МВФ не сильно верит, что украинская власть способна вывести страну из кризиса, - Острикова
МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд. долларов, первый транш - 2,1 млрд уже перечисляют. Радоваться однако рано, потому что одновременно МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2% (предыдущий прогноз падения ВВП был на 7,7%.).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.
Она отметила: "Что это значит? Скорее всего, МВФ не сильно полагаются на способность украинской власти вывести страну из кризиса. Чего ожидать, если в программе деятельности Правительства пишут одно, а в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ берут на себя другие обязательства?
К тому же Украина еще ни одной программы сотрудничества с МВФ не выполнила до конца. Часто мы дальше первого транша не доходили. Предыдущая наша программа сотрудничества с МВФ от декабря 2018 была тоже Stand-by на 18 месяцев на 3,8 млрд. долларов. Первый транш был в 1.4 млрд. И программа была прекращена досрочно.
Еще перед тем была программа EFF (среднесрочная программа на несколько лет) с марта 2015 году на 16,8 млрд. долларов. Здесь Украина выдержала даже несколько траншей и получила 8,4 млрд. долларов, но и эта программа была прекращена досрочно.
То, что мы остаемся сотрудничать с МВФ - это безусловно положительный факт, но сами по себе такие программы не решат проблем украинской экономики. Нужны инвестиции, а не просто кредиты, нужны инфраструктурные проекты, а не торжественное открытие 3-х км дороги, нужны не пустые разговоры, а стратегия: какой мы видим нашу экономику и которые стимулирующие меры принимаем для достижения цели. Но, к сожалению, мне о такой стратегии пока не известно".
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Ее не было ни тогда, нет ее и сейчас.
Я це вже чув. Як і бачу ці ж кредити в Україні під 49,5% річних.
во-вторых когда тебя били головой, ты отшиб мозг.
украина добывает и нефть и газ. хочешь на 50000 евро оформим спор у юриста в европе?
мать твоя вот твоего вранья уже устала позориться
- а по существу *дела* есть что сказать?
- А вот это по самому существу и есть...
Знакомимся: откровенный украиноненавистник, ненавидящий лютой ненавистью Украину и украинцев и адепт Дырляндии из Славянска, чмо, которое вылазит еще под никами "семь котлов", но в основном "Егор Ильин":
Ух ты! А кто ж это его так залайкал то? Не вы ли, умственно одаренные, всего лишь за то, что он оправдывался чего ненавидит Украину и упомянул при этом "членом по роялю"?
Вот и вся ваша суть - за слова кремлевского ***** о "бубочка", "членом по роялю", вы пред ним трусы снимите и ягодицы сами раздвинете.
Но стоило прийти вислюку и Ко - и имеем "инвестиционных нянь" при ПОСТОЯНЫХ новостях "западный инвестор уходит из Украины"
По решению МВФ.
1. По решению исполнительного совета МВФ Украине выделяется сумма эквивалентная 5,098 млрд. долларов США.
2. Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
3. Предоставление данного заимствования связано с необходимостью преодоления последствий глобальной пандемии COVID-19.
4. МВФ обозначила четыре ключевых условия этой программы финансирования необходимых для ее реализации
а. смягчение экономических последствий кризиса, путем поддержки домашних хозяйств и мелких и средних предприятий.
б. обеспечение постоянной независимости центрального банка и гибкого обменного курса;
в. более жесткий контроль за банковскими решениями с целью обеспечение финансовой стабильности
г. продвижение ключевых мер управления и борьбы с коррупцией
5. МВФ предупреждает о высокой вероятности роста дефицита бюджета Украины за 2020 год.
6 МВФ пересматривает свои предыдущие прогнозы макроэкономического развития Украины и прогнозирует падение ВВП Украины в 8,2 % на 2020 г.
и только
отличный однако бизнес у мвф и главное - отвертеться потом не получится от накопившегося долгового кома, рычагов воздействия у мвф много, их не кидают
или ты так приписдел как всегда?
А ты как это понимаешь?
- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества посмотреть этой жопе в глаза!
Это ж не какая-то абстракция - это целая совокупность коррупционных схем от 100 грн на лапу и до распила миллиардов. Нельзя же сказать, что высшая власть ворует, а все остальные люди кристально чистые, не дают, не берут на лапу.
Но сознание меняется медленно, даже при желании. А оно не у всех есть, само собой.
Так что я спокойно к этому отношусь, вектор задан, никуда уже не деться. Быстрее или медленнее - вопрос к каждому.
і не помиляється
а они знают ! знают, что неспособна !! но видимо, дефолт в Украине еще страшнее
И откуда бывший депутат от Самопомощи в курсе внутренней движухи в МВФ.
Коли їх особливо відсовують від *корита * .
🤣
Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине:
"Мы (они, теперешняя власть) глубоко просели...
Непростые времена, возможно, еще впереди"
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами
Гарантований мінімальний дохід
Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.
Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.
Ціни зростатимуть повільно
Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.
МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку
Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
Продовжити справу Уляни Супрун!!!
Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".
Так что, теперь уволят Степанова, или он скажет, что его не так поняли?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд. долларов, первый транш - 2,1 млрд уже перечисляют.
Радоваться однако рано, потому что одновременно МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2% (предыдущий прогноз падения ВВП был на 7,7%.
Вы читать умеете?