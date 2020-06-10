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Чтобы установить в зале ВР систему сенсорного голосования нужно 150-300 млн грн, - Разумков

Чтобы установить в зале ВР систему сенсорного голосования нужно 150-300 млн грн, - Разумков

Система для голосования в Верховной Раде, которая предотвращала бы кнопкодавство, будет стоить от 150 до 300 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Постоянно, почти на каждом аппаратном совещании, которое происходит у меня каждую неделю, мы говорим о том, что надо и что можем сделать для того, чтобы ввести именно сенсорную кнопку. К сегодняшней действующей системы "Рада-3" доеднаты блок, который бы отвечал в том смысле, в котором мы все с вами привыкли к сенсору, то есть к отпечаткам пальцев, невозможно. Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить ... По разным оценкам - от 150 до 300 млн грн ... Это для того, чтобы заменить систему, которая будет соответствовать тем условиям, о которых вы говорите " , - сказал спикер.

Разумков уточнил, что в эту сумму входят оборудование, программное обеспечение, полный комплекс работ, связанный с осуществлением этой системы. Также это замена мониторов и сенсорной кнопки для голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах

Автор: 

ВР (29244) голосование (1396) Разумков Дмитрий (1520)


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Топ комментарии
+27
Что одна кнопка стоит 1 млн. грн? А не прих***ели вы часом?
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10.06.2020 22:37
+20
А я думаю досить першим 10 хто не особисто голосує відрубати руку.А наступним якщо будуть то дві.
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10.06.2020 22:30
+17
с золота эта система чтоли?
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10.06.2020 22:37
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Правила форума Совет форумчан
А я думаю досить першим 10 хто не особисто голосує відрубати руку.А наступним якщо будуть то дві.
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10.06.2020 22:30 Ответить
Педалі" інвалідам" придумають..
🤗
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10.06.2020 22:38 Ответить
Правильно.
Петро,если шо,проконсультирует.Он знает,как рукы рубаты
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10.06.2020 23:07 Ответить
Ні саме зелений обіцяв рубати!
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10.06.2020 23:10 Ответить
У Авакова попросите, он с 2.5 ярдов отстегнет, если посчитает нужным.
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10.06.2020 22:31 Ответить
да там откат как минимум 2 лярда
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10.06.2020 22:54 Ответить
уменьшить поголовье и на те деньги установить.
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11.06.2020 00:35 Ответить
Так Медведчук з Коломойським можуть допомогти слугам народу, бо вони їхні спонсори.
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10.06.2020 22:32 Ответить
Готов взяться за дешевле в два раза
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10.06.2020 22:33 Ответить
А не треснешь? Или уже прикинул откаты?
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10.06.2020 22:38 Ответить
Естественно уже с откатами и то много, могу на тендере предоставить разовый дисконт
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11.06.2020 06:47 Ответить
Готов в три раза дешевле посчитать голоса вручную.
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10.06.2020 23:41 Ответить
Да ну ...21век. Кнопочка должна быть
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11.06.2020 06:48 Ответить
У меня на смартфоне за 5000 есть такая кнопка)))
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11.06.2020 07:06 Ответить
не плати зп держимордам депутатам и насобираешь
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10.06.2020 22:36 Ответить
уменьшить поголовье с 450 до 300 и на те деньги.
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11.06.2020 00:36 Ответить
минималку зп 4723 грн.
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11.06.2020 14:54 Ответить
Та нюнюню..
вПоПУредники таке ж саме верещали...
Вилички не знайдеться охлосу спаггеті з вухів знімати??
😃
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10.06.2020 22:36 Ответить
с золота эта система чтоли?
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10.06.2020 22:37 Ответить
Вот тварь. Язык отсох или название системы это тайна или неприличное слово? Называй %лядина систему и все кто имеет отношение к чему-то похожему засмеют тебя за подобные заявления.
Предлагать за треть миллиарда гривен систему чуть сложнее чем контроль доступа это верх росы в глаза.
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10.06.2020 22:37 Ответить
Что одна кнопка стоит 1 млн. грн? А не прих***ели вы часом?
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10.06.2020 22:37 Ответить
Прих***ели, но зато без "барыги".
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10.06.2020 22:40 Ответить
Так а нагреться то нужно..
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11.06.2020 00:15 Ответить
А разогнать дармоедов во сколько обойдётся?
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10.06.2020 22:39 Ответить
450 патронов. Заодно старые военные склады спишим. Если какой патрон от старости даст осечку то пускай живет
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10.06.2020 22:43 Ответить
Еее ні , всіх то всіх ! А патронів взяти з запасом )))
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11.06.2020 00:57 Ответить
референдум в 2000 ответил положительно уменьшить поголовье з 450 до 300
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11.06.2020 00:38 Ответить
це що по лімону на одного урода Та краще їх розстрілювати
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10.06.2020 22:39 Ответить
ахренеть )))) от это расценки ))))
а если под присмотром двух атоматчиков из ЕС... (или двух-трех ветеранов АТО) то в пару сотен тысяч )))))
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10.06.2020 22:40 Ответить
Чтобы установить в зале ВР систему сенсорного голосования нужно 150-300 млн грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 5124
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10.06.2020 22:40 Ответить
Щоб встановити в залі ВР систему сенсорного голосування потрібно 150-300 млн грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 527
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10.06.2020 23:00 Ответить
Порох- вернись! Можешь уже... даже со Свинарчуками!
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10.06.2020 23:04 Ответить
"Абонент знаходиться поза зоною досяжності...(на Мальдівах)"
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10.06.2020 23:57 Ответить
Штабс-капитан
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10.06.2020 23:09 Ответить
А Юля? Юля де?
Забув. Юля не обиралась.
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10.06.2020 23:53 Ответить
Браво !!! Збережу для колекції.
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11.06.2020 01:02 Ответить
«К сегодняшней действующей системы "Рада-3" доеднаты блок,....Источник: https://censor.net/n3201257»

