Гиркин, Путалов, Харченко и Дубинский инициировали и организовали доставку "Бука", которым был сбит МН17, - прокурор в нидерландском суде

Прокурор в судебных слушаниях по делу об МН17 заявил, что три гражданина России и один украинец – Гиркин, Пулатов, Дубинский и Харченко обвиняются в том, что играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук", из которого 17 июня 2014 года в небе над восточной Украиной был сбит рейс МН17 "Малайзийских авиалиний".

Об этом в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил представитель прокуратуры Тэйс Бергер (Thijs Berger), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Государственная прокуратура обвиняет подозреваемых Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в том, что они играли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании системы "Бук", сбившего MH17. Гиркин и Дубинский были на вершине вооруженной группировки "ДНР". Пулатов и Харченко были их непосредственными подчиненными. Согласно обвинениям, они совместно запросили систему "Бук", получили ее у Российской Федерации и использовали для вооруженной борьбы с целью сбить самолет. Они использовали "Бук" как инструмент для достижения своей общей цели в вооруженной борьбе", - констатировал он.

Бергер напомнил, что прослушанные телефонные разговоры "показывают, насколько им нужен "Бук".

"Они направили "Бук" на место стрельбы, после катастрофы они обсуждали, сделал ли "их" "Бук" свою работу, потом они с энтузиазмом обсуждали, что сбили самолет, после чего организовали вывоз "Бука" в Российскую Федерацию", - подчеркнул прокурор.

При этом он отметил, что в обвинении не указывается, что подозреваемые "сами нажали кнопку, указали на цель или приказали команде системы "Бук" стрелять".

"Они не преследуются в судебном порядке как фактические исполнители процесса. Таким образом, не требуется никаких доказательств о точном ходе событий, чтобы судить этих четырех подозреваемых", - считает обвинение.

Бергер особо указал на тот факт, что в случае ошибки, что ракета, поразившая MH17, возможно, предназначалась для военного самолета, ничего не меняет. "Преднамеренная ошибка не имеет никакого значения для доказательств того, что это преступление было совершено. Таким образом, не требуется никаких доказательств того, что подозреваемые намеревались сбить гражданский самолет", - добавил прокурор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе