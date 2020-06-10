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Новости
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Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд грн на выплату помощи по безработице

Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд грн на выплату помощи по безработице

Сегодня, 10 июня, на заседании правительства было принято решение о предоставлении Фонду страхования на случай безработицы дополнительно 2,9 млрд грн для выплаты пособия по безработице на безвозвратной основе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Правительство предпринимает все возможные действия, чтобы сохранить рабочие места. Но реальность такова, что карантинные меры негативно влияют на рынок труда и количество безработных увеличивается. Для того, чтобы люди получали помощь своевременно и в том объеме, который предусмотрен законом, сегодняшнее решение правительства о дополнительном финансировании является крайне важным", - прокомментировал министр развития экономики торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

По решению Кабмина от 27 апреля текущего года была оказана финансовая помощь Фонду страхования на случай безработицы в объеме 1,2 млрд грн для выплаты пособия по безработице. На сегодняшний день получена финансовая помощь в сумме 1,1 млрд грн, что составляет 94% предусмотренных объемов. Это позволило своевременно выплачивать пособие по безработице за апрель-май.

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Автор: 

безработица (451) Кабмин (14026) помощь (7798)


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За чей счот банкет?
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10.06.2020 16:27 Ответить
Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд грн на выплату помощи по безработице - Цензор.НЕТ 10
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10.06.2020 16:29 Ответить
За счет 73%
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10.06.2020 16:30 Ответить
Гуляй, зебуина!
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10.06.2020 16:27 Ответить
А где обещанные вновь созданные 500000000000000000 рабочих мест?
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10.06.2020 16:31 Ответить
 
 