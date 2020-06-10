РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6005 посетителей онлайн
Новости
2 524 76

Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий"

Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов:

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен в достаточном количестве голосов за изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов до 300.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Разумков напомнил, что на следующей сессии парламента необходимо проголосовать за законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№ 1017), которым предусмотрено уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

Председатель Верховной Рады отметил, что предварительно было проголосовано относительно 300 народных депутатов, "однако на следующей сессии нам предстоит проголосовать 300 голосов". "На сегодня, пока мы не до конца понимаем, будет ли поддержано это в целом. Потому что по этому вопросу много дискуссий", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 19 нардепов-миллионеров "Слуги народа" арендуют жилье за бюджетные средства, - КИУ. СПИСОК

Разумков считает, что количество народных депутатов "можно уменьшать до 300". По его мнению, уменьшение до такого количества на качество работы народных избранников не повлияет.

"Есть много народных депутатов, которые придерживаются другого мнения", - отметил спикер парламента. При этом добавил: "Я думаю, что большое количество фракций будет выступать против".

Также читайте: Законопроект о народовластии планируем зарегистрировать на днях, - Разумков

Автор: 

ВР (29244) депутат (3314) Конституция (2236) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Не надо профанации. Со временем, с развитием IT технологий, мы (Человечество, Humankind) можем прийти к прямой демократии, без необходимости делегировать наш голос депутату. Но только не в этой стране, где 73% знают только "Жрать, Ржать, Срать"
показать весь комментарий
11.06.2020 00:22
+10
Тогда предлагаю увеличить численность ВР, например, до 10000 депутатов. Не поможет - до 100000 депутатов. Пусть эти проклятые олигархи обанкротятся, скупая депутатов.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:09
+10
Украинцы еще 20 лет назад на референдуме (при Кучме) проголосовали про уменьшение численности ВР с 450 до 300. Может пришло время имплементировать волю народа?
показать весь комментарий
11.06.2020 00:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чем меньше депутатов - тем проще их скупить олигархам. Сначала надо победить олигархическую систему в Украине, а потом уже думать об "экономии"
показать весь комментарий
11.06.2020 00:05 Ответить
Тогда предлагаю увеличить численность ВР, например, до 10000 депутатов. Не поможет - до 100000 депутатов. Пусть эти проклятые олигархи обанкротятся, скупая депутатов.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:09 Ответить
Не надо профанации. Со временем, с развитием IT технологий, мы (Человечество, Humankind) можем прийти к прямой демократии, без необходимости делегировать наш голос депутату. Но только не в этой стране, где 73% знают только "Жрать, Ржать, Срать"
показать весь комментарий
11.06.2020 00:22 Ответить
Соевая зрадная чепуха с претензией на элитарность и исключительность. Ну и кроме того, как всегда - оскорбления украинского избирателя от сектантов "жыття по новому".
показать весь комментарий
11.06.2020 00:41 Ответить
показать весь комментарий
11.06.2020 00:45 Ответить
🤣🤮
показать весь комментарий
11.06.2020 00:44 Ответить
Тогда заседания ВР придётся проводить на олимпийском стадионе. Табло уже имеются, а для голосований написать программу "Рада в смартфоне"
показать весь комментарий
11.06.2020 08:14 Ответить
Трескотня об "экономии" нравится зебилам, они бы с легкостью управляли страной при помощи пульта от телевизора (кули там тех батареек...)
показать весь комментарий
11.06.2020 00:17 Ответить
