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Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировали силы РФ

Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была

Народный депутат от ОПЗЖ Наталья Королевская заявила, что до 26 мая 2014 года в Украине была вполне мирная жизнь, которая закончилась из-за решения Александра Турчинова. На самом деле в то время часть территорий на Донбассе и Крым уже оккупировали наемники РФ, а сам аэропорт захватили российские диверсанты.

Об этом говорится в фактчекинговом материале Елены Козаченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bihus.info.

26 мая в эфире телеканала 112 Королевская заявила: "26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине. Потому что именно 6 лет назад Турчинов отдал приказ использовать авиацию в АТО, и тогда мирный еще город Донецк подвергся первым авиационным прилетам. Именно 6 лет назад закончил работу Донецкий аэропорт и именно 6 лет назад закончилась мирная жизнь в Украине".

Заявление нардепа манипулятивно, так как по состоянию на 26 мая 2014 года часть территорий на Донбассе была оккупирована наемниками РФ, продолжалась антитеррористическая операция в Луганской и Донецкой областях, Крым был оккупирован Российской Федерацией. А Александр Турчинов применил военную авиацию для освобождения Донецкого аэропорта от вооруженных сепаратистов и российских наемников.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" выпустила марку и конверт в честь защитников Донецкого аэропорта. ФОТО

"Мирная жизнь в Украине закончилось с началом временной оккупации Российской Федерацией Крыма - 20 февраля 2014 года. 1 марта 2014 президент России Владимир Путин получил согласие профильных комитетов Совета безопасности РФ на использование войск на территории Украины. В марте 2014 года в украинских городах Донецкой и Луганской областей одна за другой начинались пророссийские акции протеста с дальнейшими захватами вооруженными боевиками ОГА, помещений милиции, прокуратуры и СБУ. 12 апреля 2014 года российский диверсионный отряд во главе с Игорем Гиркиным взял под контроль Славянск, Краматорск и ряд других населенных пунктов. 13 апреля 2014 года в Украине было объявлено о начале антитеррористической операции", - напоминает автор.

Также, отмечает Козаченко, 6 апреля 2014 года сепаратисты захватили здание облгосадминистрации в Донецке, срезав с флагштока украинский флаг, 27 апреля - здание областной государственной телерадиокомпании, 16 мая - здание штаба Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

"В ночь на 26 мая, около 3 часов ночи, на территорию аэропорта зашло около 80 вооруженных, хорошо экипированных диверсантов из российского отряда "Искра". Их провел офицер СБУ Александр Головуров. В терминал вместе с российскими спецназовцами вошли Александр Ходаковский и Александр Бородай - агент спецслужб РФ, который в то время находился в роли премьера так называемой "ДНР". Александр Ходаковский вскоре связался с украинским командованием и выдвинул ультиматум о выводе украинских военных, охранявших внутренний периметр аэропорта. Украинские военные ответили, что не выведут личный состав и технику раньше, чем его покинут гражданские и персонал. 26 мая утром после эвакуации гражданского персонала, украинское командование уже в свою очередь объявило боевикам ультиматум - покинуть помещение Донецкого аэропорта под угрозой применения силы. В 10:00 демонстрационный пролет над аэропортом совершили штурмовики Су-25, а в аэропорт отправились вертолеты с десантом для усиления украинского гарнизона. После чего начался бой за аэропорт. В дальнейшем оборона Донецкого аэропорта украинскими военнослужащими продолжалась 242 дня", - указывает автор.

Также смотрите: "Круглосуточные боевые действия, минус 30, воды нет", - защитники ДАП вспоминали события пятилетней давности в музее Второй мировой. ФОТОрепортаж

"Таким образом, 26 мая 2014 года отнюдь не является днем ​​начала войны, как хотелось бы думать Натальи Королевской", - резюмирует она.

