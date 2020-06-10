Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировали силы РФ
Народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская заявила, что до 26 мая 2014 года в Украине была вполне мирная жизнь, которая закончилась из-за решения Александра Турчинова. На самом деле в то время часть территорий на Донбассе и Крым уже оккупировали наемники РФ, а сам аэропорт захватили российские диверсанты.
Об этом говорится в фактчекинговом материале Елены Козаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.
26 мая в эфире телеканала 112 Королевская заявила: "26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине. Потому что именно 6 лет назад Турчинов отдал приказ использовать авиацию в АТО, и тогда мирный еще город Донецк подвергся первым авиационным прилетам. Именно 6 лет назад закончил работу Донецкий аэропорт и именно 6 лет назад закончилась мирная жизнь в Украине".
Заявление нардепа манипулятивно, так как по состоянию на 26 мая 2014 года часть территорий на Донбассе была оккупирована наемниками РФ, продолжалась антитеррористическая операция в Луганской и Донецкой областях, Крым был оккупирован Российской Федерацией. А Александр Турчинов применил военную авиацию для освобождения Донецкого аэропорта от вооруженных сепаратистов и российских наемников.
"Мирная жизнь в Украине закончилось с началом временной оккупации Российской Федерацией Крыма - 20 февраля 2014 года. 1 марта 2014 президент России Владимир Путин получил согласие профильных комитетов Совета безопасности РФ на использование войск на территории Украины. В марте 2014 года в украинских городах Донецкой и Луганской областей одна за другой начинались пророссийские акции протеста с дальнейшими захватами вооруженными боевиками ОГА, помещений милиции, прокуратуры и СБУ. 12 апреля 2014 года российский диверсионный отряд во главе с Игорем Гиркиным взял под контроль Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов. 13 апреля 2014 года в Украине было объявлено о начале антитеррористической операции", - напоминает автор.
Также, отмечает Козаченко, 6 апреля 2014 года сепаратисты захватили здание облгосадминистрации в Донецке, срезав с флагштока украинский флаг, 27 апреля - здание областной государственной телерадиокомпании, 16 мая - здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.
"В ночь на 26 мая, около 3 часов ночи, на территорию аэропорта зашло около 80 вооруженных, хорошо экипированных диверсантов из российского отряда "Искра". Их провел офицер СБУ Александр Головуров. В терминал вместе с российскими спецназовцами вошли Александр Ходаковский и Александр Бородай - агент спецслужб РФ, который в то время находился в роли премьера так называемой "ДНР". Александр Ходаковский вскоре связался с украинским командованием и выдвинул ультиматум о выводе украинских военных, охранявших внутренний периметр аэропорта. Украинские военные ответили, что не выведут личный состав и технику раньше, чем его покинут гражданские и персонал. 26 мая утром после эвакуации гражданского персонала, украинское командование уже в свою очередь объявило боевикам ультиматум - покинуть помещение Донецкого аэропорта под угрозой применения силы. В 10:00 демонстрационный пролет над аэропортом совершили штурмовики Су-25, а в аэропорт отправились вертолеты с десантом для усиления украинского гарнизона. После чего начался бой за аэропорт. В дальнейшем оборона Донецкого аэропорта украинскими военнослужащими продолжалась 242 дня", - указывает автор.
"Таким образом, 26 мая 2014 года отнюдь не является днем начала войны, как хотелось бы думать Натальи Королевской", - резюмирует она.
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Российские ихтамнет-ы в Славянске.
Даже еще АТО не объявлена тогда... будет только через неделю, после того, как эти "шахтеры" начнут расстреливать машины с людьми, пытать и убивать людей за желто-синюю ленту на одежде, вспарывать животы тем, кто выступил против войны.
Все вздохнули с облегчением, наконец-то , справедливость восторжествовала! Нам-то зачем этот позор! Ведь у нас есть уголь дорогой, но без крови- из Роттердама! Но не тут-то было. Внезапно оказалось , что угля-то и нет другого от слова вообще. Вылазит на экраны порошенко и начинает клеймить Семенченко и ветеранов АТО, так как якобы в ордло есть наши украинские предприятия! Что это , если не подтверждение слов пктена о 'гражданской войне'.
Кстати, тогда на Цензоре Семенченко называли 'самозванцем и агентом кремля' и тд. Конечно, про королевскую никто и не вспоминал. Даже вот ни одной фотожабы на неё так и не видела
УВЫ, лучше бы я ошибалась тогда...
Я ошибалась в другом... То что украинцы -- не россияне.
Не россиян в Украине оказалось только 25% !!!
Это не грустно , это уже БЕДА!
Относитесь ко всему спокойно , это просто приспособленцы, которым безразлична вывеска, страна , наличие выливании или ее отсутствие. Их Бог- деньги. Не такие , как у нас с вами, а огромные деньги. И им наплевать на всех. Они со стеклянными глазами или , наоборот, со слезами на глазах будут рассказывать о любви к пенсионерам и требовать повышения зарплат, но сами понимаете, что это обычная туфта. Касаемо данного конкретного случая, эту заведомую ложь нужно развенчивать. И Цензор молодцы, что это делают, но одного Цензора мало. Не думаю, что потребители контента 112 читают цензор. Я вот, например, после смены власника это г вообще не смотрю. А те , кто смотрит, наоборот, не читают Цензор.
Часом не эти с чеченского батальона "искра"?
Королевская, брехуха тупая, хитрозадый трасвестит в одном ряду с Леной бондаренко и лукаш - три украинские @уки. У меня есть друг бывший предприниматель из оккупированной Горловки - его бы на этот эфир с королевской.
\26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине.\\
и за отрицание агрессии рф в Украине и давить мервечуков королевских и пр сброд