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Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17, - прокурор в нидерландском суде

Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский инициировали и организовали доставку

Прокурор в судебных слушаниях по делу об МН17 заявил, что три гражданина России и один украинец – Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого 17 июня 2014 года в небе над восточной Украиной был сбит рейс МН17 "Малайзийских авиалиний".

Об этом в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер (Thijs Berger), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Государственная прокуратура обвиняет подозреваемых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в том, что они играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании системы "Бук", сбившего MH17. Гиркин и Дубинский были на вершине вооруженной группировки "ДНР". Пулатов и Харченко были их непосредственными подчиненными. Согласно обвинениям, они совместно запросили систему "Бук", получили ее у Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали "Бук" как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - констатировал он.

Бергер напомнил, что прослушанные телефонные разговоры "показывают, насколько им нужен "Бук".

"Они направили "Бук" на место стрельбы, после катастрофы они обсуждали, сделал ли "их" "Бук" свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз "Бука" в Российскую Федерацию", - подчеркнул прокурор.

При этом он отметил, что в обвинении не указывается, что подозреваемые "сами нажали кнопку, указали на цель или приказали команде системы "Бук" стрелять".

"Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Таким образом, не требуется никаких доказательств о точном ходе событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", - считает обвинение.

Бергер особо указал на тот факт, что в случае ошибки, что ракета, поразившая MH17, возможно, предназначалась для военного самолета, ничего не меняет. "Преднамеренная ошибка не имеет никакого значения для доказательств того, что это преступление было совершено. Таким образом, не требуется никаких доказательств того, что подозреваемые намеревались сбить гражданский самолет", - добавил прокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе

Автор: 

Нидерланды (1581) прокуратура (5011) суд (25092)


