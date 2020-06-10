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Начальника Запорожского отделения полиции Попова перевели на рядовую должность за драку, - облуправление НПУ

Начальника Запорожского отделения полиции Попова перевели на рядовую должность за драку, - облуправление НПУ

На одной из баз отдыха в Запорожье 6 июня произошел конфликт. В нем участвовал начальник Запорожского отделения полиции ГУНП в Запорожской области подполковник полиции Дмитрий Попов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В настоящее время он уволен с руководящей и переведен на рядовую должность. По данному факту руководством ГУНП назначено проведение служебного расследования с участием сотрудников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.

"Руководство ГУНП в Запорожской области занимает принципиальную позицию относительно соблюдения правил этического поведения сотрудниками своих подразделений. Тем более работники полиции, которые занимают руководящие должности, должны быть образцом для своих подчиненных в поведении на службе и в быту", - отмечается в сообщении.

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Автор: 

Запорожье (2651) конфликт (830) Нацполиция (16458) увольнение (2679) Запорожская область (3076)


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Топ комментарии
+19
Это здесь для того, чтобы я поплакал над тяжелой судьбой мусора?
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10.06.2020 20:17
+6
Іноді зацідити - єдине що зупиняє покидьків. Новина не повна, немає інфи про мотив.
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10.06.2020 20:22
+5
Подполкана отправят патрулилить улицы?Интересна квеста....
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10.06.2020 20:17
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Это здесь для того, чтобы я поплакал над тяжелой судьбой мусора?
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10.06.2020 20:17 Ответить
Подполкана отправят патрулилить улицы?Интересна квеста....
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10.06.2020 20:17 Ответить
ага щас ,у него давно прикормленное место главного секьюрити в кошмарином им гадючнике и папочка с эпизодами подвигов этого гадючника -- которая и обеспечит это теплое местечко
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10.06.2020 20:52 Ответить
Іноді зацідити - єдине що зупиняє покидьків. Новина не повна, немає інфи про мотив.
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10.06.2020 20:22 Ответить
может "подсидел" кто-то.
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10.06.2020 20:30 Ответить
Если я правильно понимаю - это по старому начальник горотдела
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10.06.2020 20:36 Ответить
А может подполковник полкану врезал?
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10.06.2020 20:37 Ответить
Или хенералу на фуражку насрал
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10.06.2020 20:48 Ответить
Адъютанта трахнул ... ревность ..
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10.06.2020 21:07 Ответить
Или его адъютант
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10.06.2020 21:15 Ответить
В расчете что от удара одна звезда ему перелетит?
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10.06.2020 21:03 Ответить
Какая может быть "рядовая должность" для подполковника?
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10.06.2020 20:45 Ответить
директор перекрёстка ......
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10.06.2020 20:59 Ответить
Начальник дежурной части, например. Может и в отдел можно как-то одним из офицеров просто, не начальником.
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10.06.2020 21:17 Ответить
Лафа теперь можно махаться без последствий, чего собственно и добивался, Я так думаю.
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10.06.2020 21:02 Ответить
ну брякнут мусарам надо что то)))
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10.06.2020 21:03 Ответить
У мусоров такая схема уже давно отработана: пересидит сложные времена, а потом вернется на свое прикормленное место или внезапно будет обнаружен на вышестоящей должности.
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10.06.2020 21:15 Ответить
Быдлота!
Защита чести офицера - дуэль.
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10.06.2020 21:42 Ответить
от корыта отлучили но со свинарника не выгнали ...
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10.06.2020 22:00 Ответить
 
 