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Новости Пенсионная реформа
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Внедрение предложений Минсоцполитики о накопительной пенсии грозит потерей до 100 млрд грн уже заработанных льготных выплат, - специалисты страховой математики

Внедрение предложений Минсоцполитики о накопительной пенсии грозит потерей до 100 млрд грн уже заработанных льготных выплат, - специалисты страховой математики

Введение профессиональных накопительных пенсионных программ в рамках пенсионной реформы приведет к обесцениванию пенсий, уже накопленных работниками.

Об этом заявил председатель Общества актуариев Украины (специалисты страховой математики. - Ред.) Юрий Иванько по результатам рассмотрения проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", обнародованного Министерством социальной политики Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз организации.

"Законопроект Минсоцполитики как "пилотный проект" для формирования накоплений для пенсий льготных категорий, при условии принятия в таком виде, повлечет значительную нагрузку на госбюджет и по прогнозам может втрое уменьшить льготные пенсии, что приведет к дискредитации самой идеи пенсионной реформы - запуска обязательного накопительного уровня, которую страна ожидает с 2003 года", - отметил Иванько.

Предложенный подход к участию в накопительной профессиональной пенсионной системе исключительно по возрастному принципу работников до 35 лет не учитывает фактический стаж работы по спискам тяжелых профессий (Списки №1-2) и фактически лишает льготных пенсий от 10% до 40% работников в возрасте до 35 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Федерация работодателей Украины назвала риски предложенной правительством накопительной пенсионной системы

Для работников старше 35 лет есть риски потери пенсионных выплат в результате ежегодного роста дефицита Пенсионного фонда, поскольку количество плательщиков, за которых будет выплачиваться дополнительный единый взнос, будет ежегодно уменьшаться, а количество пенсионеров будет оставаться примерно постоянной величиной в течение 10-15 лет.

Еще одна спорная норма законопроекта заключается в том, что обязательства финансировать льготные пенсии части работников старше 35 лет переводятся с их бывших работодателей на Государственный бюджет Украины.

"Обязательства таких предприятий по международным стандартам финансовой отчетности оцениваются в 50-100 млрд. Минсоцполитики вместо этой называет цифру только их задолженности перед Пенсионным фондом в 14,5 млрд грн и предлагает перекрыть ее повышением единого социального взноса до 15% и 7%. Наши актуарии провели расчеты и можем сказать, что такой механизм компенсирует лишь до 30% будущих расходов Пенсионного фонда и не решает потребность выплаты людям пенсии, которую они уже заработали во вредных условиях на частных предприятиях", - отмечает Иванько.

По его словам, списание крупных сумм обязательств предприятий на государственный бюджет будет означать, что украинцы фактически будут платить налоги для выплаты будущим льготникам вместо их работодателей.

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Общество актуариев Украины отмечает, что механизм начисления пенсий, изложенный в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы", является математически необоснованным, может существенно повлиять на финансовую безопасность государства и вызвать негативный социальный резонанс как по указанному проекту, так и на дальнейшее внедрение в стране накопительной пенсионной системы.

Напомним, Министерство социально политики разработало законопроект о введении накопительной профессиональной пенсионной системы (НППС) для отдельных категорий работников в возрасте до 35 лет, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение, и оценивает объем накоплений по ней в 15,6 млрд грн в первые пять лет от более чем 135 тыс. человек

Федерация работодателей Украины выступила с открытым обращением относительно рисков внедрения в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения (второго уровня пенсионной системы).

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Автор: 

законопроект (3221) пенсионеры (837) пенсионная реформа (1205) страхование (196) Министерство социальной политики (882) математика (30)


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Топ комментарии
+8
Я считаю, что зебилам вообще пенсию нужно отменить. Ведь єпоха бидности уже закончилась!!!
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10.06.2020 16:36
+4
а еще при выходе на пенсию предьявлять справку - каким таким чудом выжил и смог дожить до пенсии ?
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10.06.2020 16:48
+3
Хватит драть налоги ради налогов,создайте уже нормальный бизнес климат с нормальной и простой системой налогообложения.
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10.06.2020 16:46
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Я считаю, что зебилам вообще пенсию нужно отменить. Ведь єпоха бидности уже закончилась!!!
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10.06.2020 16:36 Ответить
Представители советского народа Украины привыкли всё на шару и продуктовыми наборами
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10.06.2020 16:43 Ответить
Человек вообще падок к халяве. Хорошо что у нас министр Аваков, а то мародерствывали сейчас бы как в США на общей волне безумия отдавая дань уважения мертвому преступнику-рецидивисту
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10.06.2020 16:45 Ответить
а еще при выходе на пенсию предьявлять справку - каким таким чудом выжил и смог дожить до пенсии ?
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10.06.2020 16:48 Ответить
У меня сосед нарик-алкаш, ему под писят. Государство платит пенсию по инвалидке. Чел ни дня не работал. Ни дня...
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10.06.2020 16:50 Ответить
Хватит драть налоги ради налогов,создайте уже нормальный бизнес климат с нормальной и простой системой налогообложения.
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10.06.2020 16:46 Ответить
Ага щас, разбежались. А кто тогда с руки у слуг жрать будет.
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10.06.2020 17:01 Ответить
так а нашо на ці нові умови переводити усіх? робіть поетапно. нових на нові умови, старих залиште у спокою. це процес у продовж покоління а не одного року.
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10.06.2020 18:23 Ответить
Іже колись "накопичували"... І в "Сбєрєгатєльной кассє" і в банку "Україна"... А потім усім сказали, що ваші грошики миші з"їли ілі (пардон) кріси !!!
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10.06.2020 19:33 Ответить
Вже колись "накопичували"... І в "Сбєрєгатєльной кассє" і в банку "Україна"... А потім усім сказали, що ваші грошики миші з"їли ілі (пардон) кріси !!!
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10.06.2020 19:34 Ответить
песец. был же законопроект 6677. Вполне корректный, прошедший через согласования и комитеты. Нет, зелеплесень его отозвала и нашкрябала свой проект внедрения накопительной системы. Причем, очевидно, надёргала норм из законопроекта 6677, причем зачастую дословно. Но зачем-то внедрили бредовую норму и формулировку про "профессиональную накопительную систему".

Упомянутые "актуарии", пекущиеся о "потере уже зарабатнных 50-100 лярдах" - просто дебилы. Никаких ни 100, ни 50 лярдов, ни даже 1 гривны никто в Украине "на пенсии"НЕ заработал и не зарабатывал. Солидарная система не про зарабатывание пенсии, а про распределение взносов ныне работающих в пользу уже неработяющим. В законопроекте черным по белом (и каждый увидел бы, если бы прочитал) написано - в накопительную будут идти средства за счет УВЕЛИЧИВШЕГОСЯ единого социального взноса. Т.е. старые взносы - по прежнему идут на всё те же солидарные выплаты.

А дефицит бюджета ПФУ тут вообще ни при чём. Сейчас государство решило, что выплачивать нарисованные с потолка пенсии будет не только за счет ЕСВ, но и за счет ПДФО и НДС. А завтра решит - зась. И пенсии будут по 900 грн. Больше и чаще нужно получать в конвертах и вообще за нищенские ЗП работать - тогда и пенсии солидарные будут жииирные и наваристые.
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11.06.2020 23:52 Ответить
 
 