Еще в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст

Экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний заработал еще в четырех СИЗО.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве.

Стоимость пребывания в этих камерах составляет:

◾️Харкивське СИЗО

за 1 сутки - 1000 грн с человека, за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.

◾️ Сумское СИЗО

за 1 сутки - 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн.

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◾️ Старобельское СИЗО

за 1 сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.

◾️ Государственное учреждение "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)"

за 1 сутки - 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.

Всего на данный момент в проекту присоединились 10 следственных изоляторов, отмечают в Минюсте.

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