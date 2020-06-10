Наемники РФ обстреляли из 120 и 82-мм минометов позиции ВСУ возле Павлополя, потерь нет, - пресс-центр ОС

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Павлополя противник дважды открывал огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм. Кроме этого агрессор применил у этого населенного пункта станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Хутора Вильный враг четыре раза обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

С начала сегодняшних суток потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов нет.

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Итоги за прошлые сутки

9 июня вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Новолуганское, Марьинка, Шумы, Орехово, Крымское, Новотошковское, Хутор Вильный, Луганское, Авдеевка, Широкино и Старогнатовка.

По данным разведки, 9 июня украинские военнослужащие уничтожили одного оккупанта и еще четырех ранили.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции из состава Объединенных сил раскрыты среди гражданского населения убийство, 2 кражи, 3 мошенничества и 10 фактов незаконного хранения наркотических веществ. Также выявлены 62 административных правонарушения. Линию соприкосновения через контрольные пункты въезда-выезда граждане не пересекали.

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