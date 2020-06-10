Испытания боевых возможностей нового артиллерийского бронекатера "Костополь" прошли в Черном море
В акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера "Костополь".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
Особенностями этого этапа государственных испытаний стала проверка боевых возможностей катера, а именно применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям. Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.
Кроме проведения стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Протестировали работу системы защиты от наведения оружия противника. Эта система действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые отстреливаются при облучения объекта системами наведения оружия противника. Также моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес.
"Костополь", как и другие МБАКи, имеет низкую визуальную, оптико-электронную, радиолокационную и тепловую заметность для радиолокационных и инфракрасных средств противника.
Напомним, что главное назначение МБАКив в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и тому подобное.
После проведения всех этапов государственных испытаний МБАК "Костополь" войдет в силы постоянной боевой готовности национального военного флота.
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а топить ваши корыта будет КР "Нептун"..
кстати, 17-18 июня на полигоне Алибей, пройдут ракетные стрельбы (напоминаю ,что прошлын ракетные стрельбы прошли 25-30 мая 2020г)..
🤔
Росіяни добре роблять мультіки, але ця їхня зброя приносить клопіт тільки росіянам
та эти дизельные раскладушки устарели ещё 50 лет назад
зачем ?
такого же класса
Гонять контрабандистов и диверсантов в прибрежной зоне - на большее не потянут. Тоже нужно.
Подводные лодки "Новороссийск" и "Колпино" - представители модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка", носители крылатых ракет "Калибр".
В общем - серьезному флоту в Черном море делать нечего с 2МВ.
В Персидском заливе, например, нужен флот?
Или теперь кораблям в центрах океанов тусоваться?
не уйдет браконьер ...
Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.Источник: https://censor.net/n3201226
чавстично ты против чавстной собственности ?
Цікаво, що прадід Кличків Юда Аронович Етінзон (1884 р. нар.) теж володів лісопилкою в селі Жаботин, що на околиці Холодного Яру.