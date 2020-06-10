Чтобы установить в зале ВР систему сенсорного голосования нужно 150-300 млн грн, - Разумков

Система для голосования в Верховной Раде, которая предотвращала бы кнопкодавство, будет стоить от 150 до 300 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Постоянно, почти на каждом аппаратном совещании, которое происходит у меня каждую неделю, мы говорим о том, что надо и что можем сделать для того, чтобы ввести именно сенсорную кнопку. К сегодняшней действующей системы "Рада-3" доеднаты блок, который бы отвечал в том смысле, в котором мы все с вами привыкли к сенсору, то есть к отпечаткам пальцев, невозможно. Технически это сделать нельзя. Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить ... По разным оценкам - от 150 до 300 млн грн ... Это для того, чтобы заменить систему, которая будет соответствовать тем условиям, о которых вы говорите " , - сказал спикер.

Разумков уточнил, что в эту сумму входят оборудование, программное обеспечение, полный комплекс работ, связанный с осуществлением этой системы. Также это замена мониторов и сенсорной кнопки для голосования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минцифры работает над внедрением е-голосования на выборах