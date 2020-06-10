Санкции не ограничивают Россию в борьбе с COVID-19, - письмо президентов ЕК Ляйен и Европейского совета Мишеля
Два высокопоставленных чиновника Европейского союза отвергли предложения о возможности отмены санкций, введенных против Москвы за ее действий в Украине.
Ограничительные меры не препятствуют способности России бороться с эпидемией коронавирусной инфекции, говорится в письме, которое видел корреспондент Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
В датированном 26 мая письме, адресованном группе европейских законодателей, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель писали, что у санкций, принятых в 2014 году, нет цели повредить населению России.
"Ни одно из мероприятий не предусматривает запрет экспорта продуктов питания или медикаментов, вакцин или медицинского оборудования", - сказали они.
Письмо было адресовано 19 членам Европарламента, которые обвинили Россию в использовании пандемии коронавирусной инфекции, чтобы добиться пересмотра или отмены санкций.
Напомним, как сообщил постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий, Евросоюз продлит еще на год запрет европейским компаниям вкладывать инвестиции в оккупированный Россией Крым и импортировать товары с полуострова.
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https://www.radiosvoboda.org/a/viyna-voda-krym/30655408.html
де величие потеряли? - санкции же кацапне тока в пользу - местный , прости господи мухосранский, кацпроизводитель рождается
Не кажіть , що Мені робити, і Я не скажу куди Вам йти..
😷
Можете подякувати!
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Ви не ЦІКАВІ, Крщтк..
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Хитрожопенков? - та проходи, сегодня уже десятка полтора твоих родичей пропустили - большая хитровысморканая семья там у вас...
https://roissya24.net/news/generaly-izobrazitelnyh-iskusstv-opyat-obosralis/?fbclid=*************************************************************
В Конгрессе США призвали отключить Россию от SWIFT
https://charter97.org/ru/news/2020/6/10/381886/
може все таки самим как то, ну хоть супермаркеты позащищать от грабилова?