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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ не пропустили людей, которые хотели въехать на оккупированную территорию после открытия КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская", - пресс-центр ОС

Наемники РФ не пропустили людей, которые хотели въехать на оккупированную территорию после открытия КПВВ

Наемники РФ не пропустили на территорию ОРДЛО граждан, которые пытались туда въехать, после открытия 10 июня двух КПВВ на линии разграничения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Учитывая многочисленные обращения граждан, которые хотят пересечь линию разграничения,  сегодня 10 июня с 11:00 представители Государственной пограничной службы Украины начали пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская".

Всего сегодня на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. За регламентированное время работы с 11:00 до 14:00, в вышеуказанных КПВВ пограничники оформили и пропустили более десяти человек, которые намеревались попасть на временно оккупированную территорию Украины. Однако, продержав их несколько часов перед своими блокпостами, российские наемники без объяснения причин вернули этих граждан на контролируемую правительством Украины территорию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Возле КПВВ на Донбассе выстроилась очередь, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Отмечается, что гражданские лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вообще стали заложниками российских войск и их марионеточных администраций. "Оккупанты не выпускают людей из неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, чем намеренно пытаются спровоцировать катастрофу гуманитарного характера", - говорится в сообщении.

Также читайте: КПВВ на Донбассе откроют 10 июня, условие пропуска - двухнедельная обсервация

Автор: 

Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766) КПВВ (330)


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Топ комментарии
+7
НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
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10.06.2020 20:38
+4
Нашо туди їхать? Годувати "кармільцєв"? Одна вже он поїхала з Іспанії (чи Італії) і що? Нарощувати обмінний фонд путлєра?
Звісно, є невеликий відсоток людей, що їдуть туди для догляду за хворими, але ж то одиниці!
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10.06.2020 20:40
+4
ая-яй...и шо? шо говорит об этом безобразии ОБСЕ...ООН...спортлото? ))))
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10.06.2020 20:48
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Правила форума Совет форумчан
НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
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10.06.2020 20:38 Ответить
вах какой смелый. сколько часов эта надпись на границе крыма висит? или ты очканул ее повесить?
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10.06.2020 23:28 Ответить
Вах, а ты исчо прочитал?
Вазэлина вазьми с сабой..прративный...
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10.06.2020 23:33 Ответить
я поставлю тебе лайк, потому что ты за мир во всем мире. поскольку подобного я не видел. Надежды юношей пытают...
Рад за твои розовые юношеские мечты и стремления. оставайся диванный воином: make divan, not war
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10.06.2020 23:39 Ответить
Салага, відсмокчи...
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11.06.2020 00:33 Ответить
Не повезло.
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10.06.2020 20:38 Ответить
Нашо туди їхать? Годувати "кармільцєв"? Одна вже он поїхала з Іспанії (чи Італії) і що? Нарощувати обмінний фонд путлєра?
Звісно, є невеликий відсоток людей, що їдуть туди для догляду за хворими, але ж то одиниці!
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10.06.2020 20:40 Ответить
Что, мы стрелять еще не перестали?
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10.06.2020 20:44 Ответить
ая-яй...и шо? шо говорит об этом безобразии ОБСЕ...ООН...спортлото? ))))
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10.06.2020 20:48 Ответить
https://mind.ua/news/20211880 У Сіетлі протестувальники забарикадували кілька кварталів і створили «автономну зону» ,американцы говорят ,что слышали там русскую речь и думают что россияне хотят отжать американскую землю
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10.06.2020 20:48 Ответить
От так, а манкурти верещали, що то українці забороняють ордловцям "доїти" банки
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10.06.2020 20:54 Ответить
Браво! Согласен с путинскими ублюдками - нечего шастать..... Надо ещё и прикладом по хребту отоваривать туристов , чтобы поменьше шлялись......
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10.06.2020 21:14 Ответить
и правильно сделали...и мы не должны пускать.
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10.06.2020 21:20 Ответить
Чего-то греха таить некоторые самки тупо везут своим кармильцам в окопы пожрать.Я жду момента когда будет 2 дырки в стене одна на вход другая га выход.
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10.06.2020 21:25 Ответить
Найманці РФ не пропустили людей, які хотіли в'їхати на окуповану територію після відкриття КПВВ "Мар'їнка" і "Станиця Луганська", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5748Больше пресс центру ОС верить надо.
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу, но ни один человек так и не пересек ее из-за оккупантов. Источник: https://censor.net/n3201084
Всего сегодня на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. Источник: https://censor.net/n3201244
Завтра скажут было 10 человек.
А послезавтра - ваще никто не приходил.На самом деле - понты ещё вчера было известно что дыра пропускать не будет. Нах было ехать???
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10.06.2020 21:26 Ответить
Тут не сложное решение есть. Уравнивать поток туда и обратно в равном исчислении. С понтом по причине вируса. Если сегодня заехали к нам пусть 100 чел оттуда, то столько и туда можно. Ну там + - 10 чел примерно не точно. Если оттуда едут гораздо больше---то пропускать столько сколько реально смогут погранцы оформить въезд. Но как только туда не впустили пусть 10 сразу лимит дня подрезать тоже на 10 чел. Не сложно это.
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10.06.2020 22:39 Ответить
Похоже то что не могут сделать наши нерешительные власти делают за них орки из дырляндии
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11.06.2020 03:07 Ответить
 
 