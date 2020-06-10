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Новости Агрессия России против Украины
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Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер

Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер

Назначение в Кремле куратором по украинскому вопросу Дмитрия Козака вместо Владислава Суркова не изменило агрессивную политику России в отношении Украины.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не считаю, что замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о каких-либо изменениях в российской политике. Политика России определяется Путиным, и он продолжает поддерживать агрессию низкой интенсивности внутри Украины, чтобы оказать давление на украинское правительство", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что Москва всегда стремилась решать украинский вопрос без Украины, как это пытался делать Дмитрий Козак во время визита в Германию в прошлом месяце. "В этом политика России не изменилась", - подчеркнул бывший спецпредставитель США.

В то же время он выразил убеждение, что замена Суркова на Козака на украинском направлении кремлевской политики связана с противостоянием внутреннего характера в окружении Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине

"Я думаю, что Сурков все больше отдалялся от Путина, и в определенный момент он уже не воспринимался лицом, способным близко общаться с Путиным, как раньше, когда он начинал", - отметил Волкер.

Он также рассказал, что во время пребывания на посту спецпредставителя США и общения с российской стороной он замечал, что Козак все больше и больше влиял на позицию РФ на украинском направлении.

В связи с этим Волкер подчеркнул, что, возможно, Козак теперь имеет более близкий канал общения с Путиным. "Но это не является признаком какого-либо нового интереса Москвы достичь реального урегулирования", - отметил Волкер.

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"И когда я говорю об урегулировании, я хочу быть четким: мы говорим о уходе России из Украины", - подчеркнул американский дипломат.

Автор: 

Сурков (290) Козак (137) Волкер Курт (627)


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Топ комментарии
+15
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5422
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10.06.2020 23:22
+13
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 113
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10.06.2020 23:17
+8
А замена Пети на Зелю уже ослабила Украину на всех фронтах. А главный враг все тот же Шут. И началось все с Омана, где там же "случайно" оказался и директор ФСБ Патрушев
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 7663
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10.06.2020 23:27
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Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 113
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10.06.2020 23:17 Ответить
Де воплі зебобіків що Порошенко і Медведчук компанйони? Виходить гавноканал і є медведчуковський, і всі вони разом "мочили" українського президентпа, щоб змінити йона на малоросійського. Нарід допоміг. Звичайно даунбас завжди був таким прокацапським, а ось галичани, волиняни, подоляни, полісяни пішли проти України за малоросію. То прапор вам в руки, хавайте і не обляпайтеся. Потім своїм дітям будете розповідати які ви телепні. Але то вже пізно. Будуть вони за расеюшку воювати по всьому світу.
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11.06.2020 08:41 Ответить
Упокой одного Человека , - Может Изменить Историю.
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10.06.2020 23:17 Ответить
Там таких 135 мільйонів.
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10.06.2020 23:40 Ответить
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 3253
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10.06.2020 23:19 Ответить
а зміна назви з Московії на Росію, з Російської Імперії на СРСР, з СРСР на Російську Федерацію змінило її агресивну політику по відношенню до України?
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10.06.2020 23:21 Ответить
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 5422
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10.06.2020 23:22 Ответить
або Румунія (Romania) і Рим (Roma)
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10.06.2020 23:23 Ответить
Та було декілька змін: Улус Джучі - Московський Улус - Московія - Московське Царство - РоССія.
(не роСія !)
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10.06.2020 23:45 Ответить
Сотні років політика масковії до України залишається незмінною.
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10.06.2020 23:25 Ответить
А замена Пети на Зелю уже ослабила Украину на всех фронтах. А главный враг все тот же Шут. И началось все с Омана, где там же "случайно" оказался и директор ФСБ Патрушев
Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер - Цензор.НЕТ 7663
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10.06.2020 23:27 Ответить
Тільки розпад паРашки!
Там всі єп@нуті!
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10.06.2020 23:28 Ответить
Поверьте,они,....,там все ......,больше не повторюсь,ибо их всех-...Л...тьфу!
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10.06.2020 23:29 Ответить
Никому не интересный экс желает быть в центре внимания.
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10.06.2020 23:29 Ответить
та ладно, гебняве, розповідай ці басні комусь простішому
кацапу, наприклад
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10.06.2020 23:36 Ответить
№24
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10.06.2020 23:46 Ответить
ШилоМило- МилоШило..
Такі самі яйка-вид збоку!
А вы , "друзья", кака нє садітєсь..
🤣🤣
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10.06.2020 23:43 Ответить
дык и замена пуйла не изменит....
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10.06.2020 23:49 Ответить
от тут недопонял волкер, ну или стесняется в озвучку.....

на кацапии кого на кого не меняй - на выхлопе все то же *****...
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10.06.2020 23:51 Ответить
не ну ктото ещё надеялся мол каццап людиной станет, неа Волкер, тута наивных нема и пока кацап не получит по морде, он и дальше фуфаику будет рвать на груди и орать, да я, д щас, да мне ...... а как одним прямым раз по морде, так всё, в друзья лезут. Натура у кацапов такая.
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11.06.2020 00:01 Ответить
"неа Волкер, тута наивных нема и пока кацап не получит по морде, он и дальше фуфайку будет рвать на груди и орать, да я, д щас, да мне ...... а как одним прямым раз по морде, так всё, в друзья лезут. Натура у кацапов такая."

Такими простыми, но точными словами сказано Всё о "загадочной русской душе" : точнее о загаженной русской душе.
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11.06.2020 07:37 Ответить
А разве должна была ?
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11.06.2020 00:04 Ответить
Волкер панует. Он ведь уже никто. Была вероятность, что станет гауляйтером, но не срослось, когда Хиллари Клинтон про с рала выборы...и его протеже, мак кейн, умер, кинув Волкера оправдываться через нападки за свою политику и преступную деятельность. Пора наверное прекратить так "без условий" прогибаться под госдеп....нет, не потому что перестали быть полезными, а потому что зажрались.
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11.06.2020 01:47 Ответить
дядя то дурачок, похоже, с какой стати смена говорящей головы могла повлиять на речи, этой головой произносимые ? ему что сверху дали то и говорит, так же как и сурков
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11.06.2020 06:30 Ответить
чудак на букву "М" мистер Курт Волкер своими квадратными немецко-американским мозгами какое-то короткое время думал, что раз сменили Суркова на украинца по происхождению и по рождению Дмитрия Козака, то это признак уменьшения агрессивности Моцквы.

Волкер, не знающий советских реалий, просто не в состоянии понять, что т-щ Козак никакой не украинец, а просто типовой махровый совок-манкурт, всю жизнь стремившийся доказать, что он не украинец, а свой, совково-пролетарский, красный.
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11.06.2020 07:45 Ответить
А в очі, очі, Волкер дивився? Там вся кацапська душа. Наш найсвітліший, наймудріший і найукраїнський там все побачив.
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11.06.2020 08:37 Ответить
1 июня 2020 года известный блогер Карл Волох сообщил о существовании тайного плана так называемого урегулирования ситуации на Донбассе между российскими и украинскими властями.План получил второе дыхание в марте 2020 года во время встречи Андрея Ермака и Дмитрия Козака.

1. Восстановление водоснабжения в оккупированный Крым материковой Украины 2. Обмен заложниками 3. Влияние Украины на выборы в США 4. Отзыв судебных исков против РФ 5. Подписание нового контракта на транзит российского газа 6. Дела о моряках на Азове 7. Формула Штайнмайера, создание Консультативного совета 8. Разведение сил 9. Языковой вопрос 10. Нейтрализация и наказание "антипутинистов", устранение прозападного представительства во власти, лояльность к пророссийскому нарративу 11. Отмена закона о люстрации 12. Восстановление поставки в Украину российской электроэнергии и восстановление авиасообщения с Россией.
Приведенные выше 12 пунктов дают вполне понятное объяснение, почему вдруг возникают заявления представителей действующей власти о необходимости подать воду в Крым, пересмотреть закон о языке, вести прямой диалог с уголовными преступниками из ОРДЛО или отменить закон о люстрации.
Мы думаем, что причина в неопытности, непрофессионализме или откровенной глупости. А это просто план. Который имеет все признаки сговора.https://www.obozrevatel.com/politics/plan-zelenskogo-schodo-povernennya-v-rosiyu-12-taemnih-punktiv.htm
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11.06.2020 09:04 Ответить
 
 