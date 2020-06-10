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Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко

Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко

На заседание конкурсной комиссии по формированию Совета общественного контроля ГБР, которое назначено на 11 июня, приглашены экспертов в сфере электронного голосования.

Об этом в Facebook сообщила член конкурсной комиссии Татьяна Козаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Будет рассматриваться вопрос о результатах голосования за кандидатов. При голосовании были обнаружены различные проблемы. Мы пригласили на заседание экспертов в сфере электронного голосования", - написала она.

По словам Козаченко, заявки прислали девять человек, их всех пригласили. Заседание будет транслироваться онлайн, будет приниматься решение, что делать с конкурсом.

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Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко 01

Напомним, 20 марта в ГБР объявили о конкурсе по отбору членов Совета общественного контроляВ состав конкурсной комиссии вошли 5 человек, в том числе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Их отобрали среди 31 кандидата, подавшего заявку. На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов.

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Автор: 

Козаченко Татьяна (57) Совет общественного контроля (21) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+3
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9408
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10.06.2020 22:58
+2
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9141
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10.06.2020 23:04
+1
Ну, при электронном голосовании принимается один голос с одного ИП
Ставим группе товарищей соотв программулину и накручиваем голоса
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10.06.2020 23:03
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Правила форума Совет форумчан
"ДІЯ" в дії!!
🤔
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10.06.2020 22:47 Ответить
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9408
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10.06.2020 22:58 Ответить
Таки шо- галасуй нє галасуй, усьо равно палучишь🍌..
🤗
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10.06.2020 23:03 Ответить
Ну, при электронном голосовании принимается один голос с одного ИП
Ставим группе товарищей соотв программулину и накручиваем голоса
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10.06.2020 23:03 Ответить
шо за эксперты такие которые все знают про электронное голосование но сделать нормально не смогли...

вылезет нам ещё эта дижитализация боком
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10.06.2020 23:03 Ответить
Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко - Цензор.НЕТ 9141
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10.06.2020 23:04 Ответить
мені його коментарі, як і попереднього булавоносця до дупи!
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11.06.2020 01:11 Ответить
Проблемы в Голове , а в Действиях нет Проблем, - Ведь они из Нейо и Выходят.
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10.06.2020 23:05 Ответить
подмухлевать нормально не смогли, sql не знают... будут переголосовывать пока не ляжет как надо
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10.06.2020 23:06 Ответить
Ну, народ отслеживает динамику и накрутить голоса скачкообразно затруднительно.
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10.06.2020 23:11 Ответить
"кубанский голосняк" не голоснул еще? - если да - голосование лигитимное...
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10.06.2020 23:12 Ответить
Скотка тим,пИЛЯть бошлять будут из наших наЛОХоплательщиков за эту очередную.... хотя уже .....!
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10.06.2020 23:41 Ответить
який конкурс?! венедиктофу і бобікова через конкурс вибирали?! зелене попундуполо уявило себе сцарьком, все вирішує за пожиранням шаурми та стрибками по фонтанам! втім як і попередня солодкодупа мерзота!
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11.06.2020 01:08 Ответить
 
 