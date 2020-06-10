Есть свидетель, видевший "Бук", запуск ракеты, которой был сбит MH17, и четырех солдат в танкистских шлемах, - прокурор Бергер

Прокурор в судебном процессе по сбитому в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийскому "Боингу" МН17 утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом представитель прокуратуры Тэйс Бергер сообщил в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах.

Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз.

"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - рассказал прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - пересказал показания свидетеля Бергер.

Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году в отсутствие Государственной прокуратуры, которой была предоставлена возможность задать несколько письменных вопросов.

Следственный судья считает, что показания X48 "надежны".

Читайте: Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе

"Тем не менее, Государственная прокуратура по-прежнему видит причину для дальнейших вопросов, по крайней мере, о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах. В заявлении не указывается, видел ли свидетель этих четырех солдат в "Буке" или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы. Для правильной оценки заявления X48 Государственная прокуратура считает необходимым задать дополнительные вопросы по этому вопросу", - объяснил он необходимость дополнительного допроса.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

Также читайте: Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов