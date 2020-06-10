ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе

В ФСБ РФ заявили о предотвращении теракта в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт службы.

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма.

Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вопросы о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Подготовка к осуществлению террористического акта", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), и избрании меры пресечения, решаются. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.

Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия "по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности".

Напомним, 10 июня стало известно, что в оккупированном Севастополе российская Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего Андрея Кулиевича, предварительно, по подозрению в возбуждении ненависти или вражды.