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Новости Коронавирус и карантин
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Российский концерн отзывает разработанные для больных COVID-19 аппараты ИВЛ, приведшие к пожарам с жертвами в больницах

Российский концерн отзывает разработанные для больных COVID-19 аппараты ИВЛ, приведшие к пожарам с жертвами в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии", разработавший аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для больных коронавирусной болезнью, объявил об их отзыве.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что с обращением об отзыве аппаратов "Авента-М" концерн обратился в Федеральную службу РФ по надзору в сфере здравоохранения.

Проверка аппаратов "Авента-М" началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в больнице Санкт-Петербурга: пятеро лежачих больных COVID-19 погибли из-за перегрузки и возгорания аппарата ИВЛ

Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.

По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, воспламенившиеся аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).

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та ладно!
переклейте ярлычки и в провинцию... им пофиг (нам еще фигястее) чем вы там будете алкашей палить... (только не останавливайтесь... сами - так сами!!!)
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10.06.2020 17:24 Ответить
Будем надеяться что как в случае с деталями к снарядам их не затащили к нам на доработку.
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10.06.2020 17:28 Ответить
или ваще... не втюхали нашим жлобам... через третьи руки... как гумпомощь но подороже
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10.06.2020 17:42 Ответить
как известно у кацапов руки растут из ж*пы
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10.06.2020 17:31 Ответить
А как же "патриотизьм"?,,, А ещё лучше - найти сборщика или наладчика, с "хахляцкой" фамилией, и "абнаружить диверсию "Правого сектора"...
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10.06.2020 17:55 Ответить
 
 