Автор: 

дезинформация (343) Королевская Наталья (723) Донбасс (26956) донецкий аэропорт (540) Бигус (191)


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Топ комментарии
+53
Логика конченной мрази. Значит ВСУ и добробаты виноваты что агрессорам отпор давали? Хорошую мирную жизнь нам рыги готовили. И сейчас не угомонились
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10.06.2020 23:16
+53
Королевская заявила, что до начала боев за ДАП в Украине была "мирная жизнь", хотя к тому времени Донбасс и Крым оккупировала РФ - Цензор.НЕТ 2918
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10.06.2020 23:21
+46
Вообще в любой стране было невозможно, что бы на 6 году войны, явные гос-преступники имели свою фракцию в парламенте и безнаказано пороли невероятное лицемерие и туфту! Почему это у нас происходит? Где было? Приведите пример хоть один в истории мировой!? Как это всё слушать тем у кого там погибли из семьи? А кто назовёт цифру покалеченых, получивших 1 группу инвалидности? Таких и им подобных очевидно много тысяч! И у таких тоже семьи. Каково им всем подобное?
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10.06.2020 23:26
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На гиляку мерзоту!
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10.06.2020 23:44 Ответить
а шо вона може щось інше сказати ? 73
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10.06.2020 23:45 Ответить
она просто предложила мирно сдаться...
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10.06.2020 23:45 Ответить
что такое Королевская/ Королевская с мужем вывезла из Украины в Россию через ОРДЛО тысячи тонн цветных металлов без уплаты каких-либо налогов и пошлин, - Казанский 12.07.19 10:10
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10.06.2020 23:46 Ответить
обычная кацапская иуда-мораль плечевой и королевской одно и то же
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11.06.2020 08:51 Ответить
есть кобра, и есть королевская кобра. Есть ****, а есть Королевская…
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10.06.2020 23:46 Ответить
а что говорят зе-мрази -- въе-ал по мариуполю, вот тебе особый статус за это, а кто защищал мариуполь - партия войны
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10.06.2020 23:47 Ответить
Этот *уйловско-сепарский транс шота там еще вякает басом ... ))) Жги,натаха! Пока цЫрк крыворожеский на сепарской арене беснуецца!)
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10.06.2020 23:54 Ответить
...хвойда відпрацьовує...

Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 374
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10.06.2020 23:57 Ответить
А ведь ей, всего 45 лет! А что же в 50 будет, ***** сотворило землю?
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11.06.2020 00:08 Ответить
Напомните как,а шо зта Ата з бызда?....!
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11.06.2020 00:09 Ответить
Сказать, безнадежно дурноватая баба, ничего не сказать, ее надо отправить немедленно на медицинское обследование, и если медкомиссия признает вменяемой, тогда эту суку, как предателя народа Украины отправить на урановые рудники, пусть там сдохнет.
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11.06.2020 00:15 Ответить
Тварь кишчача.
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11.06.2020 00:47 Ответить
І ти, https://censor.net/user/88208, і та **** з зажопами - ви всі 73/43%зебіли, яких взагалі потрібно заборонити право голосу.
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11.06.2020 01:00 Ответить
+100. надо какие то тесты на вменяемость и уже после них давать право голоса
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11.06.2020 01:29 Ответить
Може зробити їй тести на кацапські гени? Тоді стане ясно, чи вона шовіністка, чи просто зрадниця.
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11.06.2020 10:15 Ответить
Пока СБУ не пересажает этих Мертвечука, Королевскую и прочую ОПЗЖэ - Украина не победит Рашку!
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11.06.2020 00:22 Ответить
За что их сажать, если голобородькнутые на всю голову считают, что Порошенко всё не так делал? А значит они всё так делают.
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11.06.2020 00:25 Ответить
Апрель 2014.
Российские ихтамнет-ы в Славянске.
Даже еще АТО не объявлена тогда... будет только через неделю, после того, как эти "шахтеры" начнут расстреливать машины с людьми, пытать и убивать людей за желто-синюю ленту на одежде, вспарывать животы тем, кто выступил против войны.

Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 7403
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11.06.2020 00:31 Ответить
Ещё одна сепарша,которую гетьман "почему-то" не тронул.Жирная сепарша.ЕЁ(!) составы ехали с углём из рашки.Семенченко блокаду организовал.Но он же плохой.Его гетьман не любит.Тьфу на него.
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11.06.2020 00:55 Ответить
а ты разве не молочный братишка Натахи ?
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11.06.2020 01:31 Ответить
Ну конечно яКто ж ещё наблюдал,как натаха гонит сюда составы с рашинским углем,а витюха-соляру оттуда же.Именно я-причина всех вась-вась с рашкой во время войны.А Гетьман...он просто не заметил.Всем сердцем против рашки,но просто...провтыкал.Бывает.
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11.06.2020 01:43 Ответить
Самое интересное, что Наташа в Раде, а Семенченко - нет. А ведь именно Семенченко вскрыло Роттердам плюс, вернее, его отсутствие. Семенченко был у Шустера, где присутствовали жители близлежащих с ордло территорий, которые рассказали на программе , что пока гибнут воины- туда идут постоянно составы с лесом, а оттуда уголь. И Семенченко пообещал провести расследование. Это просто звиздец, в многомиллионной стране никто ничего не видит! Через пару недель у того же Шустера Семенченко подтвердил фото и видео фактами полную и плотную торговлю на крови. После этого при полной поддержке украинцев и было перекрыто ордло.
Все вздохнули с облегчением, наконец-то , справедливость восторжествовала! Нам-то зачем этот позор! Ведь у нас есть уголь дорогой, но без крови- из Роттердама! Но не тут-то было. Внезапно оказалось , что угля-то и нет другого от слова вообще. Вылазит на экраны порошенко и начинает клеймить Семенченко и ветеранов АТО, так как якобы в ордло есть наши украинские предприятия! Что это , если не подтверждение слов пктена о 'гражданской войне'.
Кстати, тогда на Цензоре Семенченко называли 'самозванцем и агентом кремля' и тд. Конечно, про королевскую никто и не вспоминал. Даже вот ни одной фотожабы на неё так и не видела
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11.06.2020 06:52 Ответить
Одну сегодня. Прогресс
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11.06.2020 06:54 Ответить
мацковська тварина! як медведчук, нєстєрок, рабін овоч, парашен і зелене попундополо!
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11.06.2020 01:02 Ответить
Эту кацапскую тварь скоро прикопают в одной из ее копанок?
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11.06.2020 01:07 Ответить
Натаха, рука не здригнеться.....
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11.06.2020 01:29 Ответить
да эта королевская тварь больна не только на голову, но и на рот...
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11.06.2020 03:42 Ответить
22го апреля 2019 года я написала на "Цензоре" одну фразу:"Реванш Партии Регионов состоялся !"
УВЫ, лучше бы я ошибалась тогда...
Я ошибалась в другом... То что украинцы -- не россияне.
Не россиян в Украине оказалось только 25% !!!
Это не грустно , это уже БЕДА!
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11.06.2020 03:51 Ответить
Ясина, опять вы со своими стенаниями. Королевская возникла не сегодня. Она была в Батькивщине ещё, потом предала Юлю , раскручивала вместе с Шевченко новую партию на деньги ахметова, который решил повторить успех Удара Кличко. Но ничего у них не получилось. Тогда королевская примкнула к партии регионов, где до сих пор и находится под смененой вывеской. Именно порошенко и был создателем партии регионов, при януковиче он работал министром экономики, если вы не в курсе.
Относитесь ко всему спокойно , это просто приспособленцы, которым безразлична вывеска, страна , наличие выливании или ее отсутствие. Их Бог- деньги. Не такие , как у нас с вами, а огромные деньги. И им наплевать на всех. Они со стеклянными глазами или , наоборот, со слезами на глазах будут рассказывать о любви к пенсионерам и требовать повышения зарплат, но сами понимаете, что это обычная туфта. Касаемо данного конкретного случая, эту заведомую ложь нужно развенчивать. И Цензор молодцы, что это делают, но одного Цензора мало. Не думаю, что потребители контента 112 читают цензор. Я вот, например, после смены власника это г вообще не смотрю. А те , кто смотрит, наоборот, не читают Цензор.
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11.06.2020 07:08 Ответить
Украинцы, вы ненормальные. Ну кто бы позволил в нормальной стране информационно обслуживать терроризм (гиркина и беса)? Закон об оправдании действий террористов слабо принять?
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11.06.2020 06:09 Ответить
А какие "тамнашилюди" из мирных шахтеров захватили тогда аэропорт Донецка и их выбила авиация с 3-м полком спецназа?
Часом не эти с чеченского батальона "искра"?
Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 3473
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11.06.2020 06:59 Ответить
Цих віслюкойобів свої й накрили на Киівській .
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11.06.2020 10:07 Ответить
Наша родзіна срср? так, гімно зелене?
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11.06.2020 07:12 Ответить
кіщі напали на кіщачий магазін
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11.06.2020 07:13 Ответить
