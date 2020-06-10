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МВФ не сильно верит, что украинская власть способна вывести страну из кризиса, - Острикова

МВФ не сильно верит, что украинская власть способна вывести страну из кризиса, - Острикова

МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд. долларов, первый транш - 2,1 млрд уже перечисляют. Радоваться однако рано, потому что одновременно МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2% (предыдущий прогноз падения ВВП был на 7,7%.).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала экс-депутат Татьяна Острикова.

Она отметила: "Что это значит? Скорее всего, МВФ не сильно полагаются на способность украинской власти вывести страну из кризиса. Чего ожидать, если в программе деятельности Правительства пишут одно, а в Меморандуме о сотрудничестве с МВФ берут на себя другие обязательства?

К тому же Украина еще ни одной программы сотрудничества с МВФ не выполнила до конца. Часто мы дальше первого транша не доходили. Предыдущая наша программа сотрудничества с МВФ от декабря 2018 была тоже Stand-by на 18 месяцев на 3,8 млрд. долларов. Первый транш был в 1.4 млрд. И программа была прекращена досрочно.

Еще перед тем была программа EFF (среднесрочная программа на несколько лет) с марта 2015 году на 16,8 млрд. долларов. Здесь Украина выдержала даже несколько траншей и получила 8,4 млрд. долларов, но и эта программа была прекращена досрочно.

То, что мы остаемся сотрудничать с МВФ - это безусловно положительный факт, но сами по себе такие программы не решат проблем украинской экономики. Нужны инвестиции, а не просто кредиты, нужны инфраструктурные проекты, а не торжественное открытие 3-х км дороги, нужны не пустые разговоры, а стратегия: какой мы видим нашу экономику и которые стимулирующие меры принимаем для достижения цели. Но, к сожалению, мне о такой стратегии пока не известно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ официально утвердил программу кредитования Stand-by для Украины

Автор: 

МВФ (3334) Острикова Татьяна (44)


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Топ комментарии
+19
Зарубежные "партнеры" походу давно прохавали кто дорвался до власти в Украине, скоро и лохторат прозреет, не было-бы поздно
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10.06.2020 18:41
+12
Я так понимаю, что предыдущие пять годков прям очередь стояла из инвесторов в Украину?
Ее не было ни тогда, нет ее и сейчас.
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10.06.2020 18:46
+11
Так многие зебобики разочаровались в Зеленском потому что он слишком медленно сдает страну и будут голосовать за опзж
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10.06.2020 18:47
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Правила форума Совет форумчан
Зарубежные "партнеры" походу давно прохавали кто дорвался до власти в Украине, скоро и лохторат прозреет, не было-бы поздно
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10.06.2020 18:41 Ответить
Я так понимаю, что предыдущие пять годков прям очередь стояла из инвесторов в Украину?
Ее не было ни тогда, нет ее и сейчас.
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10.06.2020 18:46 Ответить
Да не, все медленно приходило в упадок, но сейчас должно попереть, я лично в этом почти уверен, а вы разве нет?
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10.06.2020 18:50 Ответить
Я нет. Простой пример "инвестиционной привлекательности" Украины: чего то западные и азиатские автоконцерны и производители промтоваров строили и строят свои мощностя в том самом Оркостане, но не в Украине. Украину обходят десятой стороной. И виноват в том явно не Пукин.
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10.06.2020 18:54 Ответить
та то тебе надурили...з фєдєрастії інвестори БІЖАТЬ зі швидкістю -5млрд$ гіф в рік
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10.06.2020 19:04 Ответить
А ще економіка Оркостану зазнає краху, тому, що раніше банки там населенню давали кредити під 8% річних, а тепер під 11%!
Я це вже чув. Як і бачу ці ж кредити в Україні під 49,5% річних.
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10.06.2020 19:07 Ответить
Давай начнем с того, что в парашке есть нефть и газ, которые приносят 60% валютной выручки. Поэтому орки для нас не показатель поскольку у нас углеводородов нет
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10.06.2020 19:25 Ответить
Ну тогда давай равняться на ЕС у них ведь тоже много нефти и газа и кредиты низкие от этого )
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10.06.2020 19:31 Ответить
не 60% а 40%.
во-вторых когда тебя били головой, ты отшиб мозг.
украина добывает и нефть и газ. хочешь на 50000 евро оформим спор у юриста в европе?
мать твоя вот твоего вранья уже устала позориться
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10.06.2020 23:52 Ответить
-Вот ты рашкотварь падлючая

