Советники украинской делегации - представители ОРДЛО от Украины будут принимать участие в работе ТКГ на постоянной основе, - Офис президента
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), которое проходило в формате видеоконференции с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в составе украинской делегации. В работе ТКГ объявлен технический перерыв до 15 июня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "В начале дискуссии украинская делегация в Трехсторонний контактной группе в очередной раз подчеркнула приоритетность установления устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.
В рамках рабочей группы по вопросам безопасности украинская сторона вновь акцентировала внимание на необходимости обеспечения полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно неподконтрольной территории.
Украинская делегация также подчеркнула готовность предоставить необходимые гарантии безопасности СММ ОБСЕ для расследования инцидента с повреждением камеры наблюдения Специальной мониторинговой миссии в районе населенного пункта Петровское, который произошел 2 июня 2020.
Который раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ по гуманитарным соображениям.
Украинская делегация предложила провести дополнительное заседание безопасности группы для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.
В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская сторона заявила о возможности проведения местных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в установленный законодательством срок после всеобъемлющей деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля со стороны правительства Украины над государственной границей в зоне конфликта.
Впервые в составе украинской делегации в работе политической группы и непосредственно ТКГ приняли активное участие представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины с целью проведения предусмотренных минского договоренностями консультаций. Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.
Представители ОРДЛО Украины, приглашенные с украинской стороны, отметили необходимость согласования параметров политического урегулирования с выразителями интересов более 1,5 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.
Украинская сторона проинформировала участников консультаций, советники украинской делегации - представители ОРДЛО Украины примут участие в работе групп ТКГ и в формате ТКГ на постоянной основе".
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кроме того нужно обязательно обеспечить механизм участия в выборах власти в ОРДЛЕ 1,5 миллиона украинских беженцев.
И мы еще посмотрим кого выберут "жители" ОРДЛы
"Отдельные районы Донетчины представляли журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, отдельные районы Луганщины - председатель Международной общественной организации, юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер."
Источник: https://censor.net/n3201266
участвуют на подтанцовках, то опять будет лет через сто...
От Дениса Казанского - представителя ОРДЛО от Украины, переселенца из Донецка, у ваты полыхает.
Рекомендую посмотреть его видео-блог на Ютубе.
Он должен представлять мнение гражданской общественности Донбасса.
На оккупированы Россией территориях нет гражданского общества.
Люди, с российскими паспортами, которые поклялись служить РФ, не имеют права представлять мнение людей ОРДЛО. А человек, с украинским паспортом, пускай и силой выдавленный из родного города - имеет право.
Поэтому этот элегантный ход очень хорош. Особенно в сфере российской мантры про "гражданский конфликт".
не стер ще кулемет у 5 - 10 кил стальноі стружки драючі?
хлопці кажуть, як дуже довго драіти так і не пульне те машин гвере...
болд без caps lock? - не зачет
С какого бодуна пп. 11 и 12 Минских соглашений стали первыми?
Фанат Шарика что ли?
Сначала я была "за", а вот сейчас.... ооочень сомневаюсь,что это не принесёт вреда Украине🤨
Ток-шоу "Ехо України" Матвія Ганапольського від 9червня 2020 року(время 1:12:09)
а у нас не кокаин не героин - так - дерьмо в проруби....
и вообще обнуляйте его после каждого срока
мона 2-3 обнуления даже в вашу кинстутицию еще письнуть....- типо законодательно закрепить обнулялово))))
кто вернёт деньги украинским бизнесменам ?
среди моих знакомых и друзей есть многие с Донбасса, которые бросили свои дома, квартиры и бизнес и ночью бежали в Украину.
Немцы 50 лет платили репарации, даже тем, кто был в оккупации, отдельным людям.
Это конечно не в ближайшие годы, если не случится чего то экстраординарного, но в будущем очень вероятно. В судах все дела против РФ идут, будут накладываться новые судебные решения. Придется платить, иначе имущество РФ будут арестовывать, а российский олигархат и власть очень не хотят этого. Они хотят иметь недвижимость на Западе, бизнес, не хотят быть второй Кубой, Северной Кореей или Беларусью отрезанными от мира.
Та з приходом до влади миролюбного презЕдента- бубАчки, розмови про репарації щезли повністю.
Тому очевидно, що за знищену власність і за відновлення доМбасу, заплатить "утавшийАтвойнинарІд".
"Мирлюбойценой" він такий. Принизливий і голодний
А представители ОРДЛО Лугандона, на другом заседании, на котором они обязательно будут заявят, например, что в комиссии и голосовать на выборах , должны люди с украинским и кацапским паспортом, а не то - это дискриминация коренных лугандонцев . И пойдет базар-вокзал между представителями ордло и Украиной, а по сути - прямые переговоры с Лугандоном, на котором - гражданский конфликт.
И радостная кацапня будет рядом аплодировать стоя.
Росія (паРаша) терпляче чекала такого рогатого оленя ( тварини) аж 30 років. І нарешті вона його свого вірного відданого Юду -Каїна знайшла- створила і виростила як відданого -безвідмовного кремлівського ... резидента капітулянта!
а там есть ЗАКОННЫЕ???? )))))) это типО - милиция длнр ))))
В принципе - неплохой ход!
Теперь пускай Путин доказывает, что это неправильные представители - ещё на пару лет санкций протянет!
Санкции слабые, поэтому их нужно отменить!
А крымчане - это ж патриот Украины на бойце Правого сектора!
Кароче, главное на сегодня - это долой прививки!
Это имитация, санкций, а в ответ имитация просьб об их отмене.
Раз ты без этого не можешь - вставляй трембиту себе в попу, Бог тебе судья...
Трембита в жопе - это символ не иллюзий, а громких звуков, осмысленных не более чем пуканье, усиленное трембитой.
Весь этот минский процесс - вынужденный ход Пороха, чтобы влиянием Германия-Франция остановить наступление превосходящий сил Расии, выдавившей наши войска из Дебальцево.
Поскольку "выполнение" минска возмлжно только на условиях Расии, наша задача - тянуть резину до бесконечности, изображая гуманность, чтоб не дать повода Германия-Франция отменить санкции. В этом плане игры с "представителями ОРДЛО" весьма уместны.
Удачи вам с запуском Рогозина с помощью импортозамещающего батута!
Тем более что Китай спит и видит, как сделать вас багатыми и счастливыми!
Только не надо МНЕ впаривать про " цены ниже чем в Украине" - я каждый год езжу к тёще летом на грибы-рыбалку.
И вообще, ты с головой дружишь? Каким образом ЭКСПОРТ фуражного зерна порождается ИМПОРТОзамещением?
И вообще мой совет - немешкая расстрелять шпиона и предателя, вашего представителя в ООН, который попытался сорвать ваше счастье и процветание, постаравшись протащить отмену санкций под шумок короновируса!
Смерть предателю!
ПС: вообще-то тебя тут скоро забанят, так что милости прошу на мою ветку
https://censor.net/forum/2944135/ya_porohobot_zdraste
для увлекательной дискуссии!
Про отечественные детали на зарубежных брендах это такой анекдот? Самсунг и ЛыЖи скорее закроют свои заводы в Орде, но не станут портить свою репутацию.