Новый аэропорт я бы назвала в честь наших Киборгов.
Королевская, брехуха тупая, хитрозадый трасвестит в одном ряду с Леной бондаренко и лукаш - три украинские @уки. У меня есть друг бывший предприниматель из оккупированной Горловки - его бы на этот эфир с королевской.
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11.06.2020 07:16 Ответить
Таня! Да ти растьош!!!
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11.06.2020 07:28 Ответить
Для неё мирная жизнь началась после 21-го апреля 2019 года.
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11.06.2020 07:47 Ответить
Хорошенькая "мирная жизнь"! У нас весь центр в Мариуполе спалили и пограбили. А на 9 мая 2014 так вообще напали на городское управление милиции и убили и выкрали милиционеров при исполнении.
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11.06.2020 07:51 Ответить
а все тому що Україна мала б прийняти закон про введення військового стану. Тоді б уся ця курва опзжопа та інші діячі п'ятої колонни вже були б на повному державному забезпеченні і під цілодобовою охороною
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11.06.2020 08:04 Ответить
дно
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11.06.2020 08:40 Ответить
С 22 июня 1941 г. в СССР тоже была вполне мирная жизнь. А вот когда Сталин в 1942 г. отдал приказ о контрнаступлении под Сталинградом всем жителям пришлось оторваться от своих обычных дел и внезапно началась война.
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11.06.2020 08:49 Ответить
... не хотел бы напоминать этой "заразе" (другого более культурного слова без упоминания мата), что захват Украины задумывался еще в далеких 90-х годах прошлого века, когда ссср только развалился, а московские кгб-шники уже влажно мечтали вернуть все взад ... ну а эта мадам, которая рядится в "миротворца" - на самом деле отвратительный представитель клана комунистов-комсомольцев начала развала совка, которая на корупционных связях и родственно-бандитских методах скупила приватизационные ваучеры у работников завода и стала владычецою майонезно-мороженной ... знаю не по наслышке, родственник работал до последнего (а куда деваться бедному пенсу с такой супер пенсией, когда даже на пол вареника не хватает) в ее компании и рассказывал много чего интересного, если тут написать - будет роман (от того как заставляли голосовать на выборах что бы эта зараза стала депутаткой, под угрозой увольнения, до открытых угроз и если что, можем и прикопать где-то тихонько) ... сейчас дядька на пенсии, рассказывает много чего интересного ... и как итог - думайте, прежде чем что-то делать, к чему это может привести ... уже сейчас картинка вырисовывается мрачноватая, а что будет осенью - вообще загадка (напечатать 300 млрд гривен и раздать олигархам) ... Д У М А Й Т Е !!! я Вас очень прошу ...
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11.06.2020 08:55 Ответить
Королевська заявила, що до початку боїв за ДАП в Україні було "мирне життя", хоча на той час Донбас і Крим окупувала РФ - Цензор.НЕТ 8108
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11.06.2020 09:06 Ответить
Як гидко слухати цю мерзоту. а взаглі це ж подруга юлі і євремова.взагалі більшість предсавників Донбаса --- це люди з бандитським мисленням та совковими поглядами вихованими на ідеях руцького міра.
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11.06.2020 09:12 Ответить
Далеко не всі. Луганчанин.
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11.06.2020 19:32 Ответить
Гнать эту суку сцанными тряпками до мамой границы с Мордором!
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11.06.2020 09:20 Ответить
Не было и нет никаких сепаратистов... Были ДРГ вс рашки и коллаборанты примкнувшие к ним... Сейчас это все является просто вс рашки...
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11.06.2020 09:22 Ответить
Для нее войны нет , не было и не будет. Есть смена условий для хапанья бабла . От души желаю все таким'' не замечающим'' войну , но активно зовущим и поддерживающим войну в Украине хоронить кишки своих детей.
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11.06.2020 09:55 Ответить
Вся суть Кремля в посыле Королевской . КОГДА МЫ НАПАДАЕМ НЕ ВЗДУМАЙ ЗАЩИЩАТЬСЯ .
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11.06.2020 10:05 Ответить
Це нам треба нападати на окупантів. В полон не брати. Будемо шмарклі жувати -- вік нам волі не бачити.
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11.06.2020 10:34 Ответить
ШТА ???
\26 мая для всего Донбасса является черным днем в календаре, потому что именно в этот день 6 лет назад этот день символизирует, как день начала войны, день, когда закончилась мирная жизнь в Украине.\\
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11.06.2020 11:14 Ответить
давно надо было принять закон об ответственности за оправдание и пропаганду террористов
и за отрицание агрессии рф в Украине и давить мервечуков королевских и пр сброд
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11.06.2020 11:32 Ответить
Де би який московит щось сказав , Бутусов зразу пише в заголовках. Краще би вже помовчав, іне робив реклами.
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11.06.2020 17:03 Ответить
Почему её не посадят?
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11.06.2020 22:40 Ответить
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