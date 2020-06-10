Российский концерн отзывает разработанные для больных COVID-19 аппараты ИВЛ, приведшие к пожарам с жертвами в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии", разработавший аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для больных коронавирусной болезнью, объявил об их отзыве.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что с обращением об отзыве аппаратов "Авента-М" концерн обратился в Федеральную службу РФ по надзору в сфере здравоохранения.
Проверка аппаратов "Авента-М" началась после пожаров в двух больницах, где они использовались. Вечером 9 мая в московской городской клинической больнице имени С.И. Спасокукоцкого произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Позже ТАСС сообщил, что причиной возгорания могла стать неисправность в аппарате ИВЛ.
Через несколько дней, 12 мая, пожар случился в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, жертвами которого стали пять человек. По словам губернатора города Александра Беглова, возгорание также произошло в аппарате ИВЛ.
По данным ТАСС, полученным от источника в правоохранительных органах, воспламенившиеся аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (УПЗ).
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