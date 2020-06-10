РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8158 посетителей онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
11 299 27

Есть свидетель, видевший "Бук", запуск ракеты, которой был сбит MH17, и четырех солдат в танкистских шлемах, - прокурор Бергер

Есть свидетель, видевший

Прокурор в судебном процессе по сбитому в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийскому "Боингу" МН17 утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом представитель прокуратуры Тэйс Бергер сообщил в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах.

Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз.

"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - рассказал прокурор.

По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.

"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - пересказал показания свидетеля Бергер.

Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году в отсутствие Государственной прокуратуры, которой была предоставлена возможность задать несколько письменных вопросов.

Следственный судья считает, что показания X48 "надежны".

Читайте: Следствие по делу MH17 собрало доказательства прямого участия России в войне на Донбассе, - прокурор в нидерландском суде Фердинандуссе

"Тем не менее, Государственная прокуратура по-прежнему видит причину для дальнейших вопросов, по крайней мере, о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах. В заявлении не указывается, видел ли свидетель этих четырех солдат в "Буке" или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы. Для правильной оценки заявления X48 Государственная прокуратура считает необходимым задать дополнительные вопросы по этому вопросу", - объяснил он необходимость дополнительного допроса.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Читайте также: Суд по делу MH17: Осколки в лайнере и телах - от новой российской ракеты для ЗРК "Бук", - прокурор Бергер

9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.

Также читайте: Заявления террориста Гиркина могут приобщить к материалам дела MH17, - прокуратура Нидерландов

Автор: 

Нидерланды (1581) свидетель (147) суд (25092) прокурор (1131) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
Четыре свинособаки в шлемах.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:13
+8
Есть свидетель, видевший "Бук", запуск ракеты, которой был сбит MH17, и четырех солдат в танкистских шлемах, - прокурор Бергер - Цензор.НЕТ 5747
показать весь комментарий
10.06.2020 18:13
+6
дайте вгадаю: диспетчер Карлос?
показать весь комментарий
10.06.2020 17:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Три танкиста и Собака?
показать весь комментарий
10.06.2020 17:12 Ответить
Четыре свинособаки в шлемах.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:13 Ответить
Есть свидетель, видевший "Бук", запуск ракеты, которой был сбит MH17, и четырех солдат в танкистских шлемах, - прокурор Бергер - Цензор.НЕТ 5747
показать весь комментарий
10.06.2020 18:13 Ответить
дайте вгадаю: диспетчер Карлос?
показать весь комментарий
10.06.2020 17:13 Ответить
не угадал, ватник!
показать весь комментарий
10.06.2020 17:17 Ответить
якщо людина ідіот, то їй треба більше слухати і менше писати
показать весь комментарий
10.06.2020 17:28 Ответить
угу... но, чомусь ці ідіоти постійно лізуть "відосіки знімати".
показать весь комментарий
10.06.2020 17:57 Ответить
відосіки - це лайк
показать весь комментарий
10.06.2020 18:35 Ответить
Сергей Дубинский все персоажи вымышленные, или сказка ложь да в ней намек, добру молодцу урок.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:14 Ответить
Ну, це явно був не Путін. Так шо можна діло закривати.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:14 Ответить
Если раньше Россия занималась любительски дезинформационной игрой, то после сбитого MH17 образовалась проверяемая ситуация по использованию множества разных коммуникативных каналов для достижения общей цели: дискредитации всех тех, которые утверждали, что Россия играла какую-то роль в атаке.
Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
показать весь комментарий
10.06.2020 17:16 Ответить
Не говорите, кто это. А то, если он окажется в Украине, ишак его быстренько обменяет.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:19 Ответить
".... он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена Источник: https://censor.net/n3201186"


"..после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, Источник: https://censor.net/n3201186"
показать весь комментарий
10.06.2020 17:21 Ответить
...В заявлении не указывается, видел ли свидетель этих четырех солдат в "Буке" или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы.

И вообще, они ему показали свои военные билеты? Нет? Тогда о чём мы разговариваем?
показать весь комментарий
10.06.2020 17:21 Ответить
Про летчика Волошина.
показать весь комментарий
10.06.2020 17:41 Ответить
Интересно, эти четверо еще дышат, или они уже хорошие русские?
показать весь комментарий
10.06.2020 17:43 Ответить
Стрелков жив пока. Но это временно.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:58 Ответить
Nado putlera oprosit kak sledujet.Otbyt ego tupuju golovu mozet sto to spomnil
показать весь комментарий
10.06.2020 17:48 Ответить
, где наше ССО?!

Я отдал приказ накрыть Ясиноватую из "Градов"", - террорист Ходаковский сказал жителям "ДНР" все на камеру.

"Я лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов". Это был первый раз, когда я принимал решение об открытии огня по нашему собственному населенному пункту", - заявил наемник РФ.
Ходорковский заявил, что принял решение открыть огонь по мирному городу в связи с тем, что в распоряжении его армейского подразделения "ДНР" не было артиллерийских снарядов.
Наемник подчеркнул, что тогда под рукой были только установки РСЗО "Град".
https://www.dialog.ua/war/209168_1591779308

- https://www.youtube.com/watch?v=Y-oM1WdsyFM&feature=youtu.be&t=371
показать весь комментарий
10.06.2020 18:32 Ответить
вы всьо врьотти ихтмнетта...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:48 Ответить
То були чотири танкісти і собака.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:43 Ответить
Этот прокурор несет полную чушь.Он не желает раскрыть преступление.Самолет был сбит по прямому приказу международного террориста Путина и точка
показать весь комментарий
10.06.2020 19:48 Ответить
доказательств нет. Обвинение имеет претензии только к 4 частным лицам.
показать весь комментарий
10.06.2020 19:58 Ответить
Не однозначні якісь ці свідчення.
Виходить що пускова установка від "БУКа" рухалась, потім зупинилась і через кілька хвилин відбувся пуск ракети. І ще через кілька хвилин вона продовжила рух.
Все б нічого. Але в такому разі мала б десь бути РЛС. А про неї ніде не згадується. Та РЛС яка знаходиться на цій пусковій установці тут не "проханже".
Питань більше аніж відповідей.
показать весь комментарий
10.06.2020 20:04 Ответить
Пан Виталий Серебров! РЛС осталась в Курске.
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
Князь Темнейший Таврический немедленно отреагировал на доклад «Стрелкова» о сбитом пассажирском «Боинге» и заявил, что «ответственность за крушение самолета Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» несет страна, над которой произошла эта трагедия».
Международная комиссия по расследованию авиакатастрофы малазийского лайнера «Boeing» 777, выполнявшего рейс «МН17» Амстердам - Куала-Лумпур» установила, что пассажирский борт был сбит российской ракетой из ракетного комплекса «Бук» над территорией страны под названием «ДЫНЫРЫ».
показать весь комментарий
10.06.2020 20:25 Ответить
Ех.... скільки росіяни людей вбили.... шкода що ці виродки з нами межують. Краще б жили ці покидьки десь в пустелі без води і бігали з голими жопами
показать весь комментарий
10.06.2020 23:20 Ответить
 
 