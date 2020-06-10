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Новости Борьба с коррупцией
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Чиновники Одесской мэрии почти в 10 раз завысили стоимость земельного участка и незаконно завладели 131 млн грн, - САП

Чиновники Одесской мэрии почти в 10 раз завысили стоимость земельного участка и незаконно завладели 131 млн грн, - САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесской городского совета и основателю частной компании, задействованным в преступной схеме нанесения 131 млн грн ущерба территориальной громаде Одессы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Следствием установлено, что в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тыс. кв. м, которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории для захоронений на кладбище. По результатам оценки была определена цена недвижимости - более 146 млн грн. Однако экспертиза, проведенная государственным специализированным экспертным учреждением в рамках расследования НАБУ и САП, установила, что ее реальная стоимость на тот момент составляла около 15 млн грн, то есть цена была безосновательно завышена практически в 10 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные коммерческой структурой средства были выведены владельцами фирмы и легализованы через ряд субъектов хозяйствования.

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По информации САП, директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, председателю постоянной комиссии и руководителю юридического департамента Одесского горсовета сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины.

Действия руководителя и основателя коммерческой структуры квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного - ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины.

Еще 14 мая 2020 года о подозрении в легализации средств, полученных в результате указанного коррупционного преступления, сообщили руководителю и основателю одной из коммерческих компаний, которая была использована для маскировки их преступного происхождения (ч. 3 ст. 209 УК Украины). Высший антикоррупционный суд отказался применять к подозреваемому меру пресечения, мотивируя это решение необоснованностью подозрения.

2 июня Апелляционная палата ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП о применении к указанному подозреваемому меры пресечения в виде залога в размере 2,5 млн грн. Кроме того, на одесского бизнесмена возложен ряд процессуальных обязанностей.

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Также о подозрении в причастности к совершению преступления было сообщено оценщику имущества (ч.1 ст.366 УК Украины)

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного преступления.

Чиновники Одесской мэрии почти в 10 раз завысили стоимость земельного участка и незаконно завладели 131 млн грн, - САП 01

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Автор: 

НАБУ (4221) горсовет (667) коррупция (8560) Одесса (7879) Одесская область (3565) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) САП (2064)


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2016 год...Ага...
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10.06.2020 19:43 Ответить
Как представишь что на хрупких плечах этих крыс всё государство держится, аж страшно стаёт.
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10.06.2020 19:45 Ответить
Будет как с Краяном ! САП установил залог 2,5 миллиона гривен при ущербе 131 мл.гр.. Потянут ещё дело, а потом развалят его.
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10.06.2020 20:06 Ответить
Да это копейки по сравнению с воровством трухановской банды из бюджета Одессы. Более воровитым мером был только боделан при овоще.
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10.06.2020 20:09 Ответить
В десять. В десять, Карл!
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10.06.2020 22:08 Ответить
Рошен крышевал труху, и зермак крышует, неужели Украина будет ждать следующего преза и надеяться, что он посадит двух своих папередников, или есть другой вариант?
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10.06.2020 22:32 Ответить
Одесский горсовет выкупил у частной компании. Это раз.

Второе был "оценщик"

Таким образом, с адекватным адвокатом защита скажет "ЧАСТНОЕ лицо" запросило эту суму. Был оценщик (он же громоотвод). Вот и вся песня. Самый главный вопрос ПОЧЕМУ так произошло... ?
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10.06.2020 23:13 Ответить
 
 