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Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба

Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком информацию о том, Украина создает Береговский район в Закарпатской области в угоду интересам Венгрии

Об этом чиновник написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - написал министр.

Кулеба рассказал о трех фейках о Береговском районе Закарпатской области. В частности Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.

"Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Сейчас речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИД. Административно-территориальная реформа - не вопрос МИД", - написал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба после встречи с Сийярто: Рассчитываем, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО

Вторым фейком глава МИД назвал то, что во время визита в Будапешт он взял обязательство создать Береговский район.

"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - подчеркнул Кулеба.

Третьим мифом, по словам министра, является то, что дипломаты "слили" украинские интересы в отношениях с Венгрией.

"Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности нашей евроатлантической интеграции, и Центральной Европы, в общем. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - подчеркнул Кулеба.

Также читайте: Мы еще не достигли этапа, чтобы прекратить блокирование Украины в НАТО, но сегодня мы получили предложение, - глава МИД Венгрии Сийярто

Автор: 

Венгрия (1944) Кулеба Дмитрий (2880) фейк (679) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+21
А чому об'єднуючи Виноградівський і Берегівський райони, не зробити центром проукраїнський Виноградів?!
До того ж більшість населення Виноградівського р-ну взагалі не в захваті, що ними керуватиме Берегово, де половина населення українською навіть не говорить...
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10.06.2020 17:03
+13
скорее всего был не фейк, но после возмущения стал фейком....
так же как с водой в Крым....
радио Свобода пургу гнать не стало бы...

https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
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10.06.2020 17:05
+12
Зебилы собираются продать Закарпатье Венгрии?
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10.06.2020 16:59
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Правила форума Совет форумчан
Точно такие уступки потом придётся делать для румын и поляков.
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10.06.2020 16:58 Ответить
Зебилы собираются продать Закарпатье Венгрии?
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10.06.2020 16:59 Ответить
вже
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10.06.2020 17:12 Ответить
Россия Аляску продала,был такой момент. Иначе отобрали бы бесплатно, как Крым у Украины
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10.06.2020 18:58 Ответить
Ну как фейк, как же фейк!? Порохоботов плющит целый день, а он фейк.
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10.06.2020 17:01 Ответить
скорее всего был не фейк, но после возмущения стал фейком....
так же как с водой в Крым....
радио Свобода пургу гнать не стало бы...

https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
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10.06.2020 17:05 Ответить
А я вот просто поражаюсь спокойствию зебилов целый день .. В интернете гуляет инфа ( может - фейк ,а может нет ) о создании мадьярской автономии , а вам хоть бы шо . Как будто так и надо .. Реакции - 0 . От это патриоты страны !
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10.06.2020 17:45 Ответить
А таки не фейк, а правда. Кулеба брехун. Як він пояснить приєднання п'ятого району до Закарпатської обл., який був у Чернівецькій і де проживають 86% етнічних мадяр? Це щоб зручніше було - ЩО?
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11.06.2020 09:21 Ответить
А чому об'єднуючи Виноградівський і Берегівський райони, не зробити центром проукраїнський Виноградів?!
До того ж більшість населення Виноградівського р-ну взагалі не в захваті, що ними керуватиме Берегово, де половина населення українською навіть не говорить...
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10.06.2020 17:03 Ответить
Насправді ті ж яйця тільки в профіль!
От найкраще рішення.
https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6 Дивимось на карту
Берегівський приєднують до новообєднаного Мукачівскього.
Виноградівський до нового Хустського.
Одразу вирішуються дві проблеми: 1)отримаємо значно мізерніший відсоток угорців в новоутвореннях. Вертикальними (з півночі на південь) адмінмежами розриваємо мадярський анклав навпіл (а наспрадві на три частини - бо ще є осередки в Ужгородському районі).
А так, зміна адмінцентру нічого не вирішує. Тому що новостворений Виноградівський район, пролягатиме по низовинним найбільш мадяризованим землям. Тобто новоутворений обєднаний Берегівский/Виноградівський (як його не називай, пох) це по суті закладення основ нової "народної республіки"
Мадярів треба не обєднувати, а розпилити між новими адмінодиницями!!!
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10.06.2020 18:03 Ответить
Не зовсім так... Це як столицю України зробити в Донецьку чи Львові... Тому при об'єднанні саме цих двох районів це хоч якийсь важіль впливу через центр управління.
...ваша версія була б найкраща, але думаю саме "Угорщина" якраз і вплинула, щоб об'єднати райони з набільшим відсотком мадярів, а якби могли, то і села з Ужгородського і Мукачівського р-ну приєднали, але то вже дуже явно було б))
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10.06.2020 18:25 Ответить
Кулеба, ну зачем ты так? о чем порохобтве теперь кукарекать?
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10.06.2020 17:10 Ответить
А що, в Чорногорії (прапор якої ти використовуєш) вже більш ніяких проблем, крім порохоботів, не залишилось?
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10.06.2020 17:20 Ответить
откуда в Черногории порохоботы?
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10.06.2020 17:23 Ответить
Та то чорногорський чмошник, не звертайте увагу.
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10.06.2020 17:30 Ответить
ага, в угоду берегівських мадьяр
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10.06.2020 17:10 Ответить
Посмотрите на это слащавое хитрое лицо ми Вы после года вранья верите ему соравши раз а потом много раз уже не воспринимается как говорящий правду
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10.06.2020 17:11 Ответить
карочє, брєхло
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10.06.2020 17:13 Ответить
Що, невже злякались розголосу?
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10.06.2020 17:15 Ответить
Кулебе соврать 2 пальца οβοςςατь.
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10.06.2020 17:15 Ответить
Ок. Тогда давай присоединим Берегово к Виноградово. И назовем Виноградовский район. Тогда поверим. Очевидно же
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10.06.2020 17:16 Ответить
Задумався... Хто знає подробиці цього документу - він точно не суперечить статті 1 Конституції України - "Україна є унітарна держава"?!
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10.06.2020 17:17 Ответить
Так Берегівський район в Закарпатті і так є
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10.06.2020 17:23 Ответить
Шо значит фейк? А как же зрадная зрада?
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10.06.2020 17:33 Ответить
Життя показало, що зелена влада так часто бреше і маніпулюю суттю своїх дій, що нема впевненості в правдивості жодної заяви.
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10.06.2020 17:34 Ответить
Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба - Цензор.НЕТ 868
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10.06.2020 17:37 Ответить
Там все таблички на венгерском и украинского языка не знают, фактически это уже не украинская территория, хоть и числится пока за Украиной, а этот гандон все лапшу вешает, что Украина не сдает украинскую территорию Венгрии.

