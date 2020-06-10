Наемники РФ не пропустили людей, которые хотели въехать на оккупированную территорию после открытия КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская", - пресс-центр ОС
Наемники РФ не пропустили на территорию ОРДЛО граждан, которые пытались туда въехать, после открытия 10 июня двух КПВВ на линии разграничения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Учитывая многочисленные обращения граждан, которые хотят пересечь линию разграничения, сегодня 10 июня с 11:00 представители Государственной пограничной службы Украины начали пропуск лиц и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда "Марьинка" и "Станица Луганская".
Всего сегодня на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. За регламентированное время работы с 11:00 до 14:00, в вышеуказанных КПВВ пограничники оформили и пропустили более десяти человек, которые намеревались попасть на временно оккупированную территорию Украины. Однако, продержав их несколько часов перед своими блокпостами, российские наемники без объяснения причин вернули этих граждан на контролируемую правительством Украины территорию.
Отмечается, что гражданские лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вообще стали заложниками российских войск и их марионеточных администраций. "Оккупанты не выпускают людей из неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса, чем намеренно пытаются спровоцировать катастрофу гуманитарного характера", - говорится в сообщении.
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более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!"....
Вазэлина вазьми с сабой..прративный...
Рад за твои розовые юношеские мечты и стремления. оставайся диванный воином: make divan, not war
Звісно, є невеликий відсоток людей, що їдуть туди для догляду за хворими, але ж то одиниці!
Около тысячи человек с самого утра собрались у пункта пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская" на Донбассе, где в в 11:00 должны были открыть административную границу, но ни один человек так и не пересек ее из-за оккупантов. Источник: https://censor.net/n3201084
Всего сегодня на КПВВ прибыло более 100 граждан, среди которых значительное количество пожилых людей и детей. Источник: https://censor.net/n3201244
Завтра скажут было 10 человек.
А послезавтра - ваще никто не приходил.На самом деле - понты ещё вчера было известно что дыра пропускать не будет. Нах было ехать???