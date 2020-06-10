РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8632 посетителя онлайн
Новости
8 903 36

Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский

Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский потребовал отменить специальную пошлину в размере 18% на импорт полимеров.

Об этом сообщает пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в рамках рабочего визита в Черниговскую область на встрече с бизнесом предприниматели пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, которая увеличивает себестоимость продукции. Зеленский позвонил министру экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко, чтобы решить эту проблему.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятное, и мы это сделаем", - отметил президент.

Как сообщалось, 22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта. 7 июня решение вступило в силу и будет действовать 200 дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госпредприятие "Медицинские закупки" вскоре начнет закупку средств индивидуальной защиты прежде всего у украинских производителей, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) пошлина (460) предприниматели (1234) Чернигов (884)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
сЦарь...всемогущий сЦарь...
показать весь комментарий
10.06.2020 17:59
+11
А оно разбирается в этих полимерах? Что ему сказали , то и вякает как клоун.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:11
+10
а хіба економіка - це сфера компетенції президента?
воно взагалі збирається виконувати свої обов'язки?
показать весь комментарий
10.06.2020 18:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сЦарь...всемогущий сЦарь...
показать весь комментарий
10.06.2020 17:59 Ответить
А оно разбирается в этих полимерах? Что ему сказали , то и вякает как клоун.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:11 Ответить
он запоминает последнюю фразу...
кто сказал ему на ухо - тот в дамках...
Полимеры кому то нужно..
Вот...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:29 Ответить
отменять пошлины на полимеры - это полумеры
показать весь комментарий
10.06.2020 18:47 Ответить
Так и есть и хорошо хоть запоминает последнее слово.))
показать весь комментарий
10.06.2020 18:55 Ответить
Сам принял сам отменил а лохам радости!
Именно люди им назначенные Ее и приняли и ОН ЛИЧНО за это в ответе.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:39 Ответить
им тут платят. боты сидят на нескольких аккаунтах и исходят на хавноу по любому поводу.
показать весь комментарий
10.06.2020 21:23 Ответить
Це для Бєні?
показать весь комментарий
10.06.2020 18:00 Ответить
Это называется статья 206 Уголовного Кодекса Украины
показать весь комментарий
10.06.2020 18:46 Ответить
просрали все полимеры...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:01 Ответить
показать весь комментарий
10.06.2020 18:03 Ответить
Только хотел написать Кто в курсе, тот поймет
показать весь комментарий
10.06.2020 18:07 Ответить
Смотрим, кому из олигархов срочно нужны дешевые полимеры.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:01 Ответить
как ни звучит банально- не все так однозначно.Днями в СМИ была информация, что по заявлению "Карпатнефтехима" (единственный производитель полимеров в Украине) начато антидемпинговое расследование с целью закрыть укр.рынок для других поставщиков-производителей полимеров т.е. говоря проще убрать конкурентов путем повышения ввозных пошлин и вроде как владельцем "Карпатнефтехима" является экс-глава укр.бизнеса ЛУКОЙЛА Ильхам Мамедов в доле с кем-то. Рост ввозной пошлины автоматически влечет удорожание готовой продукции, а значить ударят по карману конечных потребителей - украинцев.Это одна сторона медали, а если посмотреть другую то при демпинговых ценах импорта, "Карпатнефтехим" будет не у дел, а это повлечет закрытие рабочих мест на этом предприятии. В решении этого вопроса должен был быть разумный,сбалансированный подход
показать весь комментарий
10.06.2020 18:33 Ответить
Весь бізнес який пов'язаний з кацапами повинен бути знищений не зважаючи на те що від цього українці втратять роботу. Козломорді повинні бути знищені разом з їхнім бізнесом.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:54 Ответить
ошибка это вы
показать весь комментарий
10.06.2020 18:02 Ответить
а хіба економіка - це сфера компетенції президента?
воно взагалі збирається виконувати свої обов'язки?
показать весь комментарий
10.06.2020 18:03 Ответить
оно и не понимает, поэтому всё ради видосика и ИМИТАЦИИ "всемогущего ссаря вовы-Нелоха"...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:21 Ответить
молодой лукашенко - пипец ))))
показать весь комментарий
10.06.2020 18:05 Ответить
моника - всем индейцам Украины - отмена налогов - на 10 лет - а шо тем кто с полимерами можно - а почему нам незяяяя?)
показать весь комментарий
10.06.2020 18:07 Ответить
Так решать сложные экономические вопросы - это позор! Это специально устроенное очередное цирковое представление для лохтората, где клоун снова показал все свои "таланты".
показать весь комментарий
10.06.2020 18:05 Ответить
Зеленский позвонил
показать весь комментарий
10.06.2020 18:08 Ответить
Дороги строит, пошлины отменяет, а если бы на его месте был какой-нибудь дурачок?!
показать весь комментарий
10.06.2020 18:14 Ответить
так оно и есть дурачок, который делает вид что "строит, отменяет"
сначала вводит, а потом - "отменяет"..
понятное дело - вводили пошлины и разоряли нефтепереработку не для того чтобы вислюк отменял.. Но зебилы - ПРОГЛОТЯТ))
Надо отменить новую ввозную пошлину в размере 18% на импорт полимеров, - Зеленский - Цензор.НЕТ 685
показать весь комментарий
10.06.2020 18:24 Ответить
Это видно и для Бени ( бандита - афериста) и для Вовика ( кровавого фашиста )(уйла ) . А это желание ...резидент ЗЕбил - капитулянт прочитал в добрых глазах )(уйла вместе с миром - капитуляцией Украины на милость паРаши..
показать весь комментарий
10.06.2020 18:18 Ответить
У нас парламентсько-президентська республіка, а всім керує цей обісраний сцарь. Вішати треба також і спікера і прем'єра.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:22 Ответить
Это просто цирк, а не президент. Сначала назначаем, потом увольняем, сначала сажаем, потом выпускаем, сначала вводим, потом отменяем... Дурдом
показать весь комментарий
10.06.2020 18:34 Ответить
Он никак не может выйти из роли клоуна
показать весь комментарий
10.06.2020 18:54 Ответить
С кем то уже в долях. Не удивлюсь если с аналом г+г.
показать весь комментарий
10.06.2020 18:38 Ответить
гигант мысли...
показать весь комментарий
10.06.2020 18:43 Ответить
Это все ***** . Володя , вводи уже налог на содержание Ахметова и Фирташа , налог на Авакова и партии За життя . Чучело . хватит бубнеть . УРОД !
показать весь комментарий
10.06.2020 19:00 Ответить
Як ця вова вже дістала! Тупий і ще тупіший нагадує!
показать весь комментарий
10.06.2020 19:02 Ответить
Прийдя к презеденству сия личность , Которую выбрал народ .дал все полномочия , начал договорняки с мафией , а не попросил народ ее убрать . Для меня он ГОВНО !
показать весь комментарий
10.06.2020 19:08 Ответить
Это сделано для того, что бы полимеры покупались НА УКРАИНСКОМ РЫНКЕ, А НЕ ВЕЗЛИ ИХ С КИТАЯ... Может Зеленский такими темпами растаможку авто снизит? Кто нибудь шепните ему, пускай позвонит Авакову и попросит что полицейские не брали взятки)))
показать весь комментарий
10.06.2020 19:08 Ответить
 
 