- а по существу *дела* есть что сказать?
- А вот это по самому существу и есть...
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10.06.2020 20:33 Ответить
Про вас, существа, сказать? Скажу!
Знакомимся: откровенный украиноненавистник, ненавидящий лютой ненавистью Украину и украинцев и адепт Дырляндии из Славянска, чмо, которое вылазит еще под никами "семь котлов", но в основном "Егор Ильин":
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 1351

Ух ты! А кто ж это его так залайкал то? Не вы ли, умственно одаренные, всего лишь за то, что он оправдывался чего ненавидит Украину и упомянул при этом "членом по роялю"?
Вот и вся ваша суть - за слова кремлевского ***** о "бубочка", "членом по роялю", вы пред ним трусы снимите и ягодицы сами раздвинете.
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10.06.2020 21:36 Ответить
Ах ты ж лживая и подлая пригожинская мразота, ваш Нюрнберг-Гаага уже маячит на горизонте,ответите,ублюдки конченные, за все преступления против Украины!
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13.06.2020 10:35 Ответить
Тупня, т.е.это "вы все врети!"?
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16.06.2020 14:54 Ответить
Рашистская тварь ,отвечать не надо, тупо (как все делаешь) выполняешь команду -идти на 3 веселых буквы!
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18.06.2020 10:44 Ответить
Как раз ОНО. Украина вожделенная территория для ордынских )(уйлопцев. Зная это, многие потенциальные инвесторы держатся по- дальше от укр.
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10.06.2020 19:10 Ответить
то-то при Порохе каждые 2-3 дня в новостях "западный концерн открывает производство (строит завод) в Украине"..
Но стоило прийти вислюку и Ко - и имеем "инвестиционных нянь" при ПОСТОЯНЫХ новостях "западный инвестор уходит из Украины"
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10.06.2020 19:20 Ответить
п.с.
По решению МВФ.
1. По решению исполнительного совета МВФ Украине выделяется сумма эквивалентная 5,098 млрд. долларов США.
2. Данная сумма выделяется в виде 3,6 млрд. special drawing rights (специальные права заимствования), что является исключительно безналичным средством кредитования, осуществляемым путем записи на специальных счетах с целью поддержания положительного сальдо платёжного баланса.
3. Предоставление данного заимствования связано с необходимостью преодоления последствий глобальной пандемии COVID-19.
4. МВФ обозначила четыре ключевых условия этой программы финансирования необходимых для ее реализации
а. смягчение экономических последствий кризиса, путем поддержки домашних хозяйств и мелких и средних предприятий.
б. обеспечение постоянной независимости центрального банка и гибкого обменного курса;
в. более жесткий контроль за банковскими решениями с целью обеспечение финансовой стабильности
г. продвижение ключевых мер управления и борьбы с коррупцией
5. МВФ предупреждает о высокой вероятности роста дефицита бюджета Украины за 2020 год.
6 МВФ пересматривает свои предыдущие прогнозы макроэкономического развития Украины и прогнозирует падение ВВП Украины в 8,2 % на 2020 г.
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10.06.2020 19:21 Ответить
проще говоря, украину прикрывают от дефолта, дают деньги на выплату процентов по предыдущим кредитам
и только
отличный однако бизнес у мвф и главное - отвертеться потом не получится от накопившегося долгового кома, рычагов воздействия у мвф много, их не кидают
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10.06.2020 22:28 Ответить
а можно весь список? за 5 лет должно быть 500 "западный концерн открывает производство (строит завод) в Украине"??
или ты так приписдел как всегда?
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10.06.2020 23:56 Ответить
Как небыло, вот жеж есть https://censor.net/news/3201096/zelenskiyi_o_vydelenii_transha_mvf_eto_nasha_bolshaya_pobeda
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10.06.2020 18:54 Ответить
Я так понимаю, что БПП стопроцентно не могла принимать законы и приходилось соглашаться с правками от других фракций?
А ты как это понимаешь?
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10.06.2020 19:22 Ответить
Порошенко це корумпований і "спадковий казнокрад". Про це інвестори знали і корупція в Україні і повне небажання боротися з цим явищем Пєті регулярно висвітлювалось в світових ЗМІ. Тепер вони бачать "нувоказнорада" і, о диво!, роблять ті ж самі висновки. Особливо після публікації в Гардіан з прекрасною назвою "Випадковий президент". При чому слово випадковий не зовсім точний переклад. "Accident" буквально означає "нещасний випадок", "катастрофу яка має ннаслідком втрату людського життя". Тому коли нашого президента називають "accidential" то це вже тавро яке не змити ні-ко-ли.
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10.06.2020 19:48 Ответить
оригинал не надо выборочно цитировать самому)) просто скрин сбросьте для верности сказанного))
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10.06.2020 19:56 Ответить
раска инвестировала в дамбац и крым )) и только вы не заметили того,а инвесторы очень заметили)) какой нормальный будет вкладывать деньги))
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10.06.2020 19:54 Ответить
Так многие зебобики разочаровались в Зеленском потому что он слишком медленно сдает страну и будут голосовать за опзж
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10.06.2020 18:47 Ответить
Соевая зрада тоже в нем разочаровалась. Не оправдывает он их надежд. Ведь они так мечтали, чтобы он очень быстро сдал страну *****. Тогда прахоботы хоть бы не выглядели полнейшими идиотами. Ан нет - не судьба. Таки идиоты. Полнейшие.
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10.06.2020 19:10 Ответить
Ага. Знаете, в чем разница между властью в Украине 2014-2019 и 2019-2020? Первая не оправдала самых лучших ожиданий. Вторая превосходит самые худшие. Нарид обиделся, что Порох не стал золотой рыбкой не принес всего и сразу и на шару. И выбрал нарид себе куклу олигархов, которая сделана нариду большую задницу.
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10.06.2020 19:19 Ответить
Ага. Соевая мантра. Батьку нации попался х%#ватенький нарид. Вот в этом причина вся. Не оценили его стараний. В 2014 нарид (уничижительный термин, созданный пороховатой) был оказывается му-у-удрым, бо проголосовал в адинтур за олигарха, за одного из создателей партии отрыгонов, за толстого кнура, который перед тем уже 15 лет был в украинской политике и с кем только в союзы не входил... А вот через пять годков отупел нарид. И избрал Душегуба Украины. И вот душит этот душегуб Украину, душит и никак не задушит... Придется ********** срать жидкой зрадой еще до 2024 года. А что поделать? Не признавать же, что они лузеры и лохи, которых поимел толстый кнур. Отакое от.
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10.06.2020 19:33 Ответить
Так отож-вдалося розвести народ,мов лохів цій порохосвиноті злодійській в 14-му-тому вони вже ніколи український народ не матимуть за людей-будь тих не 73%,а усі 100.Виродки-мафіозі демократію не визнають.
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10.06.2020 19:51 Ответить
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 2938
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11.06.2020 14:53 Ответить
Соєві сектанти тільки і вміють, що картинки з твітера і фейспука постити.
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11.06.2020 16:24 Ответить
Правда глазки щиплет? Крепись, терпила

- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества посмотреть этой жопе в глаза!
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11.06.2020 18:02 Ответить
Для соєвих шизофреників лише Свята Зрадонька є правдою та їхнім Богом.
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11.06.2020 21:31 Ответить
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 83
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11.06.2020 22:14 Ответить
Уже при предыдущем поздно было. Тоже мне, отбросы Европы еще мечтают...
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10.06.2020 19:03 Ответить
Вообще не верит вот и разбила транш на части чтобы только поддержать народ страны и если выделенные деньги пойдут не по назначению следующих денег не будет.А с нашим правительством только так и надо делать.
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10.06.2020 18:42 Ответить
Если бы хотели поддержать народ, скинули бы всем на карточки, а не вороватому посреднику в лице государства.
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10.06.2020 18:47 Ответить
Вы забыли об одном,помощь от МВФ это тоже кредит хоть и под мизерный процент а гарантом возврата должна быть страна а не хоть хреновое но правительство.Правительства меняются как обосраные трусы а долги остаются.
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10.06.2020 19:01 Ответить
И за какой ,пардон за выражение,хрен МВФ должен сбрасывать бездельникам деньги на карточку?
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10.06.2020 20:45 Ответить
ну а че они будут верить, когда система клептократического олигархизма не меняется, бабло подкинули, чтобы еще продержаться этой системе, но рано или поздно все это рухнет, хотя, может и так задумано пустыню тут сделать
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10.06.2020 18:43 Ответить
Система уже меняется, а будет меняться ещё сильнее со сменой поколений, то есть лет 5-10
Это ж не какая-то абстракция - это целая совокупность коррупционных схем от 100 грн на лапу и до распила миллиардов. Нельзя же сказать, что высшая власть ворует, а все остальные люди кристально чистые, не дают, не берут на лапу.
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10.06.2020 18:49 Ответить
от вы умны, если уж так, то все течет, все меняется, можно и положительные процессы отследить, смотря с какой стороны посмотреть, оптимистично или пессимистично, но у меня сейчас немного пессимизма
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10.06.2020 18:58 Ответить
Ну я думаю, что сознание определяет бытие. И чем меньше в сознании человека, совокупности людей, нации коррупции, тем меньше ее в стране.
Но сознание меняется медленно, даже при желании. А оно не у всех есть, само собой.

