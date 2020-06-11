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Советники украинской делегации - представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе, - Офис президента

Советники украинской делегации - представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе, - Офис президента

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. В работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "В начале дискуссии украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в очередной раз подчеркнула приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.

Украинская делегация также подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Петровское, который произошел 2 июня 2020.

Который раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.

Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание безопасности группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.

Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минского договоренностями консультаций. Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.

Украинская сторона проинформировала участников консультаций, советники украинской делегации - представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе".

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Офис Президента (1797)


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Топ комментарии
+19
грьобаний клованський прокацапський цирк!
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11.06.2020 00:28
+17
Участие Казанского и Гармаша подпалило тонны ваты, от запоребриковой до местной. По местным, кстати, СБУ давно пора поработать.
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11.06.2020 00:36
+11
офіс прєзідєнта-слугі крємля.
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11.06.2020 00:30
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грьобаний клованський прокацапський цирк!
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11.06.2020 00:28 Ответить
ну, здесь ход хороший !
кроме того нужно обязательно обеспечить механизм участия в выборах власти в ОРДЛЕ 1,5 миллиона украинских беженцев.
И мы еще посмотрим кого выберут "жители" ОРДЛы
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11.06.2020 01:16 Ответить
та пофигу как проголосуют. важно - как посчитают...
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11.06.2020 01:33 Ответить
Повір, що це погана гра у всіх випадках.
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11.06.2020 03:05 Ответить
довго ще терпітимо цей кремлядський зецирк та знущання клоунів над Україною?! Чи все ж таки повернемо справжнього Гетьмана назад у Президентське крісло?!
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11.06.2020 09:07 Ответить
Я думаю там имеются в виду представители тех территорий из числа беженцев.
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11.06.2020 09:12 Ответить
офіс прєзідєнта-слугі крємля.
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11.06.2020 00:30 Ответить
шоколад от рошен-липецк - щедрая душа
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11.06.2020 00:41 Ответить
Малароские мрази на подтанцовке у Уйла.
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11.06.2020 00:31 Ответить
Доброе утро, ваша станция, выходите и до встречи через лет так 20, и то не факт, возможннно и сороок понадобиться.
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11.06.2020 00:34 Ответить
Так если эти:

"Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер."
Источник: https://censor.net/n3201266

участвуют на подтанцовках, то опять будет лет через сто...
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11.06.2020 01:07 Ответить
А кто не участвует? МММщик россиянин пушилин? Россиянин Дейнего?
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11.06.2020 01:18 Ответить
Участие Казанского и Гармаша подпалило тонны ваты, от запоребриковой до местной. По местным, кстати, СБУ давно пора поработать.
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11.06.2020 00:36 Ответить
ОРДЛО домовлятиметься з ОРДЛОю. Там громадянська війна?
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11.06.2020 00:37 Ответить
Правильно и адекватно.
От Дениса Казанского - представителя ОРДЛО от Украины, переселенца из Донецка, у ваты полыхает.
Рекомендую посмотреть его видео-блог на Ютубе.
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11.06.2020 00:50 Ответить
В этом же вся проблема, ведь подразумевалось, что он должен представлять точку зрения той самой "ваты".
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11.06.2020 00:55 Ответить
Никакой проблемы нет, он не должен представлять сторону ваты.
Он должен представлять мнение гражданской общественности Донбасса.
На оккупированы Россией территориях нет гражданского общества.
Люди, с российскими паспортами, которые поклялись служить РФ, не имеют права представлять мнение людей ОРДЛО. А человек, с украинским паспортом, пускай и силой выдавленный из родного города - имеет право.
Поэтому этот элегантный ход очень хорош. Особенно в сфере российской мантры про "гражданский конфликт".
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11.06.2020 01:12 Ответить
Так разве эти люди имеют там какое-то влияние или поддержку? Разве обсуждаемые с ними вопросы могут быть там реализованы? Кого они тогда представляют?
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11.06.2020 09:09 Ответить
Главное чтобы этих представителей не перекупили. Знаю по опыту: кого нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги. А этого дерь ма у рашынгов воз и тележка!
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11.06.2020 09:28 Ответить
а шо ярош?

