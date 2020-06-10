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Новости
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Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко

Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заверил, что вопрос финансирования Центра Довженко держит на личном контроле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Провели совещание посвященное финансированию Центра Довженко. К диалогу пригласили все стороны: Ивана Козленко, как руководителя Центра, представителей Госкино, Министерства финансов и депутатов профильного комитета.

Для восстановления работы Довженко-центра нужно 8.6 млн грн. Аргументы Ивана Козленко по этой сумме - обоснованы. С одной стороны, сумма базируется на планах центра по 2019 году, а с другой - из-за кризиса пандемии и полную остановку деятельности его доходы от аренды упали на 15-20%. Для центра и его сотрудников встал вопрос выживания, для украинской культуры - сохранение наследия прошлого и защита будущего. Мы не можем быть в стороне. Поэтому, как министр дал распоряжение по подготовке подачи документов в Минфин на выделение средств в полном объеме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Владею информацией о ситуации в Довженко-Центре, она выглядит не очень прикольно, - новоназначенный министр культуры Ткаченко

Паспорт бюджетной программы уже готовится и будет согласован. Как только получим деньги от Минфина, перейдем к определению поэтапной стратегии выхода центра из финансового кризиса.

Держу этот вопрос на особом контроле, поскольку поддержка культурных институтов для меня одной из приоритетных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко рассказал о требованиях к проведению культурных мероприятий: без фанзон, в масках и сидячие места на расстоянии в 1,5 м

Напомним, 28 мая СБУ и Нацполиция провели обыск в Довженко-Центре. В этот же день Довженко-Центр сообщил, что стал неплатежеспособным из-за "саботажа руководством Госкино своих обязательств". 29 мая прокуратура сообщила, что обыски в центре Довженко проводили по делу о растрате.

В свою очередь, представители культурных индустрий в открытом письме призвали власти принять срочные меры для спасения Национального центра Александра Довженко.

Автор: 

кино (1535) Ткаченко Александр (429) Довженко Центр (19)


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Топ комментарии
+6
Шо, затюкали в фейсбуках ?
Незабаром будуть бити пику в реалі.
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10.06.2020 22:20
+5
пєрєвод: "дєржу-карман-ширє"
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10.06.2020 22:03
+5
Уявляю, що потім буде з українською культурою після недолугого керування Ткаченка!
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10.06.2020 22:03
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Правила форума Совет форумчан
пєрєвод: "дєржу-карман-ширє"
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10.06.2020 22:03 Ответить
Це - зрада зрадська!!! Як можна фінансувати щось, якщо з того нічого не відкатить? Зточки зору порохобота - це зрада інтересів країни!!!
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10.06.2020 22:45 Ответить
Уявляю, що потім буде з українською культурою після недолугого керування Ткаченка!
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10.06.2020 22:03 Ответить
Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко - Цензор.НЕТ 6356
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10.06.2020 22:16 Ответить
А що буде...
культура малоросії.
суцільне зросійщення.
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10.06.2020 22:19 Ответить
"Одеська кіностудія -2"?
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10.06.2020 22:06 Ответить
"новамова-22"...
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10.06.2020 22:06 Ответить
держи крепче, гарсон, а то выскользнет с вашей то паликмахтерозеленой сноровкой )))
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10.06.2020 22:07 Ответить
И Щуку бросили в реку..©
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10.06.2020 22:10 Ответить
Держу вопрос на личном контроле. Подаем документы в Минфин на выделение денег, - Ткаченко о ситуации с Центром Довженко - Цензор.НЕТ 7231
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10.06.2020 22:14 Ответить
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10.06.2020 22:47 Ответить
Добазарились за откат?
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10.06.2020 22:14 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006981015136&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDxA-uuuG41YeghRWH9wb4y44iag-NTshxgtQfLGdusEVAJ_cujsV1CPchP6ZKNBze791ZyIWVnaWuh&hc_ref=ART8qS_8YHKQAZtOJ344SXzNK4tYQVB32E6UL-ch3MtJGFng9_Y1HrGBkcTZo3la22Y&fref=nf Светлана Самборска
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2749233831985957&id=100006981015136 Вчора о 15:20 ·

Ахаха! Кто же из них ******? Я думаю, что ****** Кошевой. Зеленский действительно перестал ходить в фейсбук, когда там вместо сначала обожателей-поклонников, а потом и вовсе восторженных зебильных дурачков стали писать порохоботы, а затем уже и зебилы начали тыкать в экс-кумира дужками разбитых розовых очков.
Зеленский - пустое место с раздутым самомнением, которой отдал реальную власть Ермаку, потому что тот ежедневно поет славословия в духе "ты величайший лидер современности, а кто несогласен - тот бот Порошенко" и возит в кортеже из 40 машин. Что еще надо? Какой фейсбук? Какая критика?
Что думаете? Кто у нас ****** недели?
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10.06.2020 22:16 Ответить
Шо, затюкали в фейсбуках ?
Незабаром будуть бити пику в реалі.
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10.06.2020 22:20 Ответить
А шо ще ви можете, крім того як гадити в соцмережах і на форумах? А, порохоботи? Проссо цікаво Відповідь однозначна: НІЧОГО! Ви ж лузери
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10.06.2020 22:49 Ответить
А що можуть отакі ниці кацапи?
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10.06.2020 23:00 Ответить
Навіть не хочу бачити це мерзенне обличчя.
Оцих гнид зелених.
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10.06.2020 22:19 Ответить
ЩУКА
На Щуку подан в суд донос.
Что от нее житья в пруде не стало;
Улик представлен целый воз,
И виноватую, как надлежало,
На суд в большой лохани принесли.
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
10 Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
20 И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке».- «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
©
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10.06.2020 22:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6N8rAotDx2w Невзоров: "Басни Крылова" написал Лафонтен задолго до рождения Крылова
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10.06.2020 22:35 Ответить
Да шо за децкий лепе,тт?,авакоф тебе кинет из своих 2,5 лярда,где-0,05 хлярда на твои транспортные услуги и усе путем,раЗПРЕДЕЛЕЗЕно.до роману хватит...
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10.06.2020 22:35 Ответить
*никаких романов,клава-глючит,а они все-....ны!,бессспилексикм в авторских правах правонаписссания)
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10.06.2020 22:42 Ответить
А ты шо разве не только рашистское мыло пришел в министерство для Бениного канала ПРотягивать ?
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10.06.2020 22:48 Ответить
Это тебе не Беня , могут и не Выделить, - Какой резони дохода никакого.
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10.06.2020 23:02 Ответить
"Александр Ткаченко заверил, что вопрос финансирования Центра Довженко держит на личном контроле."
Минфин,не выделяйте деньгУ,он их все равно спи==ит! Эта тварь от скромности не умрет.....
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11.06.2020 07:21 Ответить
 
 