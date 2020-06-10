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В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство, - адвокат Новиков

В офисе генпрокурора Венедиктовой готовят еще два уголовных дела против пятого Президента Петра Порошенко за хулиганство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков в эфире телеканала "Прямой".

Новиков отметил, что об этом стало известно из неофициальных источников в ОГПУ.

"Сюжет такой -" хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу". Один эпизод был 25 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки в Запорожье и Червоноград", - отметил Новиков.

Илья Новиков отмечает, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Генпрокуратура под руководством Венедиктовой и ГБР пересекли красные линии, по которым заканчивается здравый смысл и адекватность.

"Это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху, - отмечает Илья Новиков.

"Я не знаю, как они будут это расследовать, как они это будут объяснять. Что не так со всеми этими делами? Они не боятся, что им не поверит общество. Они не боятся показаться смешными. Они не боятся, что общество придет к ним и спросит - что вы делаете? Вы на что тратите деньги? Они готовы в таком формате выйти и сказать: да, мы тратим ваши деньги на то, чтобы расследовать, как президент Порошенко с действительным хулиганство. А разве что-то не так? И это печальные новости сегодняшнего дня", - резюмирует адвокат.

Автор: 

Новиков (250) Порошенко Петр (19599) уголовное дело (2436)


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Топ комментарии
+64
Вже всі пальці повисмоктували, а справи ще немає
********* ! Останній шанс для кловуна )))
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10.06.2020 19:29
+62
В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3274
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10.06.2020 19:32
+62
В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 9319
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10.06.2020 19:32
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Страница 4 из 4
https://www.5.ua/polityka/lutsenko-pro-dii-ohpu-shchodo-poroshenka-abo-davaite-dokazy-abo-beritsia-za-bilsh-korysnu-robotu-216960.html Луценко про дії ОГПУ щодо Порошенка: "Або давайте докази, або беріться за більш корисну роботу" . Про мегакорупцію Президента Порошенка наговорено гору, але за рік гора родила жалюгідну мишу, наголосив ексочільник генпрокуратури
Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко відреагував на звинувачення проти п'ятого президента України Петра Порошенка, які висуває йому Офіс Генпрокурора під керівництвом Ірини Веденіктової.
Як Генпрокурор, який добився засудження експрезидента Януковича, я вважаю, що вищих керівників держави не тільки можна, але й треба притягувати до відповідальності. Але! Якщо на це є вагомі й очевидні суспільству докази особливо важких доказів", - наголосив https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1512959185569918&id=100005675529100 Луценко у своєму Facebook.
Він пояснив, що лист Януковича про введення російських військ в Україну - очевидний доказ держзради. "І це мало бути покарано", - додав Луценко.
"Про мегакорупцію Президента Порошенка наговорено гору. Але за рік гора родила жалюгідну мишу - ніби то п'ятий Президент порушив порядок при призначенні керівника розвідки. Що, до речі, є його прямим конституційним правом", - наголосив він.
І додав: "Тому висновок такий: або докази держзради, особистого збагачення - або займіться більш корисною роботою".
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10.06.2020 21:23 Ответить
Зебилы жалюгiднi и смешны в своих тупых метаниях и потугах об-срати Пороха)))
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10.06.2020 21:30 Ответить
ДЕПУТАТ ЄВРОПАРЛАМЕНТУ АУШТРЯВІЧЮC: ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ПОРОШЕНКА СУПЕРЕЧАТЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ УКРАЇНИ
Ну що, здобули? В Тайожний Союз?
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10.06.2020 21:35 Ответить
Надо порыться в записях камер, возможно он еще дорогу на красный перешел.
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10.06.2020 21:54 Ответить
В Офисе генпрокурора готовят два уголовных дела против Порошенко за хулиганство, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5603
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10.06.2020 22:06 Ответить
Даже просто интересно... Похоже, ГлавЗеБил не понимает, что его "личная вендетта" на самом деле - политическое преследование. Сколько там дел против Пороха? 17 прошлый прокурор, и (пока) 4 эта новая курица? 21 дело против одного человека, и все - высосаны из ... (ну вы поняли). Вопрос тут даже в другом!!! Если Пороха посадят по такой х...не, то цивилизованный мир молчать не будет! Тем более там его реноме - весьма и весьма на высоте! О чем говорят и встречи с послами ЕС. И что в итоге? Не только Глав.Зе.Бил станет изгоем для цивилизованного мира, но и ВСЯ УКРАИНА!!! И куда придется идти Украине, во главе с ЗеПаяцем? Только в "НЕцивилизованный мир"... ну, вы понимаете, о ком я...
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10.06.2020 22:20 Ответить
не понимает, но мышь злопямятная - наш такой же....)))
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11.06.2020 00:00 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko

https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит https://twitter.com/_Smithchenko @_Smithchenko https://twitter.com/_Smithchenko/status/1270693055155273730 6 ч

