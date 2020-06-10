Испытания боевых возможностей нового артиллерийского бронекатера "Костополь" прошли в Черном море

В акватории Черного моря продолжаются государственные испытания малого бронированного артиллерийского катера "Костополь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

Особенностями этого этапа государственных испытаний стала проверка боевых возможностей катера, а именно применение кормовых и носовых боевых модулей во время нанесения прицельных огневых ударов по береговым целям. Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.

Кроме проведения стрельб в море, военные моряки вместе с заводчанами проверили мореходные качества катера, скорость, маневренные характеристики на ходу и во время разворотов, возможности энергетической установки и аппаратуры навигации. Протестировали работу системы защиты от наведения оружия противника. Эта система действует в автоматическом режиме и позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые отстреливаются при облучения объекта системами наведения оружия противника. Также моряки проверили возможности системы автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

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"Костополь", как и другие МБАКи, имеет низкую визуальную, оптико-электронную, радиолокационную и тепловую заметность для радиолокационных и инфракрасных средств противника.

Напомним, что главное назначение МБАКив в общей системе боевого применения ВМС ВС Украины - патрулирование в ближней морской зоне, охрана и оборона портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, усиление охраны государственной границы, участие в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятной высадки десантных средств противника на побережье и тому подобное.

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После проведения всех этапов государственных испытаний МБАК "Костополь" войдет в силы постоянной боевой готовности национального военного флота.