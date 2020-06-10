Украинская сторона может открыть все пункты пропуска на Донбассе на следующей неделе, - участник переговоров, журналист Гармаш
На пятницу, 12 июня, предварительно запланировано внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме, в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области, всех КПВВ на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил привлеченный Украиной к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.
"Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на полный световой день – с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал он.
При этом Гармаш указал, что "представители России из ОРДЛО" заявили, что они готовы всех выпускать с оккупированных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтоб потом отследить соблюдение ими обсервации.
"Очень "конструктивная" позиция! Представляете сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?! За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уж не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а, значит, их просто не пустят. - Забота о людях…", - отметил он.
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малоросы даунбасские ездят туда, заражаются, а потом поедут в Украину.
Так что, открыть пункты пропуска с даунбассом - гениальное решение.
или ето тока для украинцев?
ВОТ ЦУКИ И ХОТЯТ ВСЕ ЭТО ОРГАНИЗОВАТЬ В УКРАИНЕ
Предлагаю ВСЕХ , кто будет причастен к организации вопроса открытия пропускных пунктов, ВСЕХ СНАЧАЛА ЗАРАЗИТЬ ВИРУСОМ И ПУСТЬ А СВОЕЙ ШКУРЕ ПРОБУЮТ ЭТУ ГАДОСТЬ С ОСЛОДНЕНИЯМИ
а как уже с ними разбираться? - все вилы почему то на ум приходят...
странное и злое племя - у меня етому всему обьяснения нет...
вы хотите, шо бы на местах были не такие же?
та они нашими детьми будут разминировать минные поля, шо б тока кацапские танки прошли в Киев.
Цена на анализ 1500 гр
С какой стати с лугандона будут пускать людей в Украину без анализа? Там ситуация с вирусом напряженная
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ Хотел ЗАРАЗИТЬСЯ, пусть идёт на границу вместо пограничников и ловит вирусы с лугандона
Пусть Ермак их содержит из своих денег
Это только начало пути . ВОТ НА ХРЕНА УКРАИНЦАМ СЕЙЧАС ЕЩЁ И ЛУГАНДОН?они хотели в рашу- пусть туда и едут
Щоб заразу занести?
Щоб ті, хто має липову реєстрацію в неокупованій частині України змогли у черговий раз незаконно отримати пенсію з податків, що формуються на цій неокупованій частині?
Нехай їм окупант виплачує.