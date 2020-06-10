Медведчук задекларировал долю в телеканалах "1+1" и "2+2", которой раньше владел Суркис. ДОКУМЕНТ

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук указал в своей имущественной декларации за 2019 год компанию, которая фигурирует в структуре собственности ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Согласно информации, которую указал Виктор Медведчук в своей имущественной декларации, его жена телеведущая Оксана Марченко - конечная бенефициарная владелица компании Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов.

Эта фирма через цепочку других компаний имеет в собственности 24,66% в ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1", говорится в сообщении о структуре собственности на сайте канала "1+1" по состоянию на 2 марта 2020 года. В этом же сообщении указано, что эту компанию контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

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Другим крупным совладельцем "1+1" является олигарх Игорь Коломойский, указано на сайте канала.

Так же кипрская фирма, задекларированная Виктором Медведчуком, фигурирует в структуре собственности другого телеканала группы, "2+2" (ООО "Гравис-Кино"). Через ряд компаний она контролирует здесь долю размером 24,51%, говорится в отчете на сайте этого телеканала, опубликованном 16 марта. Как и в случае с "1+1", на официальном сайте телеканала "2+2" указано, что компания Bolvik Ventures LTD контролирует лишь бизнесмен Игорь Суркис, но нет данных о причастности к ней Виктора Медведчука.

В то же время, в структуре собственности другого телеканала, входящего в группу, "Плюсплюс" (ООО "УнианТБ"), Bolvik Ventures не фигурирует. Телеканал ТЕТ (ЗАО "ТК "ТЕТ") структуру собственности не обнародовал.

"Схемы" обратились для получения комментария к совладельцу группы каналов "1+1" бизнесмена Игоря Коломойского.

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Во время телефонного разговора Коломойский отметил, что информация о доле семьи Медведчуков в структуре "Студии 1+1" для него новость: "Для меня это новость. Порядок следующий. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть почему сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?", - отметил бизнесмен.

На уточняющий вопрос, комфортно ли Игорю Коломойскому быть партнером семьи Медведчуков, бизнесмен отметил: "А мне какая разница? Он не единственный владелец. Зачем обсуждать - комфортно или некомфортно, если это от меня не зависит? Если Суркис продал Медведчуку. Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то раньше там был Суркис. Теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего… Кстати, я никогда не разделял Медведчука и Суркиса. Я всегда считал, что они вместе. По каким активам и в каком соотношении - это уже другой вопрос".

Журналисты также обратились с вопросами к пресс-секретарю организации "Украинский выбор - право народа" Олега Бабанина, который пока не ответил.

До самого Виктора Медведчука дозвониться не удалось, он не отвечал на телефонные звонки. Не отвечала на звонки и его жена Оксана Марченко.

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По телефону бизнесмена Игоря Суркиса ответил его охранник, который посоветовал обращаться в его приемную, где не ответили на звонки. По номеру его брата, народного депутата Григория Суркиса, ответил его охранник, который пообещал передать вопрос журналистов "Схем" об обстоятельствах передачи доли в "1+1" Виктору Медведчуку, но по состоянию на момент публикации Григорий Суркис не вышел на обратную связь с редакцией.

Журналисты отправили просьбу о комментарии также в пресс-службу телеканала "1+1", но на момент публикации новости ответа не получили.

В то же время, в пресс служба "1+1" по просьбе другого СМИ - "Детектор медиа" - прокомментировать отношение к собственности канала Виктора Медведчука отметили: "Мы пока не можем комментировать эту информацию, поскольку для нас она тоже является новой. Юристы медиагруппы направили соответствующие запросы к компаниям, которые входят в структуру собственности телеканала, и ожидаем ответ".







































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