Разумков еще не решил к кому переметнуться....
показать весь комментарий
11.06.2020 01:07 Ответить
Зачем нам побеждать олигархат? Вы хотите тиранию одного человека? Жесткую вертикаль власти? Или анархию, та что " мать порядка"? И то, и то уже проходили .
показать весь комментарий
11.06.2020 06:35 Ответить
офигеть, как за легализацию проституции, так давай референдум, как изменить кконституции и уменьшить число "проституток", так голоса считает - офигеть какой цырк устраивает слуги украинского народа.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:07 Ответить
Украинцы еще 20 лет назад на референдуме (при Кучме) проголосовали про уменьшение численности ВР с 450 до 300. Может пришло время имплементировать волю народа?
показать весь комментарий
11.06.2020 00:11 Ответить
Воля народа - "дайош колбасу задешево"... От выборов до выборов народ лелеет подобные идеи - постоянно кажется, что рецепт этого "дайоша" наконец-то найден...
показать весь комментарий
11.06.2020 00:31 Ответить
Ты прав. Незачем этих холопов спрашивать. Царь лучше знает, что ему делать.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:38 Ответить
свинопаси не мають права голосу
показать весь комментарий
11.06.2020 01:08 Ответить
Лічно царь тобі шось обіщав? Нє-є...
Так шо: " ні обізянок, ні собачок"...
показать весь комментарий
11.06.2020 03:58 Ответить
Ты сам топишь за царя, предлагая до минимума сократить ВР.
показать весь комментарий
11.06.2020 08:03 Ответить
референдум об уменьшении проведет положительно в 2000 году, за 20 лет никто из депутатов не насмелился себя вьігнать. зараз те саме буде.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:16 Ответить
Ну да, ну да, кто же будет сам себя лишать такой кормушки. Там много сволочей , но не дураков!
показать весь комментарий
11.06.2020 08:27 Ответить
не слуги, мандатованные 3,14дор.сы! невзирая на масти!
показать весь комментарий
11.06.2020 00:21 Ответить
450 и 300 паразитов на теле нищей Украины, это слишком много.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:08 Ответить
И 300 - очень много. Достаточно по 1-2 от каждой обл. Итого - максимум,- человек 50
показать весь комментарий
11.06.2020 00:09 Ответить
Ага ты прав. У тебя в Бурятии мозги на рунке продаются?
показать весь комментарий
11.06.2020 00:12 Ответить
А скільки партій в Україні? І кожна висуватиме свого кандидата.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:13 Ответить
так не від кількості партій залежить кількість депутатів
показать весь комментарий
11.06.2020 00:17 Ответить
Партий можно сколько угодно создать: хоть 1000, хоть 2000.
показать весь комментарий
11.06.2020 06:37 Ответить
Ага, можно даже десятком обойтись... Главняк, чтоб энтые пасажиры по телевизору складно пели...
показать весь комментарий
11.06.2020 00:36 Ответить
Хех! Хто ж проголосує за своє скорочення? Де ж вони будуть косити бабло?
показать весь комментарий
11.06.2020 00:10 Ответить
Уууу.... Поздно зашла......😪😪😪
Но это то,что я хотела написать !
Вам ++++++++++🙂
показать весь комментарий
11.06.2020 02:55 Ответить
так не зраз же їх виганять, а з насупних виборів набрать меньше.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:11 Ответить
З чого все почалось. Россійські шісткі, з подачі хазяїв тягали у інфопросторі фейк: «Украіна за 30 лєт вимерла, осталось 15-20 мілліонов. Зачєм на такоє насєлєніє 450 дєпутатов ?». А потім навіть Дубілєт, як не старався, менше 38 мільонів не получив. А в реалі, в Україні, десь 45 мільйонів (без окупованого Криму і 1/3 Донбасу). І от тепер треба сказати людям - ми вам брехали.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:13 Ответить
референдум щодо зменьшення кількості з 450 до 300 було позитивно проведено у 2000 році. за 20 років депутати не насмілилися внести зміни у конституцію. зараз знов таке.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:20 Ответить
ми їх вибрали, ми від них і отримали! доки таких будем обирати, доти і мати нас будуть по повній! ЛОШАРИ! а вони сценатори!
показать весь комментарий
