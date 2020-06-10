"Слуга народа" Дубинский об и.о. министра экологии Ставчук: Соросятина с "прекрасным" бэкграундом - на выборах голосовала не за Зеленского
Кабмин назначил исполняющей обязанности министра экологии Ирину Ставчук по той же схеме, что и и.о. министра энергетики Ольги Буславец.
Такое мнение в Facebook высказал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.
"Кабмин назначил ио министра экологии по той же схеме, что и Буславец. Знакомьтесь, Ирина Ставчук - соросятина с "прекрасным" бэкграундом. Это уже дно, или подождём назначения в Кабмин Порошенко?", - написал он, добавив к посту скриншот публикации Ставчук, где она заявляет, что на выборах президента не будет голосовать за Владимира Зеленского.
Напомним, 10 июня Кабинет Министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирину Ставчук.
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Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хайам
Зате той же Дубінський не бачить (чи ігнорує) плівок Труби, записів про брата Єрмака (в тому числі і як він був вбитий), хамського спілкування ЗЕ! з людьми, тиск з боку влади на правоохоронні та слідчі органи, економічну кризу, що розпочалася ще до пандемії, про енергетичну кризу, яку створили "прафєсіанальі" другого уряду ЗЕ!, порушення законів та Конституції самим найвеличнішим, про розкрадання держ. резерву... Перераховувати можна теж до ранку...
Ось такі вони, подвійні стандарти моновлади...
Но ты в силу своего врожденного скудоумия этого понять не в состоянии...
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а чего это румынский подданый (или поддатый) розкукарекалось? В Румынию нах депортировать-и делов!
малюсенький просвет был на ющенко, который быстро угас,
и еще меньший на пороха - но "мудрый нарид" тут же все и погасил и выбрал кого знает - клована....