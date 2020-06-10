"Слуга народа" Дубинский об и.о. министра экологии Ставчук: Соросятина с "прекрасным" бэкграундом - на выборах голосовала не за Зеленского

Кабмин назначил исполняющей обязанности министра экологии Ирину Ставчук по той же схеме, что и и.о. министра энергетики Ольги Буславец.

Такое мнение в Facebook высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Кабмин назначил ио министра экологии по той же схеме, что и Буславец. Знакомьтесь, Ирина Ставчук - соросятина с "прекрасным" бэкграундом. Это уже дно, или подождём назначения в Кабмин Порошенко?", - написал он, добавив к посту скриншот публикации Ставчук, где она заявляет, что на выборах президента не будет голосовать за Владимира Зеленского.

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Напомним, 10 июня Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук.

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