11.06.2020 00:26 Ответить
обирати ні з кого. доки отаке буе у школі, і надалі нікого буде обирати https://www.facebook.com/tv7mariupol/videos/vb.189311831147808/280914169726406/?type=2&theater
показать весь комментарий
11.06.2020 09:46 Ответить
Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий" - Цензор.НЕТ 8110
показать весь комментарий
11.06.2020 00:17 Ответить
Зліз з табуретки, потерпів і знов на табуретку.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:23 Ответить
На всеукраинский референдум.На нем быстро вопрос решится.Аж у "первом чтении".
показать весь комментарий
11.06.2020 00:18 Ответить
уже бьіл в 2000 году, положительно. осталост проголосовать за изменения в конституцию, тянут за фаберже 20 лет.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:22 Ответить
Ну ти чисто школяр.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:24 Ответить
И шо, сразу заживем? С кисельных берегов будем прыгать в молочные реки?...
показать весь комментарий
11.06.2020 00:52 Ответить
сокращать лучше физически и до 0,00
показать весь комментарий
11.06.2020 00:20 Ответить
Голобородько уже так и поступал.
показать весь комментарий
11.06.2020 07:52 Ответить
хотят 300 холуев своих посадить и вертеть Украину
Украину имеют таланты
показать весь комментарий
11.06.2020 00:21 Ответить
А скільки у вас депутатів?
показать весь комментарий
11.06.2020 00:25 Ответить
так у них країна у рази меньше.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:27 Ответить
Відношення кількості депутатів до певної кількості населення.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:42 Ответить
Что значит посадить ?
Народ кого выберет - те и будут , выбрало 55 процентов пороха - был порох, выбрало 73 процента зелю - значит так и будет.
Волеизъявление народа - высшая власть в Украине ....
показать весь комментарий
11.06.2020 08:34 Ответить
Говорят, что дело не в количестве, а в качестве. Если молоко скисло, то его хоть дели, хоть разливай - оно все равно испорченное. На помойку целиком.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:29 Ответить
Пример не совсем правильный! Из кислого молока получаются вкусные оладушки...а вот с тухлых яиц - ничего не получится!
показать весь комментарий
11.06.2020 00:38 Ответить
Ну и с депутатов может отличный перегной получиться.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:44 Ответить
Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий" - Цензор.НЕТ 9128
показать весь комментарий
11.06.2020 00:50 Ответить
Зараза заразы не боится.
показать весь комментарий
11.06.2020 07:53 Ответить
Эрнесто,вы часом не дояр? Молоко у вас скисает на каждой ветке... Только что мне отписались... О применении скишего молока читайте выше....
показать весь комментарий
11.06.2020 03:06 Ответить
Да хрен они пойдут на это, отказаться от такой халявы - да ни за что, такую кормушку потерять, это-же для них хуже смерти.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:30 Ответить
От офмхеть у них там работа-трочу,не могу,хочу,ипо-надо... То
показать весь комментарий
11.06.2020 00:30 Ответить
голосуйте, зробіть шарію, ЗАЖОПінцам подарок на новьіе вьіборьі.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:31 Ответить
.лиеще будет . .. й!
показать весь комментарий
11.06.2020 00:32 Ответить
А нафіга "дискуссія"??
КРАЩЕ ДЕЦІМАЦІЯ!!
😇
показать весь комментарий
11.06.2020 00:37 Ответить
Эти рассуждения от Разумкова лишние. Надо провести голосование, поименное желательно, и тогда увидим есть голоса за или нет.
показать весь комментарий
11.06.2020 00:50 Ответить
Партию "Слуг народа" сократить (запретить), как раз и будет достаточно, и не будет канители в Раде. А то все решения тупые ими принимаются.
показать весь комментарий
11.06.2020 01:06 Ответить
давно надо разогнать эту шоблу депутанов - холуев олигархов и национальный позор Украины)
показать весь комментарий
11.06.2020 01:17 Ответить
голобородько брехло..
показать весь комментарий
11.06.2020 01:18 Ответить
