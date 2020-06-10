Замена Суркова на Козака не изменила агрессивной политики РФ в отношении Украины, - Волкер

Назначение в Кремле куратором по украинскому вопросу Дмитрия Козака вместо Владислава Суркова не изменило агрессивную политику России в отношении Украины.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не считаю, что замена Владислава Суркова на Дмитрия Козака свидетельствует о каких-либо изменениях в российской политике. Политика России определяется Путиным, и он продолжает поддерживать агрессию низкой интенсивности внутри Украины, чтобы оказать давление на украинское правительство", - отметил Волкер.

Он также подчеркнул, что Москва всегда стремилась решать украинский вопрос без Украины, как это пытался делать Дмитрий Козак во время визита в Германию в прошлом месяце. "В этом политика России не изменилась", - подчеркнул бывший спецпредставитель США.

В то же время он выразил убеждение, что замена Суркова на Козака на украинском направлении кремлевской политики связана с противостоянием внутреннего характера в окружении Путина.

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"Я думаю, что Сурков все больше отдалялся от Путина, и в определенный момент он уже не воспринимался лицом, способным близко общаться с Путиным, как раньше, когда он начинал", - отметил Волкер.

Он также рассказал, что во время пребывания на посту спецпредставителя США и общения с российской стороной он замечал, что Козак все больше и больше влиял на позицию РФ на украинском направлении.

В связи с этим Волкер подчеркнул, что, возможно, Козак теперь имеет более близкий канал общения с Путиным. "Но это не является признаком какого-либо нового интереса Москвы достичь реального урегулирования", - отметил Волкер.

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"И когда я говорю об урегулировании, я хочу быть четким: мы говорим о уходе России из Украины", - подчеркнул американский дипломат.