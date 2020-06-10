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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе

ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с

В ФСБ РФ заявили о предотвращении теракта в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт службы.

"В результате проведенных мероприятий задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что задержанные осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в сети "Интернет" идеологию терроризма и экстремизма.

Изъяты самодельные взрывные устройства, боеприпасы, стрелковое, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях, а также связях с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что вопросы о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России ("Подготовка к осуществлению террористического акта", "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности"), и избрании меры пресечения, решаются. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до 20 лет.

Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия "по установлению пособников задержанных для проверки их на возможную причастность к содействию указанной противоправной деятельности".

Напомним, 10 июня стало известно, что в оккупированном Севастополе российская Федеральная служба безопасности задержала 20-летнего Андрея Кулиевича, предварительно, по подозрению в возбуждении ненависти или вражды.

Автор: 

Крым (26377) Симферополь (658) теракт (2302) ФСБ (1936)


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Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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10.06.2020 19:02
+7
Фактически, у нас нет Президента, на Банковой сидит пустое место, управляемое агентом ФСБ Ермаком, получающим указания из Кремля
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10.06.2020 19:12
+3
И на что же Зеля сейчас их будет менять после того как выпустил ВСЕХ кацапов которых поймали при Порохе да ещё и беркутовцев выпустил. На признание Крыма кацапским или на воду в Крым?
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10.06.2020 19:02
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Правила форума Совет форумчан
И на что же Зеля сейчас их будет менять после того как выпустил ВСЕХ кацапов которых поймали при Порохе да ещё и беркутовцев выпустил. На признание Крыма кацапским или на воду в Крым?
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10.06.2020 19:02 Ответить
мочи ЗЕле в глотку, а не воду в Крым !!!!!
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10.06.2020 20:34 Ответить
https://www.facebook.com/borys.babin?*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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10.06.2020 19:02 Ответить
Пора срочно собираться на банковой
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10.06.2020 19:04 Ответить
Фактически, у нас нет Президента, на Банковой сидит пустое место, управляемое агентом ФСБ Ермаком, получающим указания из Кремля
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10.06.2020 19:12 Ответить
молодцы, продолжайте наблюдение
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10.06.2020 19:11 Ответить
Ты же говорил что Зеля не даст воду в Крым, вот уже с дня на день дадут
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10.06.2020 19:13 Ответить
чего ее дадут-то?
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10.06.2020 19:14 Ответить
Как-то неумело действуют наши спецслужбы при Зеленском, неуверенно ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 1921
Вот, опять взяли наших ребят. Что теперь с ними будет? Как их вытащить? На кого менять?
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10.06.2020 19:04 Ответить
Скорее всего там к всероссийскому охренендуму по обнулению рашенфюрера ради показухи состряпали дело о тероризме дабы постращать лохоторат к этому дюже "важному" сроку. Видимо ФСБ взяло ФСБ-ешника который сблотовал нескольких искателей приключений и их же и подставил. Может еще и визитку Яроша найдут в левом грудном кармане, а завтра об этом на все голоса взвоют кремлевские ученики Геббельса, мол, чо деется-я-я караул, хохлы наших бьют!
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10.06.2020 20:30 Ответить
а были эти ребята ?
здается мне это такие же заложники, которых немцы хватали на рынках во время войны
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10.06.2020 20:36 Ответить
Есть веские основания считать, что это была украинская диверсионная группа. Надо вытаскивать пацанов.
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11.06.2020 14:45 Ответить
******....сценарий, о котором давно свистит некий профессор Соловей.
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10.06.2020 19:05 Ответить
Соловєй нє свістіт - воно сценарій озвучує і фіксує попередні реакції
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10.06.2020 19:35 Ответить
В Феодосии у базара живёт кот ему говоришь слава Украине ! Он в ответ героям слава ! Попрошу фэбэс разобраться с этим почему он метит мочой машины с колорадной лентой
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10.06.2020 19:05 Ответить
подставные для обмена а настоящие военные остануться гнить на подвале
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10.06.2020 19:06 Ответить
Если подставные, то и хрен с ними.
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10.06.2020 19:10 Ответить
производитель: Россияйская Федерация..
назначение модели: ботинки с данным рисунком дают +100 к карме от гопников вечером в подъезде и от росгвардии на митингах..
ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 7854
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10.06.2020 19:12 Ответить
Напевно, заважали пацакам здійснити теракт..
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10.06.2020 19:13 Ответить
ФСБ РФ задержала пять человек, якобы связанных с "радикальными украинскими формированиями", по подозрению в подготовке теракта в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8081
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10.06.2020 19:16 Ответить
ХерНР вам, а не Украина!
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10.06.2020 19:16 Ответить
Нужно отвечать адекватно козломордым . Иначе это не прекратится .
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10.06.2020 19:27 Ответить
Но у нас некому этим заниматься .Все заняты удержанием " хлебных " мест и деребаном бабла .
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10.06.2020 19:30 Ответить
Опять "украинские диверсанты"? Раз пошли такие российские провокации, надо поднимать боеготовность.
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10.06.2020 20:40 Ответить
Чеченський сценарій?
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10.06.2020 21:10 Ответить
Как бы в натуре феэсбешники ещё жилой дом не рванули.
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10.06.2020 21:23 Ответить
Давайте малороси на море в Крим, для ворога малувато обмінного фонду і поліцаї не мають достатньо показників за теракти та вилучення зброї і наркоти.
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11.06.2020 08:45 Ответить
 
 