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Новости Агрессия России против Украины
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Испытания боевых возможностей нового артиллерийского бронекатера "Костополь" прошли в Черном море

Испытания боевых возможностей нового артиллерийского бронекатера

В акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера "Костополь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Особенностями этого этапа государственных испытаний стала проверка боевых возможностей катера, а именно применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям. Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.

Кроме проведения стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Протестировали работу системы защиты от наведения оружия противника. Эта система действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые отстреливаются при облучения объекта системами наведения оружия противника. Также моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Патрульный катер ВМС Украины "Старобельск" и корвет ВМС Румынии провели совместную тренировку типа РASSEX. ФОТОрепортаж

"Костополь", как и другие МБАКи, имеет низкую визуальную, оптико-электронную, радиолокационную и тепловую заметность для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Напомним, что главное назначение МБАКив в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и тому подобное.

Также читайте: Катер "Никополь", который захватывали россияне, вернулся на службу в ВМС Украины

После проведения всех этапов государственных испытаний МБАК "Костополь" войдет в силы постоянной боевой готовности национального военного флота.

Автор: 

ВМС (1465) испытания (378) корабль (2041) оборона (5204)


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Топ комментарии
+16
ну, ваш дымящий авианосец Кузя зализывает дырку в борту от упавшего на палубу крана и сгоревшей проводки..
а топить ваши корыта будет КР "Нептун"..
кстати, 17-18 июня на полигоне Алибей, пройдут ракетные стрельбы (напоминаю ,что прошлын ракетные стрельбы прошли 25-30 мая 2020г)..
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10.06.2020 19:19
+8
Сколько вашей палубной авияции уничтожил Кузя?
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10.06.2020 19:22
+6
сегодня на сайте ты "дежурным дурачком" работаешь?
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10.06.2020 19:24
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" я могу авианосец утопить.... если повезёт!"
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10.06.2020 19:14 Ответить
ну, ваш дымящий авианосец Кузя зализывает дырку в борту от упавшего на палубу крана и сгоревшей проводки..
а топить ваши корыта будет КР "Нептун"..
кстати, 17-18 июня на полигоне Алибей, пройдут ракетные стрельбы (напоминаю ,что прошлын ракетные стрельбы прошли 25-30 мая 2020г)..
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10.06.2020 19:19 Ответить
Сколько вашей палубной авияции уничтожил Кузя?
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10.06.2020 19:22 Ответить
сегодня на сайте ты "дежурным дурачком" работаешь?
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10.06.2020 19:24 Ответить
на любителя.
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10.06.2020 19:27 Ответить
я не возражаю против твоей копрофилии
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10.06.2020 19:37 Ответить
Памперс надень, хома, а то сам втопышся!)))
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10.06.2020 19:25 Ответить
можно сдаваться
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10.06.2020 19:17 Ответить
Кузня на Рибальськом??
🤔
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10.06.2020 19:19 Ответить
Українці можуть створювати зброю, але не вміють робити їй рекламу.
Росіяни добре роблять мультіки, але ця їхня зброя приносить клопіт тільки росіянам
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10.06.2020 19:20 Ответить
3 новых фрегата и 5 новых подлодок, которые они пригнали в Чёрное море - нарисованные?
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10.06.2020 19:22 Ответить
и 5 новых подлодок...

та эти дизельные раскладушки устарели ещё 50 лет назад
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10.06.2020 19:29 Ответить
А наши пушечные катера - это будущее мирового флота.
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10.06.2020 19:30 Ответить
ты за "новые" подлодки отбрешись сначала
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10.06.2020 19:38 Ответить
Новые, значит произведённые недавно. А их возможности - это другой разговор.
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10.06.2020 19:39 Ответить
ну ты ж их зачем-то в пику украинским катерам привёл ?

