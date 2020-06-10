Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заверил, что вопрос финансирования Центра Довженко держит на личном контроле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Провели совещание посвященное финансированию Центра Довженко. К диалогу пригласили все стороны: Ивана Козленко, как руководителя Центра, представителей Госкино, Министерства финансов и депутатов профильного комитета.
Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8.6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко по этой сумме - обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра по 2019 году, а с другой - из-за кризиса пандемии и полную остановку деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%. Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры - сохранение наследия прошлого и защита будущего. Мы не можем быть в стороне. Поэтому, как министр дал распоряжение по подготовке подачи документов в Минфин на выделение средств в полном объеме.
Паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован. Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса.
Держу этот вопрос на особом контроле, поскольку поддержка культурных институтов для меня одной из приоритетных".
Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.
В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.
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культура малоросії.
суцільне зросійщення.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749233831985957&id=100006981015136 Вчора о 15:20 ·
Ахаха! Кто же из них ******? Я думаю, что ****** Кошевой. Зеленский действительно перестал ходить в фейсбук, когда там вместо сначала обожателей-поклонников, а потом и вовсе восторженных зебильных дурачков стали писать порохоботы, а затем уже и зебилы начали тыкать в экс-кумира дужками разбитых розовых очков.
Зеленский - пустое место с раздутым самомнением, которой отдал реальную власть Ермаку, потому что тот ежедневно поет славословия в духе "ты величайший лидер современности, а кто несогласен - тот бот Порошенко" и возит в кортеже из 40 машин. Что еще надо? Какой фейсбук? Какая критика?
Что думаете? Кто у нас ****** недели?
Незабаром будуть бити пику в реалі.
Оцих гнид зелених.
На Щуку подан в суд донос.
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
10 Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
20 И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
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Минфин,не выделяйте деньгУ,он их все равно спи==ит! Эта тварь от скромности не умрет.....