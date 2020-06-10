Есть свидетель, видевший "Бук", запуск ракеты, которой был сбит MH17, и четырех солдат в танкистских шлемах, - прокурор Бергер
Прокурор в судебном процессе по сбитому в 2014 году в небе над Донецкой областью малайзийскому "Боингу" МН17 утверждает, что у следствия есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", видел солдат в танкистских шлемах и слышал запуск ракеты.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом представитель прокуратуры Тэйс Бергер сообщил в среду в рамках второго блока предварительных слушаний в деле о сбитом МН17, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах.
Этот свидетель проходит в деле как X48, которого прокуратура хотела бы опросить еще раз.
"Как и M58, на месте стрельбы присутствовал X48. Этот свидетель заявляет, что 17 июля 2014 года во второй половине дня, около блокады самопровозглашенной "ДНР" на дороге из Снежного в Саур-Могилу, он увидел, как ехал Бук, и через несколько минут услышал и увидел, что ракета была запущена. X48 видел, как загорелось поле, и знал, где была запущена ракета", - рассказал прокурор.
По его словам, это то же самое место, которое изображено на спутниковых снимках.
"X48 утверждает, что после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, а также, что было четыре солдата в одинаковой форме. Униформа была цвета хаки, они были в шлемах с прикрепленными ушами. Эти солдаты выглядели не так, как те, которые стояли на блокпосте", - пересказал показания свидетеля Бергер.
Прокурор утверждает, что этот свидетель был заслушан следственным судьей в 2016 году в отсутствие Государственной прокуратуры, которой была предоставлена возможность задать несколько письменных вопросов.
Следственный судья считает, что показания X48 "надежны".
"Тем не менее, Государственная прокуратура по-прежнему видит причину для дальнейших вопросов, по крайней мере, о четырех солдатах в одинаковой униформе и в танковых шлемах. В заявлении не указывается, видел ли свидетель этих четырех солдат в "Буке" или вблизи него. Также не понятно, видел ли свидетель этих четырех солдат до или после запуска ракеты, или и то, и другое, и видел ли свидетель, что случилось с этими четырьмя людьми в танковых шлемах после стрельбы. Для правильной оценки заявления X48 Государственная прокуратура считает необходимым задать дополнительные вопросы по этому вопросу", - объяснил он необходимость дополнительного допроса.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.
9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.
По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.
В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.
Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.
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Интернет-тролли, хакеры, управляемые Кремлем медиа, госслужащие, отставные военные и анонимные программисты, - все они объединили силы в общей задаче по атаке исследователей и даже фальсификации доказательств.
Это была дезинформационная операция небывалых объемов и размеров, которая инициировала новую и чрезвычайно беспокойную фазу того, что пресс-секретарь Кремля Д. Песков однажды назвал "состоянием информационной войны с создателями трендов в информационном пространстве" - Б. Німмо https://foreignpolicy.com/2016/09/29/how-mh17-gave-birth-to-the-modern-russian-spin-machine-putin-ukraine/
"..после запуска ракеты "Бук" выехал на дорогу, Источник: https://censor.net/n3201186"
И вообще, они ему показали свои военные билеты? Нет? Тогда о чём мы разговариваем?
Я отдал приказ накрыть Ясиноватую из "Градов"", - террорист Ходаковский сказал жителям "ДНР" все на камеру.
"Я лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов". Это был первый раз, когда я принимал решение об открытии огня по нашему собственному населенному пункту", - заявил наемник РФ.
Ходорковский заявил, что принял решение открыть огонь по мирному городу в связи с тем, что в распоряжении его армейского подразделения "ДНР" не было артиллерийских снарядов.
Наемник подчеркнул, что тогда под рукой были только установки РСЗО "Град".
https://www.dialog.ua/war/209168_1591779308
- https://www.youtube.com/watch?v=Y-oM1WdsyFM&feature=youtu.be&t=371
Виходить що пускова установка від "БУКа" рухалась, потім зупинилась і через кілька хвилин відбувся пуск ракети. І ще через кілька хвилин вона продовжила рух.
Все б нічого. Але в такому разі мала б десь бути РЛС. А про неї ніде не згадується. Та РЛС яка знаходиться на цій пусковій установці тут не "проханже".
Питань більше аніж відповідей.
Почти шесть лет назад, российские «Этонемы», убили в небе над украинским городом Торезом 298 человек, среди них - 80 детей. С тех пор православные «Этонемы» убили тысячи, если не десятки тысяч людей в Украине, Сирии и Ливии.
ООН и ЕС - «обеспокоены».
В середине июля 2014 года, командование Вооруженных Православных Сил РФ в обстановке полной секретности отправило на Донбасс одну установку «Бук-М1», без радара управления, без связи какой-либо с системой ПВО, а также без средств распознавания летящих целей. Операторы ракетной установки получили приказ сбивать любые цели, попавшие в зону поражения российского «Бук-М1».
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