не стер ще кулемет у 5 - 10 кил стальноі стружки драючі?
хлопці кажуть, як дуже довго драіти так і не пульне те машин гвере...
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11.06.2020 01:04 Ответить
шо ти сі пише кажи із нормальної вуста бо ніфіга не розуміу отої вашої халепи пане ...можливе вас сі біс схопиу бо швер та полі на бере говерла срака і кватирка то поле жмеренка бере...
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11.06.2020 02:38 Ответить
мучайся догадками.

болд без caps lock? - не зачет
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11.06.2020 02:46 Ответить
а ты внятный такой придурок
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11.06.2020 02:48 Ответить
Кого представляют "представители"? Какие полномочия у "представителей"? Какая квалификация у "представителей"?
С какого бодуна пп. 11 и 12 Минских соглашений стали первыми?
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11.06.2020 01:04 Ответить
А вам нужны "полномочные" представители? Те, которые поголовно с российскими паспортами?
Фанат Шарика что ли?
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11.06.2020 01:15 Ответить
Тука изменил и мою точку зрения на участие представителей Луганска и Донбаса.
Сначала я была "за", а вот сейчас.... ооочень сомневаюсь,что это не принесёт вреда Украине🤨
Ток-шоу "Ехо України" Матвія Ганапольського від 9червня 2020 року(время 1:12:09)
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11.06.2020 01:05 Ответить
от кода позавидуешь - у беларусов хоть идиот, но на сковзанках.
а у нас не кокаин не героин - так - дерьмо в проруби....
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11.06.2020 01:10 Ответить
Это про Трампа? У вас Трам президент, пока что.
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11.06.2020 01:13 Ответить
я за Украину пост запостил...
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11.06.2020 01:15 Ответить
трам - ето у вас - обнуленный....
и вообще обнуляйте его после каждого срока
мона 2-3 обнуления даже в вашу кинстутицию еще письнуть....- типо законодательно закрепить обнулялово))))
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11.06.2020 01:24 Ответить
А кто выше - секретарь Зеленского или глава РНБО? 😀😀😀
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11.06.2020 01:11 Ответить
ярмак...
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11.06.2020 01:40 Ответить
ярмак даже выше моники
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11.06.2020 07:33 Ответить
Ну и КАК НАСЧЁТ разворованного бизнеса магазинов и заводов?

кто вернёт деньги украинским бизнесменам ?
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11.06.2020 01:13 Ответить
уже сейчас прокуратура ОРДЛы (украинская) должна составлять список убытков, нанесенных беженцам (а не только Ахметке-Таруте) !
среди моих знакомых и друзей есть многие с Донбасса, которые бросили свои дома, квартиры и бизнес и ночью бежали в Украину.
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11.06.2020 01:20 Ответить
Россияне, кто же еще. Придет время и будут платить за все.
Немцы 50 лет платили репарации, даже тем, кто был в оккупации, отдельным людям.
Это конечно не в ближайшие годы, если не случится чего то экстраординарного, но в будущем очень вероятно. В судах все дела против РФ идут, будут накладываться новые судебные решения. Придется платить, иначе имущество РФ будут арестовывать, а российский олигархат и власть очень не хотят этого. Они хотят иметь недвижимость на Западе, бизнес, не хотят быть второй Кубой, Северной Кореей или Беларусью отрезанными от мира.
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11.06.2020 01:25 Ответить
Порошенко вимагав компенчацій від кацапів.
Та з приходом до влади миролюбного презЕдента- бубАчки, розмови про репарації щезли повністю.
Тому очевидно, що за знищену власність і за відновлення доМбасу, заплатить "утавшийАтвойнинарІд".
"Мирлюбойценой" він такий. Принизливий і голоднийРадники української делегації - представники ОРДЛО від України братимуть участь у роботі ТКГ на постійній основі, - Офіс Президента - Цензор.НЕТ 223
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11.06.2020 08:58 Ответить
На наступній зустрічі фєдєрашка підсуне представників з луГандонії, які теж щось заявлять. А коли обидва таких протокола складуть в один документ і якось хитро озаглавлять, типу «думки представників ОРДЛО, стосовно припинення конфлікту на донбасі» фєдєрашка заявить - а хай між собою розбираються й ЄС вмиє руки...
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11.06.2020 01:25 Ответить
Вот и прямые переговоры Украины с представителями ОРДЛО. Россия Наблюдатель и миротворец выходит. Гражданская война с сепратистами.
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11.06.2020 02:29 Ответить
ЧТО мешает огрызок Лугандон превратить в прокаженный бантустан? Засеять все подступы-выходы минами ,рвами,колючкой, снайперской охотой за "порушниками". Пенсии-к х..лу. Как говорил Наполеон -дайте мне толковых юристов, -я оправдаю любые свои действия. Лугандон-бантустан. Когда вымрут там эти банту,или слиняют откуда пришли-на Раиссю-вот тогда будем посмотреть.
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11.06.2020 02:31 Ответить
пример абхазия: отгородились от них, а рашковане границу теперь двигают.
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11.06.2020 08:39 Ответить
Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.Источник: https://censor.net/n3201266

