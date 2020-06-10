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Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский

Госпредприятие

Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черниговскую область встретился с предпринимателями.

Об этом пишет официальный сайт главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Предприниматели призвали власти при закупке средств индивидуальной защиты предоставить приоритет украинским производителям, которые переориентировались на изготовление этой продукции из-за эпидемии коронавируса. Президент Украины лично контролировал этот вопрос. Он отметил, что ГП "Медицинские закупки Украины" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что с начала эпидемии коронавируса "при полном отсутствии в украинских больницах и аптеках средств индивидуальной защиты было принято решение закупать медицинские товары за рубежом через специальный фонд". По его словам, приоритетом стали национальные производители, когда закупки медсредств были переданы в Министерство здравоохранения.

"Минздраву поставлена ​​задача №1: встретиться с отечественными производителями, которые должны были за это время переориентироваться на свое производство, и работать прежде всего с нашими производителями", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20336) медицина (2519) закупки (753)


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Топ комментарии
+4
и отмывать бабки
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10.06.2020 17:38
+4
карантин закончился, китайцам помогли, теперь можно и о наших подумать
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10.06.2020 17:39
+4
На китайском фуфле хорошо поднялись и партнерам, типа Герег, тоже помогли.

Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1977
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10.06.2020 17:45
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и отмывать бабки
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10.06.2020 17:38 Ответить
А сейчас думаешь они бамбук курят?
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10.06.2020 17:40 Ответить
А потом бывшие безработные, таксисты, свадебные фотографы и прочие нищие через полгода работы декларируют наличными !!! миллиард !!! гривен..

Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7236
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10.06.2020 18:06 Ответить
карантин закончился, китайцам помогли, теперь можно и о наших подумать
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10.06.2020 17:39 Ответить
На китайском фуфле хорошо поднялись и партнерам, типа Герег, тоже помогли.

Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1977
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10.06.2020 17:45 Ответить
Только и слышно - будет, сделаем, будут, будем. Когда вы уже будете говорить в настоящем времени, а не в будущем? И кто ответит за этот дерибан средств защиты?

Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1569
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10.06.2020 17:43 Ответить
Ай-ай-ай, а шо ж раньше-то мешало, Бубочка-шаурма?
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10.06.2020 17:46 Ответить
Кокс не отпускал несколько месяцев...
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10.06.2020 17:55 Ответить
у ставленника Супрун Жумадилова спросить не хочешь?
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10.06.2020 18:26 Ответить
Так это тот, что сменил Надюху Бигун, перебравшуюся на ахметкину Укрпошту, а дальше на Укроборонпром? Тогда - одного поля ягода...
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10.06.2020 19:12 Ответить
Позорник, немеряно бабла отвез китайским коммунякам, уверен, что был интерес, а теперь стал патриотом Украины.
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10.06.2020 17:48 Ответить
Ьлять..............
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10.06.2020 17:50 Ответить
Ну что сказать?

ПЄРЄМОГА!
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10.06.2020 17:54 Ответить
Можна б було написати що зюзя пестабол, але ж він тут не читає, тому що тут куча порохоботів. Чи він тільки фейсбук не читає?
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10.06.2020 17:54 Ответить
Так что и прочитает - критика от порохоботов.
Тут же нету:Мандель, ирмак, и т.п.
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10.06.2020 17:56 Ответить
Почему все винят Зеленского, а не Жумадилова? Жумадилов у нас возглавляет медицинские закупки. Но Жумадилова порохоботы любят, он же ставленник Пепы м Супрун. Ему все можно.
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10.06.2020 18:27 Ответить
Как раз Жумадилов и подписал договор о поставке (после выигранного тендера) с украинским производителем, но миллиардыч (степанов) отменил этот договор и купил китайское гуано в два раза дороже и без всякого тендера.

Вот такие кадры у Супрун и такие кадры у зеленого воровитого осла)))
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10.06.2020 21:24 Ответить
не Степанов, а Шаталова, из Нефтегаза которая перешла
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10.06.2020 22:07 Ответить
Именно степанов--прочитай интервью Ж.: Голова ДП "Медичні закупівлі" Арсен Жумаділов: "Міністр Степанов читає мої повідомлення, але не відповідає"

https://lb.ua/society/2020/04/21/455829_golova_dp_medichni_zakupivli_arsen.html
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11.06.2020 02:15 Ответить
у бени?
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10.06.2020 19:23 Ответить
Только в пять раз дороже.
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10.06.2020 19:30 Ответить
беня завод построил?
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10.06.2020 20:35 Ответить
 
 