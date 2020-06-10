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Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

Сообщено о подозрении в получении взятки инспектору пограничной службы одного из отделов пограничной службы Мукачевского пограничного отряда (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура 01

По данным следствия, взятка в размере 500 долларов предназначалась за содействие у в беспрепятственном перемещении табачных изделий через государственную границу вне пункта пропуска из Украины в Венгрию. Речь идет о предоставлении служебной информации о размещении на государственной границе пограничных нарядов.

Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура 02

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Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура 03

"Продолжаются следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будут решены вопросы об избрании пограничнику меры пресечения и отстранении от занимаемой должности", - говорится в сообщении.

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Автор: 

взятка (6158) пограничники (1571) Военная прокуратура (933) Закарпатская область (2584)


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це все ще надовго...- так як годуються більш високі хРяки із ціеї кормушки...
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10.06.2020 19:40 Ответить
Мабуть зряплата в нього маленька. Хотів стати олігархом на хабарях, але налетіли круки, які теж хочуть стати олігархами.
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10.06.2020 19:47 Ответить
Позорный столб ему! И забросать тухлыми яйцами - чтоб не позорил впредь честь мундира такими жалкими взятками!
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10.06.2020 19:50 Ответить
Цікаво, а скільки дав Розенблат, чи Насіров, чи скільки дасть Гримчак щоб їх не чіпали. До речі, а хто в Україні видобуває золото, а то знайшли і тишина?...
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10.06.2020 20:11 Ответить
 
 