Так что я спокойно к этому отношусь, вектор задан, никуда уже не деться. Быстрее или медленнее - вопрос к каждому.
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10.06.2020 19:24 Ответить
Эх... и не поспоришь с вами
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10.06.2020 19:35 Ответить
Можете поспорить, я не против 😊
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10.06.2020 19:41 Ответить
я устал и тем более согласен
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10.06.2020 19:53 Ответить
Так на який ви придурки зелі гроші дали?
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10.06.2020 18:44 Ответить
Да уж...Пэтя видел угрозу своей особе от "Самопомичи" и утопил их через СМИ в помоях, а оказалось, что угроза была совсем с другой стороны. От и "маємо те, що маємо"©...
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10.06.2020 18:44 Ответить
господи, да отстаньте вы уже от Порошенка, он не бог, и сделал для Украины намного больше чем остальные, один безвиз чего стоит, а что вы сделали
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10.06.2020 18:55 Ответить
не сильно - тобто ЗОВСІМ не вірить
і не помиляється
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10.06.2020 18:46 Ответить
верить - это одно...знать - это другое...
а они знают ! знают, что неспособна !! но видимо, дефолт в Украине еще страшнее
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10.06.2020 18:46 Ответить
Это в общем-то не вопрос веры. Для МВФ это вопрос платежеспособности. Раз дают, значит, знают, что получат назад.

И откуда бывший депутат от Самопомощи в курсе внутренней движухи в МВФ.
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10.06.2020 18:46 Ответить
Всі *колишні * стають ну дю-ю-ю-же шибко *вумними .
Коли їх особливо відсовують від *корита * .
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10.06.2020 18:49 Ответить
Такасама вумна, кака мая Сагрочка потом...
🤣
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10.06.2020 18:56 Ответить
Кругом враги.
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10.06.2020 18:57 Ответить
А кто верит? Разве есть такие?. Даже сам Шмигаль не верит

Шмыгаль об экономическом кризисе в Украине:
"Мы (они, теперешняя власть) глубоко просели...
Непростые времена, возможно, еще впереди"
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10.06.2020 18:58 Ответить
Поржал Оказывается МВФ принимают решение голосованием - соберется, бывало, Правление на пикничок. тут встает председатель и говорит как тост: " Товарищи, прошу определиться, кто верит, а кто - нет " Ну и голосует народ в предвкушении
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10.06.2020 18:59 Ответить
не читай пукінських ґебельсів.. бо козлом станеш
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10.06.2020 19:08 Ответить
Пукинские геббельсы просто не знают, что украинские правительства тупо воруют у них идеи.
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10.06.2020 19:22 Ответить
Давай сразу ссылку на сру весну , а то всего лишь на его дочерный сайт
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10.06.2020 19:15 Ответить
Этот сайт в качестве доказательств ссылается на такие же статьи или на свои собственные в прошлом без привязки к каким либо доказательствам или официальное заявление высокопоставленных лиц.
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10.06.2020 19:17 Ответить
Бюджет, тарифи, зменшення кількості ФОПів: що передбачає новий меморандум з МВФ

Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.

