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"Слуга народа" Дубинский об и.о. министра экологии Ставчук: Соросятина с "прекрасным" бэкграундом - на выборах голосовала не за Зеленского

Кабмин назначил исполняющей обязанности министра экологии Ирину Ставчук по той же схеме, что и и.о. министра энергетики Ольги Буславец.

Такое мнение в Facebook высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил ио министра экологии по той же схеме, что и Буславец. Знакомьтесь, Ирина Ставчук - соросятина с "прекрасным" бэкграундом. Это уже дно, или подождём назначения в Кабмин Порошенко?", - написал он, добавив к посту скриншот публикации Ставчук, где она заявляет, что на выборах президента не будет голосовать за Владимира Зеленского.

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Слуга народа Дубинский об и.о. министра экологии Ставчук: Соросятина с прекрасным бэкграундом - на выборах голосовала не за Зеленского 01

Напомним, 10 июня Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук.

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Автор: 

Минэкологии (276) Дубинский Александр (429) Буславец Ольга (71) Ставчук Ирина (1)


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Топ комментарии
+53
"Соросята", "соросятина" - термины, изобретенные недавно российской пропагандой. Служат для дискредитации европейской и евроатлантической интеграции Украины, то есть, сознание украинцев должно быть обработано так, чтобы они понимали - у Украины один путь - в Россию.
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10.06.2020 20:49
+31
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

Омар Хайам
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10.06.2020 20:48
+29
Мнение этого скота дубинского интересно только зебилам...и то самым упоротым из них...
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10.06.2020 20:51
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Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос.
Он носом тянется туда, куда душою не дорос.

Омар Хайам
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10.06.2020 20:48 Ответить
"Соросята", "соросятина" - термины, изобретенные недавно российской пропагандой. Служат для дискредитации европейской и евроатлантической интеграции Украины, то есть, сознание украинцев должно быть обработано так, чтобы они понимали - у Украины один путь - в Россию.
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10.06.2020 20:49 Ответить
Мимоволі згадую як тут один ;патріот; закликав виходити проти Порошенка на Болотную...
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10.06.2020 20:50 Ответить
ну да, только кацапура может так назвать кого-то "соросятина" пренебрежительно, и будто дело в одном только Соросе, по своему недомыслию считающий кацап
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10.06.2020 20:55 Ответить
Як і "порохоботи", "прихильники соєвого (сивочолого) гетьмана", про алкоголізм діабетика... Про крадіжки, доказів яких ФСБ до сих пір не може надати Портнову для порушення справи, про Мальдіви, Ліпецьку фабрику, про... Перераховувати можна хоч до ранку...
Зате той же Дубінський не бачить (чи ігнорує) плівок Труби, записів про брата Єрмака (в тому числі і як він був вбитий), хамського спілкування ЗЕ! з людьми, тиск з боку влади на правоохоронні та слідчі органи, економічну кризу, що розпочалася ще до пандемії, про енергетичну кризу, яку створили "прафєсіанальі" другого уряду ЗЕ!, порушення законів та Конституції самим найвеличнішим, про розкрадання держ. резерву... Перераховувати можна теж до ранку...
Ось такі вони, подвійні стандарти моновлади...
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10.06.2020 20:58 Ответить
Можуть собі дозволити, маючи велику підтримку недоумкуватого народу.
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10.06.2020 22:14 Ответить
Дубинеску - фекал Коломойского а тот в тандеме с Х**лом.
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10.06.2020 21:01 Ответить
интересно, чем сорософобия лучше антисемитизма?
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10.06.2020 20:49 Ответить
Все х**лоботы носятся с дебильным неологизмом "соросятина".
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10.06.2020 21:02 Ответить
Мнение этого скота дубинского интересно только зебилам...и то самым упоротым из них...
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10.06.2020 20:51 Ответить
Тебе как бы тоже интересно, раз тут пишешь.. Вывод.. Ты - зебил!
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10.06.2020 21:09 Ответить
С какого перепугу твой воспаленный мозг зебила вдруг посетила мысль...что мне интересно мнение скота дубинского??
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10.06.2020 21:13 Ответить
Ну, и чего тут пишешь.. Игнорируй
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10.06.2020 21:15 Ответить
Чего ради я должен игнорировать новость о скоте дубинском твой воспаленный мозг зебила уже придумал или еще нет?.
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10.06.2020 21:16 Ответить
Ну, вот я и говорю.. Тебе тема интересна А так как ты тут пишешь, что мнение этого скота дубинского интересно только зебилам...и то самым упоротым из них...Выходит, что ты и есть упоротый зебил.. У тебя диссонанс, дружок
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10.06.2020 21:32 Ответить
Зебилушка...тема новости...и мнение скота дубинского это не одно и тоже...
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не в состоянии...
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10.06.2020 21:37 Ответить
Тема може бути цікава через людину, на яку так наїхав Дуб, певне непогана людина.
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10.06.2020 22:23 Ответить
Бородатая Жопа - просто продажный кусок дерьма. Производит продyкт, который с удовольствием хавает быдло,зрители помойки-95.
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10.06.2020 21:17 Ответить
"Слуга народа" Дубинский об и.о. министра экологии...

