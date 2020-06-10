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Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе, - Еврокомиссия

Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе, - Еврокомиссия

Еврокомиссия подозревает Россию и Китай организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В докладе Еврокомиссии утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

"Было бы слишком опасно не отреагировать на это, — заявила на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность. — Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью". По её словам, спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия распространяет по миру фейки о COVID-19, - советник замглавы Пентагона Купер

В документе сказано, что ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Кроме того, ЕС требует дополнительного внимания от социальных сетей и онлайн платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомлённости пользователей.

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Топ комментарии
+6
Московский Улус, і Китай, історичні брати.
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10.06.2020 21:16
+6
Ты хоть раз видел земную ось? А кривизну земной поверхности? Для таких, как ты, земля - плоская.
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10.06.2020 21:48
+4
Вы большой знаток эпидемий? Можете узнать её сразу? Как они выглядят, расскажите, пожалуйста. Наконец-то тут нашелся эксперт. Просим! Просим! Не скромничайте, не отсиживайтесь на диване, изложите нам те признаки, по которым вы сходу определяете эпидемию (или ее отсутствие). Да, кстати, сколько эпидемий вы видели за свою жизнь?
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10.06.2020 23:07
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Шесть последних посткрымских лет Запад сосредоточенно боролся с российской пропагандой, но пришел коронавирус - и все изменилось.
Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай. Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, "битва нарративов", стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.
До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях. - https://www.***.com.ua/instrumentariy-kommunikativnykh-inte/
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10.06.2020 21:15 Ответить
Московский Улус, і Китай, історичні брати.
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10.06.2020 21:16 Ответить
чому ? бо дивляться на рашку реально ?
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10.06.2020 21:19 Ответить
Чим їх меньше- Нас більше..😁
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10.06.2020 21:19 Ответить
евроинквизиция... или министерство правды... до чего ж дурантинщикам не хочется отвечать за свои преступления... а придётся...
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10.06.2020 21:23 Ответить
Никакой пандемии в реале не было и нет, только в дуроскопе для идиотов. Кто зв три месяца карантина видел хотя бы одного больного КОВИД-19??? Среди друзей, соседей, знакомых? И не увидите потому что все это разновидность банального ОРВИ раздутого мировыми п*дорами кому это выгодно для глобального передела власти
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10.06.2020 21:39 Ответить
Ты хоть раз видел земную ось? А кривизну земной поверхности? Для таких, как ты, земля - плоская.
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10.06.2020 21:48 Ответить
кривизну земной поверхности видели все. но не у всех хватило мозгов понять это.
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10.06.2020 21:50 Ответить
Хворі на Ковід теоретично є. Але ні епідемії, ні тим більше пандемії ніхто не бачив. Ця бздура лише в головах ляльководів.
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10.06.2020 23:03 Ответить
Вы большой знаток эпидемий? Можете узнать её сразу? Как они выглядят, расскажите, пожалуйста. Наконец-то тут нашелся эксперт. Просим! Просим! Не скромничайте, не отсиживайтесь на диване, изложите нам те признаки, по которым вы сходу определяете эпидемию (или ее отсутствие). Да, кстати, сколько эпидемий вы видели за свою жизнь?
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10.06.2020 23:07 Ответить
https://censor.net/user/410710,-ты тупой скот! У меня брат переболел и сейчас знакомый угасает... Ничего,до таких тварей как ты,вирус точно доберется!
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10.06.2020 21:57 Ответить
Видели, и не только больных , но по тысяче в день жертв!
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10.06.2020 22:12 Ответить
в ящике
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10.06.2020 22:34 Ответить
https://www.ilsussidiario.net/news/coronavirus-a-bergamo-lesercito-trasporta-le-bare-salme-cremate-in-altre-regioni/1998650/
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10.06.2020 22:52 Ответить
О, ще одна істерична "тітонька із Бергамо"...
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10.06.2020 23:04 Ответить
Трупи на собі тягала.
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10.06.2020 23:14 Ответить
Лаковые гробы давай выкладывай.
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10.06.2020 22:59 Ответить
Уже выложено, см. выше.
*давай выкладывай*... да чем соевые отличаются от кацапов? ничем! даже бабы - змеи.
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10.06.2020 23:03 Ответить
Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе. И что-то подсказывает, что Вы не китаец...
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10.06.2020 22:36 Ответить
 
 