О, на Цензорі, почучуть переходимо на українську мову .
Правда, як завжди, через сраку....
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10.06.2020 22:40 Ответить
Я думаю что если сократить количество дармоедов-депутатов в 2-3 раза то сумма уменьшитсы существенно. А еще дешевле каждого депутата посадить в отдельные клетки чтобы обезьяны физически рукой не могли дотянуться до кнопки соседа
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10.06.2020 22:40 Ответить
Нормальные разлеты в цене у пацанов . Так 150 или 300 ?
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10.06.2020 22:42 Ответить
Чтобы установить в зале ВР систему сенсорного голосования нужно 150-300 млн грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 7055

....
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10.06.2020 22:42 Ответить
А нафіга?!
Може "закон"- тюрьма??
Сам пацталом -ніколи такого не прагагагаласують!
😁
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10.06.2020 22:43 Ответить
300 млн. мля...это лютый ппц! но ворьё зелёного цвета понимает, что нужно продолжать разваливать Украину , как договаривались в омане... в то же время эта "ЗЕдержава в смартфоні" прекрасно знает, что сейчас достаточно установить бесплатное приложение на смартфон за пару сек. и голосуй сколько хочешь...
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10.06.2020 22:43 Ответить
Может проще за кнопкодавство АВТОМАТОМ выганять с рады? Заодно и за прогулы. Любые. Больной? Иди лечись, будут другие голосовать. Вот и все.
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10.06.2020 22:46 Ответить
А сделать сканер в форм-факторе тех же 3 кнопок - это rocket science?
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10.06.2020 22:47 Ответить
А який сенс взагалі про це повідомляти,все одно зроблять,що захочуть,хоч мільярд на це спишуть,що їм за це буде?
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10.06.2020 22:49 Ответить
Вас разогнать Нужно и без Кнопок.
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10.06.2020 22:53 Ответить
Лучше головы им об стены поразбивать, как во Франции в революцию.
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10.06.2020 23:10 Ответить
А не приофигели от таких сумм "слуги икс знает какого народа"? С чего такой нехилый разброс 150-300 миллионов? А не купить ли им по простенькому смартфончику с сенсором отпечатка пальцев, объединить их в сеть и все дела...отпечаток пальца не подделаешь, кнопкодавить уже не выйдет, так придется этим дармоедам на работу все таки ходить! Когда же эти твари уже нажрутся?!!!
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10.06.2020 22:53 Ответить
Тe, що можe робити смартфон, Вeрховній Раді має обійтися в пів мільйона гривeнь на одну кнопку.
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10.06.2020 22:58 Ответить
А что, в Киев Раде тоже заплатили 300 миллионов? Вообще-то голосование за других это уголовное преступление - классифицируется как фальсификация документов. Посадите несколько депутатов и на этом все закончится.
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10.06.2020 22:59 Ответить
Все, что нужно знать об этой зебильной банде: 150-300 миллионов. Какая разница, 150 или 300, мы не считаем...
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10.06.2020 22:59 Ответить
а не проще депутатов лишать мандата за кнопкодавство , думаю избиратели одобрили подобное
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10.06.2020 22:59 Ответить
Ну сделают эту кнопку - будут с дубликатами пальцев носиться как со связкой ключей а вот если поставить к примеру 450 именных виселиц при входе в Раду то возможно ....
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10.06.2020 23:01 Ответить
СДЕЛАЮ ЗА 100 МИЛЛИОНОВ!!!
Ну, точнее, положу себе в карман 50 млн, а за остальные 50 млн найму IT-фирму и они все сделают.
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10.06.2020 23:01 Ответить
Проиграл ты тендер! Я за 50000000 сделаю! Положу себе 49000000, а за лям все остальное! Хотя хрен им! Все заберу себе- все равно меня из германии не экстрадируют! Ненадлежащие условия у нас в сизо!
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10.06.2020 23:08 Ответить
Пізно, Міша. Мішок з держгрошима порожній. Зєля прокидається раніше Розумкова
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10.06.2020 23:45 Ответить
++
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11.06.2020 08:23 Ответить
