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Украинская сторона может открыть все пункты пропуска на Донбассе на следующей неделе, - участник переговоров, журналист Гармаш

Украинская сторона может открыть все пункты пропуска на Донбассе на следующей неделе, - участник переговоров, журналист Гармаш

На пятницу, 12 июня, предварительно запланировано внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме, в зависимости от эпидситуации в конкретном районе и области, всех КПВВ на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил привлеченный Украиной к работе ТКГ в качестве представителя ОРДО журналист Сергей Гармаш.

"Причем не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на полный световой день – с 6 до 21. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", - написал он.

При этом Гармаш указал, что "представители России из ОРДЛО" заявили, что они готовы всех выпускать с оккупированных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтоб потом отследить соблюдение ими обсервации.

"Очень "конструктивная" позиция! Представляете сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях на КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию?! За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уж не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а, значит, их просто не пустят. - Забота о людях…", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналист Гармаш о реакции россиян и ОБСЕ на появление переселенцев в ТКГ: "Они еще не адаптировались"

Автор: 

переговоры (4934) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+15
Я не пойму, у нас пенсионный фонд из каких накоплений создается. Из ОРДЛО не поступает ни копейки, а украинцы должны годами содержать этих предателей и убийц? Наши пенсы на минималках загибаются, а сепарские герои по две шахтерские пенсии получают, за коммуналку платят на порядок меньше, в украинских вузах бесплатно и без экзаменов учатся, ездят лечится за счет наших налогов. Дурдом! Остановите, я сойду.
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11.06.2020 00:09
+12
А на фіга?
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10.06.2020 23:13
+9
Сейчас , чтобы въехать в ЕС, надо иметь анализ на КОВИ , не старше 2-3 дней
Цена на анализ 1500 гр
С какой стати с лугандона будут пускать людей в Украину без анализа? Там ситуация с вирусом напряженная
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ Хотел ЗАРАЗИТЬСЯ, пусть идёт на границу вместо пограничников и ловит вирусы с лугандона
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11.06.2020 00:03
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А на фіга?
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10.06.2020 23:13 Ответить
значит коронодемон увеличиться
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10.06.2020 23:44 Ответить
На паРаше пол миллиона инфицированных.
малоросы даунбасские ездят туда, заражаются, а потом поедут в Украину.
Так что, открыть пункты пропуска с даунбассом - гениальное решение.
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11.06.2020 00:01 Ответить
Так ЦЕЛЬ - заразить украинцев
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11.06.2020 00:08 Ответить
Главное как это Людям Подать и под каким Соусом. Может это уже и надоест , то что Хотели и что Получили.
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10.06.2020 23:15 Ответить
На нейтрально полосе срочно палатки ставьте для об-сер-вации! Ох и пойдёт потеха, та по такой жаре! Та до 1 августа вообще закрыть туда и обратно! Пока не поздно. Нас не станут пускать в Еврозону скоро---оттуда вирус навалит массово!
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10.06.2020 23:16 Ответить
в еврозону? аха, значит в Польшу пустят, да?
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10.06.2020 23:46 Ответить
капец, отэто пенсионерье рванет с ордло за баблом на автобусах-******** по В.Украине! а тут масочки долбанные заставляют в с.маркеты надевать!
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10.06.2020 23:25 Ответить
агенты начинают свою работу
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10.06.2020 23:38 Ответить
стрелял - особый статус, получил коц.паспорт - послабление, а если ни то ни другое то штраф тебе, ты ж не сепар
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10.06.2020 23:39 Ответить
Виходить що в Мінську ОРДЛО домовляється з ОРДЛО.
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10.06.2020 23:55 Ответить
идите, одловцы опущеные, в кацапскую жопу - карантин.....