Повернути бюджетну дисципліну після коронакризи
Тарифи на газ та опалення визначить "невидима рука ринку"
(тарифи будуть відображати витрати на газ і супутні витрати, включаючи капітальні інвестиції на модернізацію тепломереж.)
Зарплати в держкомпаніях: від кожного за здібностями, кожному за потребами

Гарантований мінімальний дохід

Подробиць щодо ГМД поки нема, але відомо, що Мінсоцполітики посилить перевірку одержувачів соціальних виплат для поліпшення їх адресності.

Крім стандартних тез про реалізацію заходів, передбачених пенсійною реформою 2017 року, у тексті меморандуму згадується зобов'язання Кабміну підготуватися до другого рівня пенсійної реформи.

Ціни зростатимуть повільно

Не допустити нового "банкопаду"
Криза 2014-2015 років привела до очищення банківської системи від фінустанов, не здатних працювати на ринку.

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.
Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку

Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Приватизація повернетьсяhttps://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU https://www.epravda.com.ua/publications/2020/06/3/661302/?fbclid=IwAR2Yly6MSZQgrOFHnSX_ezzx9n857kN2Rrem6037h7sL8EzsIj--NxlQZZU
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10.06.2020 19:00 Ответить
Про що уряд домовився з Міжнародним валютним фондом та які зобов'язання взяла на себе Україна для отримання кредитних коштів.
Продовжити справу Уляни Супрун!!!

Степанов про медреформу: Не адаптована до українських реалій
П'ЯТНИЦЯ, 8 ТРАВНЯ 2020
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що медична реформа створена колишньою командою на чолі із в.о. міністра Уляною Супрун "не про безоплатну медицину, не про гідні зарплати лікарям і не про здоров'я пацієнтів".


Так что, теперь уволят Степанова, или он скажет, что его не так поняли?
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/8/7250888/
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10.06.2020 19:02 Ответить
Успокойся,Оострикова из Зрадонемощи всегда выступала против Пороха
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10.06.2020 19:24 Ответить
Не сильно вірить...?)) То таки вірить? Інакше писали б просто - не вірить...
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10.06.2020 19:06 Ответить
Вы прикиньте масштабы злого гения каломойского! Он инвестирует 200 млн в избирательную кампанию зеленского и его партии, а потом спокойно, руками зеленского ложит себе в карман 5 млрд кредитных денег от мвф. Илон Маск, Стив Джобс просто бизнес лохи, а могли бы стать миллиардерами гораздо проще
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10.06.2020 19:18 Ответить
Яке відношення має ця коза драна до МВФ?Може думає фінансовим міністром стати?Губа не трісне?
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10.06.2020 19:22 Ответить
Тут не Острикову надо обсуждать, а Зюзю со Шмыгалем.
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10.06.2020 19:26 Ответить
Зюзя представляє клан коломойних та поглядає,як утворити власний.Це ідентично тому,як педро представляв клан ригів,потім утворив власний.А ця дилда-юрист-спекулянт нерухомістю до МВФ ніяким боком.
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10.06.2020 19:39 Ответить
Острикова: блаблабла, як же хочу я бабла...
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10.06.2020 19:23 Ответить
МВФ не сильно верит...

Ты, конёк молодой,
Передай, дорогой,
Что я честно погиб,
Но, не очень... (с)
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10.06.2020 19:25 Ответить
Что вы пристебались до Остриковой, гн в ней проблема

МВФ одобрил программу поддержки Украины на 5 млрд. долларов, первый транш - 2,1 млрд уже перечисляют.
Радоваться однако рано, потому что одновременно МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины в текущем году до 8,2% (предыдущий прогноз падения ВВП был на 7,7%.
Вы читать умеете?
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10.06.2020 19:29 Ответить
МВФ не надто вірить, що українська влада здатна вивести країну з кризи, - Острікова - Цензор.НЕТ 1526
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10.06.2020 19:36 Ответить
Зато они думают, что завести в кризис - нужно иметь особый талант. Таланта там не надо - надо набрать дурных чурбанов в команду, самому быть Ишаком - и кризис сам прийдет.
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10.06.2020 19:52 Ответить
Уважаемый Господин МВФ - в Украине вообще нет сейчас людей способных вывести страну из кризиса. Ни у власти - ни около власти - везде одно гнилое жульё!!! Жулье и некомпетентность.
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10.06.2020 20:58 Ответить
Утиль пытается резюмировать
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10.06.2020 21:30 Ответить
 
 