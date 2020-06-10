Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора "Баллистики" Довгого из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке

Печерский райсуд Киева обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное производство в отношении директора компании "Баллистика" Александра Довгого, который активно освещает ход дела бронежилетов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор компании "Баллистика" Александра Довгого, передает Цензор.НЕТ.

"Таки, пожалуй, откроют против меня уголовное дело. Печерский суд вроде бы обязал Генеральную прокуратуру открыть против меня дело. Ох не даю я им покоя", - рассказал Довгий.

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Ранее Довгий сообщал, что дело на него хотят открыть из-за переписки в Фейсбуке с тогда и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. 28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР. По его словам, это делается для того, чтобы он меньше писал о деле некачественных бронежилетов.

Отметим, что Довгий активно отслеживает и информирует о ходе дела о закупке возможно некачественных бронежилетов для ВСУ. В частности, ранее он сообщил, что экспертиза Минобороны показала, что бронежилеты простреливались при намокании и дождевании.



