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Новости Санкции против России Коронавирус и карантин
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Санкции не ограничивают Россию в борьбе с COVID-19, - письмо президентов ЕК Ляйен и Европейского совета Мишеля

Санкции не ограничивают Россию в борьбе с COVID-19, - письмо президентов ЕК Ляйен и Европейского совета Мишеля

Два высокопоставленных чиновника Европейского союза отвергли предложения о возможности отмены санкций, введенных против Москвы за ее действий в Украине.

Ограничительные меры не препятствуют способности России бороться с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в письме, которое видел корреспондент Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В датированном 26 мая письме, адресованном группе европейских законодателей, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель писали, что у санкций, принятых в 2014 году, нет цели повредить населению России.

"Ни одно из мероприятий не предусматривает запрет экспорта продуктов питания или медикаментов, вакцин или медицинского оборудования", - сказали они.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлит санкции против РФ за оккупацию Крыма еще на год, - Йозвяк

Письмо было адресовано 19 членам Европарламента, которые обвинили Россию в использовании пандемии коронавирусной инфекции, чтобы добиться пересмотра или отмены санкций.

Напомним, как сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, Евросоюз продлит еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.

Автор: 

карантин (16729) россия (95502) санкции (11287) Урсула фон дер Ляйен (512) Шарль Мишель (246) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму. До такого висновку дійшов аналітик американського центру The Jamestown Foundation Пол Гобл. Чи є реальна загроза такого наступу? Чи зможе Україна протистояти російській армії на півдні України? Ці питання телепроєкт Крим.Реалії поставив українським та російським військовим експертам.

https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-voda-krym/30655408.html
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10.06.2020 21:22
+4
с заранее "потерпевшим" от двух девчат главнокомандующим однозначно Украине будет очень сложно противостоять вторжению … может пришло время гнать трусливого наполеона ????????????
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10.06.2020 21:36
+3
а кацпаня все просится на отмену санкций....
де величие потеряли? - санкции же кацапне тока в пользу - местный , прости господи мухосранский, кацпроизводитель рождается
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10.06.2020 21:23
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Росія може почати військове вторгнення в Україну через брак води в Криму. До такого висновку дійшов аналітик американського центру The Jamestown Foundation Пол Гобл. Чи є реальна загроза такого наступу? Чи зможе Україна протистояти російській армії на півдні України? Ці питання телепроєкт Крим.Реалії поставив українським та російським військовим експертам.

https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-voda-krym/30655408.html
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10.06.2020 21:22 Ответить
с заранее "потерпевшим" от двух девчат главнокомандующим однозначно Украине будет очень сложно противостоять вторжению … может пришло время гнать трусливого наполеона ????????????
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10.06.2020 21:36 Ответить
Треба дострокові вибори.
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10.06.2020 21:40 Ответить
мудрый нарид выберет себе в предводители бойко )))))
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11.06.2020 00:23 Ответить
а кацпаня все просится на отмену санкций....
де величие потеряли? - санкции же кацапне тока в пользу - местный , прости господи мухосранский, кацпроизводитель рождается
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10.06.2020 21:23 Ответить
Усю користь санкцій "Іскандери" вже прореготали, а "Тополь" почав відчувати страх. Тож їм треба терміново завантажити їх "окорочкамі Буша", "Вторьім фронтом" та купівлею вуглецевих у цієї скважини
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10.06.2020 21:38 Ответить
Жалко, Рейгана зараз знову нема..
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10.06.2020 21:26 Ответить
Твій Зе, як три Рейгана😄
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10.06.2020 21:30 Ответить
💨😷
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10.06.2020 21:33 Ответить
Совість тебе не турбує?
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10.06.2020 21:34 Ответить
Совість Моя чиста- майже нею не користуюсь!
Не кажіть , що Мені робити, і Я не скажу куди Вам йти..
😷
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10.06.2020 21:37 Ответить
Не користуєтеся совістю, особливо це було коли Зе обрали!
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10.06.2020 21:39 Ответить
🍫💨😷
Можете подякувати!
😃
Ви не ЦІКАВІ, Крщтк..
Лікуйтеся і не хворійте!!
Всього найкращого!!
🤗
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10.06.2020 21:51 Ответить
Добре, що ви визнаєте свою вину, Васильок. Але ще треба вам каятися за свій зевибір, бо доля вас за це знайде.
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10.06.2020 21:52 Ответить
Чё то говорят, что в Омане договорились обменять Донбасс на Херсонскую область,"Российская Федерация знает, что сопротивления со стороны Украины не будет. Потому что власть Украины смотрит в глаза Путину и видим там мир
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10.06.2020 21:29 Ответить
всем на кацапне фамилии сменить с ивановых, петровых, сидоровых и даже иншейнам на Хитрожопенковых - опять же в любой стране, на любой таможне проблем нет.
Хитрожопенков? - та проходи, сегодня уже десятка полтора твоих родичей пропустили - большая хитровысморканая семья там у вас...
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10.06.2020 21:31 Ответить
Генералы изобразительных искусств ОПЯТЬ ОБОСРАЛИСЬ

https://roissya24.net/news/generaly-izobrazitelnyh-iskusstv-opyat-obosralis/?fbclid=*************************************************************
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10.06.2020 21:32 Ответить
Боже храни Америку ! 🙏

В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT

https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
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10.06.2020 21:44 Ответить
шо тa господь бог не особено беспокоится за Америку последнее время, как и за все других....
може все таки самим как то, ну хоть супермаркеты позащищать от грабилова?
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10.06.2020 22:02 Ответить
Санкції не обмежують Росію в боротьбі з COVID-19, - лист президентові ЄК Ляєн і Ради Європи Мішеля - Цензор.НЕТ 9384
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10.06.2020 22:29 Ответить
Нє трогайте санкціі.Ані же палєзниє.
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10.06.2020 23:10 Ответить
 
 