или ето тока для украинцев?
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10.06.2020 23:57 Ответить
Раша НЕ МОЖЕТ УСПОКОИТЬСЯ , что у них вирус в мацкве страшный,
ВОТ ЦУКИ И ХОТЯТ ВСЕ ЭТО ОРГАНИЗОВАТЬ В УКРАИНЕ
Предлагаю ВСЕХ , кто будет причастен к организации вопроса открытия пропускных пунктов, ВСЕХ СНАЧАЛА ЗАРАЗИТЬ ВИРУСОМ И ПУСТЬ А СВОЕЙ ШКУРЕ ПРОБУЮТ ЭТУ ГАДОСТЬ С ОСЛОДНЕНИЯМИ
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11.06.2020 00:06 Ответить
кацапия никогда не успокоится, пока Украина не будет под ней - оставьте надежды....
а как уже с ними разбираться? - все вилы почему то на ум приходят...
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11.06.2020 00:14 Ответить
Потому надо активно работать над развалом раши , пусть уткнуться в свои проблемы
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11.06.2020 00:18 Ответить
им проблемы Украины важнее чем собственная голая задница.
странное и злое племя - у меня етому всему обьяснения нет...
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11.06.2020 00:21 Ответить
в Украине сегодня - год уже как с плюсом президент прикацапленый насовсем.
вы хотите, шо бы на местах были не такие же?
та они нашими детьми будут разминировать минные поля, шо б тока кацапские танки прошли в Киев.
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11.06.2020 00:28 Ответить
Сейчас , чтобы въехать в ЕС, надо иметь анализ на КОВИ , не старше 2-3 дней
Цена на анализ 1500 гр
С какой стати с лугандона будут пускать людей в Украину без анализа? Там ситуация с вирусом напряженная
ВОТ ЗЕЛЕНСКИЙ Хотел ЗАРАЗИТЬСЯ, пусть идёт на границу вместо пограничников и ловит вирусы с лугандона
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11.06.2020 00:03 Ответить
Факт того, що цю " радісну" новину про відкриття КПВВ з територіями ордло, де лютує "ковід", і виплату пенсій "кАрмильцам", повідомив Гармаш, а не сівоха, якось повинно нас заспокоїти? З якого переляку ми їм їх, взагалі, платимо? З яких шишів? З позики МВФ?
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11.06.2020 00:05 Ответить
Правильный вопрос
Пусть Ермак их содержит из своих денег
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11.06.2020 00:07 Ответить
Я не пойму, у нас пенсионный фонд из каких накоплений создается. Из ОРДЛО не поступает ни копейки, а украинцы должны годами содержать этих предателей и убийц? Наши пенсы на минималках загибаются, а сепарские герои по две шахтерские пенсии получают, за коммуналку платят на порядок меньше, в украинских вузах бесплатно и без экзаменов учатся, ездят лечится за счет наших налогов. Дурдом! Остановите, я сойду.
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11.06.2020 00:09 Ответить
и за что, за то что стреляют в нас и с парашкой взасос
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11.06.2020 00:12 Ответить
Сейчас в Киеве детские садики стали показывать вирус и закрываться.
Это только начало пути . ВОТ НА ХРЕНА УКРАИНЦАМ СЕЙЧАС ЕЩЁ И ЛУГАНДОН?они хотели в рашу- пусть туда и едут
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11.06.2020 00:10 Ответить
Замість того щоб замурувати цю ракову пухлину бетоном , ми радісно кричимо " Уррря !!" і відкриваємо КПВВ для тіток , що приїзджають за пенсією і плюють на " хахлов - фашистов " ...
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11.06.2020 05:48 Ответить
Я так і не зрозумів, а навіщо відкривати от ті всі пункти пропуску
Щоб заразу занести?
Щоб ті, хто має липову реєстрацію в неокупованій частині України змогли у черговий раз незаконно отримати пенсію з податків, що формуються на цій неокупованій частині?
Нехай їм окупант виплачує.
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11.06.2020 07:36 Ответить
Лучше не надо,пусть остаются закрытыми.
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11.06.2020 07:43 Ответить
Но там же "наши" люди! Как они три месяца без украинских пенсий и товаров! Это ж "гиноцид".
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11.06.2020 08:15 Ответить
Вони ще парад побєдобєсія проведуть а потім в Україну з коронавіірусом Це не брат Сівохи повідомив часом? Порядна людина за таке не голосувала б.
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11.06.2020 11:57 Ответить
Чому ми повинні платити тим уродам пенсії? Мабуть це подяка буде за ввезений коронавірус? Сиділи там без хунти 3 місяці, адаптацію без української пенсії пройшли не повиздихали , хай так сидять і далі.Як то кажутьь Нєйух шастать
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11.06.2020 12:04 Ответить
 
 