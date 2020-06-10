Второй блок судебных слушаний по делу МН17 приостановлен до 22 июня

Во втором блоке судебного процесса по делу о сбитом в 2014 году в небе над Донецкой областью малазийском "Боинге" МН17 сделан перерыв до 22 июня.

Об этом в среду в ходе слушаний, которые проходят в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах, заявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В последние дни защита обозначила, какие у них были проблемы в связи с приготовлениями защиты для господина Пулатова. Прокурор детально объяснил ход следствия и структуру дела. В эти дни обсуждались многие аспекты, но не было еще глубокого обсуждения содержания различных заявлений и докладов. Прокурор обсуждал несколько недавних событий и также говорил о планировании дальнейших слушаний. У защиты будет возможность выступить и отреагировать на все, что было представлено. Чтобы позволить им подготовиться, эти слушания будут приостановлены до 10 утра 22 июня", - пояснил председательствующий судья.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

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9 марта 2020 года начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

В конце марта 2020 года суд по делу о сбитом МН17 разрешил защите одного из четырех обвиняемых - Олега Пулатова, изучить материалы дела с тем, чтобы подготовить свою позицию к заседанию, назначенному на 8 июня, а представителям родных погибших - ограниченный доступ к официальным материалам дела.

Суд приступил к рассмотрению дела по расписанию. 10 июня в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах проходит шестое судебное заседание по делу МН17.