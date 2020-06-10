Суд обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное дело против директора "Баллистики" Довгого из-за обмена комментариями с Венедиктовой в Фейсбуке
Печерский райсуд Киева обязал Офис Генпрокурора открыть уголовное производство в отношении директора компании "Баллистика" Александра Довгого, который активно освещает ход дела бронежилетов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор компании "Баллистика" Александра Довгого, передает Цензор.НЕТ.
"Таки, пожалуй, откроют против меня уголовное дело. Печерский суд вроде бы обязал Генеральную прокуратуру открыть против меня дело. Ох не даю я им покоя", - рассказал Довгий.
Ранее Довгий сообщал, что дело на него хотят открыть из-за переписки в Фейсбуке с тогда и.о. директора ГБР Ириной Венедиктовой. 28 февраля она опубликовала под его постом свое письмо, адресованное генеральному прокурору Руслану Рябошапке. В письме было указано, что дело о некачественных бронежилетах для ВСУ должно расследовать ГБР. По его словам, это делается для того, чтобы он меньше писал о деле некачественных бронежилетов.
Отметим, что Довгий активно отслеживает и информирует о ходе дела о закупке возможно некачественных бронежилетов для ВСУ. В частности, ранее он сообщил, что экспертиза Минобороны показала, что бронежилеты простреливались при намокании и дождевании.
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Отака зелена корупційна фігня, любі малята.
Потому, что так кому то хочется?! Нет, мне конечно хочется чтобы у наших бойцов были лучшие броники, стволы и т.п....но с таким же успехом, можно потом поднять кипишь (и новых уголовных дел завести), что они простреливаться бронебойными.....
Есть спецификация и в той спецификации, насколько мне известно ни слова не было про проверку в условиях дождевания или вообще в условиях кислотных дождей....
Садити треба вже кожного....
))