Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заверил, что вопрос финансирования Центра Довженко держит на личном контроле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Провели совещание посвященное финансированию Центра Довженко. К диалогу пригласили все стороны: Ивана Козленко, как руководителя Центра, представителей Госкино, Министерства финансов и депутатов профильного комитета.

Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8.6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко по этой сумме - обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра по 2019 году, а с другой - из-за кризиса пандемии и полную остановку деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%. Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры - сохранение наследия прошлого и защита будущего. Мы не можем быть в стороне. Поэтому, как министр дал распоряжение по подготовке подачи документов в Минфин на выделение средств в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован. Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса.

Держу этот вопрос на особом контроле, поскольку поддержка культурных институтов для меня одной из приоритетных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.