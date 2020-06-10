Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал фейком информацию о том, Украина создает Береговский район в Закарпатской области в угоду интересам Венгрии
Об этом чиновник написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Моя принципиальная позиция и официальная позиция МИД для всех, кто, не жалея метафор, разгоняет фейки: ни одно иностранное государство не имеет права диктовать Украине, каким образом организовывать громады, районы или области. Для нас совершенно неприемлемы любые вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", - написал министр.
Кулеба рассказал о трех фейках о Береговском районе Закарпатской области. В частности Кулеба назвал фейком то, что Украина создает Береговский район в угоду интересам Венгрии.
"Правда: Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продлить свое существование. Сейчас речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в пределах реформы. Решение о присоединении этого района принимало не МИД. Административно-территориальная реформа - не вопрос МИД", - написал министр.
Вторым фейком глава МИД назвал то, что во время визита в Будапешт он взял обязательство создать Береговский район.
"Никакие такие обязательства во время моего визита в Будапешт я не брал. МИД не ведет никаких переговоров ни с одной страной по созданию "национальных" районов или округов. Такие переговоры противоречили бы Конституции, законодательству и национальным интересам Украины", - подчеркнул Кулеба.
Третьим мифом, по словам министра, является то, что дипломаты "слили" украинские интересы в отношениях с Венгрией.
"Правда: дипломаты работают над нормализацией отношений с Венгрией, потому что это отвечает стратегическим интересам Украины, в частности нашей евроатлантической интеграции, и Центральной Европы, в общем. Мы в МИД ищем компромиссы в украинско-венгерских отношениях, однако никогда не предадим наши интересы, не перейдем "красные линии", которые бы вредили суверенитету и территориальной целостности Украины. Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - подчеркнул Кулеба.
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так же как с водой в Крым....
радио Свобода пургу гнать не стало бы...
https://www.radiosvoboda.org/a/30659882.html
До того ж більшість населення Виноградівського р-ну взагалі не в захваті, що ними керуватиме Берегово, де половина населення українською навіть не говорить...
От найкраще рішення.
https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6 Дивимось на карту
Берегівський приєднують до новообєднаного Мукачівскього.
Виноградівський до нового Хустського.
Одразу вирішуються дві проблеми: 1)отримаємо значно мізерніший відсоток угорців в новоутвореннях. Вертикальними (з півночі на південь) адмінмежами розриваємо мадярський анклав навпіл (а наспрадві на три частини - бо ще є осередки в Ужгородському районі).
А так, зміна адмінцентру нічого не вирішує. Тому що новостворений Виноградівський район, пролягатиме по низовинним найбільш мадяризованим землям. Тобто новоутворений обєднаний Берегівский/Виноградівський (як його не називай, пох) це по суті закладення основ нової "народної республіки"
Мадярів треба не обєднувати, а розпилити між новими адмінодиницями!!!
...ваша версія була б найкраща, але думаю саме "Угорщина" якраз і вплинула, щоб об'єднати райони з набільшим відсотком мадярів, а якби могли, то і села з Ужгородського і Мукачівського р-ну приєднали, але то вже дуже явно було б))
Мало Украине Крыма, так эти выродки принялись теперь уже за сдачу Закарпатья и им еще хватает наглости вешать лапшу людям.
А самим мізків не вистачило допетрати, що Берегівський не з Виноградівським треба обєднувати, а взагалі розформувати найбільш мадяризовані райони (Берегівський, Виноградівський) приєднавши їх відповідно до новостворених Мукачівського та Хустського відповідно!
А так оці "реформатори" дограються до нової "народної республіки".
Це ж наскільки ідіотом треба бути, щоб намалювати на карті район, який акуратненько виокремлює осередки розселення угорців на закарпатті! клоуни блть.
Раз - https://decentralization.gov.ua/news/12513#gallery-6
Два - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zakarpat2001languages.PNG
Хай живе Угорська народна республіка. Орбан ввєді вайска!!
https://decentralization.gov.ua/new-rayons/zakarpatska где при рассмотрении двух вариантов предусматривалось 4 района: Мукачевскимй, Раховский, Ужгородский, Хустский. Но после поездки в Венгрию были пересмотрены предлагаемые варианты и о чудо появляется уже пять районов. Нет, нет Вы не создаете новый район в угоду Венгрии, ЗЕленая власть оставляет его в угоду Венгрии, чтобы дальше у Венгрии оставалась точка воздействия, а если прямо назвать- политического шантажа Украины.Не это ли является условием для осуществления предстоящего визита бубочки в Венгрию?
Ведь для чего-то это все далается? ЗАЧЕМ не супербогатая страна РАЗДАЕТ по 10000 долларов США "новым" гражданм, которые живут в Закарпатье?
Почему "избирательные" округи у Венгрии появились на Закарпатье???
Все это напоминает дальнобойную стратегию на 5-10-15 лет вперед.
Я НЕ хочу проснуться в "венгрии". И последнее КОГДА за сепаратизм Вы сделаете НОРМАЛЬНЫЕ наказания?