Олимпиада в Токио пройдет без пышных церемоний и по упрощенному сценарию, - исполнительный директор Игр-2020 Муто

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за коронавируса с июля этого года на следующий, пройдет по "упрощенной" процедуре.

Как рассказал исполнительный директор Игр-2020 Тоширо Муто, Олимпиада "не будет проводиться пышно", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Организаторы заявили, что работают с более чем 200 идеями для упрощения и сокращения расходов.

Тоширо Муто на пресс-конференции также заявил, что организаторы не исключили уменьшения количества болельщиков, хотя график спортивных соревнований пока остается неизменным.

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В то же время, председатель организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори отказался обсуждать возможность отмены Игр.

"Неправильно обсуждать спекуляции на основе гипотетического сценария, поэтому наше направление - вообще не рассматривать вопрос об отмене Игр", - добавил он.

Напомним, перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.