Ппц, купіть їм по айпеду, що за розцінки такі?
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10.06.2020 23:04 Ответить
За 300000000 можно авианосец построить мля... учитывая что в каждом дешевом сяоми есть сенсор отпечатка- данная сумма является мягко говоря завышенной.
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10.06.2020 23:05 Ответить
4000 грн Сяоми с сенсором 4 на 64 гига
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10.06.2020 23:20 Ответить
анндоны! поставьте Айфоны... и то дешевле будет
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10.06.2020 23:06 Ответить
Видеокамеру на каждое рабочее место депутата - снимок в момент голосования и все - документ ! Скажите , вам для этого нужно до $10 млн ? Жулики !!!
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10.06.2020 23:11 Ответить
Нехилый распил
Модуль сенсорный с железом и ОС стоит максимум 4000 грн. Множим на 450 мест равно 1 800 000 грн плюс сервер 50 000 грн монтаж всего оборудования 100 000 грн
Итого 2 000 000 грн ...хотят в 10 раз больше .. Надеюсь журналисты дадут запрос кто сделал смету фамилию адрес фирмы назовут ..
Все делается по принципу пришли свои что хотите то и делайте с народного кармана невзападло отпилить десяток лямов на инновациях установив еще и дешевую херню по золотой цене ..
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10.06.2020 23:15 Ответить
Наші люди невиліковні, навіть тут прибрехав. Не в 10 разів більше, а в 30!!!! Хочеш у Розумкова отримати якийсь гешефт? Ех....
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10.06.2020 23:42 Ответить
О так ты тоже математику прогуливало ? 2 на 30 будет 60 ...Алеша .
Но я как человек имею право ошибиться
Исправляю
...хотят в 150 раз больше
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11.06.2020 00:54 Ответить
Я б ржал если б Разумков сказал что надо 199 000 000 грн 63 копейки
Почему 150 -300 ?Что б потратить 300 а потом сказать не бросать же начатое бо Зрада то святое и выделить еще 500 лямов на завершение инновации ..Но подрядчик по чекам получит 800 лямов отдаст даже не половину а все 800 лямов и из них ему заплатят 2 ляма как я и говорил а бабки перекочуют в карман Иванову Ивану Иванычу на офшор
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10.06.2020 23:26 Ответить
а как насчёт такой базы отдыха
за 300 лямов для этих убаенов ?Щоб встановити в залі ВР систему сенсорного голосування потрібно 150-300 млн грн, - Разумков - Цензор.НЕТ 579
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10.06.2020 23:29 Ответить
Дебилы будут носить напалечники с копиями отпечатков. Это не поможет. Дурная башка, зачем только фамилию разумкова носит?
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10.06.2020 23:32 Ответить
Це одному Розумкову стільки треба. А скільки треба на обладнання і монтаж?
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10.06.2020 23:39 Ответить
Сенсор FPM10A ціна 6.8 доларів. Які ***** мільйони.
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10.06.2020 23:47 Ответить
А транспортні витрати? Довезти з Нової Пошти до Ради?
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11.06.2020 00:00 Ответить
с квартала кнопочки перенесут
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11.06.2020 00:16 Ответить
строили и наконец построили феодальное шото такое и брехуна самозабвенного да голосовал за поверил укопает
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11.06.2020 00:18 Ответить
Блин.., а я не знал что у меня в кармане 500000 гривен!!! А не 3000 с копейками и банк отвечает без всяких паролей! Кто заниматься будет, сивуха, юзик, ермак, может сам янелох или с жопз? Сенсорные кнопки ведрами продают, или дырку просверлить дорого? Телефон на скотч...
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11.06.2020 00:25 Ответить
за 300 лімонів мона построїти нову будівлю для Верховної Ради
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11.06.2020 00:30 Ответить
И по телеку 50" с сенсором, каждой "слуге" нарида, на кресле установить. зЕбанулись на хрен!
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11.06.2020 00:47 Ответить
10 телеков OLED на 65". Навколо кожного.
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11.06.2020 10:56 Ответить
Хм, какая серЪезная сумма, мои маленькие любители сенсорной электроники! Давайте посчитаем:

Сенсорные кнопки на 450 человек. И обработка результатов (справится любой МК, но мы берем все самое дорогое).