======================
а чего это румынский подданый (или поддатый) розкукарекалось? В Румынию нах депортировать-и делов!
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10.06.2020 20:52 Ответить
Тьотя Беня груди погодила
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10.06.2020 21:02 Ответить
Послушать эту бабломойскую падаль сашу ложь-******, так все должны на зельца оманского молиться и стоять раком перед ним, выбираем руководителя по принципу личной преданности партии и фюреру, а не по компетенции. Даже не стесняется , и не скрывает этого!!! Вот поэтому и имеем моноговно в парламенте- клоуны, насильники, фотографы, проститутки и прочие тупорылые наркоманы и предатели. Предел мечтаний быдла о компетенции Верховной Рады! И кремлевский термин "соросята" - сразу выдает мокшанскую шалаву, да и никто в этом про бородатую жопу бабломойского как то и не сомневается!
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10.06.2020 20:54 Ответить
Соросятина чи поросятина, а в екології в Україні нічого не змінился - як був свинарник - так і лишився. Тож скоріше поросятина, а не соросятина. Як і папередники.
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10.06.2020 20:56 Ответить
На теперешній час "папєрєднікі" для уряду Шмигаля - то уряд "самоктчика" Гончарука...
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10.06.2020 21:01 Ответить
так цінність кадра визначається навіть не дипломом чи знайомствами, а вміннями. А то тьотя клуша.
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10.06.2020 21:02 Ответить
Ну свої вміння за 100 днів новий уряд вже продемонстрував... Але трохи не зрозумів: до чого тут клуша?
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10.06.2020 21:10 Ответить
в сенсі невправна, некорисна і т.інше.
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10.06.2020 21:12 Ответить
Скоро, вас, жаб зелёных будут на улице отлавливать. Ниче бюллетени ещё хранятся осталось года два максимум. Толи ещё будет )
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10.06.2020 20:59 Ответить
у меня такой рвотный рефлекс на этого мудозвона, что даже если оно что-то говорит похожее на правду - я не верю...
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10.06.2020 21:00 Ответить
Ну, правду он и не говорит. Так что рефлекс - не подводит!
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10.06.2020 22:57 Ответить
коломойтятина обижается на соросятин и ахметятин, так вы же одна партия, не нравится пишы листи до преЗЕ....а она не обязана голосовать, это ее право, а в нормальных странах не важно за кого голосовал, а важнее, что ты можешь принести полезного на своей должности для страны
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10.06.2020 21:01 Ответить
Власти тупого быдла в Украине еще не было до нынешнего времени.
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10.06.2020 21:05 Ответить
У нас 30 лет такая власть... не льсти себе
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10.06.2020 21:10 Ответить
Мне? Я как раз почти эти 30 лет - в Штатах.
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10.06.2020 21:12 Ответить
Вот это ты удачно попал
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10.06.2020 21:14 Ответить
Не удачно, а вполне сознательно. Знал, шо на постсовке для моих детей будущего нет.
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10.06.2020 21:18 Ответить
Зато, Максим, спасибо Вам, что не забываете про свою историческую родину и помогаете в поиске истин и справедливости.
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10.06.2020 22:52 Ответить
была, и не раз - та вообщем то она и до сих пор...
малюсенький просвет был на ющенко, который быстро угас,
и еще меньший на пороха - но "мудрый нарид" тут же все и погасил и выбрал кого знает - клована....
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10.06.2020 21:15 Ответить
Скрепердятина зелёная…
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10.06.2020 21:11 Ответить
Ющенко оказался простым колхозным пасечником с претензиями на лидера нации.
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10.06.2020 21:23 Ответить
"Слуга народу" Дубінський про в.о. міністра екології Ставчук: Соросятина з "прекрасним" бекграундом - на виборах голосувала не за Зеленського - Цензор.НЕТ 408
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10.06.2020 21:34 Ответить
Пасічник Ющенко вправний, але й був в трійці найкращих банкірів світу за введення гріивні. Аби не це нещастя України тимошенко, міг би багато зробити. А Порошенко - найкращий президент України.
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10.06.2020 22:21 Ответить
Цепной янкель Коломойского отрабатывает гонорары с лихвой, несмотря на неканонический шнобель !
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10.06.2020 21:29 Ответить
Может Цензору пора прекратить "кормить" Дубинского, что-то в последнее время его много стало?
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10.06.2020 21:30 Ответить
Приятного аппетита, шоколад лучше чем плесень.
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10.06.2020 21:59 Ответить
И шо эта путинятина с непонятным гражданством,и красноречивой хфамилиёй "дубинский"(ну дубина дубиной!)о себе возомнила?
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10.06.2020 22:07 Ответить
Не интересует мнение этого лживого , брехливого, вечно матерящегося чучела .Вся его так называемая борьба за интересы народа ,это борьба за интересы Коломойского и за свой карман !
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10.06.2020 22:09 Ответить
Яка могутня людина той 90-річний угорець.
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10.06.2020 22:19 Ответить
Думаю, что по крайней мере она умна.
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11.06.2020 00:02 Ответить
А судя по фоткам в инете - так ещё и привлекательна.
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11.06.2020 00:04 Ответить
Не голосовала за зебила---значит у нее IQ выше среднего!
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11.06.2020 01:13 Ответить
"Слуга народу" Дубінський про в.о. міністра екології Ставчук: Соросятина з "прекрасним" бекграундом - на виборах голосувала не за Зеленського - Цензор.НЕТ 2518
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14.06.2020 22:12 Ответить
 
 