зачем ?
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10.06.2020 19:43 Ответить
А что мне приводить впику катерам? Танки?
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10.06.2020 19:46 Ответить
катера

такого же класса
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10.06.2020 19:58 Ответить
Вам нужно, Вы и сравнивайте. Я отвечал на конкретный пост и считаю приведённый пример корректным.
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10.06.2020 20:02 Ответить
А наши пушечные катера - это будущее мирового флота.
Гонять контрабандистов и диверсантов в прибрежной зоне - на большее не потянут. Тоже нужно.
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10.06.2020 20:26 Ответить
та эти дизельные раскладушки устарели ещё 50 лет назад

Подводные лодки "Новороссийск" и "Колпино" - представители модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка", носители крылатых ракет "Калибр".
В общем - серьезному флоту в Черном море делать нечего с 2МВ.
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10.06.2020 20:29 Ответить
А в каком море флоту есть что делать?
В Персидском заливе, например, нужен флот?
Или теперь кораблям в центрах океанов тусоваться?
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10.06.2020 20:36 Ответить
Глєбка, якщо ти не в курсі - від будівництва фрегатів після другої світової війни відмовилися ВСІ нормальні країни Лише Союз продовжував клепати, тому що будувати авіаносці так і не спромігся Вчи історію, неук
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10.06.2020 19:55 Ответить
Фрегат это наиболее распространённый в современных флотах боевой корабль 1-2 рангов, умник
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10.06.2020 20:01 Ответить
Удачи!
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10.06.2020 19:22 Ответить
и не боятся стрелять в ответ...
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10.06.2020 19:26 Ответить
А как насчет борьбы с браконьерами - эффективные кораблики? Может, скорости хода маловато? Так, снаряд догонит!
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10.06.2020 19:24 Ответить
снаряд у них летит 2 км...., как у хорошей снайперской винтовки...
не уйдет браконьер ...

Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.Источник: https://censor.net/n3201226
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10.06.2020 19:28 Ответить
Это корабли прибрежных районов и для охраны портов. Писали если Россия будет делать коридор в Крым или захват канала для воды то им удобнее всего захватывать Судак. А там глубины знаете какие? Километр от берега воды по грудь. Сам отдыхал там знаю , там даже Айленды не подплывут а для гюрзы кентавра как раз. Вот противодействие десанту и скинуть быстро мины самое оно. Плохо мало их надо десятки и в Азове тоже.
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10.06.2020 19:47 Ответить
Скадовск опечатка вышла
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10.06.2020 19:51 Ответить
Та для Азовского моря крейсера точно не нужны, а что катеров маловато - это точно!
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10.06.2020 21:44 Ответить
Незнаю писали вроде могут в мариуполе эти катера строить . Было бы лучше чтобы их потом не перегонять и обслуживание на месте а в Киеве для чёрного моря строить.
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10.06.2020 22:08 Ответить
В сентябре 2018 года 2 катерка доставлены по суше на 18-осных трейлерах и спущены на воду в Бердянском морпорту. Все прошло о"кей!
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11.06.2020 05:56 Ответить
Ты не перепутал, артилирийский все таки катер, а не минный заградитель
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10.06.2020 20:53 Ответить
На нем легко 4-6 мин может поместиться.
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10.06.2020 22:06 Ответить
Как жаль что катера с " Ленинской кузни " не поучавствовали . И завод внезапно перешел к Бойко . Жаль . хотел бы посмотреть .
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10.06.2020 19:24 Ответить
не поучавствовали



чавстично ты против чавстной собственности ?
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10.06.2020 19:31 Ответить
вааще-то Тигипко..
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10.06.2020 19:32 Ответить
Гарне місто Костопіль. Ліси навколо нього місце народження УПА.
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10.06.2020 19:24 Ответить
Чергове непотрібне корито. Зате хтось підзаробив.
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10.06.2020 19:52 Ответить
Малая родина Эйдельштейна. Девичья фамилия - Жириновский
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10.06.2020 20:18 Ответить
То наш человег у ихней ка манде.
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10.06.2020 20:53 Ответить
У його діда в Костополі була лісопилка. Жирік вже намагався якось здерти "компенсацію" за неї. Але суд відмовив у цьому.
Цікаво, що прадід Кличків Юда Аронович Етінзон (1884 р. нар.) теж володів лісопилкою в селі Жаботин, що на околиці Холодного Яру.
Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6307
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10.06.2020 23:33 Ответить
Да тут бесспорно на виду вся сила и мощь этого бронекатера супер - чуда . правда его скорость и дальность обстрела не очень то велика. Но если побрататься поближе до какой нибудь большой какапской посудине к примеру Кузе ..тогда когда он крепко кочегарит - дымит то уже точно что не промажут по такой внушительной цели. А много ли тому Кузе... и надо, да он и сам без попаданий разваливается .
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11.06.2020 06:01 Ответить
 
 