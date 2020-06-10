Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17, - прокурор в нидерландском суде
Прокурор в судебных слушаниях по делу об МН17 заявил, что три гражданина России и один украинец – Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого 17 июня 2014 года в небе над восточной Украиной был сбит рейс МН17 "Малайзийских авиалиний".
Об этом в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер (Thijs Berger), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Государственная прокуратура обвиняет подозреваемых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в том, что они играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании системы "Бук", сбившего MH17. Гиркин и Дубинский были на вершине вооруженной группировки "ДНР". Пулатов и Харченко были их непосредственными подчиненными. Согласно обвинениям, они совместно запросили систему "Бук", получили ее у Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали "Бук" как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - констатировал он.
Бергер напомнил, что прослушанные телефонные разговоры "показывают, насколько им нужен "Бук".
"Они направили "Бук" на место стрельбы, после катастрофы они обсуждали, сделал ли "их" "Бук" свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз "Бука" в Российскую Федерацию", - подчеркнул прокурор.
При этом он отметил, что в обвинении не указывается, что подозреваемые "сами нажали кнопку, указали на цель или приказали команде системы "Бук" стрелять".
"Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Таким образом, не требуется никаких доказательств о точном ходе событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", - считает обвинение.
Бергер особо указал на тот факт, что в случае ошибки, что ракета, поразившая MH17, возможно, предназначалась для военного самолета, ничего не меняет. "Преднамеренная ошибка не имеет никакого значения для доказательств того, что это преступление было совершено. Таким образом, не требуется никаких доказательств того, что подозреваемые намеревались сбить гражданский самолет", - добавил прокурор.
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ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет Пальме вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вона була поранена під час нападу і пізніше упізнала стрільця - злочинця Крістера Петтерссона (за дивним збігом обставин майже ідентичне ім'я має прокурор у цій справі). Він був засуджений за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а вбивство залишалося нерозгаданою таємницею.
10 червня прокурор оголосив, що вбивство скоїв Стиг Енгстрьом. Він працював у страховій компанії Skandia поблизу місця вбивства, його допитували як свідка у перші дні слідства. Але як потенційного підозрюваного його почали розглядати лише кілька років тому. Енгстрьом скоїв самогубство у 2000 році, а це означає, що йому не можуть висунути звинувачення. Було висловлено припущення, що Енгстрьом вбив Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.
Він брехав про моменти після вбивства, навіть стверджуючи, що намагався реанімувати Пальме. Згодом з'ясувалося, що він проходив навчання зі зброєю.
"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред'являти звинувачення і не проводитиму допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування", - заявив прокурор.
Швеціяhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2016/11/16/7057517/ поновила розслідування Пальме у 2016 році. Очолив нове розслідування головний прокурор Стокгольма Крістер Петерссон. Він понад 20 років займається розслідуванням гучних справ, в тому числі вбивства в 2003 році міністра закордонних справ Анни Лінд, яку зарізали в універмазі. Попередній підозрюваний Петтерссон був дрібним злочинцем і наркоманом, якого упізнала вдова прем'єра.
За кілька місяців апеляційний суд звільнив підозрюваного, відхиливши докази прокуратури. Петтерссон помер в 2004 році, за даними шведських ЗМІ, він зізнався у вбивстві перед останньою сповіддю.
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Так що - скльки вервечці не витвся... Знайдуть
Бубочка!!! Подзвони Баканову щоб того чорта Дубинського з Верховної Ради відправив в Нідерланди на суд😜!!!
боинга еще не было
https://youtu.be/MfT_xnGx8Aw