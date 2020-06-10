Санкции не ограничивают Россию в борьбе с COVID-19, - письмо президентов ЕК Ляйен и Европейского совета Мишеля

Два высокопоставленных чиновника Европейского союза отвергли предложения о возможности отмены санкций, введенных против Москвы за ее действий в Украине.

Ограничительные меры не препятствуют способности России бороться с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в письме, которое видел корреспондент Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В датированном 26 мая письме, адресованном группе европейских законодателей, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель писали, что у санкций, принятых в 2014 году, нет цели повредить населению России.

"Ни одно из мероприятий не предусматривает запрет экспорта продуктов питания или медикаментов, вакцин или медицинского оборудования", - сказали они.

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Письмо было адресовано 19 членам Европарламента, которые обвинили Россию в использовании пандемии коронавирусной инфекции, чтобы добиться пересмотра или отмены санкций.

Напомним, как сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, Евросоюз продлит еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.