Пороху предъявили 426-1 КК "Перевищення військовою службовою особою влади чи повноважень в умовах особливого періоду".
Кого-то якобы не так назначил.
Мутная статья, по которой при желании можно привлечь любого офицера, пусть и в режиме цирка.
Прецедент сильно разозлит военных!
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10.06.2020 22:25 Ответить
.бюро расследований разместило в сети интернет новый видеовызов на допрос пятого президента Петра Порошенко по делу о спекулятивной торговле контрафактными жвачками в пятом классе средней школы в Бендерах, - сказал телевизор. - Следствием установлено, что маленький Петр ввозил их без уплаты таможенного сбора и бил ногой в живот одноклассников, которые отказывались поку... Источник: https://censor.net/r3200097
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10.06.2020 22:38 Ответить
Пороховато, а ти Порошенкові сухарі у тюрму носитимеш?
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10.06.2020 23:23 Ответить
Прибережи їх для свого бубочки, його каденція швидко пролетить.
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11.06.2020 00:35 Ответить
Так, швидко, через 9 років.
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11.06.2020 00:50 Ответить
Уже просто не знают за что укусить и что придумать.
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10.06.2020 23:43 Ответить
Как сказал Сталин : «Был бы человек, а статья найдётся», так и наша «доблестная» ДБР во главе с Венедиктовой, следуя «лучшим традициям» репрессивной сталинской НКВД, упорно и креативно трудятся не покладая рук, чтобы найти статью для Порошенко и отрапортовать Зеленскому о выполнении задания 👏
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11.06.2020 00:42 Ответить
Если бі пороховата хоть чуть-чуть в чем-то разбиралась, она бы таких глупостей не писала, и не была бы за Порошенко. Венедиктова - не глава ДБР, а генпрокурор.
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11.06.2020 00:53 Ответить
дебіл зебільний, де-факто навіть клован - керує ДБРом; а, тим бвльше - бенедіктова.
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11.06.2020 02:44 Ответить
Вчиняючи політичні переслідування проти п'ятого президента України Петра Порошенка генеральний прокурор Ірина Венедіктова та підконтрольні їй силові органи вже не бояться остаточно зіпсувати свою репутацію. Про це в ефірі "Прямого" сказав адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков. "Перша новина сьогоднішнього дня - це те, що вони переступили червону лінію. Я зараз говорю про "колективну Венедіктову". І про неї персонально, і про людей, у зв'язці з якими вона все це здійснює. Вони переступили червону лінію. Не в тому сенсі, що вони анонсували, що вони будуть намагатися взяти під варту Порошенка, або, як написали на сайті ДБР, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Я не думаю, що їм це вдасться. Вони самі в це не дуже вірять. Вони переступили червону лінію в сенсі певної небоязні остаточно втратити свою репутацію. І це досить страшно, адже для державних людей страх здатися смішним, здатися дурним - це більш стримуючий фактор, ніж Конституція і закони", - сказав адвокат.
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=l3NK3SMOMsc
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11.06.2020 02:46 Ответить
"Спробою вирвать людині язика ти не доведеш, що вона бреше, однак, на весь світ повідомиш, що ти боїшся її слів...".
Саме це робить "Блазень"...
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11.06.2020 07:32 Ответить
В Офісі генпрокурора готують дві кримінальні справи проти Порошенка за хуліганство, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2603
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11.06.2020 07:06 Ответить
В Офісі генпрокурора готують дві кримінальні справи проти Порошенка за хуліганство, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 1654
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11.06.2020 07:07 Ответить
Есть то что принято называть последним желанием умирающего.Так как человек находится уже больше там чем здесь, в исполнении такого желания не принято отказывать, даже если оно неадекватно.У потенциального политического трупа зелебоба тоже есть последнее желание, посадить Порошенка,если сказать словами одного киногероя,...брат Митька помирает, ухи просит. Похоже покойный перед смертью, таки потел.
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11.06.2020 07:58 Ответить
В Офісі генпрокурора готують дві кримінальні справи проти Порошенка за хуліганство, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 444
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11.06.2020 08:09 Ответить
Я навіть собі не міг уявити, яке це блошине мале створіння має ненависть до України і всього українського. А ви від нього чого чекали?
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11.06.2020 08:53 Ответить
Порох заслужил все что ему предъявляют, охамел 100%, возомнвши себя царём не хуже Путина! Разница в том что здесь Украина!
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11.06.2020 10:46 Ответить