Якби не олігаври, бариги, електорат, мвф, війна, бурштинова мафія, епідемія, порожній холодильник і повні штани, то наш пацанчик з усим би ся справив...😀
показать весь комментарий
11.06.2020 03:51 Ответить
Для чего нужны народу столько посредников? В 21-м веке люди способны сами решать любой вопрос. Для этого есть все возможности. Онлайн голосование, референдум и прочее хоть ежечасно.
показать весь комментарий
11.06.2020 02:53 Ответить
Ага...Есть фсё?!
Кроме денег,в стране!
показать весь комментарий
11.06.2020 03:09 Ответить
А где ж тогда куча балаболов, яйцечухов, озабоченых кормиться будут?
показать весь комментарий
11.06.2020 07:57 Ответить
Депутатов надо не выбирать а нанимать с ипытательным сроком и отзывать на референдуме грамад. А так депутата кто же сократит он же памятник. Менять систему и брать власть на низах. Не занимайтесь самообманом в жизни никто ничего не дает а подает от щедрот своих но с умыслом и пользой для себя тоже. Так делают все нормальные люди как и гребут руками к себе а не от себя. Другие ненормальные и опасные для нашего общества.
Тому много примеров в истории.
показать весь комментарий
11.06.2020 04:31 Ответить
Население Украины сократилось с 1991 г почти в два раза. А этих тунеядцев-кнопкодавов сколько было столько и осталось. И жрет массу денег из бюджета. Надо сокращать число депутатов тоже в 2 раза, до 225-230. И то много.
показать весь комментарий
11.06.2020 05:50 Ответить
Дорогой юра,у нас не выбирают- назначают олигархи по крупному и помелкому денежные мешки! Назначаются... прокуроры,судьи,правоохранители... и от этого они не становятся законопослушными,патриоичными...Всё зависит от ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ ,ВОСПИТАНИЯ,ОБРАЗОВАННОСТИ.
показать весь комментарий
11.06.2020 06:01 Ответить
Олигархов от власти отстранять надо сначала Пока страна управляется мафией толку не будет. У этих мафиози бабла предостаточно чтобы хоть 300, хоть 500 депутоидов прикупить.
показать весь комментарий
11.06.2020 06:14 Ответить
это уж точно не депутатам решать
показать весь комментарий
11.06.2020 07:36 Ответить
Як на мене то і 150 вистачило б...
показать весь комментарий
11.06.2020 07:38 Ответить
Давным-давно их надо
Согнать в большое стадо
И бомбою стереть с лица земли (с)
показать весь комментарий
11.06.2020 08:29 Ответить
ОНИ ВООБЩЕ НЕНУЖНЫ!
Давно пора изменить всю структуру и все государственные институты. После реформы ОСНОВНОГО института РЕСПУБЛИКИ - ГРАЖДАНСТВА в плане подъема планки критерий к реальной и фактической ответственности, ПОЛНОЙ физической, психической, социальной и политической ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН, вооруженных, ИМУЩИХ и САМОДОСТАТОЧНЫХ (обеспечиваюлих свою жизнь самостоятельно без помощи других или соцпособий) , полноправных, военнобязанных с обязательной срочной службой в армии не менее года вне зависимости от пола начина с 16 до 60 лет (которых по всей видимости еще очень долгое время будет МЕНЬШИНСТВО от НАСЕЛЕНИЯ), остальным ПОДДАНСТВО (государству ГРАЖДАН с правом избирать ПРЕФЕКТОВ местного самоуправления и обязанностью состоять в отрядах местной самообороны на месячных летних сборах раз в шесть лет) и/или РЕЗИДЕНТСТВО (без политических прав и обязаностей, но с налогом "за защиту" государством ГРАЖДАН ). Тогда можно отказаться от декорации, профанации и наглой лжи УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ под коварным названием "представительская демократия" и перейти к настоящей ПРЯМОЙ ВЛАСТИ ГРАЖДАН (современные технические средства связи и коммуникаций, электронные и компьютерные технологии позволяют реализовать уже сегодня принцип ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ ГРАЖДАН, не путать с недееспособным и невежественным НАСЕЛЕНИЕМ, пожалуйста)!
показать весь комментарий
11.06.2020 08:57 Ответить
Референдум провел Кучма в 2000 году . Подивіться на результати : «Зменшення загальної кількости народних депутатів України з 450 до 300 осіб схвалили 91.1 відс. громадян. « Кому и что не понятно ?
показать весь комментарий
11.06.2020 09:52 Ответить
 
 