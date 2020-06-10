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Еще в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст

Еще в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги

Экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний заработал еще в четырех СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве.

Стоимость пребывания в этих камерах составляет:
◾️Харкивське СИЗО
за 1 сутки - 1000 грн с человека, за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.

◾️ Сумское СИЗО
за 1 сутки - 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн.

Смотрите также: Малюська рассчитывает на увеличение спроса на платные камеры в СИЗО: "Это еще у нас есть ограничения, связанные с коронавирусом". ВИДЕО

◾️ Старобельское СИЗО
за 1 сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.

◾️ Государственное учреждение "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)"
за 1 сутки - 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.

Всего на данный момент в проекту присоединились 10 следственных изоляторов, отмечают в Минюсте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Платные камеры в СИЗО - это дискриминация по признаку имущественного состояния, - Денисова

Автор: 

Минюст (1750) СИЗО (1361) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+8
Попробуйте ввести палатные услуги:
1 Девки в камеру по вызову
2 Выпивка в камеру
3 Травка в камеру
4 Массаж сауна в камеру
........
вообщем идей море, баблом просто завалит!!
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10.06.2020 16:28
+3
Петя, всі умови створено! Пора!
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10.06.2020 16:30
+2
И Петю туда! Надолго!
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10.06.2020 16:30
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Попробуйте ввести палатные услуги:
1 Девки в камеру по вызову
2 Выпивка в камеру
3 Травка в камеру
4 Массаж сауна в камеру
........
вообщем идей море, баблом просто завалит!!
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10.06.2020 16:28 Ответить
так уже давно.
тока неофициально
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10.06.2020 16:37 Ответить
перемога!!!)
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10.06.2020 16:28 Ответить
Петя, всі умови створено! Пора!
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10.06.2020 16:30 Ответить
https://censor.net/forum/2531162/ragul_on_je_rogul_sotsialnyyi_fenomen_bez_politiki_bez_rasizma
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10.06.2020 16:49 Ответить
И Петю туда! Надолго!
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10.06.2020 16:30 Ответить
В две дырки работаешь девка. Пробуй в две по два 2х2, и на две бутылки сразу 1х2.
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10.06.2020 16:35 Ответить
Вы случайно не *****? Судя по вашим желаниям - нагулянный.
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10.06.2020 16:42 Ответить
Ты уже спрашивала, вафлистка днепровская. Ищешь пару?
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10.06.2020 16:53 Ответить
что можно ожидать от это???
Еше в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст - Цензор.НЕТ 5665
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10.06.2020 16:31 Ответить
В стране где чем тупее тем лучше ожидать лучшего не приходится ведь кадры подбираються под себя так вот и судите о выборе человека который подобрал себе такой биомусор
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10.06.2020 16:36 Ответить
Это как раз то, что нам всем сейчас нужно от минюста,наконец то счастье привалило и все видят,что министр юсти у нас не какое то фуфло.
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10.06.2020 16:34 Ответить
А если бы в Украине была бы смертная казнь то и ее можно было бы сделать альернативно-платной. Например при расстреле можно было бы выбрать золотую пулю или там серебряную. А если казнь в газовой камере то на твой вкус газ с запахом апельсина или ментола. При смертельных инъекциях можно было бы в яд добавлять наркотики, а на электрическом стуле использовать провода из безкислородной меди и платиновые контакты
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10.06.2020 16:40 Ответить
Могли бы в каждом городе Украины перевести больнички на платные ,а то больные в бесплатных палатах ютятся как зэки в камерах,санитарки вообще стараются не заходить часто,чтобы опорожнить очередную утку.
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10.06.2020 16:56 Ответить
с блэкджэком и ш*****и
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10.06.2020 17:07 Ответить
Браслет со взрывчаткой на ногу и обязанность явится по вызову следователя. Это правильно, справедливо, необременительно и гуманно. А эти платные камеры СИЗО иначе отпетушат - это вымогательство.
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10.06.2020 17:16 Ответить
Создается соблазн арестовать нормального человека, но с деньгами. А потом выпустят- ой, ошиблись, извините. Надо ввести возврат денег, если забрали по- ошибке. Правда тогда возникает другой соблазн.
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10.06.2020 17:51 Ответить
"Платна камера" це злочин проти держави Україна. СІЗО не готель в який людина селиться за власним бажанням і обирає апартаменти відповідно до свого гаманця! В ідеалі затриманий має постати перед судом і отримати вирок протягом 72 годин. А далі якщо з вироком не згоден, то нехай судиться вже з місць позбавлення волі. Без наявності вагомих доказів злочину не варто навіть тримати в СІЗО, бо справа просто розвалиться в суді. Але жидобільшовицький совок в голові дебіла Малюські - платні камери - приємне середовище для слідчих які і надалі не маючи доказів та не вміючи їх здобувати, фіксувати і доводити справу до суду, будуть пресувати "підслідних" і нічого їм за це не буде. СІЗО це робочий кабінет деградованого "слідства" для зручності слідчого щоб витискати з пілслідного докази його вини замість проведення слідства і збирання доказів. Іншими словами, СІЗО це дешева "альтернатива Вишинського" справжньому слідству і їх давно потрібно було розформувати. Якщо є зібрані докази тримати в СІЗО безглуздо, тому на Заході спершу збирають докази або затримують на місці скоєння злочину і відразу відправляють у вязницю. Якщо потрібне дорозслідування то це роблять під час відбуття покарання. Насправді це легалізація незаконних доходів і не більше цього. Уявіть що СІЗО отримало "дійну корову" яка платить за камеру. "Слідство" буде йти до повного видоювання підслідного... Закінчились гроші? Ну тоді з пентхасу на підвал до пацюків...
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10.06.2020 18:03 Ответить
Раніше, перед зміною влади, переписували законодавство, аби не нести відповідальності. Тепер наперед готують собі умови.
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10.06.2020 18:11 Ответить
 
 