Разумков о голосовании за сокращение количества депутатов: "По этому вопросу много дискуссий"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен в достаточном количестве голосов за изменения в Конституцию в части уменьшения количества народных депутатов до 300.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Разумков напомнил, что на следующей сессии парламента необходимо проголосовать за законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы) (№ 1017), которым предусмотрено уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300.

Председатель Верховной Рады отметил, что предварительно было проголосовано относительно 300 народных депутатов, "однако на следующей сессии нам предстоит проголосовать 300 голосов". "На сегодня, пока мы не до конца понимаем, будет ли поддержано это в целом. Потому что по этому вопросу много дискуссий", - заявил он.

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Разумков считает, что количество народных депутатов "можно уменьшать до 300". По его мнению, уменьшение до такого количества на качество работы народных избранников не повлияет.

"Есть много народных депутатов, которые придерживаются другого мнения", - отметил спикер парламента. При этом добавил: "Я думаю, что большое количество фракций будет выступать против".

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