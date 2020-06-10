Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировали силы РФ

Народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская заявила, что до 26 мая 2014 года в Украине была вполне мирная жизнь, которая закончилась из-за решения Александра Турчинова. На самом деле в то время часть территорий на Донбассе и Крым уже оккупировали наемники РФ, а сам аэропорт захватили российские диверсанты.

Об этом говорится в фактчекинговом материале Елены Козаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

26 мая в эфире телеканала 112 Королевская заявила: "26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине. Потому что именно 6 лет назад Турчинов отдал приказ использовать авиацию в АТО, и тогда мирный еще город Донецк подвергся первым авиационным прилетам. Именно 6 лет назад закончил работу Донецкий аэропорт и именно 6 лет назад закончилась мирная жизнь в Украине".

Заявление нардепа манипулятивно, так как по состоянию на 26 мая 2014 года часть территорий на Донбассе была оккупирована наемниками РФ, продолжалась антитеррористическая операция в Луганской и Донецкой областях, Крым был оккупирован Российской Федерацией. А Александр Турчинов применил военную авиацию для освобождения Донецкого аэропорта от вооруженных сепаратистов и российских наемников.

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"Мирная жизнь в Украине закончилось с началом временной оккупации Российской Федерацией Крыма - 20 февраля 2014 года. 1 марта 2014 президент России Владимир Путин получил согласие профильных комитетов Совета безопасности РФ на использование войск на территории Украины. В марте 2014 года в украинских городах Донецкой и Луганской областей одна за другой начинались пророссийские акции протеста с дальнейшими захватами вооруженными боевиками ОГА, помещений милиции, прокуратуры и СБУ. 12 апреля 2014 года российский диверсионный отряд во главе с Игорем Гиркиным взял под контроль Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов. 13 апреля 2014 года в Украине было объявлено о начале антитеррористической операции", - напоминает автор.

Также, отмечает Козаченко, 6 апреля 2014 года сепаратисты захватили здание облгосадминистрации в Донецке, срезав с флагштока украинский флаг, 27 апреля - здание областной государственной телерадиокомпании, 16 мая - здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

"В ночь на 26 мая, около 3 часов ночи, на территорию аэропорта зашло около 80 вооруженных, хорошо экипированных диверсантов из российского отряда "Искра". Их провел офицер СБУ Александр Головуров. В терминал вместе с российскими спецназовцами вошли Александр Ходаковский и Александр Бородай - агент спецслужб РФ, который в то время находился в роли премьера так называемой "ДНР". Александр Ходаковский вскоре связался с украинским командованием и выдвинул ультиматум о выводе украинских военных, охранявших внутренний периметр аэропорта. Украинские военные ответили, что не выведут личный состав и технику раньше, чем его покинут гражданские и персонал. 26 мая утром после эвакуации гражданского персонала, украинское командование уже в свою очередь объявило боевикам ультиматум - покинуть помещение Донецкого аэропорта под угрозой применения силы. В 10:00 демонстрационный пролет над аэропортом совершили штурмовики Су-25, а в аэропорт отправились вертолеты с десантом для усиления украинского гарнизона. После чего начался бой за аэропорт. В дальнейшем оборона Донецкого аэропорта украинскими военнослужащими продолжалась 242 дня", - указывает автор.

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"Таким образом, 26 мая 2014 года отнюдь не является днем ​​начала войны, как хотелось бы думать Натальи Королевской", - резюмирует она.