Мало Украине Крыма, так эти выродки принялись теперь уже за сдачу Закарпатья и им еще хватает наглости вешать лапшу людям.
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10.06.2020 17:40 Ответить
міфи він спростовує..
А самим мізків не вистачило допетрати, що Берегівський не з Виноградівським треба обєднувати, а взагалі розформувати найбільш мадяризовані райони (Берегівський, Виноградівський) приєднавши їх відповідно до новостворених Мукачівського та Хустського відповідно!
А так оці "реформатори" дограються до нової "народної республіки".
Це ж наскільки ідіотом треба бути, щоб намалювати на карті район, який акуратненько виокремлює осередки розселення угорців на закарпатті! клоуни блть.
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10.06.2020 17:54 Ответить
А тепер гляньте на дві карти.
Раз - https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6
Два - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zakarpat2001languages.PNG
Хай живе Угорська народна республіка. Орбан ввєді вайска!!
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10.06.2020 18:05 Ответить
Так, пане Кулеба,Административно-территориальная реформа не вопрос МИДа и Береговский район существовал ранее, но по первоначальной задумке в рамках административно-территориальной реформы его планировали упразднить о чем красноречиво свидетельствует сайт
https://decentralization.gov.ua/new-rayons/zakarpatska где при рассмотрении двух вариантов предусматривалось 4 района: Мукачевскимй, Раховский, Ужгородский, Хустский. Но после поездки в Венгрию были пересмотрены предлагаемые варианты и о чудо появляется уже пять районов. Нет, нет Вы не создаете новый район в угоду Венгрии, ЗЕленая власть оставляет его в угоду Венгрии, чтобы дальше у Венгрии оставалась точка воздействия, а если прямо назвать- политического шантажа Украины.Не это ли является условием для осуществления предстоящего визита бубочки в Венгрию?
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10.06.2020 17:54 Ответить
Цілком вірно! Чотири райони, як було передбачено раніше,вертикальними (півнчі-південь) адмінмежами розрізали як масло мадяризований південь закарпатської області, ставлячи остаточний знак оклику на мадярському питанні. Тепер же, мадяри отримують акуратно, ніби під них вирізаний південь Закарпатської області. Спостерігаючи за динамікою їх тілорухів, останніми роками, нова "народна республіка" не за горами. Наші провладні клоуни зі своїє сторони роблять все щоб мадярська казка стала дійсністю.
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10.06.2020 18:16 Ответить
було 4, зробимо 5. какая разніца. Так виходить, що не фейк, а відсувають червоні лінії.
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10.06.2020 18:42 Ответить
Одні иксперди тут зібралися. Не живете в Закарпатті і не знаєте ситуації а строчите хирню різну.
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10.06.2020 19:28 Ответить
Кулеба, звідки інфа?
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10.06.2020 20:16 Ответить
Історія Пристайка не навчила Кулебу нічому. Репутація створюється роками. А втратити мможна дуже швидко. І заради чого? Буде ж як з Пристайком. Він також колись здавався нормальним дипломатом. А ще ж є яременко
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10.06.2020 21:08 Ответить
Хотелось бы спросить у министра. ЗАЧЕМ Венгрия раздает паспорта и гражданство в Закарпатье, если ЭТИ НОВЫЕ граждане НЕ живут там, НЕ планируют туда перезжать?
Ведь для чего-то это все далается? ЗАЧЕМ не супербогатая страна РАЗДАЕТ по 10000 долларов США "новым" гражданм, которые живут в Закарпатье?
Почему "избирательные" округи у Венгрии появились на Закарпатье???
Все это напоминает дальнобойную стратегию на 5-10-15 лет вперед.
Я НЕ хочу проснуться в "венгрии". И последнее КОГДА за сепаратизм Вы сделаете НОРМАЛЬНЫЕ наказания?
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10.06.2020 23:26 Ответить
 
 