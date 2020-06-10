Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер
Назначение в Кремле куратором по украинскому вопросу Дмитрия Козака вместо Владислава Суркова не изменило агрессивную политику России в отношении Украины.
Об этом заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не считаю, что замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о каких-либо изменениях в российской политике. Политика России определяется Путиным, и он продолжает поддерживать агрессию низкой интенсивности внутри Украины, чтобы оказать давление на украинское правительство", - отметил Волкер.
Он также подчеркнул, что Москва всегда стремилась решать украинский вопрос без Украины, как это пытался делать Дмитрий Козак во время визита в Германию в прошлом месяце. "В этом политика России не изменилась", - подчеркнул бывший спецпредставитель США.
В то же время он выразил убеждение, что замена Суркова на Козака на украинском направлении кремлевской политики связана с противостоянием внутреннего характера в окружении Путина.
"Я думаю, что Сурков все больше отдалялся от Путина, и в определенный момент он уже не воспринимался лицом, способным близко общаться с Путиным, как раньше, когда он начинал", - отметил Волкер.
Он также рассказал, что во время пребывания на посту спецпредставителя США и общения с российской стороной он замечал, что Козак все больше и больше влиял на позицию РФ на украинском направлении.
В связи с этим Волкер подчеркнул, что, возможно, Козак теперь имеет более близкий канал общения с Путиным. "Но это не является признаком какого-либо нового интереса Москвы достичь реального урегулирования", - отметил Волкер.
"И когда я говорю об урегулировании, я хочу быть четким: мы говорим о уходе России из Украины", - подчеркнул американский дипломат.
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(не роСія !)
Там всі єп@нуті!
кацапу, наприклад
Такі самі яйка-вид збоку!
А вы , "друзья", кака нє садітєсь..
🤣🤣
на кацапии кого на кого не меняй - на выхлопе все то же *****...
Такими простыми, но точными словами сказано Всё о "загадочной русской душе" : точнее о загаженной русской душе.
Волкер, не знающий советских реалий, просто не в состоянии понять, что т-щ Козак никакой не украинец, а просто типовой махровый совок-манкурт, всю жизнь стремившийся доказать, что он не украинец, а свой, совково-пролетарский, красный.
1. Восстановление водоснабжения в оккупированный Крым материковой Украины 2. Обмен заложниками 3. Влияние Украины на выборы в США 4. Отзыв судебных исков против РФ 5. Подписание нового контракта на транзит российского газа 6. Дела о моряках на Азове 7. Формула Штайнмайера, создание Консультативного совета 8. Разведение сил 9. Языковой вопрос 10. Нейтрализация и наказание "антипутинистов", устранение прозападного представительства во власти, лояльность к пророссийскому нарративу 11. Отмена закона о люстрации 12. Восстановление поставки в Украину российской электроэнергии и восстановление авиасообщения с Россией.
Приведенные выше 12 пунктов дают вполне понятное объяснение, почему вдруг возникают заявления представителей действующей власти о необходимости подать воду в Крым, пересмотреть закон о языке, вести прямой диалог с уголовными преступниками из ОРДЛО или отменить закон о люстрации.
Мы думаем, что причина в неопытности, непрофессионализме или откровенной глупости. А это просто план. Который имеет все признаки сговора.https://www.obozrevatel.com/politics/plan-zelenskogo-schodo-povernennya-v-rosiyu-12-taemnih-punktiv.htm