Внедрение предложений Минсоцполитики о накопительной пенсии грозит потерей до 100 млрд грн уже заработанных льготных выплат, - специалисты страховой математики
Введение профессиональных накопительных пенсионных программ в рамках пенсионной реформы приведет к обесцениванию пенсий, уже накопленных работниками.
Об этом заявил председатель Общества актуариев Украины (специалисты страховой математики. - Ред.) Юрий Иванько по результатам рассмотрения проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", обнародованного Министерством социальной политики Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз организации.
"Законопроект Минсоцполитики как "пилотный проект" для формирования накоплений для пенсий льготных категорий, при условии принятия в таком виде, повлечет значительную нагрузку на госбюджет и по прогнозам может втрое уменьшить льготные пенсии, что приведет к дискредитации самой идеи пенсионной реформы - запуска обязательного накопительного уровня, которую страна ожидает с 2003 года", - отметил Иванько.
Предложенный подход к участию в накопительной профессиональной пенсионной системе исключительно по возрастному принципу работников до 35 лет не учитывает фактический стаж работы по спискам тяжелых профессий (Списки №1-2) и фактически лишает льготных пенсий от 10% до 40% работников в возрасте до 35 лет.
Для работников старше 35 лет есть риски потери пенсионных выплат в результате ежегодного роста дефицита Пенсионного фонда, поскольку количество плательщиков, за которых будет выплачиваться дополнительный единый взнос, будет ежегодно уменьшаться, а количество пенсионеров будет оставаться примерно постоянной величиной в течение 10-15 лет.
Еще одна спорная норма законопроекта заключается в том, что обязательства финансировать льготные пенсии части работников старше 35 лет переводятся с их бывших работодателей на Государственный бюджет Украины.
"Обязательства таких предприятий по международным стандартам финансовой отчетности оцениваются в 50-100 млрд. Минсоцполитики вместо этой называет цифру только их задолженности перед Пенсионным фондом в 14,5 млрд грн и предлагает перекрыть ее повышением единого социального взноса до 15% и 7%. Наши актуарии провели расчеты и можем сказать, что такой механизм компенсирует лишь до 30% будущих расходов Пенсионного фонда и не решает потребность выплаты людям пенсии, которую они уже заработали во вредных условиях на частных предприятиях", - отмечает Иванько.
По его словам, списание крупных сумм обязательств предприятий на государственный бюджет будет означать, что украинцы фактически будут платить налоги для выплаты будущим льготникам вместо их работодателей.
Общество актуариев Украины отмечает, что механизм начисления пенсий, изложенный в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", является математически необоснованным, может существенно повлиять на финансовую безопасность государства и вызвать негативный социальный резонанс как по указанному проекту, так и на дальнейшее внедрение в стране накопительной пенсионной системы.
Напомним, Министерство социально политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек
Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).
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Упомянутые "актуарии", пекущиеся о "потере уже зарабатнных 50-100 лярдах" - просто дебилы. Никаких ни 100, ни 50 лярдов, ни даже 1 гривны никто в Украине "на пенсии"НЕ заработал и не зарабатывал. Солидарная система не про зарабатывание пенсии, а про распределение взносов ныне работающих в пользу уже неработяющим. В законопроекте черным по белом (и каждый увидел бы, если бы прочитал) написано - в накопительную будут идти средства за счет УВЕЛИЧИВШЕГОСЯ единого социального взноса. Т.е. старые взносы - по прежнему идут на всё те же солидарные выплаты.
А дефицит бюджета ПФУ тут вообще ни при чём. Сейчас государство решило, что выплачивать нарисованные с потолка пенсии будет не только за счет ЕСВ, но и за счет ПДФО и НДС. А завтра решит - зась. И пенсии будут по 900 грн. Больше и чаще нужно получать в конвертах и вообще за нищенские ЗП работать - тогда и пенсии солидарные будут жииирные и наваристые.