Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский потребовал отменить специальную пошлину в размере 18% на импорт полимеров.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, чтобы решить эту проблему.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятное, и мы это сделаем", - отметил президент.

Как сообщалось, 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта. 7 июня решение вступило в силу и будет действовать 200 дней.

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