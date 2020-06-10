Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе, - Еврокомиссия
Еврокомиссия подозревает Россию и Китай организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса.
Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
В докладе Еврокомиссии утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.
"Было бы слишком опасно не отреагировать на это, — заявила на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность. — Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью". По её словам, спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.
В документе сказано, что ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Кроме того, ЕС требует дополнительного внимания от социальных сетей и онлайн платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомлённости пользователей.
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Теперь главным источником враждебной пропаганды и дезинформации в глазах Запада стал Китай. Главными вопросами, по которым между Западом и Китаем развернулась, по выражению министра иностранных дел Евросоюза Жозепа Борреля, "битва нарративов", стали происхождение нового коронавируса и эффективность демократических и авторитарных режимов в борьбе с пандемией, но речь не только об этом.
До пандемии китайская пропаганда в Европе в основном рисовала автопортрет надежного, неагрессивного партнера и инвестора, и это мало кого всерьез беспокоило. Но теперь, в последние пару месяцев профессиональные борцы с дезинформацией обнаружили, что Китай действует почти по российским "методичкам" - целенаправленно продвигает разные конспирологические версии, пытается похоронить факты под нагромождениями "альтернативной правды" и покупает ботов для раскрутки всего этого в сетях. - https://www.***.com.ua/instrumentariy-kommunikativnykh-inte/
*давай выкладывай*... да чем соевые отличаются от кацапов? ничем! даже бабы - змеи.