Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении в получении взятки инспектору пограничной службы одного из отделов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

По данным следствия, взятка в размере 500 долларов предназначалась за содействие у в беспрепятственном перемещении табачных изделий через государственную границу вне пункта пропуска из Украины в Венгрию. Речь идет о предоставлении служебной информации о размещении на государственной границе пограничных нарядов.

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"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы об избрании пограничнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

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