зелюкі, вам самім не гидко ще від цього дешевого цирку? Ви хоч самі разумієте НАСКІЛЬКИ жалюгідно виглядає ваш клоун не лише у спробах шось зробити проти шановного Петра Олексійовича, а і в усьому іншому?!
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11.06.2020 09:15 Ответить
Наконец начали делать то, с чего надо было начинать, еще месяцев 10 назад. К сожалению нельзя ему формально предъявить саботаж, который они устроили в Раде, после инаугурации.
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11.06.2020 10:53 Ответить
Ще коли бубочка влаштував блюзнірство "отдайте мне мою булаву" - вже тоді було ясно, куди це все нас заведе. Але не всім, на жаль.
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11.06.2020 10:16 Ответить
Прозорливість зашкалює!
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11.06.2020 10:54 Ответить
Порох опять набухался и наделал глупостей, придурковатый!
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11.06.2020 10:49 Ответить
Адвокат экс-главы государства Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что Офис генерального прокурора готовит два уголовных производства в отношении пятого Президента Украины за хулиганство. "Сюжет такой - хулиганство, совершенное бывшим пятым президентом Порошенко с особым цинизмом и пренебрежением к обществу. Один эпизод был 23 февраля, а второй - 27 февраля прошлого года в ходе поездки по Запорожью и Червонограду", - сказал адвокат. "Это стиль поведения, позаимствованный у российских чиновников, которые не занимаются ни законностью, ни репутацией в обществе, а выполняют самые абсурдные указания сверху... Я не знаю, как они будут это расследовать, как они это будут объяснять. Что не так со всеми этими делами?" - отдельно артикулировал И.Новиков. Он также отметил, что в ситуации с политическими преследованиями Порошенко Офис генпрокурора под руководством Ирины Венедиктовой и Госбюро расследований пересекли красные линии, за которыми заканчивается здравый смысл и адекватность.
Какие же действия во время упомянутых поездок Порошенко можно теоретически квалифицировать как хулиганство? Ничего "более криминального", чем нижеследующая подборка видео, в открытых источниках обнаружить не удалось.
Итак, дин из эпизодов, о которых говорил Новиков, видимо, касается встречи с жителями Запорожья, когда Петр Алексеевич 27 февраля 2019 года https://gordonua.com/news/politics/poroshenko-snyal-shapku-s-devushki-v-zaporozhe-video-772226.html снял шапку с девушки в толпе, но сразу же вернул ее собственнице. Видео опубликовал журналист Андрей Ткачук. Это произошло после того, как в толпе выкрикнули фразу, похожую на "Почему вы преследуете [блогера] Анатолия Шария?".
Что касается https://zaxid.net/ti_takiy_shahtor_yak_ya__balyarina__poroshenko_u_vidpovid_na_pitannya_pro_borgi_shahtaryam_n1476369 визита Порошенко в Червоноград на Львовщину 23 февраля прошлого года, то тогда он жестко ответил на вопрос о долгах ГП "Львовуголь", прозвучавший из толпы, усомнившись в профессии одного из участников встречи с президентом и, соответственно, причинах, побудивших его задать вопрос главе государства.
На первом из двух видео Порошенко стоит на сцене на Вечевой площади в центре города.
"Внимание! Я хотел бы сейчас попросить, чтобы Степан Кубив, первый вице-премьер прокомментировал погашения задолженности по шахтерам. Да? Слава Богу", - сказал Порошенко и уже начал отходить от трибуны, но услышав какой-то возглас из толпы, повернулся и сказал: "Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я - балерина!".На втором видео из Червонограда видно, как Порошенко вместе со своей женой Мариной в окружении охраны идет по площади около памятника жертвам Голодомора и здоровается с людьми, которые пришли к нему на встречу. В какой-то момент из толпы слышен возглас: "Попросите, чтобы отдали долги. "Львовуголь" пусть отдаст долги!". В ответ на это Порошенко говорит: "А вы работаете в "Львовуголь"? "Нет. Мой папа работает уже 32 года ", - ответил человек. "А вы уже рассчитались по долгам? Так что вы ...", - на этом ответ Порошенко обрывается. Возможно, снимавшего этот эпизод на телефон толкнули, и теперь это хотят протрактовать как хулиганские действия.
Если у Офиса генпрокурора нет в загашнике по Запорожью и Червонограду ничего "более криминального", то можно согласиться с выводами Ильи Новикова.
https://www.dsnews.ua/politics/za-chto-poroshenko-shyut-*********-11062020110000
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11.06.2020 11:50 Ответить
За злочинні дії та бездію Порошенко на посаді головнокомандуючого за період 2014 - 2019 років, йому на лобі потрібно намалювати ст.111 ККУ. А з нього роблять жертву політичних переслідувань з боку зеленої влади за "бакланською" статтєю. Зе - це турборежим Порошенко, який, виконавши роль мальчиша-плохіша та козла відпущення за сепарський ренесанс, має повернути до влади "сивочолого гетьмана". Шоу триває, піпл хаває, країна поступово лягає під кремлівський каток.
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11.06.2020 20:01 Ответить
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