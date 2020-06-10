Внедрение предложений Минсоцполитики о накопительной пенсии грозит потерей до 100 млрд грн уже заработанных льготных выплат, - специалисты страховой математики

Введение профессиональных накопительных пенсионных программ в рамках пенсионной реформы приведет к обесцениванию пенсий, уже накопленных работниками.

Об этом заявил председатель Общества актуариев Украины (специалисты страховой математики. - Ред.) Юрий Иванько по результатам рассмотрения проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", обнародованного Министерством социальной политики Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Законопроект Минсоцполитики как "пилотный проект" для формирования накоплений для пенсий льготных категорий, при условии принятия в таком виде, повлечет значительную нагрузку на госбюджет и по прогнозам может втрое уменьшить льготные пенсии, что приведет к дискредитации самой идеи пенсионной реформы - запуска обязательного накопительного уровня, которую страна ожидает с 2003 года", - отметил Иванько.

Предложенный подход к участию в накопительной профессиональной пенсионной системе исключительно по возрастному принципу работников до 35 лет не учитывает фактический стаж работы по спискам тяжелых профессий (Списки №1-2) и фактически лишает льготных пенсий от 10% до 40% работников в возрасте до 35 лет.

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Для работников старше 35 лет есть риски потери пенсионных выплат в результате ежегодного роста дефицита Пенсионного фонда, поскольку количество плательщиков, за которых будет выплачиваться дополнительный единый взнос, будет ежегодно уменьшаться, а количество пенсионеров будет оставаться примерно постоянной величиной в течение 10-15 лет.

Еще одна спорная норма законопроекта заключается в том, что обязательства финансировать льготные пенсии части работников старше 35 лет переводятся с их бывших работодателей на Государственный бюджет Украины.

"Обязательства таких предприятий по международным стандартам финансовой отчетности оцениваются в 50-100 млрд. Минсоцполитики вместо этой называет цифру только их задолженности перед Пенсионным фондом в 14,5 млрд грн и предлагает перекрыть ее повышением единого социального взноса до 15% и 7%. Наши актуарии провели расчеты и можем сказать, что такой механизм компенсирует лишь до 30% будущих расходов Пенсионного фонда и не решает потребность выплаты людям пенсии, которую они уже заработали во вредных условиях на частных предприятиях", - отмечает Иванько.

По его словам, списание крупных сумм обязательств предприятий на государственный бюджет будет означать, что украинцы фактически будут платить налоги для выплаты будущим льготникам вместо их работодателей.

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Общество актуариев Украины отмечает, что механизм начисления пенсий, изложенный в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", является математически необоснованным, может существенно повлиять на финансовую безопасность государства и вызвать негативный социальный резонанс как по указанному проекту, так и на дальнейшее внедрение в стране накопительной пенсионной системы.

Напомним, Министерство социально политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек

Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).

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