Иран готов немедленно решить все вопросы с черными ящиками сбитого в январе самолета МАУ и компенсациями семьям погибших, - замминистра Бахарванд

Тегеран не только готов встретиться с украинскими представителями "где и когда-либо" для обсуждения расследования авиакатастрофы самолета МАУ, но и "немедленно решить все вопросы" с бортовыми самописцами.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство Tasnim.

Он также подчеркнул, что Иран готов "немедленно решить" вопросы выплат компенсаций семьям погибших.

Такое заявление представитель МИД Ирана сделал во время встречи с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

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6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

По итогам общения с Бахарвандом 10 июня посол Украины Сергей Бурдиляк заявил, что в ближайшее время в Украину может приехать делегация из Ирана.