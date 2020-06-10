Украинская сторона может открыть все пункты пропуска на Донбассе на следующей неделе, - участник переговоров, журналист Гармаш

На пятницу, 12 июня, предварительно запланировано внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме, в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области, всех КПВВ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил привлеченный Украиной к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на полный световой день – с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал он.

При этом Гармаш указал, что "представители России из ОРДЛО" заявили, что они готовы всех выпускать с оккупированных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтоб потом отследить соблюдение ими обсервации.

"Очень "конструктивная" позиция! Представляете сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?! За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уж не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а, значит, их просто не пустят. - Забота о людях…", - отметил он.

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