Вооруженные силы получили 5 тысяч индивидуальных экспресс-тестов на COVID-19 от Фонда Губского

Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина-XXI века" передал Главному военному клиническому госпиталю Министерства обороны 5 тысяч индивидуальных экспресс-тест-систем для диагностики антител на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Факты, об этом сообщает пресс-служба фонда.

Богдан Губский выразил благодарность военнослужащим Вооруженных сил, которые ежедневно борются за независимость государства.

"Украинские военные ежедневно рискуют жизнью в эпицентре боевых действий на востоке Украины, поэтому здоровье военнослужащих ВСУ является вопросом национальной безопасности Украины. Именно поэтому я считаю, что каждый сознательный украинец должен присоединиться к помощи тем, кто каждый день находится на передовой", — отметил Губский.

В свою очередь командующий Медицинскими силами ВСУ Игорь Хоменко поблагодарил фонд за помощь военным.

"Помощь Фонда "Украина ХХI века" сейчас крайне важна и необходима. Символично, что передача тестов происходит именно 10 июня, в день, когда нашему госпиталю исполняется 265 лет. Он является самым мощным военно-медицинским учреждением страны, лечил и лечит наших защитников. Мы ежедневно имеем случаи заражения коронавирусом в рядах Вооруженных сил. Однако могу заверить, что, несмотря на COVID-19, Вооруженные силы Украины остаются вполне боеспособными. Коронавирус не может подорвать нашу оперативную готовность. Несмотря на пандемию, украинские военнослужащие способны выполнять задачи по назначению и готовы к отражению агрессии на суше, море или в воздухе, в том числе благодаря таким партнерам, как Фонд "Украина XXI века", — отметил Хоменко.

По словам командующего, полученные тесты будут распределены по всем военно-медицинским клиническим центрам, гарнизонным и мобильным госпиталям, в первую очередь, в районе проведения ООС.

Отмечалось, что в настоящее время в рядах ВСУ лабораторно зафиксированы 296 заболеваний COVID-19, излечились 154 человека. Под контролем медиков сейчас находятся около 600 военных, которые контактировали с больными.

По информации фонда, экспресс-тесты недавно получили также военнослужащие Государственной пограничной службы и работники Службы безопасности Украины. Экспресс-тесты Testsealabs просты в использовании и позволяют получить результат всего за 15 минут.

Напомним, Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" разработал программу по оказанию психологической поддержки детям с Донбасса и переселенцам из Крыма, которые имеют посттравматический сидром, полученный в результате военных действий на востоке Украины и оккупации Крыма.