Во время онлайн-голосования за кандидатов в Совет общественного контроля ГБР обнаружили проблемы, конкурсная комиссия пригласила экспертов, - Козаченко

На заседание конкурсной комиссии по формированию Совета общественного контроля ГБР, которое назначено на 11 июня, приглашены экспертов в сфере электронного голосования.

Об этом в Facebook сообщила член конкурсной комиссии Татьяна Козаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Будет рассматриваться вопрос о результатах голосования за кандидатов. При голосовании были обнаружены различные проблемы. Мы пригласили на заседание экспертов в сфере электронного голосования", - написала она.

По словам Козаченко, заявки прислали девять человек, их всех пригласили. Заседание будет транслироваться онлайн, будет приниматься решение, что делать с конкурсом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР подделало документы в уголовном производстве, - адвокат Козаченко о деле Чорновол. ВИДЕО

Напомним, 20 марта в ГБР объявили о конкурсе по отбору членов Совета общественного контроля. В состав конкурсной комиссии вошли 5 человек, в том числе главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Их отобрали среди 31 кандидата, подавшего заявку. На конкурс в совет общественного контроля при ГБР подали документы 79 кандидатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК запретил признавать итоги голосования за состав Совета общественного контроля при ГБР