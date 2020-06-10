Олимпиада в Токио пройдет без пышных церемоний и по упрощенному сценарию, - исполнительный директор Игр-2020 Муто
Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная из-за коронавируса с июля этого года на следующий, пройдет по "упрощенной" процедуре.
Как рассказал исполнительный директор Игр-2020 Тоширо Муто, Олимпиада "не будет проводиться пышно", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Организаторы заявили, что работают с более чем 200 идеями для упрощения и сокращения расходов.
Тоширо Муто на пресс-конференции также заявил, что организаторы не исключили уменьшения количества болельщиков, хотя график спортивных соревнований пока остается неизменным.
В то же время, председатель организационного комитета Токио-2020 Иосиро Мори отказался обсуждать возможность отмены Игр.
"Неправильно обсуждать спекуляции на основе гипотетического сценария, поэтому наше направление - вообще не рассматривать вопрос об отмене Игр", - добавил он.
Напомним, перенесенные из-за коронавируса Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.
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Кто-то горе-тоску заливает вином,
Кто-то пьёт от болезней микстуры,
Мы в Перми обожаем кидаться… говном,
По приказу министра культуры.
Он, министр культуры, у нас - здоровяк,
Знает всё про говно без бумажки,
Это он научил нас метать "коровяк",
Или, проще, - коровьи какашки.
И представил: команда построена в ряд,
Все, в ком удаль осталась - метают...
И к тому же не дорог спортивный снаряд,
Ведь говна-то в России - хватает!
Распалился, мечта устремилась в полёт:
Иностранный турист понаедет!
Может, Путин приедет, и тоже метнёт?
Ну, не Путин - хотя бы Медведев?
Вы решили, что я - глупых баек фанат?
Что над вами поэт издевался?
Нет, ребята, какашечный чемпионат -
Он и вправду не раз состоялся!
Собрались говномёты на поле с утра,
Грозным бицепсом гордо играя,
Вверх летело говно, и кричало "ура!"
Население Пермского края.
Сверхзадача минкульта - проста и ясна -
Чтобы видели злые Госдепы:
Сохранилась культура киданья говна -
Значит, крепнут духовные скрепы!
Чтобы знали среди чужеземных вояк,
Тех, что планы коварные носят:
Если что, мы всегда, в них метнём коровяк,
Может кто и добавки попросит!??
(Орлуша)
Простота в тренде
И вообще Олимпиада это про спорт а не шоу
медали вышлют почтой - олимпиада состоится!