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Топ комментарии
+12
Что значит "запросили"? А если бы они атомною бомбу "запросили"? А экипаж чей был? Разве не Министр обороны РФ и Верховный главнокомандующий Путин В.В. отвечают за действия своей армии? Введение подобной техники на территорию соседнего государства вообще-то актом войны считается, не говоря уже о стрельбе по самолетам. Это- государственный терроризм, между прочим.
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10.06.2020 16:50
+10
Заранее превращают суд в фарс. Без Пукина и Шойгу там даже мыш пискнуть не смела.
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10.06.2020 16:46
+9
Стесняются прокуроры.Эти пешки ,конечно,в деле ,но не они тут главные.... на мацкве все решает паханчик, поцик. Окурок по прозвищу моль. Без его визы никто взвизгнуть не может. Надо бы его в Гаагу и на кичу!
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10.06.2020 16:47
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сегодня вечером по всем сливным бачкам раски-*********:
Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17, - прокурор в нидерландском суде - Цензор.НЕТ 9388
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10.06.2020 16:36 Ответить
- Сарумян и Саурон... Слушай, а они, часом, не родственники? (известный перевод)
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10.06.2020 16:36 Ответить
Я тогда думал что после этого теракта голубые каски зайдут в Донецк
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10.06.2020 16:39 Ответить
В общем купили в супермаркете, выкопанный в шахте "Бук" с ракетами.
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10.06.2020 16:40 Ответить
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
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10.06.2020 20:28 Ответить
А путя не при чем. Так,мимо проходил
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10.06.2020 16:44 Ответить
Заранее превращают суд в фарс. Без Пукина и Шойгу там даже мыш пискнуть не смела.
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10.06.2020 16:46 Ответить
это не фарс а требование родственников погибших
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10.06.2020 17:02 Ответить
Как знаково, среди четырех обвиняемых нелюдей - два еврея...А они про холокост нам втирают...
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10.06.2020 16:46 Ответить
а у нас скоро 10 лет как реформаторы мыролюбной национальности беззастенчево рефирмируют потужно народ.
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10.06.2020 17:04 Ответить
кто дал им бук? кто отправил их в Украину?
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10.06.2020 16:46 Ответить
подозреваю, что тот же, кто и про военторги на каждом углу с шахтами втирал
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10.06.2020 19:54 Ответить
Стесняются прокуроры.Эти пешки ,конечно,в деле ,но не они тут главные.... на мацкве все решает паханчик, поцик. Окурок по прозвищу моль. Без его визы никто взвизгнуть не может. Надо бы его в Гаагу и на кичу!
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10.06.2020 16:47 Ответить
Ага! Тобто ідея виникла не в кремлі? )) Це їм самим прийшла в голову ідея притаскати цілий Бук? Ну-ну...
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10.06.2020 16:48 Ответить
какие однако мощные чуваки. могли бы еще и ракету с ядерной боеголовкой организовать, запросили - получили, все просто. и деньги не нужны. зачем там Турция что-то у кацапов покупает - непонятно. и зачем назад отправили? еще и вместе с обслугой.
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10.06.2020 16:50 Ответить
Что значит "запросили"? А если бы они атомною бомбу "запросили"? А экипаж чей был? Разве не Министр обороны РФ и Верховный главнокомандующий Путин В.В. отвечают за действия своей армии? Введение подобной техники на территорию соседнего государства вообще-то актом войны считается, не говоря уже о стрельбе по самолетам. Это- государственный терроризм, между прочим.
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10.06.2020 16:50 Ответить
На это господа европейцы могут только ответить - мы обеспокоены, разбирайтесь сами. Приблизительно так Макрон и сказал
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10.06.2020 17:22 Ответить
Ирония в том, что в сбитом самолете было полно европейцев. Так что не думаю, что в данном случае проканает. Это на нас им плевать.
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10.06.2020 17:28 Ответить
Пресса орды ,пользуясь абсолютной безграмотностью ордынского обывателя усердно вешает лавпшу своей версии событий и хода судебных заседаний..Однако Удавка на шее орды зактягивается,пусть не так ,как нам,украинцам хочется, но орде абсолютно нечего возразить.Орда закрыла донбассяр внутри котла и не выпускает.Шантажирует Украину.Стариков и молодёжь превратила в заложников.
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10.06.2020 16:56 Ответить
Правильно делают. Хай сидят в Дыре. Предатели должны страдать.
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10.06.2020 19:32 Ответить
І тут Дубінський? Ой-йой!
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10.06.2020 16:56 Ответить
Так вони ж родичі! були інфи тут. Дядько і племінник
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10.06.2020 17:25 Ответить
Нужно бить рашку её же оружием. Например, с серьёзным лицом распространять инфу, что тот Дубинский - это брат бородатого "румына". Или это сам лично бородатый "румын". А он пусть бегает и доказывает, исходя на г@но от нервов, что он не верблюд)
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11.06.2020 12:04 Ответить
там кроме этих должен быть еще один обвиняемый . вот фоторобот
Гіркін, Путалов, Харченко і Дубинський ініціювали й організували доставку "Бука", яким було збито МН17, - прокурор у нідерландському суді - Цензор.НЕТ 2063
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10.06.2020 16:57 Ответить
Ой, забыли. Ну ничего, вот при следующем военном преступлении его обязательно вспомнят. Точно, точно
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10.06.2020 17:21 Ответить
Дубинский из слуги народа такой же.
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10.06.2020 17:06 Ответить
Так вони ж родичі! були інфи тут. Дядько і племінник
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10.06.2020 17:24 Ответить
"Они просто п*здят ваши БУКи"
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10.06.2020 17:20 Ответить
У Швеції оголосили результати розслідування убивства прем'єр-міністра Улофа Пальме, якого застрелили на вулиці 34 роки тому. Спеціальну заяву 10 червня зробив прокурор Крістер Петерссон, повідомляє https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/10/7110914/?fbclid=IwAR18HNzh58-K1OO0rzMBBx4P7zIGsJqAzAl3b4lBTXel3L0cUZcOAOtRZVE "Європейська правда" із посиланням наhttps://www.expressen.se/ Expressen .
Пальме був застрелений 28 лютого 1986 року, після того, як він і його дружина Лісбет Пальме вийшли з кінотеатру в Стокгольмі. Вона була поранена під час нападу і пізніше упізнала стрільця - злочинця Крістера Петтерссона (за дивним збігом обставин майже ідентичне ім'я має прокурор у цій справі). Він був засуджений за вбивство Пальме, але пізніше вирок скасували, а вбивство залишалося нерозгаданою таємницею.
10 червня прокурор оголосив, що вбивство скоїв Стиг Енгстрьом. Він працював у страховій компанії Skandia поблизу місця вбивства, його допитували як свідка у перші дні слідства. Але як потенційного підозрюваного його почали розглядати лише кілька років тому. Енгстрьом скоїв самогубство у 2000 році, а це означає, що йому не можуть висунути звинувачення. Було висловлено припущення, що Енгстрьом вбив Пальме через ліві погляди прем'єр-міністра.
Він брехав про моменти після вбивства, навіть стверджуючи, що намагався реанімувати Пальме. Згодом з'ясувалося, що він проходив навчання зі зброєю.
"Оскільки Стіг Енгстрьом помер, я не можу пред'являти звинувачення і не проводитиму допитів. Тому я вирішу закрити попереднє розслідування", - заявив прокурор.
Швеціяhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2016/11/16/7057517/ поновила розслідування Пальме у 2016 році. Очолив нове розслідування головний прокурор Стокгольма Крістер Петерссон. Він понад 20 років займається розслідуванням гучних справ, в тому числі вбивства в 2003 році міністра закордонних справ Анни Лінд, яку зарізали в універмазі. Попередній підозрюваний Петтерссон був дрібним злочинцем і наркоманом, якого упізнала вдова прем'єра.
За кілька місяців апеляційний суд звільнив підозрюваного, відхиливши докази прокуратури. Петтерссон помер в 2004 році, за даними шведських ЗМІ, він зізнався у вбивстві перед останньою сповіддю.
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Так що - скльки вервечці не витвся... Знайдуть
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10.06.2020 17:52 Ответить
а как там сейчас чувствует подонок Гордон, бравший интервью у другого подонка и убийцы Гиркина, виновного (dvtcnt c genbysv b ijque) в гибели 200 человек?
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10.06.2020 18:23 Ответить
а как там сейчас чувствует подонок Гордон, бравший интервью у другого подонка и убийцы Гиркина, виновного ( вместе с путиным и шойгу) в гибели 200 человек?
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10.06.2020 18:24 Ответить
"...Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский..."

Бубочка!!! Подзвони Баканову щоб того чорта Дубинського з Верховної Ради відправив в Нідерланди на суд😜!!!
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10.06.2020 18:32 Ответить
"систему "Бук", получили у Российской Федерации и использовали"© Просто выписали, как дрова, ***** делать. Ну хоть не отрыли из шахты...
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10.06.2020 18:38 Ответить
а где же путин-*****?!
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10.06.2020 18:46 Ответить
Прокурор, ты гонишь! Есть одно ЧМО, которое могло это организовать. Все, расследование в моих глазах окончательно обнулилось.
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10.06.2020 19:00 Ответить
Без Путина этого ничего бы не было.
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10.06.2020 19:22 Ответить
вы шо, не поняли?
боинга еще не было
https://youtu.be/MfT_xnGx8Aw
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10.06.2020 19:32 Ответить
Харьков раздуплился самый первый
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10.06.2020 19:43 Ответить
Дубинский тот самый, который в Слуге народа депутат?
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11.06.2020 07:13 Ответить
 
 