Сканер пальца В Украине в любом радиомагазине - 250грн. Ну, пусть, 500. Ну, ладно, 1500 - с держателями и шурупами.1500*450=675000 грн.

Ардуинка 100 грн. Модули подключения 50 грн.150грн. ладно, 1500 грн. По#уй, пусть 1500грн, множим на 450. Еще 675000 грн.

Работа работников. Пусть, 20 баксов/час. 8 часов*месяц. 10 чуваков, 24 дня. 192 часов*20*10=960000 грн

Кабели/провода/вся херня - пусть 10тыс баксов=250000грн

Итого: 675000+675000+960000+250000=2млн560тыс00грн

Добавим разработку ПО - охх, какое сложное! Сумма по фракциям, да-нет-утримався-не голосував. Ладно, еще 2 млн грн.

Добавим немного, приплюсуем - имеем 5 млн.

По#уй, множим НА 10!!!!!!! НА 10 МНОЖИМ, КАРЛ!!!!!!!! В ДЕСЯТ РАЗ УВЕЛИЧИМ СМЕТУ!!!!! Имеем 50 млн грн.

КУДА, НА#УЙ, ОСТАТОК??????? От заявленного минимума в 100 млн грн?????

И очень интересное:

"До сьогоднішньої діючої системи «Рада-3» доєднати блок, який би відповідав у тому розумінні, в якому ми всі з вами звикли до сенсора, тобто до відбитка пальця, неможливо. Технічно це зробити не можна."

Как??? Добавить одно, су#а, ОДНО РЕЛЕ!!!!! Которое будет блокировать на#уй кнопки, если чувак не сунул свой е#аный палец, "не можна"?? Бо, таким чином, неможливо освоїти 300 млн грн?)
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11.06.2020 00:38 Ответить
Але ж він не дурень... але нахабно бреше в очі. Може перевіряє на вшивість скільки витерпимо? Ну, коли побили студентів в 2013 році...
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11.06.2020 11:11 Ответить
Ну почему такая цифра ? Не понял никто ..у Разумкова ломбарды а там ставка 365 % годовых. ..Вот он уже свой навар и посчитал ..
А почему консалтинг не устроить и не пригласить спецов независимых ..ради интереса давайте напишем письмо в Самсунг Сяоми и Пантеч и сколько они скажут
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11.06.2020 00:59 Ответить
А через год мыши съедят проводку и скажут надо было экранированые провода из хрома укладывать
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11.06.2020 01:01 Ответить
Надеюсь, что через год и верёвки сгниют, на котором клоуны - слуги янелоха, висеть будут!
зЕбилы, из любого адекватного человека, порохобота сделают! =(
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11.06.2020 01:11 Ответить
.????....дык это глубокое вчера! Сейчас даже Приват ставит платежи по фейсконтролю. А про сканеры отпечатков пальцев это уже у каждого.
Есть идея ставим возле каждого трубу и...35 уголок и по перекличке пусть ударяют по трубе. Работу Рады теперь будет слышать каждый...
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11.06.2020 06:15 Ответить
А че не лярд зелени зелох скушают все
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11.06.2020 06:51 Ответить
Брешет Разумков. Это система немногим отличается от сканнера на биометрический паспорт..
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11.06.2020 07:45 Ответить
"Чтобы установить в зале ВР систему сенсорного голосования нужно 150-300 млн грн, - Разумков" - https://www.citrus.ua/smartfony/biometricheskaya-zashchita_skaner-otpechatkov-paltsev/ Телефоны с отпечатком пальца, от 2499 грн - Купить.
2499 х 3 (за, против, воздержалось) = 7 497, но никак не 666 666,6666666667.
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11.06.2020 08:12 Ответить
А губа у разумкова...впрочем как и всего остального зеленого стада....не дура...
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11.06.2020 09:04 Ответить
Пусть сначала назовет, сколько за весь период работы ВРУ уже всадили бабок в попытку сенсорного голосования и сколько бабок при этом отмыли??? Всё дело в том, что меняется власть, меняется состав ВРУ, но никто не заинтересован в такой форме голосования, которая препятствует шулерству, и поэтому каждый раз озвучиваются "страшные" россказни, которые как бы мешают внедрению этой системы кроме того, что на этой теме кто-то из власти постоянно и не хило "пасется" и так это продолжается все 30 лет Независимости!!!!
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11.06.2020 12:20 Ответить
 
 