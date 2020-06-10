Убийцы Олешко просто в суде угрожали его жене и нам как свидетелям убийства, но их все равно отпустили, - побратимы Сармата продолжают голодовку под ОП. ВИДЕО+ФОТО

Побратимы убитого добровольца Виталия Олешко (Сармата) продолжают голодовку под Офисом Президента. Они требуют отправить в СИЗО четверых обвиняемых в убийстве, которых недавно отпустили под домашний арест, а также наказать коллегию судей, принявших такое решение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в данный момент голодают в знак протеста пятеро ветеранов, и намерены стоять до конца.

"У нас два главных условия. Первое – посадить убийц назад в СИЗО. А также разобраться, каким образом получилось такое беспрецедентное судебное решение от коллегии бердянских судей в составе Днистрян, Вирченко и Богомоловой. Никто не может понять мотивации, которая написана в решении, - ни мы как главные свидетели обвинения, ни люди с юридическим опытом. Например, они ссылаются на коронавирус, говоря, что убийцы должны быть под домашним арестом, а фактически на воле. Мы не желаем слышать отговорок. Хотим выполнения двух требований, и только тогда прекратим голодовку", - сказал побратим погибшего Антон Пшеничный.

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Глава ГО "Сармат", бывший руководитель штурмовой группы батальона "Донбасс" Тарас Костанчук предполагает, что обвиняемых в убийстве отпустили, рассчитывая на то, что его побратимы устроят над ними самосуд, что в результате дестабилизирует ситуацию в Украине:

"Для чего это было сделано? Чтобы мы устроили суд Линча? Возможно, и для этого. Нас загнали в угол: либо мы идем до конца этим путем, чтобы восстановить справедливость (путем голодовки – Ред), либо мы возьмемся за оружие. Мы не хотим браться за оружие, потому что это будет работать на Россию. Поэтому пошли другим путем. Это шаг отчаяния, и мы пойдем до конца".

При этом как юрист он назывет решение о домашнем аресте для убийц на том этапе, когда дело дошло до суда, опасным.

"Расследование закончено по статье "заказное убийство, совершенно группой лиц", дело в суде. И людям дают возможность убежать, влиять на свидетелей и их семьи. Ведь даже если обвиняемые дома, то могу общаться с кем угодно, в том числе с остатками своей банды. Могут заказать убийство свидетеля, и так далее. То есть, эти люди знают, что они под статьей, предполагающей от 10 лет тюрмы, им терять нечего. При этом один из обвиняемых, Обухов, угрожал в суде прокурорам, судьям, жене Сармата, нам как свидетелям. Это есть на видеофиксации. И после этого его отпускают.

Это решение может развязать руки всем участникам убийств – мол, не страшно, можно выходить на свободу. Или же страна должна пойти путем государственности", - сказал Костанчук.

Также он подчеркивает, что власти могут выполнить их требования:

"Мы знаем точно, что когда власть хочет, то делает все, что угодно, чтобы решить вопрос. Я как юрист точно знаю, что судей можно наказать. Президент либо кто-то из его команды, либо прокуратура может написать жалобу в Высший совет правосудия. Не мы должны об этом беспокоиться. Год назад по Сигиде, организатору, был прецедент. Его выпустили, мы пришли в суд, заблокировали судью, и сразу же был решен вопрос – Сигиду закрыли назад. То есть, правоохранительная система знает, как урегулировать все нюансы. Когда они хотят, то мигом делают новые уголовные дела, даже нарушая ЕРДР".

Побратимы, бывшие свидетелями убийства, подтвердили, что видели киллера, с которым были связаны обвиняемые.

"Мы видели киллера – Матюшина. Он сейчас находится за решеткой. Обухов вывозил их на совей Мазде. Сигида - организатор. Остальные – группа наблюдения. Со слов киллера Матюшина, Сигида встретил его в Бердянске, поселил в отеле, предоставил Таврию, которая принадлежит бердянскому управлению Госгеокадастра. О пропаже автомобиля бердянский Госгеокадастр заявил почти через сутки после убийства Сармата. Также Сигида ему предоставил обрез и патроны, дал фотографию Сармата и рассказал о его передвижению", - объяснил Алекснадр Печников.

Андрей Маджаров напомнил, что активисты и побратимы высказывали предположения по поводу возможного заказчика - Сергея Валентиров, который являлся правой рукой тогдачнего нардепа Александра Пономарева:

"Ко всем троим у Сармата были вопросы. Он мешал им грабить наш запорожский край - выкрывал их коррупционные схемы. У Валентпрова был тесный контакт с Сигидой, они дружат семьями".

При этом руководитель ГО "Сармат" Костанчук настаивает, что убийство Олешко было частью спланированной РФ операции:

"Тогда буквально за несколько дней, то есть одномоментно, произошло несколько покушений на общественных активистов и ветеранов, в том числе на Катю Ганзюк. Одесса, Херсон, Харьков, Днепр, Бердянск – в тех регионах, которые эрефия считала Новороссией. Алгоритм покушений был похожим: есть заказчик, криминальный авторитет, которые дает указание своей банде. Эта была спецоперация РФ. Такая версия не озвучивается СБУ, потому что это был огромный прокол украинской контрразведки, допустившей исполнение этих покушений".

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Весной 2019 года дело убийства Виталия Олешко объединили еще с одним - разбойное нападение на семью Поплавских в Днепре, которое произошло 4 июля 2018 года. В нем подозреваемыми проходят четыре человека из так называемой группы Виктора Власюка - предполагаемый организатор убийства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.

Полиция вручила повестку народному депутату Александру Пономареву с вызовом на допрос по делу об убийстве участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (Сармата). Впоследствии стало известно, что на допрос вызвали и народного депутата Сергея Валентирова. Оба на допрос не явились, их вызвали повторно.

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В конце июля 2019 года дело в отношении предполагаемых исполнителей и организаторов убийства Сармата передали в суд. На скамье подсудимых - подозреваемые в совершении убийства Артем Матюшин, Николай Ломака, Александр Обухов и Максим Владимиренков, предполагаемые организаторы Михаил Сигида, Евгений Бродский и Виктор Власюк, а также фигуранты дела о разбойном нападении в Днепре Денис Зеленкин, Тарас Мовчан, Сергей Смирнов и Руслан Кузнецов.

Двое судей заявили о самоотводе.

В августе 2019 года ГБР открыло дело по факту возможного сокрытия полицейскими информации о подготовке убийства Сармата.

29 мая 2020 года суд отпустил под домашних арест четверых обвиняемых - Михаилу Сигиду, Николая Ломако, Александра Обухова, Максима Владимиренкова.

Фото и видео: Олег Богачук.