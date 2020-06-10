Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский потребовал отменить специальную пошлину в размере 18% на импорт полимеров.
Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, чтобы решить эту проблему.
"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятное, и мы это сделаем", - отметил президент.
Как сообщалось, 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта. 7 июня решение вступило в силу и будет действовать 200 дней.
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кто сказал ему на ухо - тот в дамках...
Полимеры кому то нужно..
Вот...
Именно люди им назначенные Ее и приняли и ОН ЛИЧНО за это в ответе.
воно взагалі збирається виконувати свої обов'язки?
сначала вводит, а потом - "отменяет"..
понятное дело - вводили пошлины и разоряли нефтепереработку не для того чтобы вислюк отменял.. Но зебилы - ПРОГЛОТЯТ))