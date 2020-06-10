В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство, - адвокат Новиков
В офисе генпрокурора Венедиктовой готовят еще два уголовных дела против пятого Президента Петра Порошенко за хулиганство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой".
Новиков отметил, что об этом стало известно из неофициальных источников в ОГПУ.
"Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки в Запорожье и Червоноград", - отметил Новиков.
Илья Новиков отмечает, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Генпрокуратура под руководством Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, по которым заканчивается здравый смысл и адекватность.
"Это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху, - отмечает Илья Новиков.
"Я не знаю, как они будут это расследовать, как они это будут объяснять. Что не так со всеми этими делами? Они не боятся, что им не поверит общество. Они не боятся показаться смешными. Они не боятся, что общество придет к ним и спросит - что вы делаете? Вы на что тратите деньги? Они готовы в таком формате выйти и сказать: да, мы тратим ваши деньги на то, чтобы расследовать, как президент Порошенко с действительным хулиганство. А разве что-то не так? И это печальные новости сегодняшнего дня", - резюмирует адвокат.
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Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка, які висуває йому Офіс Генпрокурора під керівництвом Ірини Веденіктової.
Як Генпрокурор, який добився засудження експрезидента Януковича, я вважаю, що вищих керівників держави не тільки можна, але й треба притягувати до відповідальності. Але! Якщо на це є вагомі й очевидні суспільству докази особливо важких доказів", - наголосив https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1512959185569918&id=100005675529100 Луценко у своєму Facebook.
Він пояснив, що лист Януковича про введення російських військ в Україну - очевидний доказ держзради. "І це мало бути покарано", - додав Луценко.
"Про мегакорупцію Президента Порошенка наговорено гору. Але за рік гора родила жалюгідну мишу - ніби то п'ятий Президент порушив порядок при призначенні керівника розвідки. Що, до речі, є його прямим конституційним правом", - наголосив він.
І додав: "Тому висновок такий: або докази держзради, особистого збагачення - або займіться більш корисною роботою".
Ну що, здобули? В Тайожний Союз?
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1270693055155273730 6 ч
Пороху предъявили 426-1 КК "Перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень в умовах особливого періоду".
Кого-то якобы не так назначил.
Мутная статья, по которой при желании можно привлечь любого офицера, пусть и в режиме цирка.
Прецедент сильно разозлит военных!
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=l3NK3SMOMsc
Саме це робить "Блазень"...
Какие же действия во время упомянутых поездок Порошенко можно теоретически квалифицировать как хулиганство? Ничего "более криминального", чем нижеследующая подборка видео, в открытых источниках обнаружить не удалось.
Итак, дин из эпизодов, о которых говорил Новиков, видимо, касается встречи с жителями Запорожья, когда Петр Алексеевич 27 февраля 2019 года https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-snyal-shapku-s-devushki-v-zaporozhe-video-772226.html снял шапку с девушки в толпе, но сразу же вернул ее собственнице. Видео опубликовал журналист Андрей Ткачук. Это произошло после того, как в толпе выкрикнули фразу, похожую на "Почему вы преследуете [блогера] Анатолия Шария?".
Что касается https://zaxid.net/ti_takiy_shahtor_yak_ya__balyarina__poroshenko_u_vidpovid_na_pitannya_pro_borgi_shahtaryam_n1476369 визита Порошенко в Червоноград на Львовщину 23 февраля прошлого года, то тогда он жестко ответил на вопрос о долгах ГП "Львовуголь", прозвучавший из толпы, усомнившись в профессии одного из участников встречи с президентом и, соответственно, причинах, побудивших его задать вопрос главе государства.
На первом из двух видео Порошенко стоит на сцене на Вечевой площади в центре города.
"Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер прокомментировал погашения задолженности по шахтерам. Да? Слава Богу", - сказал Порошенко и уже начал отходить от трибуны, но услышав какой-то возглас из толпы, повернулся и сказал: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я - балерина!".На втором видео из Червонограда видно, как Порошенко вместе со своей женой Мариной в окружении охраны идет по площади около памятника жертвам Голодомора и здоровается с людьми, которые пришли к нему на встречу. В какой-то момент из толпы слышен возглас: "Попросите, чтобы отдали долги. "Львовуголь" пусть отдаст долги!". В ответ на это Порошенко говорит: "А вы работаете в "Львовуголь"? "Нет. Мой папа работает уже 32 года ", - ответил человек. "А вы уже рассчитались по долгам? Так что вы ...", - на этом ответ Порошенко обрывается. Возможно, снимавшего этот эпизод на телефон толкнули, и теперь это хотят протрактовать как хулиганские действия.
Если у Офиса генпрокурора нет в загашнике по Запорожью и Червонограду ничего "более криминального", то можно согласиться с выводами Ильи Новикова.
https://www.dsnews.ua/politics/za-chto-poroshenko-shyut-*********-11062020110000