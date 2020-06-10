Начальника Запорожского отделения полиции Попова перевели на рядовую должность за драку, - облуправление НПУ

На одной из баз отдыха в Запорожье 6 июня произошел конфликт. В нем участвовал начальник Запорожского отделения полиции ГУНП в Запорожской области подполковник полиции Дмитрий Попов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

В настоящее время он уволен с руководящей и переведен на рядовую должность. По данному факту руководством ГУНП назначено проведение служебного расследования с участием сотрудников Запорожского управления Департамента внутренней безопасности.

"Руководство ГУНП в Запорожской области занимает принципиальную позицию относительно соблюдения правил этического поведения сотрудниками своих подразделений. Тем более работники полиции, которые занимают руководящие должности, должны быть образцом для своих подчиненных в поведении на службе и в быту", - отмечается в сообщении.

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