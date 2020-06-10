ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе
В ФСБ РФ заявили о предотвращении теракта в оккупированном Симферополе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт службы.
"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма.
Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вопросы о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Подготовка к осуществлению террористического акта", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), и избрании меры пресечения, решаются. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.
Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия "по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности".
Напомним, 10 июня стало известно, что в оккупированном Севастополе российская Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего Андрея Кулиевича, предварительно, по подозрению в возбуждении ненависти или вражды.
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Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
Вот, опять взяли наших ребят. Что теперь с ними будет? Как их вытащить? На кого менять?
здается мне это такие же заложники, которых немцы хватали на рынках во время войны
назначение модели: ботинки с данным рисунком дают +100 к карме от гопников вечером в подъезде и от росгвардии на митингах..