"Нафтогаз" отозвал Витренко из наблюдательного совета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко
"Нафтогаз Украины" отозвал исполнительного директора компании Юрия Витренко из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Николая Гавриленко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз" в Фейсбуке
"Он продолжит урегулирование проблемных вопросов, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - говорится в сообщении.
За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" будет отвечать финансовый директор группы Петер ван Дрил.
Как сообщалось, в середине мая 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о полученном предупреждении относительно сокращения его должности в компании и увольнении через два месяца.
В марте 2019 года акционеры "Укрнафты" обновили наблюдательный совет компании согласно достигнутой договоренности о включении в него независимых членов. От "Нафтогаза" в него вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, от миноритарных акционеров - Уриэл Цви Лейбер (заменен на Викторию Силенко) и Яна Мануилова. Независимыми членами от НАК избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун и Олег Мозговой, от миноритариев - Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb focus.ua › economics › 421771-gazp...
Feb 25, 2019 - Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита»
Страдай.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf www.epravda.com.ua › 2020/02
Feb 7, 2020 - У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 ... у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% - з 1 ...
Ну й «наші» добавили, за те, що він запропонував розділити ці виграні у Россіі $4,63 млрд, порівну між громадянами України.
Ну сам понімаєш, так прямо не пишуть, для того, щоб народ не зрозумів, про що воно йдеться.
Єслі шо ще непонятно, спрашуй.
під керівництвом віслюка Оманського регрес та капітуляція по всім фронтам.