 16:07 Ответить
причина уважительная )))))
или сама причина уважаемая )))))) (ссуть короче))))
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10.06.2020 16:09 Ответить
Позорище.

И ЗА ЧТО УКРАИНЦЫ ПЛАТЯТ ИМ ЗАРПЛАТУ из своих налогов?

Содержат на своей шее ленивых пиявок и колобарантов
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10.06.2020 16:10 Ответить
так как проект постановления шесть дней "висит" между зданиями парламента, участковому с админ. протоколом за ресторан отдайте это постановление он быстрее найдет кому вручить.
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10.06.2020 16:10 Ответить
проект постановления украли, а что это было бы эпично- воры украли проект по отставке министра полиции.
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10.06.2020 16:14 Ответить
Пол млр Евро на вертолеты распилил, теперь отдаем через кредит МВФ, нужно еще подождать пока оно на пару миллиардов увеличит финансирование врадиевским насильникам. Ждем возвращения техосмотра и нолвых налогов.
Каждая неделя этого дерьма на посту стоит сотни миллонов гривен и сотни жизней.
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10.06.2020 16:16 Ответить
У авакяна все схвачено,никто даже не представляет сколько к нему стекается средств,которые от может потратить на любые комитеты и любых слуг.
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10.06.2020 16:18 Ответить
Ніхто Авакова звільняти не буде. Не тому що його так *******, а через те що, не зможуть призначити нового міністра і стане очевидно що, в коаліції не вистачає коал і потрібно йти на перевибори. А це, політична смерть для багатьох депутатів та міністрів. Вони ніколи вже не будуть сидіти так високо. Тому до речі, ніхто не хоче приймати в Раді ніяких серьйозних рішень, а генерують різну фігню за яку ніхто не страшиться голосувати. Закони про землю і банки були останнім вздохом.
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10.06.2020 16:19 Ответить
Цензор не тупи, давай топ новость. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/10/7255133/ Офис Венедиктовой о Порошенко: Решается вопрос о содержании под стражей
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10.06.2020 16:20 Ответить
Бред сумасшедшего. Порох своим указом назначил зам.главы СВР. Это его прерогатива. Тупни зеленые, ничего на Пороха накопать не могут. Ха-ха-ха.
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10.06.2020 16:26 Ответить
Та ладно, не оправдывайтесь. Блазни никчемные...
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10.06.2020 16:22 Ответить
В знак солидарности с Антифой Голос будет мочить ментяр.Славко,співай :я не здамся без бою.
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10.06.2020 16:33 Ответить
Это конечно так, антифа и Голос в солидарности. А вот с дугой стороны в солидарности жи2ская община Украины, соя, вона, жопоблок и 2/3 сн. Да? 😷
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10.06.2020 16:46 Ответить
Уся новітня історія незалежної України - це «договірняки» між олігархами.
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10.06.2020 16:58 Ответить
Ага а антифа с Голосом солидарны в угоду какого олигарха?
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10.06.2020 17:20 Ответить
 
 