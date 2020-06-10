Россия и Китай участвуют в распространении дезинформации о коронавирусе, - Еврокомиссия

Еврокомиссия подозревает Россию и Китай организации дезинформационных кампаний о пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В докладе Еврокомиссии утверждается, что иностранные субъекты и страны, не входящие в ЕС, в частности Россия и Китай, участвуют в целенаправленных операциях влияния и дезинформационных кампаниях в Европе, соседних странах и во всем мире.

"Было бы слишком опасно не отреагировать на это, — заявила на пресс-конференции, посвящённой презентации доклада о вмешательстве, замглавы Еврокомиссии Вера Юрова, отвечающая за европейские ценности и транспаретность. — Пандемия показала нам, что ложная информация может нанести серьезный вред, может даже убить граждан, подорвать меры, предпринятые органами государственной власти для борьбы с болезнью". По её словам, спонсируемая государством иностранная пропаганда охотится на страхи и сомнения людей.

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В документе сказано, что ЕС будет наращивать поддержку и помощь субъектам гражданского общества, независимым СМИ и журналистам в третьих странах, а также усиливать поддержку для мониторинга нарушений свободы прессы. Кроме того, ЕС требует дополнительного внимания от социальных сетей и онлайн платформ, требуя от них проверки фактов и повышения осведомлённости пользователей.