Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий"
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен в достаточном количестве голосов за изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов до 300.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Разумков напомнил, что на следующей сессии парламента необходимо проголосовать за законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№ 1017), которым предусмотрено уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.
Председатель Верховной Рады отметил, что предварительно было проголосовано относительно 300 народных депутатов, "однако на следующей сессии нам предстоит проголосовать 300 голосов". "На сегодня, пока мы не до конца понимаем, будет ли поддержано это в целом. Потому что по этому вопросу много дискуссий", - заявил он.
Разумков считает, что количество народных депутатов "можно уменьшать до 300". По его мнению, уменьшение до такого количества на качество работы народных избранников не повлияет.
"Есть много народных депутатов, которые придерживаются другого мнения", - отметил спикер парламента. При этом добавил: "Я думаю, что большое количество фракций будет выступать против".
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Так шо: " ні обізянок, ні собачок"...
Но это то,что я хотела написать !
Вам ++++++++++🙂
Украину имеют таланты
Народ кого выберет - те и будут , выбрало 55 процентов пороха - был порох, выбрало 73 процента зелю - значит так и будет.
Волеизъявление народа - высшая власть в Украине ....
КРАЩЕ ДЕЦІМАЦІЯ!!
😇
Кроме денег,в стране!
Тому много примеров в истории.
Согнать в большое стадо
И бомбою стереть с лица земли (с)
Давно пора изменить всю структуру и все государственные институты. После реформы ОСНОВНОГО института РЕСПУБЛИКИ - ГРАЖДАНСТВА в плане подъема планки критерий к реальной и фактической ответственности, ПОЛНОЙ физической, психической, социальной и политической ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН, вооруженных, ИМУЩИХ и САМОДОСТАТОЧНЫХ (обеспечиваюлих свою жизнь самостоятельно без помощи других или соцпособий) , полноправных, военнобязанных с обязательной срочной службой в армии не менее года вне зависимости от пола начина с 16 до 60 лет (которых по всей видимости еще очень долгое время будет МЕНЬШИНСТВО от НАСЕЛЕНИЯ), остальным ПОДДАНСТВО (государству ГРАЖДАН с правом избирать ПРЕФЕКТОВ местного самоуправления и обязанностью состоять в отрядах местной самообороны на месячных летних сборах раз в шесть лет) и/или РЕЗИДЕНТСТВО (без политических прав и обязаностей, но с налогом "за защиту" государством ГРАЖДАН ). Тогда можно отказаться от декорации, профанации и наглой лжи УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ под коварным названием "представительская демократия" и перейти к настоящей ПРЯМОЙ ВЛАСТИ ГРАЖДАН (современные технические средства связи и коммуникаций, электронные и компьютерные технологии позволяют реализовать уже сегодня принцип ПРЯМОЙ ДЕМОКРАТИИ ГРАЖДАН, не путать с недееспособным и невежественным НАСЕЛЕНИЕМ, пожалуйста)!