А представители ОРДЛО Лугандона, на другом заседании, на котором они обязательно будут заявят, например, что в комиссии и голосовать на выборах , должны люди с украинским и кацапским паспортом, а не то - это дискриминация коренных лугандонцев . И пойдет базар-вокзал между представителями ордло и Украиной, а по сути - прямые переговоры с Лугандоном, на котором - гражданский конфликт.
И радостная кацапня будет рядом аплодировать стоя.
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11.06.2020 02:48 Ответить
Саме так! Це і є "многоходовочка" *****.
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11.06.2020 03:10 Ответить
І зеленої влади
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11.06.2020 09:00 Ответить
Если бы там были АТОвцы, то они бы в горло шлюхам впились. А ведь так и будет, если эти убийцы не слиняют в страну тысячелетнего рабства и терроризма.
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11.06.2020 03:56 Ответить
Советники украинской делегации - представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе, - Офис президента - Цензор.НЕТ 7798
Росія (паРаша) терпляче чекала такого рогатого оленя ( тварини) аж 30 років. І нарешті вона його свого вірного відданого Юду -Каїна знайшла- створила і виростила як відданого -безвідмовного кремлівського ... резидента капітулянта!
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11.06.2020 06:16 Ответить
Планомірно цей клоун здає Україну.
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11.06.2020 06:18 Ответить
Так ви ж за це й голосували! Барани!
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11.06.2020 08:48 Ответить
Самое лучшее для Украины ,это вообще не участвовать в этом балагане .Все же знают ,что представители ЛГБТ от Лугандона ,кремлевские марионетки😣🐸 Нужно заморозить конфликт до лучших времён ,а переговоры вести только с Москвой и представителями Запада ,лучше США,🙇🙂
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11.06.2020 06:43 Ответить
От уже и одэрдло признали....
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11.06.2020 06:43 Ответить
За пару тижнів переселенців поміняють на бойовиків- і все як планував Сівохо.
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11.06.2020 07:18 Ответить
"разоружения незаконных вооруженных формирований" Источник: https://censor.net/n3201266"
а там есть ЗАКОННЫЕ???? )))))) это типО - милиция длнр ))))
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11.06.2020 07:31 Ответить
Ну слава Богу! Замечательно. Представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер, подпишут любые выгодные Киеву договора. Теперь войне конец! Как это сразу не додумались пригласить их в качестве представителей ОРДЛО. А собственно, и зачем тот Минск. Можно теперь и на Киевском вокзале любые переговоры проводить.Источник: https://censor.net/n3201266
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11.06.2020 07:33 Ответить
Ещё Януковича позовите. Придурки.
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11.06.2020 08:10 Ответить
Лугандон в составе Украины - диверсионно-террористическая территория, населенная врагами Украины, созданная паРашей для уничтожения Украины как государства. Допускать ее для участия в жизни Украины не допустимо! Иначе песец и вечная проблема. Участие донецких урок в переговорах недопустимо!
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11.06.2020 08:30 Ответить
очередная попытка дерьмака снять с рахи статус стороны конфликта.
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11.06.2020 08:37 Ответить
Сподіваюся Зеленський і його слуги сидітимуть за це в тюрмі... Хай прийде замість теперішньої проросійської Верховної Ради наша проукраїнська.
