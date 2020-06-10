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Новости Сотрудничество с МВФ
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Средства по новой программе с МВФ разделены на четыре транша и поступят в бюджет в течение полутора лет, - министр финансов Марченко

Средства по новой программе с МВФ разделены на четыре транша и поступят в бюджет в течение полутора лет, - министр финансов Марченко

5 миллиардов долларов в рамках новой программы между Международным валютным фондом и Украиной планируют перечислить четырьмя траншами.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко Украины во время брифинга по итогам заседания правительства в ответ на вопрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

"Предполагается 4 транша (кредита МВФ. - Ред.). Все транши предполагается направить в государственный бюджет", - сообщил Марченко.

Он отметил, что первый транш кредита МВФ составит 2,1 миллиарда долларов. Его в правительстве ожидают получить уже 11 июня. Остальные транши программы перечислят в течение следующих 18 месяцев (именно на столько рассчитана программа МВФ).

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Также министр финансов назвал требования, которые МВФ поставил Украине для того, чтобы перечислить остальные транши. Среди них - обеспечение сбалансированной бюджетной политики (бюджет должен быть обеспечен источниками доходов), продолжение реформы таможни и налоговой (создание единых юридических лиц), ссылки институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также борьба с проблемными кредитами. Кроме этого, МВФ сохранил требования относительно антикоррупционной реформы.

Напомним, ночью 10 июня Совет директоров МВФ согласовал новую кредитную программу для Украины размером 5 миллиардов долларов и сроком на 1,5 года. Первый транш МВФ должен составить 2,1 миллиарда долларов (что на 200 миллионов долларов больше, чем ожидалось ранее).

Первый транш МВФ уже направил Украине. Его зачисления ожидают 11 июня.

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Автор: 

МВФ (3334) Минфин (1556) Марченко Сергей (298)


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"Потом..., половину..., может быть...., когда-нибудь..." (с)
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10.06.2020 17:45 Ответить
зЄ-граница ЇМ ( це ключове) поможе...- Гоїв будуть стригти і далі...
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10.06.2020 17:47 Ответить
Живем от транша до транша.
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10.06.2020 17:53 Ответить
Сказочники -- "..... Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса....". Никто вам реальных денег для тупого распила не даст.
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10.06.2020 18:12 Ответить
а цапики напрягались - не дадут,да вот не далут и все, че будет если не дадут и все в этом духе - вот на наших зебилов похожи - тупые мрийнекииии)))
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10.06.2020 18:22 Ответить
 
 