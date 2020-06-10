Из-за вспышки коронавируса на выездах из Владимира-Волынского установят КПП, - горсовет

В связи со вспышкой коронавируса во Владимире-Волынском на въездах и выездах из города 12 июня обустроят круглосуточные посты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынского городского совета.

"С 12 июня на въездах-выездах из Владимира-Волынского обустроят посты, которые будут контролировать миграцию между городами. Такое решение приняла 10 июня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, учитывая оценку текущей эпидемической ситуации и решения Волынской региональной комиссии ТЭБ и ЧС", - говорится в сообщении.

Дежурные на контрольно-пропускных пунктах обязаны проводить дистанционное измерение температуры водителей и пассажиров. В случае выявления людей с симптомами ОРВИ - вызывать мобильную медицинскую бригаду для забора материала для дальнейшего лабораторного обследования на наличие коронавирусной болезни.

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"Пункты будут функционировать круглосуточно. К работе будут привлечены полицейские, медики, работники ГСЧС", - добавляют в горсовете.

Ранее в пресс-службе информировали, что за последние сутки во Владимире-Волынском и районе обнаружили 43 новых случая заболевания коронавирусом. Всего зарегистрировали 140 случаев, 22 из которых уже выздоровели, а 2 - умерли от осложнений.