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11.06.2020 08:47 Ответить
Всьо йдьоть по плану московії. Коли вони вжде ввійдуть своїми військами офіційно в блакитних шоломах, як "миротворці"?
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11.06.2020 08:48 Ответить
Ситуация, напоминает войну между Францией и Англией, за провинцию Гиень.
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11.06.2020 08:57 Ответить
Скоро всі хто голосував за зеленського почнуть з своїх мізерних зарплат і пенсій фінансувати відновлення Донбасу, лікування покалічених росіян і сепаратистів, пенсій росіянам і сепаратистам за те що вбивали українців і відрізали їм голови та вуха, вспорювали животи і т д. Може тоді зедебіли вже прозріють і зрозуміють що Зеленський це російська акторка для порнофільмів, яку росіяни мають і з спереду і з за заду, і в рот і в усі дирки?
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11.06.2020 08:57 Ответить
А если вынуть трембиту из жопы и подумать?
В принципе - неплохой ход!
Теперь пускай Путин доказывает, что это неправильные представители - ещё на пару лет санкций протянет!
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11.06.2020 09:34 Ответить
Без трембиты в жопе может наступить просветление, и тогда станет ясно, что Путину, как раз эти пару лет вялотекущей войны и надо. При детальном рассмотрении, санкции, довольно таки игрушечные, но для российского обывателя преподносятся как будто страна в осаждённой крепости, враги кругом мешают хорошо жить, потому, что все хотят напасть и отобрать ихнюю нефть и поэтому надо ещё немного потерпеть и под мудрым управлением вождя, мобилизоваться, вооружиться и разогнать всех врагов на дальних подступах. А тем временем, Крым окончательно врастёт в тело россии, да и Китай станет надёжным союзником. Кстати, водная блокада Крыма, самое ************* действие Украины. Я думаю он даже приплачивает Украинским радикалам, что бы они разгоняли волну неприязни Крымчан к Украине.
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11.06.2020 09:55 Ответить
Да, Алёнушка!
Санкции слабые, поэтому их нужно отменить!
А крымчане - это ж патриот Украины на бойце Правого сектора!
Кароче, главное на сегодня - это долой прививки!
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11.06.2020 10:51 Ответить
Когда глухари токуют в глухомани, их можно голыми руками ловить. Пока глухарь песню поёт, он ничего не видит и не слышит. И это ещё у глухарей, нет трембит в жопах.
Это имитация, санкций, а в ответ имитация просьб об их отмене.
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11.06.2020 11:05 Ответить
Ну что ж, Алёнушка...
Раз ты без этого не можешь - вставляй трембиту себе в попу, Бог тебе судья...
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11.06.2020 11:42 Ответить
А без чего этого, я не могу? Вы иллюзии имеете в виду?
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11.06.2020 11:53 Ответить
Дорогая Алёна!
Трембита в жопе - это символ не иллюзий, а громких звуков, осмысленных не более чем пуканье, усиленное трембитой.
Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны.
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11.06.2020 15:02 Ответить
Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейки. По второму кругу пошли. Я утверждаю, что Путина вполне устраивает ситуация когда Украина до бесконечности, изображает гуманность. Для России, нет никаких санкций. Все зарубежные заводы России исправно работают, торговля расширяется даже с ЕС, но особенно сильно с Китаем, госрезервы растут. Россия сейчас наращивает мышцы, при этом пармезанозависимые российские граждане, из-за фейковой санкционной блокады и в "соответствии с мировой обстановкой" о якобы трудностях, вынуждены свой язык в жопу засунуть. Ещё надо обратить внимание на растущее социальное напряжение в ведущих мировых державах. Им уже сейчас не до Украины. И только несчастные индивидуумы в вышиванках с трембитами, продолжают верить, что весь мир с ними.
