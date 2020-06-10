В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство, - адвокат Новиков

В офисе генпрокурора Венедиктовой готовят еще два уголовных дела против пятого Президента Петра Порошенко за хулиганство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой".

Новиков отметил, что об этом стало известно из неофициальных источников в ОГПУ.

"Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки в Запорожье и Червоноград", - отметил Новиков.

Илья Новиков отмечает, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Генпрокуратура под руководством Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, по которым заканчивается здравый смысл и адекватность.

"Это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху, - отмечает Илья Новиков.

"Я не знаю, как они будут это расследовать, как они это будут объяснять. Что не так со всеми этими делами? Они не боятся, что им не поверит общество. Они не боятся показаться смешными. Они не боятся, что общество придет к ним и спросит - что вы делаете? Вы на что тратите деньги? Они готовы в таком формате выйти и сказать: да, мы тратим ваши деньги на то, чтобы расследовать, как президент Порошенко с действительным хулиганство. А разве что-то не так? И это печальные новости сегодняшнего дня", - резюмирует адвокат.