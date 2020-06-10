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"Нафтогаз" отозвал Витренко из наблюдательного совета "Укрнафты" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Гавриленко

"Нафтогаз Украины" отозвал исполнительного директора компании Юрия Витренко из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" и ввел в него главу нефтяного дивизиона группы Николая Гавриленко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз" в Фейсбуке

"Он продолжит урегулирование проблемных вопросов, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", - говорится в сообщении.

За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" будет отвечать финансовый директор группы Петер ван Дрил.

Как сообщалось, в середине мая 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил о полученном предупреждении относительно сокращения его должности в компании и увольнении через два месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают и через два месяца уволят из "Нафтогаза", - Витренко

В марте 2019 года акционеры "Укрнафты" обновили наблюдательный совет компании согласно достигнутой договоренности о включении в него независимых членов. От "Нафтогаза" в него вошли Юрий Витренко, Ярослав Теклюк, Полина Загнитко, от миноритарных акционеров - Уриэл Цви Лейбер (заменен на Викторию Силенко) и Яна Мануилова. Независимыми членами от НАК избраны Елена Макеева, Андрей Бойцун и Олег Мозговой, от миноритариев - Николай Почапский, Андрей Процик и Павел Загороднюк.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Нафтогазе" объяснили увольнение Витренко: Внутренняя оптимизация и перераспределение обязанностей между подразделениями

Автор: 

Нафтогаз (3112) Укрнафта (198) Гавриленко (2) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+8
Чувак, за цю рокіровку «Газпром» бєнзопомойки, забашляв стільки, що твоєї курячої уяви не вистачить.
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10.06.2020 21:04
+3
Чувак, Страна.юа, то не Україна.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf www.epravda.com.ua › 2020/02
Feb 7, 2020 - У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 ... у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% - з 1 ...
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10.06.2020 21:08
+2
«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb Газпром уволил топ-менеджеров, проигравших Нафтогазу ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb focus.ua › economics › 421771-gazp...


Feb 25, 2019 - Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита»

Страдай.
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10.06.2020 21:15
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Правила форума Совет форумчан
Це просто чиїсь кар'єрні справи. Хтось хвилюється, окрім Вітренка?
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10.06.2020 20:59 Ответить
Чувак, за цю рокіровку «Газпром» бєнзопомойки, забашляв стільки, що твоєї курячої уяви не вистачить.
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10.06.2020 21:04 Ответить
«https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb Газпром уволил топ-менеджеров, проигравших Нафтогазу ...
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh2sK_7PfpAhWS7aYKHaIkCKAQFjAJegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ffocus.ua%2Feconomics%2F421771-gazprom-uvolil-topmenedzherov-proigravshix-naftogazu-stokgolmskij-sud&usg=AOvVaw138uSLTfUsraHTJvY2FVLb focus.ua › economics › 421771-gazp...


Feb 25, 2019 - Суд обязал Газпром доплатить НАК "Нафтогаз Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита»

Страдай.
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10.06.2020 21:15 Ответить
Страна нефть не добывает и не экспортирует, но зато есть какие-то дивизии и группы по нефти )))))
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10.06.2020 21:03 Ответить
Чувак, Страна.юа, то не Україна.

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf У 2019-му році Україна видобула менше газу і більше нафти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlotD86vfpAhVysYsKHTqSCXMQFjAEegQIBRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.epravda.com.ua%2Fnews%2F2020%2F02%2F7%2F656807%2F&usg=AOvVaw18kKneOBnCy2XGfiK5P_mf www.epravda.com.ua › 2020/02
Feb 7, 2020 - У 2019 році в Україні було видобуто 20,7 млрд куб. м газу (в 2018 ... у 2019 році збільшили видобуток нафти і конденсату на 5,7% - з 1 ...
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10.06.2020 21:08 Ответить
как у них все запутано
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10.06.2020 21:07 Ответить
Бєнінаго дерев'яного солдата поставили, замість Вітренки???
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10.06.2020 21:14 Ответить
И главное хвамилии у всех Украинские - порошенко тимошенко витренко гавриленко..........
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10.06.2020 22:59 Ответить
Як би ви хотіли щось сказати ви б курви написали що це означає... а так ви як завжди бздите в муку.
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11.06.2020 00:41 Ответить
Це означає, що «Газпром»/Россія, відомстив Вітренку, за втрату $4,63 млрд .
Ну й «наші» добавили, за те, що він запропонував розділити ці виграні у Россіі $4,63 млрд, порівну між громадянами України.
Ну сам понімаєш, так прямо не пишуть, для того, щоб народ не зрозумів, про що воно йдеться.

Єслі шо ще непонятно, спрашуй.
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11.06.2020 01:23 Ответить
помста газпрьома всєя паРаші та ЗеБільних ідіотів з бородатою запроданською бабою каламойшею.

під керівництвом віслюка Оманського регрес та капітуляція по всім фронтам.
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11.06.2020 11:54 Ответить
П.Дріл - звучить гордо
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11.06.2020 23:27 Ответить
 
 