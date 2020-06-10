Еще в 4 СИЗО запущен эксперимент по предоставлению услуги "платная камера", - Минюст
Экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний заработал еще в четырех СИЗО.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве.
Стоимость пребывания в этих камерах составляет:
◾️Харкивське СИЗО
за 1 сутки - 1000 грн с человека, за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.
◾️ Сумское СИЗО
за 1 сутки - 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн.
◾️ Старобельское СИЗО
за 1 сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.
◾️ Государственное учреждение "Полтавское учреждение исполнения наказаний (№ 23)"
за 1 сутки - 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.
Всего на данный момент в проекту присоединились 10 следственных изоляторов, отмечают в Минюсте.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1 Девки в камеру по вызову
2 Выпивка в камеру
3 Травка в камеру
4 Массаж сауна в камеру
........
вообщем идей море, баблом просто завалит!!
тока неофициально