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12.06.2020 00:19 Ответить
Дорогая Алёнушка, я наконец понял, что санкции только укрепляют Мощь Расии и краснодонский хамон - слаще испанского!
Удачи вам с запуском Рогозина с помощью импортозамещающего батута!
Тем более что Китай спит и видит, как сделать вас багатыми и счастливыми!
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12.06.2020 10:53 Ответить
Из меня гурман, так себе, не важный, и как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, но клянусь всем что мне дорого, для меня российские продукты ну ничуть не хуже испанских. А то, что от них полки ломятся и цены ниже чем в Украине, меня может только радовать. Это абсолютно, бесспорный факт пользы анти санкций для российского сельского хозяйства. Раньше поля стояли крапивой поросшие, а вот, таки, благодаря, импортозамещению, С/Х, ожило. Россия стала первым экспортёром в Европе (а может и в мире), по фуражному зерну. Естественно за С/Х должна подтягиваться перерабатывающая промышленность. Все эти птицесвиномолочные заводы, комбикормовые, требуют материалов металлургии, нефтехимии и прочее. Всё друг с другом связано. Каждый день, то тут то там открываются всякие заводы. Вся "импортная" техника, почти полностью состоит из российских деталей и производится в России, но обычно под иностранным брендом. Или Запад напрямую поставляет высокотехнологичные узлы и устройства. Например Сименс, подсуетился со своими турбинами в Крыму. Или СП2 в обход Украины. И Китай, тоже в принципе не заинтересован в бедном и несчастном партнёре. Это же очевидные вещи. Вы просто как те глухари не хотите этого видеть и слышать. Пора снимать розовые очки.
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13.06.2020 06:17 Ответить
Да тебе прямо текстовки для зомбоящика писать - талант!
Только не надо МНЕ впаривать про " цены ниже чем в Украине" - я каждый год езжу к тёще летом на грибы-рыбалку.
И вообще, ты с головой дружишь? Каким образом ЭКСПОРТ фуражного зерна порождается ИМПОРТОзамещением?
И вообще мой совет - немешкая расстрелять шпиона и предателя, вашего представителя в ООН, который попытался сорвать ваше счастье и процветание, постаравшись протащить отмену санкций под шумок короновируса!
Смерть предателю!
ПС: вообще-то тебя тут скоро забанят, так что милости прошу на мою ветку
https://censor.net/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste

для увлекательной дискуссии!
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13.06.2020 09:49 Ответить
Аленушка, скажи мне почему в городах с знаковыми названиями Шахты, Новошахтинск нет ни одной действующей шахты.
Про отечественные детали на зарубежных брендах это такой анекдот? Самсунг и ЛыЖи скорее закроют свои заводы в Орде, но не станут портить свою репутацию.
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13.06.2020 10:20 Ответить
Хм. Газ же есть!? Уголь дымит, и я от него чихаю, кашляю и пердю. К тому же то ли ДНР то ли ЛНР его добывает в нужном количестве. И насчёт Лыжи и Самсунга Вы тоже ошибаетесь. Там довольно таки высокий процент российских деталей. Например в моём городе есть небольшой заводик, который как раз делает моторчики с насосами для выкачивания воды из такой псевдо импортной стиральной машины, в канализацию. И телевизоры, включая матрицы, тоже делают в России. Там истинно импортными являются процессор и некоторые микросхемы.
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16.06.2020 10:54 Ответить
 
 