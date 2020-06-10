МВФ не сильно верит, что украинская власть способна вывести страну из кризиса, - Острикова

МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд. долларов, первый транш - 2,1 млрд уже перечисляют. Радоваться однако рано, потому что одновременно МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2% (предыдущий прогноз падения ВВП был на 7,7%.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.

Она отметила: "Что это значит? Скорее всего, МВФ не сильно полагаются на способность украинской власти вывести страну из кризиса. Чего ожидать, если в программе деятельности Правительства пишут одно, а в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ берут на себя другие обязательства?

К тому же Украина еще ни одной программы сотрудничества с МВФ не выполнила до конца. Часто мы дальше первого транша не доходили. Предыдущая наша программа сотрудничества с МВФ от декабря 2018 была тоже Stand-by на 18 месяцев на 3,8 млрд. долларов. Первый транш был в 1.4 млрд. И программа была прекращена досрочно.

Еще перед тем была программа EFF (среднесрочная программа на несколько лет) с марта 2015 году на 16,8 млрд. долларов. Здесь Украина выдержала даже несколько траншей и получила 8,4 млрд. долларов, но и эта программа была прекращена досрочно.

То, что мы остаемся сотрудничать с МВФ - это безусловно положительный факт, но сами по себе такие программы не решат проблем украинской экономики. Нужны инвестиции, а не просто кредиты, нужны инфраструктурные проекты, а не торжественное открытие 3-х км дороги, нужны не пустые разговоры, а стратегия: какой мы видим нашу экономику и которые стимулирующие меры принимаем для достижения цели. Но, к сожалению, мне о такой стратегии пока не известно".

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