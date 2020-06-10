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Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора "Баллистики" Довгого из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке

Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора

Печерский райсуд Киева обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное производство в отношении директора компании "Баллистика" Александра Довгого, который активно освещает ход дела бронежилетов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор компании "Баллистика" Александра Довгого, передает Цензор.НЕТ.

"Таки, пожалуй, откроют против меня уголовное дело. Печерский суд вроде бы обязал Генеральную прокуратуру открыть против меня дело. Ох не даю я им покоя", - рассказал Довгий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Директор "Баллистики" Довгий утверждает, что на него хотят открыть уголовное дело из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке

Ранее Довгий сообщал, что дело на него хотят открыть из-за переписки в Фейсбуке с тогда и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. 28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР. По его словам, это делается для того, чтобы он меньше писал о деле некачественных бронежилетов.

Отметим, что Довгий активно отслеживает и информирует о ходе дела о закупке возможно некачественных бронежилетов для ВСУ. В частности, ранее он сообщил, что экспертиза Минобороны показала, что бронежилеты простреливались при намокании и дождевании.

Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора Баллистики Довгого из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке 01
Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора Баллистики Довгого из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке 02

Автор: 

суд (25092) уголовное дело (2436) Бронежилет (131) Довгий Александр (5)


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Топ комментарии
+8
Поясню. Довгий теж випускає бронежилети і просто усунув конкурента.
Отака зелена корупційна фігня, любі малята.
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10.06.2020 16:49
+8
Московія стрімко наближається! Судова справа за пост у соціальній мережі! За розмови на кухні скоро справи "шить" будуть? А за думки?
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10.06.2020 16:51
+5
Кожний викладує своє ІМХО в Інтернеті..
Садити треба вже кожного....
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10.06.2020 16:51
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Поясню. Довгий теж випускає бронежилети і просто усунув конкурента.
Отака зелена корупційна фігня, любі малята.
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10.06.2020 16:49 Ответить
Поясни краще як постачали бронежелети які прострілюються... І як на житті оборонців України наживався свиня Парашенко і його шобла
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10.06.2020 20:04 Ответить
Мне другое непонятно, а почему они не должны были простреливаться в мокром виде?!
Потому, что так кому то хочется?! Нет, мне конечно хочется чтобы у наших бойцов были лучшие броники, стволы и т.п....но с таким же успехом, можно потом поднять кипишь (и новых уголовных дел завести), что они простреливаться бронебойными.....
Есть спецификация и в той спецификации, насколько мне известно ни слова не было про проверку в условиях дождевания или вообще в условиях кислотных дождей....
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17.07.2020 16:55 Ответить
Московія стрімко наближається! Судова справа за пост у соціальній мережі! За розмови на кухні скоро справи "шить" будуть? А за думки?
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10.06.2020 16:51 Ответить
Кожний викладує своє ІМХО в Інтернеті..
Садити треба вже кожного....
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10.06.2020 16:51 Ответить
Ого! Скоро зеленые ублюдки начнуть сажать за лайки в Фейсбуке и Твиттере. За чтение и комментарии на Цензоре лишение гражданства?
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10.06.2020 16:52 Ответить
Скоро объявления на столбах начнут в новостях использовать.
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10.06.2020 16:54 Ответить
Струей на снегу написял..
))
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10.06.2020 17:59 Ответить
А зачем Бенедиктова комментирует в Фейсбуке?
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10.06.2020 18:01 Ответить
Так, наверное, зашла по привычке вывесить свою очередную фоточку из серии "жопа-губки-сиськи", а тут пост Довгого увидела. Ну и не могла смАлчать.
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11.06.2020 07:11 Ответить
 
 